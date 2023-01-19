Украину ожидают большие битвы. Чтобы их выиграть, нужно "большое" оружие, - Кулеба

Глава МЗС Дмитрий Кулеба призывает партнеров предоставить Украине танки для победы на поле боя, поскольку впереди ожидаются большие битвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам нужны танки. Без танков будет невероятно сложно двигаться дальше и освободить наши территории. Потому что огневая сила России все еще мощная, и нас впереди ожидают несколько больших битв. И чтобы выиграть в больших битвах, нам необходимо большое оружие", - сказал Кулеба.

Он вновь подчеркнул, что не видит ни одного резонного аргумента, почему Германия не должна предоставлять Украине танки Leopard 2.

"Мы понимаем, как это работает, понимаем их стратегию союзничества с США. Они сделают это. Это только вопрос времени. Наша работа - сделать это скорее раньше, чем позже. Я думаю, мы преуспеем. И я заранее благодарю канцлера Шольца за принятие этого решения", - сказал министр.

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В то же время он подчеркнул, что первый шаг - предоставление ФРГ "зеленого" света другим странам, готовым передать Украине имеющиеся у них танки Leopard.

"Так, мы слышим от правительства Германии, что страны не запрашивали от них разрешения. Но, мы все реалисты, и мы живем в реальном мире. Они запросят, когда Германия даст "зеленый свет", когда будут знать, что Германия не откажет. ФРГ должна подать сигнал, что время пришло", - добавил Кулеба.

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