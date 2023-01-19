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Украину ожидают большие битвы. Чтобы их выиграть, нужно "большое" оружие, - Кулеба

кулеба

Глава МЗС Дмитрий Кулеба призывает партнеров предоставить Украине танки для победы на поле боя, поскольку впереди ожидаются большие битвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам нужны танки. Без танков будет невероятно сложно двигаться дальше и освободить наши территории. Потому что огневая сила России все еще мощная, и нас впереди ожидают несколько больших битв. И чтобы выиграть в больших битвах, нам необходимо большое оружие", - сказал Кулеба.

Он вновь подчеркнул, что не видит ни одного резонного аргумента, почему Германия не должна предоставлять Украине танки Leopard 2.

"Мы понимаем, как это работает, понимаем их стратегию союзничества с США. Они сделают это. Это только вопрос времени. Наша работа - сделать это скорее раньше, чем позже. Я думаю, мы преуспеем. И я заранее благодарю канцлера Шольца за принятие этого решения", - сказал министр.

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В то же время он подчеркнул, что первый шаг - предоставление ФРГ "зеленого" света другим странам, готовым передать Украине имеющиеся у них танки Leopard.

"Так, мы слышим от правительства Германии, что страны не запрашивали от них разрешения. Но, мы все реалисты, и мы живем в реальном мире. Они запросят, когда Германия даст "зеленый свет", когда будут знать, что Германия не откажет. ФРГ должна подать сигнал, что время пришло", - добавил Кулеба.

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Автор: 

оружие (10214) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+8
Боевой квартал на передлвой или в тылу будет великие сражения выигрывать?
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19.01.2023 14:40
+8
Потрібне вилике будівництво для великої битви
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19.01.2023 14:46
+5
Тут без послиці в Болгарії не обійтися.
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19.01.2023 15:00
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Боевой квартал на передлвой или в тылу будет великие сражения выигрывать?
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19.01.2023 14:40 Ответить
Потрібне вилике будівництво для великої битви
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19.01.2023 14:46 Ответить
Потрібен мільярд дерев для великого будівництва для великої битви!
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19.01.2023 14:54 Ответить
І багато бітуму
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19.01.2023 15:10 Ответить
білоруського, як завжди?
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19.01.2023 15:12 Ответить
Ще більше асфальту ! Останній ривок !
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19.01.2023 19:53 Ответить
Великий стратег .... Ще один....
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19.01.2023 14:52 Ответить
Аргументи ваші призначення для вирішення проблеми зброї, її ремонту.
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19.01.2023 14:54 Ответить
Вчора ж дозволила Шольцу дати танчікі, а сьогодні вже передумала?

«аргументи ваші призначення для вирішення проблеми зброї, її ремонту».

То зброя буде чи не буде? Чи Німеччина разом з вами буде спостерігати, як знищується Україна?
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19.01.2023 15:18 Ответить
А для того, щоб була велика зброя треба виконати умови Західа, щодо демократізації суспільства ( бо - бач яке диво - Захід не допомагає діктаторам). Але всі кроки та закони, що робіть та приймає зелена шлудь - це не до виконання ціх умов, а навпаки - відверте їхігнорування.
Увага, питання: Якщо умови швидкого постачання зброї відомі обом сторонам, а одна з сторін їх не виконує - то хто головний винний в затягуванній війни та зайвих смертей , яких могло б не бути ? За (хід) чи може Зе(ля) ?
Файні, сльозні промови не замінюють вчинків. А вчинки паскудні.
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19.01.2023 14:56 Ответить
Тут без послиці в Болгарії не обійтися.
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19.01.2023 15:00 Ответить
Влада Капітанів Очєвідность...
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19.01.2023 15:02 Ответить
"Дєсяткі тисяч кіломєтров фронтов трєбуют мноґомілліонних армій" ("гєній" совкової стратегічної школи Тухачєвський)
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19.01.2023 15:03 Ответить
тобто до смерті приговорені вже мільйони? А вони знають що помруть? Чи перебувають у іллюзіях?
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19.01.2023 15:07 Ответить
Я периодически связываюсь со своими знакомыми, которые давно уже живут в разных странах Европы. Так вот они говорят, что в Европейских СМИ много материалов о том, что Европа последние 30 лет только разоружалась и сокращала военные бюджеты, что свои вооруженные силы, запасы техники и боеприпасов находятся, мягко говоря, в плачевном состоянии. И всех очень сильно беспокоит, что помощь Украине еще больше ослабит их обороноспособность.

Можно сколько угодно приводить аргументов и "за" и "против", но это факт. И европейские политики не могут этот факт игнорировать, т.к. он беспокоит граждан.

При этом европейский ВПК особо не напрягается. Как работали - так и работают. Заказами на сотни млрд. евро (как должно было бы быть) там и не пахнет.
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19.01.2023 15:08 Ответить
Так наші теж останні три роки тільки асфальтами займалися в не зброєю!
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19.01.2023 15:12 Ответить
Почему только "останні три роки"? Может подскажешь сколько заводов ВПК (и особенно по производству боеприпасов) было постороено с 2014 г.? Или сколько было построено современных и защищенных складов для боеприпасов (сколько было уничтожено мы знаем)? Про "стену Яценюка" напомнить? И т.д. и т.п.
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19.01.2023 15:26 Ответить
От як до них донести те, що їм ця зброя взагалі не знадобиться, якщо її вчасно передати Україні?
Саме головне тут - вчасно!
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19.01.2023 15:51 Ответить
Есть один нюанс.
У власти находятся "решалы". А "решать" они привыкли с "конкретными челами". Поэтому и бьют поклоны перед всяким Байденами, Шольцами, Макронами и пр.
А демократия - это про "власть народа". И "доносить" надо до НАРОДА. До простых европейцев, американцев, англичан и т.п.
Механизмов такого "донесения до народа" масса. Начиная от СМИ и заканчивая "фабриками ботов". Делает ли это наша власть? Можно не гадать, а просто посмотреть соц.опросы в Европе и США.
Отсюда и такие результаты с поставками.
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19.01.2023 16:10 Ответить
Виграть можна лише на колінах перед Богом
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19.01.2023 18:01 Ответить
Хороший був хлопець, але став підзаробляти сутенером. З першою ослицею кто ще його не поздоровив? А та на радощах вже три неділі до Болгаріі доіхати не може.
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19.01.2023 18:06 Ответить
Сама велика зброя-це асфальт. Завдяки Зелі ми вложили туди більше капітала ніж інші країни.
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19.01.2023 19:48 Ответить
 
 