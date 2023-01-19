Украину ожидают большие битвы. Чтобы их выиграть, нужно "большое" оружие, - Кулеба
Глава МЗС Дмитрий Кулеба призывает партнеров предоставить Украине танки для победы на поле боя, поскольку впереди ожидаются большие битвы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нам нужны танки. Без танков будет невероятно сложно двигаться дальше и освободить наши территории. Потому что огневая сила России все еще мощная, и нас впереди ожидают несколько больших битв. И чтобы выиграть в больших битвах, нам необходимо большое оружие", - сказал Кулеба.
Он вновь подчеркнул, что не видит ни одного резонного аргумента, почему Германия не должна предоставлять Украине танки Leopard 2.
"Мы понимаем, как это работает, понимаем их стратегию союзничества с США. Они сделают это. Это только вопрос времени. Наша работа - сделать это скорее раньше, чем позже. Я думаю, мы преуспеем. И я заранее благодарю канцлера Шольца за принятие этого решения", - сказал министр.
В то же время он подчеркнул, что первый шаг - предоставление ФРГ "зеленого" света другим странам, готовым передать Украине имеющиеся у них танки Leopard.
"Так, мы слышим от правительства Германии, что страны не запрашивали от них разрешения. Но, мы все реалисты, и мы живем в реальном мире. Они запросят, когда Германия даст "зеленый свет", когда будут знать, что Германия не откажет. ФРГ должна подать сигнал, что время пришло", - добавил Кулеба.
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«аргументи ваші призначення для вирішення проблеми зброї, її ремонту».
То зброя буде чи не буде? Чи Німеччина разом з вами буде спостерігати, як знищується Україна?
Увага, питання: Якщо умови швидкого постачання зброї відомі обом сторонам, а одна з сторін їх не виконує - то хто головний винний в затягуванній війни та зайвих смертей , яких могло б не бути ? За (хід) чи може Зе(ля) ?
Файні, сльозні промови не замінюють вчинків. А вчинки паскудні.
Можно сколько угодно приводить аргументов и "за" и "против", но это факт. И европейские политики не могут этот факт игнорировать, т.к. он беспокоит граждан.
При этом европейский ВПК особо не напрягается. Как работали - так и работают. Заказами на сотни млрд. евро (как должно было бы быть) там и не пахнет.
Саме головне тут - вчасно!
У власти находятся "решалы". А "решать" они привыкли с "конкретными челами". Поэтому и бьют поклоны перед всяким Байденами, Шольцами, Макронами и пр.
А демократия - это про "власть народа". И "доносить" надо до НАРОДА. До простых европейцев, американцев, англичан и т.п.
Механизмов такого "донесения до народа" масса. Начиная от СМИ и заканчивая "фабриками ботов". Делает ли это наша власть? Можно не гадать, а просто посмотреть соц.опросы в Европе и США.
Отсюда и такие результаты с поставками.