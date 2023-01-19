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Украина уже в этом году должна выйти на начало переговоров по членству в ЕС, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в этом году должна выйти на начало переговоров по поводу своего будущего членства в Европейском Союзе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

"Украина и ЕС уже достигли весомых исторических результатов в историческом сближении. Мы работаем над тем, чтобы достичь гораздо большего. Наша цель – полноправное членство Украины в Евросоюзе. Я уверен, что мы достигнем этой цели", - сказал Зеленский.

Глава государства выразил Мишелю благодарность за поддержку украинского институционального развития и высокую оценку выполнения Украиной соответствующих рекомендаций Еврокомиссии.

Зеленский также выразил надежду, что следующим шагом по пути Украины в ЕС может стать промежуточная положительная оценка Евросоюзом усилий украинской стороны.

"Я проинформировал господина президента, какие решения были приняты Украиной и какого прогресса мы достигли. Отмечу, что уже в этом году мы должны выйти на начало переговоров по членству Украины в ЕС. Это наша цель. Для этого есть все необходимые предпосылки. У нас есть большая предпосылка. мотивация и желание. Мы идем вперед", - заявил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с президентом Евросовета Мишелем. ФОТО

Зеленский Владимир (20336) членство в ЕС (1012) Евросоюз (17118)


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Топ комментарии
+10
в своїй голові реформи він вже закінчив
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19.01.2023 15:50
+9
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19.01.2023 15:46
+6
"Україна вже цьогоріч має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС", - Ющенко, 2005 рік... Порошенко 2017... І ось знову - якесь дежавю ... або "repetitive behaviour" (діагноз).
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19.01.2023 15:58
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19.01.2023 15:46 Ответить
... ПОЧАТОК??? А коли кінець????
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19.01.2023 15:47 Ответить
конец будет когда всех кротов кремлевских типа татарова ермака и арестовича посадят за предательство
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19.01.2023 17:04 Ответить
в своїй голові реформи він вже закінчив
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19.01.2023 15:50 Ответить
Ще торік мали вийти.
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19.01.2023 15:51 Ответить
I що то дасть? Участь в європейських тендерах? Я не хочу.
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19.01.2023 15:54 Ответить
А тебе хтось питав? Вступ в ЕС - це не про тендери, а про зміни в законодавстві, направлені проти корупціонерів.
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19.01.2023 16:11 Ответить
да мы знаем что вы кацапы не хотите Украину в ЕС - но вас гнид никто спрашивать не будет
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19.01.2023 17:05 Ответить
"Це наша мета. Для цього є всі необхідні передумови. У нас є велика мотивація та бажання"
Не сказав головного,- хто ж заважає. А ось тут починається саме цікаве...
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19.01.2023 15:56 Ответить
Справжні реформи для вступу в ЄС хто буде проводити, дядя?
То вступи своє місце цьому дяді.
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19.01.2023 15:58 Ответить
"Україна вже цьогоріч має вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС", - Ющенко, 2005 рік... Порошенко 2017... І ось знову - якесь дежавю ... або "repetitive behaviour" (діагноз).
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19.01.2023 15:58 Ответить
Абсолютно так і нічого в тому дивного, тому що для мафіозно-кланової системи диктат ЄС категорично неприйнятний, бо знищить усю базу монопольного паразитування олігархату на тілі України. А без цього ж ніяк не обійтись, коли йтиметься про вкладення сотень мільярдів у.о. зовнішніх інвестицій в нашу економіку.
Тобто,
- або дежавю назавжди (маємо що маємо),
- або практичний запуск програми входження до ЄС під його жорстким диктатом, і тим самим примусове винищення нашої олігархічної системи.
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19.01.2023 17:53 Ответить

Точніше і не скажеш. Ніякі умови ЄС, ні теперішня, ні майбутня влада виконувати не буде. Бо добре знають що прийняття правил і умов ЄС покладе кінець їхній безкарності і безкінечному паразитуванню. А вони без цього як риба без води.
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19.01.2023 19:41 Ответить
Винищення через війну раніше захоплених державних ресурсів покладає край процесу безперешкодного та безоплатного видоювання олігархатом з них останнього. Таким чином олігархономіка практично зупиняється. Не було б щастя, так нещастя надає нам черговий шанс. Але реалізуватися він може тільки під жорстким диктатом Заходу, коли неймовірні сотні мільярдів баксів будуть сюди вливатися лише за безумовного виконання будь-яких їх умов.

Батіг і пряник, нічого кращого для перевиховання у важких випадках не існує.

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19.01.2023 20:05 Ответить
От тільки з такою діяльністю ОПГ Зеленського переговори можуть тривати вічно.
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19.01.2023 16:01 Ответить
США наполягають на звільненні Татарова та міністра енергетики Галущенка- "Україна та ЄС вже досягли вагомих історичних результатів у історичному зближенні. Ми працюємо над тим, щоб досягти значно більшого. Наша мета - повноправне членство України в Євросоюзі. Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети", - сказав Зеленський.
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19.01.2023 16:07 Ответить
зеленский просто бреше как всегда
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19.01.2023 17:06 Ответить
Чи не занадто швидко, пане Президенте? Янукович майже 4 роки зміг пропетляти.
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19.01.2023 16:11 Ответить
Наразі це зараз найбільш актуальні фантазії!
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19.01.2023 16:21 Ответить
Україна би для початку території звільнила.
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19.01.2023 16:23 Ответить
Зеля виявляється не просто клоун!!! А ще й цинічний і брехливий клоун. Вже вкотре заливає про вступ до ЄС прекрасно знаючи що не провівши реформи в ЄС Укаїну не візьмуть. Але всеодно продовжує цинічно брехати раз за разом, так впевнено і нагло, що складається враження що має всіх за ідіотів.
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19.01.2023 16:32 Ответить
Хлопець десь в іншому вимірі.Існування країни під великим питанням в найближчий час,а він як оте рожеве поні.Може поки що стримати фантазії?
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19.01.2023 16:51 Ответить
какое питання что ты несешь ботяра кацапская?
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19.01.2023 17:08 Ответить
кончай бредить бот ватный - Украина победит рашку а вы все сдохните
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19.01.2023 17:11 Ответить
Не стримуй себе.Піши ісчо.
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19.01.2023 17:42 Ответить
сайт глючит как и ты даун ватный
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19.01.2023 17:44 Ответить
Давай ще.С тобою цікаво спілкуватися.Ти такий розумний і дотепний.А по суті є що сказати,окрім якогось мешкання на "ізикє" рашопідорів?
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19.01.2023 17:50 Ответить
ты думаешь самый умный? мудило ватное которое косит под украинца - нахер ты мне всрался я просто указал тебе кремелеботу твое место
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19.01.2023 17:57 Ответить
Чуєш,перемістись кудись на другу сторінку з новинами і доїбись до когось іншого,добре?Бо ти вже трішки підзаїбав.
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19.01.2023 17:59 Ответить
Заявив - і зник!!!! Видно пішов відосики писати ....
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19.01.2023 17:01 Ответить
 
 