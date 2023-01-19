Украина уже в этом году должна выйти на начало переговоров по членству в ЕС, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в этом году должна выйти на начало переговоров по поводу своего будущего членства в Европейском Союзе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
"Украина и ЕС уже достигли весомых исторических результатов в историческом сближении. Мы работаем над тем, чтобы достичь гораздо большего. Наша цель – полноправное членство Украины в Евросоюзе. Я уверен, что мы достигнем этой цели", - сказал Зеленский.
Глава государства выразил Мишелю благодарность за поддержку украинского институционального развития и высокую оценку выполнения Украиной соответствующих рекомендаций Еврокомиссии.
Зеленский также выразил надежду, что следующим шагом по пути Украины в ЕС может стать промежуточная положительная оценка Евросоюзом усилий украинской стороны.
"Я проинформировал господина президента, какие решения были приняты Украиной и какого прогресса мы достигли. Отмечу, что уже в этом году мы должны выйти на начало переговоров по членству Украины в ЕС. Это наша цель. Для этого есть все необходимые предпосылки. У нас есть большая предпосылка. мотивация и желание. Мы идем вперед", - заявил президент.
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Не сказав головного,- хто ж заважає. А ось тут починається саме цікаве...
То вступи своє місце цьому дяді.
Тобто,
- або дежавю назавжди (маємо що маємо),
- або практичний запуск програми входження до ЄС під його жорстким диктатом, і тим самим примусове винищення нашої олігархічної системи.
Точніше і не скажеш. Ніякі умови ЄС, ні теперішня, ні майбутня влада виконувати не буде. Бо добре знають що прийняття правил і умов ЄС покладе кінець їхній безкарності і безкінечному паразитуванню. А вони без цього як риба без води.
Батіг і пряник, нічого кращого для перевиховання у важких випадках не існує.