Украина уже в этом году должна выйти на начало переговоров по членству в ЕС, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже в этом году должна выйти на начало переговоров по поводу своего будущего членства в Европейском Союзе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

"Украина и ЕС уже достигли весомых исторических результатов в историческом сближении. Мы работаем над тем, чтобы достичь гораздо большего. Наша цель – полноправное членство Украины в Евросоюзе. Я уверен, что мы достигнем этой цели", - сказал Зеленский.

Глава государства выразил Мишелю благодарность за поддержку украинского институционального развития и высокую оценку выполнения Украиной соответствующих рекомендаций Еврокомиссии.

Зеленский также выразил надежду, что следующим шагом по пути Украины в ЕС может стать промежуточная положительная оценка Евросоюзом усилий украинской стороны.

"Я проинформировал господина президента, какие решения были приняты Украиной и какого прогресса мы достигли. Отмечу, что уже в этом году мы должны выйти на начало переговоров по членству Украины в ЕС. Это наша цель. Для этого есть все необходимые предпосылки. У нас есть большая предпосылка. мотивация и желание. Мы идем вперед", - заявил президент.

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