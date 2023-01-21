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Новости Война
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У переселившихся в оккупированный Крым россиян нет другого выхода, кроме как покинуть полуостров, - Чубаров

чубаров

Гражданам России, которые при незаконной оккупации Крыма поселились на полуострове, придется вернуться в РФ.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Те люди, которые поселились в Крыму в тот момент, когда украинское государство де-факто не осуществляло контроль, опирались на правила и законы, установленные вопреки международному праву страной-оккупантом. Поэтому у них нет другого варианта, кроме того, чтобы покинуть территорию полуострова", – сказал он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что Крым является оккупированной территорией, и, "согласно украинскому законодательству, все действия, которые там происходят вопреки законодательству нашего государства, юридически ничтожны".

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"Но ситуации бывают разные. Например, девушка-гражданка России вышла замуж за местного мужчину в Крыму и вроде бы она имеет право выйти замуж и переехать к своему мужу, но она это сделала незаконно. Ведь заключение брака было осуществлено не в соответствии с украинским законодательством. Действительно, она имела право на брак, но это должно быть оформлено по украинским законам. Поэтому этот человек тоже должен уехать из Крыма", – объяснил Чубаров.

По его словам, "уже после того она может вернуться в Украину и объяснить сложившуюся ситуацию и попросить разрешение на въезд, несмотря на то, что когда-то она въехала туда незаконно".

Крым (26365) Чубаров Рефат (941) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+15
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21.01.2023 21:14
+9
...поки є можливість...
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21.01.2023 21:00
+7
Можна перевидати німецьку листівку для кацапів. )))

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21.01.2023 21:14
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...поки є можливість...
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21.01.2023 21:00 Ответить
можуть ще атріцатєльно поплавать
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21.01.2023 21:00 Ответить
И причем пусть сваливают в темпе вальса,пока не началась ракетная блокада полуострова.
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21.01.2023 21:02 Ответить
Саме так, живими чи мертвими.
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21.01.2023 21:13 Ответить
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21.01.2023 21:14 Ответить
Можна перевидати німецьку листівку для кацапів. )))

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21.01.2023 21:14 Ответить
Угу, з Галичини "дамой" ніхто не захотів їхати.
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21.01.2023 21:15 Ответить
Всіх в табори , вони ******* це діло )най пашуть на велику і сильну Україну
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21.01.2023 21:18 Ответить
Можуть втопитися..
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21.01.2023 21:27 Ответить
Пан Чубаров людина вихована то ж занадто гуманна. Недавно тхоряка Таліпов в ефірі заявив, що кримських прихильників Київа потрібно в Севастополі випхати в море та хай вплав добираються до України. Ось що потрібно взяти на озброєння. Та ми не такі жорстокі як Таліпов, то ж пхати в море будемо в Керчі. Там до кацландії недалеко. Хтось допливе.
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21.01.2023 21:35 Ответить
Всех понаехавших на родные болота.
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21.01.2023 21:54 Ответить
Кадиров хоче заселити окуповані території України мусульманським населенням, заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
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22.01.2023 08:30 Ответить
в Гаймарсів є чудовий довід....
от тільки підтягнемо поблище і коцапи самі тей мост натовпом зламають
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21.01.2023 22:12 Ответить
Викидати москалів у море лише після того, як виконають всі заявки українців на рабів.
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21.01.2023 22:47 Ответить
Окупантів гнати в три шиї.
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22.01.2023 08:04 Ответить
 
 