У переселившихся в оккупированный Крым россиян нет другого выхода, кроме как покинуть полуостров, - Чубаров

Гражданам России, которые при незаконной оккупации Крыма поселились на полуострове, придется вернуться в РФ.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Те люди, которые поселились в Крыму в тот момент, когда украинское государство де-факто не осуществляло контроль, опирались на правила и законы, установленные вопреки международному праву страной-оккупантом. Поэтому у них нет другого варианта, кроме того, чтобы покинуть территорию полуострова", – сказал он.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа подчеркнул, что Крым является оккупированной территорией, и, "согласно украинскому законодательству, все действия, которые там происходят вопреки законодательству нашего государства, юридически ничтожны".

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"Но ситуации бывают разные. Например, девушка-гражданка России вышла замуж за местного мужчину в Крыму и вроде бы она имеет право выйти замуж и переехать к своему мужу, но она это сделала незаконно. Ведь заключение брака было осуществлено не в соответствии с украинским законодательством. Действительно, она имела право на брак, но это должно быть оформлено по украинским законам. Поэтому этот человек тоже должен уехать из Крыма", – объяснил Чубаров.

По его словам, "уже после того она может вернуться в Украину и объяснить сложившуюся ситуацию и попросить разрешение на въезд, несмотря на то, что когда-то она въехала туда незаконно".