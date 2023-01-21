Отследить перемещение пленных украинских военных в РФ очень тяжело, - Координационный штаб

Отследить перемещение пленных украинских военнослужащих на территории РФ или на временно оккупированных украинских территориях крайне тяжело

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными по результатам онлайн-встречи с семьями защитников 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь".

"На вопросы родственников пленных и пропавших без вести артиллеристов отвечал представитель Координационного штаба. По его словам, отследить перемещение пленных украинских военнослужащих на территории российской федерации или на временно оккупированных украинских территориях крайне тяжело", - заявили в ведомстве.

В частности, отмечается, что информацию о вероятном месте содержания пленного можно узнать от тех военнослужащих, которые вернулись из плена.

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Как уточняют в Координационном штабе, то же касается и состояния здоровья пленного военнослужащего: официально его РФ не предоставляет.

"Получить такие сведения можно из других источников – либо от Международного комитета Красного Креста (МККК), если его представители посетили место содержания и анкетировали пленного, либо от возвращенных из плена военнослужащих. И только с согласия пленного МККК может проинформировать родственников или государственные органы", – проинформировали в учреждении.

Гражданам советуют, если у семьи пленного или пропавшего без вести военнослужащего появляется новая информация о состоянии его здоровья или ранения, передать ее в Координационный штаб и Национальное информационное бюро.

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Кроме того, отдельно во время этой встречи поднималась тема репатриации тел погибших защитников. Представитель Координационного штаба сказал, что по возвращении тела проводится ДНК-экспертиза, и далее образец ДНК вносится в базу Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

"Однако сроки выполнения этих операций могут отличаться в зависимости от нагрузки на лаборатории", - уточняется в сообщении.

Также представитель Штаба отметил, что в случае, когда нет тела, совпадения ДНК, решения суда или свидетельства о смерти военнослужащего – этот человек подается на обмен.

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