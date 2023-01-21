В США двух бизнесменов обвиняют в попытке вывести из-под санкций яхту российского олигарха Вексельберга

Министерство юстиции США заявило о возбуждении дела против российского бизнесмена Владислава Осипова и британского бизнесмена Ричарда Мастерса. Ведомство считает, что они пытались вывести из-под санкций яхту Tango, предположительно принадлежащую основателю группы компаний "Ренова" Виктору Вексельбергу.

Об этом сообщает сайт американского ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Вексельберг под санкциями США с 2018 года. После российского вторжения в Украину США и Великобритания ввели против него дополнительные ограничения. После этого по запросу американских властей в Испании была задержана яхта Tango стоимостью 90 миллионов долларов.

Как утверждает министерство юстиции США, Осипов "выполнял функции управляющего недвижимым имуществом яхты Tango" и разработал сложную схему, в которой были задействованы подставные компании, чтобы скрыть подлинного владельца яхты. Мастерсу инкриминируют руководство компанией, "взявшей на себя управление Tango" после того, как Вексельберг попал под американские санкции. Кроме того, по версии ведомства, Мастерс обманывал американские финансовые органы, придумав для яхты ошибочное название – "Фанта".

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"В результате финансовые учреждения США обработали транзакции на сотни тысяч долларов для Tango, которые они иначе не позволили бы, если бы знали о причастности Вексельберга к финансовым операциям", – говорится в сообщении ведомства.

На Осипова выписан орден на арест, а Мастерс уже задержан в Испании. Бизнесменов обвиняют в сговоре в целях обмана США, нарушения санкционного режима, а также отмывания денег.