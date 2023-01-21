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Новости Санкции против России
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В США двух бизнесменов обвиняют в попытке вывести из-под санкций яхту российского олигарха Вексельберга

вексельберг

Министерство юстиции США заявило о возбуждении дела против российского бизнесмена Владислава Осипова и британского бизнесмена Ричарда Мастерса. Ведомство считает, что они пытались вывести из-под санкций яхту Tango, предположительно принадлежащую основателю группы компаний "Ренова" Виктору Вексельбергу.

Об этом сообщает сайт американского ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Вексельберг под санкциями США с 2018 года. После российского вторжения в Украину США и Великобритания ввели против него дополнительные ограничения. После этого по запросу американских властей в Испании была задержана яхта Tango стоимостью 90 миллионов долларов.

Как утверждает министерство юстиции США, Осипов "выполнял функции управляющего недвижимым имуществом яхты Tango" и разработал сложную схему, в которой были задействованы подставные компании, чтобы скрыть подлинного владельца яхты. Мастерсу инкриминируют руководство компанией, "взявшей на себя управление Tango" после того, как Вексельберг попал под американские санкции. Кроме того, по версии ведомства, Мастерс обманывал американские финансовые органы, придумав для яхты ошибочное название – "Фанта".

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"В результате финансовые учреждения США обработали транзакции на сотни тысяч долларов для Tango, которые они иначе не позволили бы, если бы знали о причастности Вексельберга к финансовым операциям", – говорится в сообщении ведомства.

На Осипова выписан орден на арест, а Мастерс уже задержан в Испании. Бизнесменов обвиняют в сговоре в целях обмана США, нарушения санкционного режима, а также отмывания денег.

США (26409) яхта (75) Вексельберг Виктор (6)


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русской пропагандистке попало в сраку!

https://www.youtube.com/watch?v=fT-VuXbBj9Q
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21.01.2023 22:38 Ответить
слабо вштырило - смогла кричать.
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21.01.2023 22:42 Ответить
Получила воплощение мечты. Она же войну хотела. Чего там ещё орать?
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21.01.2023 23:43 Ответить
єдиний реальний шлях вивести з під санкцій - затопить к ******... мою надію знайдуться сміливці.....
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21.01.2023 22:38 Ответить
Можно и продать. А деньги на ВСУ.
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21.01.2023 23:45 Ответить
ніколи такого не було а тут таке
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21.01.2023 22:39 Ответить
а ведь могли год назад уйти в кругосветку, мужественно зимой потерпеть кораблекрушение в шторм на траверзе мыса Горн, написать об этом книгу, и заработать на ней денег. А так придется просто сидеть в американской тюрьме.
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21.01.2023 22:39 Ответить
Як тільки десь спливає якесь лайно (новинне чи реальне) чи зрада- зрадонька, зразу шукайте там русню.
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21.01.2023 22:42 Ответить
Veksel, German "Wechsel".

A "Wechsel" is an instrument of financial markets.
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21.01.2023 22:55 Ответить
 
 