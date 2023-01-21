Коррупционный скандал в Минобороны уже обсуждается на разных уровнях, - ОП
Коррупционный скандал в Министерстве обороны, которое, по данным ZN.ua, подписало контракт на закупку продовольствия для военных по завышенным в несколько раз ценам, уже обсуждается на разных уровнях, и будут проведены соответствующие проверки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Liga.net, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
Он отметил, что Украина должна пройти определенные "экзамены" в связи с этим инцидентом – провести аудит, и если информация СМИ подтвердится, нужно найти людей, которые подписывали контракты на 13 млрд грн, и провести расследование.
"И потом с этими людьми [нужно] конкретно разобраться. Не просто говорить, что мы здесь наводим какой-то порядок, или что есть какие-то заказные материалы, или кто-то сливает компромат, или это какая-то внутренняя борьба, как у нас постоянно говорят", – сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что сейчас по этой теме уже общаются "на разных уровнях" в руководстве страны. Подоляк уверен, что если завышение цен подтвердится, то виновных ждет "очень суровое" наказание, потому что "нельзя допустить, когда во время войны люди откровенно издеваются над обществом".
"К сожалению, в любой войне есть герои, а есть мародеры. Так всегда было. К сожалению, мародеры и, простите меня, крысы всегда существуют. И им безразлично, что люди умирают. Им все равно, что много крови, что мы теряем свой самый лучший генофонд сегодня. Они хотят быть миллиардерами или миллионерами. Так бывает всегда", – сказал Подоляк.
Как сообщал Цензор.НЕТ, журналист Юрий Николов обнародовал информацию, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. Цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза.
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Напевно кіпятком в горляку заливають , щоб легше прошло , а не холодною мівіною.
И никто его уже не отмажет.
Коли ще пів року тому я казав, що Міноборони закуповує форму за двійною ціною у Туреччині, то всі мені казали "не розгойдуй лодку". А зараз стало відомо, що вони купили їжу по цінах в 2-3 рази більші ніж у маркетах. Все ок? Як там той човен, пливе і краде?
Цікаво, що директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький, який від імені Міноборони підписав контракт на забезпечення харчування військових на суму 13,16 млрд грн з компанією "Актив компані", вже виявився одним із фігурантів справи про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції.
Міністра влаштовують його, підлеглі які відверто ******* бюджетні гроші ПІД ЧАС ВІЙНИ? Чи це інше?
от як можна під час війни красти у тих, хто вас казлів захищає. Слів нема, пострілять би всіх зелених сук.
навіть не обговорюється а вже обсуждається
а може подоляк другу державну обсудіт
ще не роз,їбались з гуманітаркою на мільярди і знов
ну що за народ такий ********?? чого вам не воюється спокійно????
Війна усе спише, бо не на часі… !!! Заробляти на крові під час війни..
Мудрісь від ОП.
відверто знущається над суспільством, щурить та мародёрить... вам це довели і що???? Паскуди
Що не так з Коболєвим та Вітренко та НАК Нафтогазом?
Коррупционный скандал в правительстве: заместитель министра под стражей в Киеве
По официальной информации, министр обороны Украины Алексей Резников выступит перед парламентом в Киеве с сообщениями о закупках продовольствия для армии по завышенным ценам. Резников приглашен на слушания, сообщила в субботу национальной телекомпании «Суспільне медиа» заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Бесугла. Кроме того, Счетная палата внимательно изучит Минобороны.
Ранее в Киеве ажиотаж вызвали сообщения СМИ о том, что Минобороны закупает продукты питания для своих солдат по ценам, до трех раз превышающим розничные цены в магазинах. В контракте на 13 миллиардов гривен (добрых 300 миллионов евро) говорится о том, что нужно кормить солдат на фронте, но в тылу. https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-update-am-19-januar-fuenf-geflohene-russen-sitzen-seit-zwei-monaten-an-flughafen-fest_id_72885571.html#comments
Ненавидів зелене бидло,ще коли це не було мейнстрімом...
@19sergio64
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https://twitter.com/19sergio64/status/1616916175023112194
Сумно, але все більше складається враження, що ніякої державної влади у нас нема. Е численний прошарок корумпованих чиновників і просто аферистів, які від безкарності зовсім втратили береги. Країна живе і воює незалежно від них...