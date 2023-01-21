Коррупционный скандал в Минобороны уже обсуждается на разных уровнях, - ОП

Коррупционный скандал в Министерстве обороны, которое, по данным ZN.ua, подписало контракт на закупку продовольствия для военных по завышенным в несколько раз ценам, уже обсуждается на разных уровнях, и будут проведены соответствующие проверки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Liga.net, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина должна пройти определенные "экзамены" в связи с этим инцидентом – провести аудит, и если информация СМИ подтвердится, нужно найти людей, которые подписывали контракты на 13 млрд грн, и провести расследование.

"И потом с этими людьми [нужно] конкретно разобраться. Не просто говорить, что мы здесь наводим какой-то порядок, или что есть какие-то заказные материалы, или кто-то сливает компромат, или это какая-то внутренняя борьба, как у нас постоянно говорят", – сказал Подоляк.

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Он подчеркнул, что сейчас по этой теме уже общаются "на разных уровнях" в руководстве страны. Подоляк уверен, что если завышение цен подтвердится, то виновных ждет "очень суровое" наказание, потому что "нельзя допустить, когда во время войны люди откровенно издеваются над обществом".

"К сожалению, в любой войне есть герои, а есть мародеры. Так всегда было. К сожалению, мародеры и, простите меня, крысы всегда существуют. И им безразлично, что люди умирают. Им все равно, что много крови, что мы теряем свой самый лучший генофонд сегодня. Они хотят быть миллиардерами или миллионерами. Так бывает всегда", – сказал Подоляк.

Как сообщал Цензор.НЕТ, журналист Юрий Николов обнародовал информацию, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. Цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза.