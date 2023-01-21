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Новости Борьба с коррупцией
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Коррупционный скандал в Минобороны уже обсуждается на разных уровнях, - ОП

міноборони

Коррупционный скандал в Министерстве обороны, которое, по данным ZN.ua, подписало контракт на закупку продовольствия для военных по завышенным в несколько раз ценам, уже обсуждается на разных уровнях, и будут проведены соответствующие проверки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Liga.net, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Он отметил, что Украина должна пройти определенные "экзамены" в связи с этим инцидентом – провести аудит, и если информация СМИ подтвердится, нужно найти людей, которые подписывали контракты на 13 млрд грн, и провести расследование.

"И потом с этими людьми [нужно] конкретно разобраться. Не просто говорить, что мы здесь наводим какой-то порядок, или что есть какие-то заказные материалы, или кто-то сливает компромат, или это какая-то внутренняя борьба, как у нас постоянно говорят", – сказал Подоляк.

Также читайте: На соглашении о поставках продуктов военным в 13 млрд грн "пилят" около 4 млрд. Либо Резников опровергает, либо уходит в отставку, - Шабунин

Он подчеркнул, что сейчас по этой теме уже общаются "на разных уровнях" в руководстве страны. Подоляк уверен, что если завышение цен подтвердится, то виновных ждет "очень суровое" наказание, потому что "нельзя допустить, когда во время войны люди откровенно издеваются над обществом".

"К сожалению, в любой войне есть герои, а есть мародеры. Так всегда было. К сожалению, мародеры и, простите меня, крысы всегда существуют. И им безразлично, что люди умирают. Им все равно, что много крови, что мы теряем свой самый лучший генофонд сегодня. Они хотят быть миллиардерами или миллионерами. Так бывает всегда", – сказал Подоляк.

Как сообщал Цензор.НЕТ, журналист Юрий Николов обнародовал информацию, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. Цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза.

Минобороны (9288) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+83
Яка корупція? То заробляння грошей для депутатів, що роздають в конвертах. Ботоферму Подоляка думаєте дешево тримати? Ну викрили одну "схему" з сотень, грець з ним, є сотні інших.
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21.01.2023 22:48
+73
«Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?»
кандидат в президенти В. Зеленський, 19.04.2019, стадіон.
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21.01.2023 22:52
+64
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21.01.2023 22:46
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Ніхто з зелених ще не вдавився яйцями для ЗСУ по 17 гривень за штуку?
Напевно кіпятком в горляку заливають , щоб легше прошло , а не холодною мівіною.
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21.01.2023 23:18 Ответить
Осталось арестовать ермака,арахамию,татарова и у клоуна вообще не останется кадров,нужно будет идти на выборы,пока 73 процента не вернулись из за границы после мудрого голосования за клоуна в 2019году
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21.01.2023 23:18 Ответить
👎👎👎
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21.01.2023 23:31 Ответить
сегодня разговаривал с 73-процентной - им хоть в глаза нассы....., так что не переживайте.....
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21.01.2023 23:44 Ответить
Щурів треба ловити і карати не тільки під час війни , але і в мирний час це особливо ретельно треба робити. Тоді і під час війни таких гнид не буде. Маємо таку саму проблему майже всюди, особливо біда з суддями серед яких чесних 10% напевно.
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21.01.2023 23:18 Ответить
Э/ э *******,на этом мало нажрались,и тут надо было украсть? Пол страны без света, Хмельницкая область шесть часов уже нет света,что зелупы может ракетный обстрел был? Или свинособакам ещё одну АЭС тупо подарили? Какие сцаки ещё будут народу в уши? Мразота квартальная.
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21.01.2023 23:26 Ответить
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21.01.2023 23:27 Ответить
Хотелось бы,чтобы фраза «взяли за яйца» таки коснулось всей Зешоблы
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21.01.2023 23:29 Ответить
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23.01.2023 01:22 Ответить
Запад продолжит усиливать разведывательную и другую деятельность в ряде министерств и ведомств Украини в целях выявлелния и предотвращения фактов коррупции и злоупотреблений служебным положением
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21.01.2023 23:30 Ответить
Ми по копійках на дрони збираємо при зарплаті в 5000 грн
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21.01.2023 23:30 Ответить
корупція під час війни на повне знищення та щей на армії - розстріл на місці!!!!
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21.01.2023 23:34 Ответить
Кирееву уже объяснили, что такое хорошо, и что такое плохо.
И никто его уже не отмажет.
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21.01.2023 23:41 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/26660 Борислав Береза :

Коли ще пів року тому я казав, що Міноборони закуповує форму за двійною ціною у Туреччині, то всі мені казали "не розгойдуй лодку". А зараз стало відомо, що вони купили їжу по цінах в 2-3 рази більші ніж у маркетах. Все ок? Як там той човен, пливе і краде?

Цікаво, що директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький, який від імені Міноборони підписав контракт на забезпечення харчування військових на суму 13,16 млрд грн з компанією "Актив компані", вже виявився одним із фігурантів справи про розкрадання 580 тисяч доларів коштів міністерства під час закупівлі військової амуніції.

Міністра влаштовують його, підлеглі які відверто ******* бюджетні гроші ПІД ЧАС ВІЙНИ? Чи це інше?
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21.01.2023 23:47 Ответить
Найзеленіший їсть зовсім інші страви на Бірючому. Ну і рожа противна.
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21.01.2023 23:49 Ответить
Ви всьо врьоті! Бубачка зказал нєт карупціі!
от як можна під час війни красти у тих, хто вас казлів захищає. Слів нема, пострілять би всіх зелених сук.
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21.01.2023 23:55 Ответить
о це срака.....
навіть не обговорюється а вже обсуждається
а може подоляк другу державну обсудіт
ще не роз,їбались з гуманітаркою на мільярди і знов
ну що за народ такий ********?? чого вам не воюється спокійно????
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21.01.2023 23:55 Ответить
По законам військового часу можна розстрілювати цих злодіїв чи нє?
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21.01.2023 23:57 Ответить
Для таких махінацій у масштабах держави і знищували діляги привладні систему «Прозоро», так красти набагато простіше!!!
Війна усе спише, бо не на часі… !!! Заробляти на крові під час війни..
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22.01.2023 00:20 Ответить
за що не візьмуться слуга народу все опаскудять..ні одного честного всі прохвости поголовно
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22.01.2023 00:26 Ответить
ну как 73% что скажете?
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22.01.2023 00:39 Ответить
Нічого не скажуть. Вони Цензор не читають, а слухають єдиний грамахфон 24/7.
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22.01.2023 02:38 Ответить
Що там розбиратись взяли контракт і все зрозуміло, з ким вони взагалі розібрались? Потихеньку відсунули щоб народ не вякаа, що там з "тіхонько в лес пойду", вже забули, що з запорізькими ділками, а де декларації подівались?! Нема слів, так і країну здадуть, якщо ще не здали.....
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22.01.2023 02:18 Ответить
НЕМОЖНА ЗНІМАТИ З ПОСАД КУРЕЙ ЯКІ НЕСУТЬ ЗОЛОТІ ЯЙЦЯ.
Мудрісь від ОП.
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22.01.2023 04:13 Ответить
"...на різних рівнях". А найвищий "рівень" не чіпати, бо вийдемо самі на себе. Виродки...дальше одні мати...
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22.01.2023 05:23 Ответить
жОПа снова впереди... хотя об этом должны говорить прокуратура и СБУ...
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22.01.2023 05:32 Ответить
Вы не зламні идите в окопы и берегите там свои яйца а мы пока провернем и здесь и там и на дорогах, и на закупках для военных, а вечерком мы раскинем на бабки в ресторане с депутатами из ОПЗЖ они же переобутые Відновлення України...... Цырк... только не смешно.. Какое раследование? Под Ермаком с Татаровым СБУ, Прокуратура и ДБР
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22.01.2023 05:36 Ответить
Тимошонка (і не тільки)...
відверто знущається над суспільством, щурить та мародёрить... вам це довели і що???? Паскуди
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22.01.2023 06:01 Ответить
Да любую территориальную громаду проверте по закупкам,все будет тоже самое,цены завышены в разы,бюджет разворовывают все кто могут,масштабы колоссальные.
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22.01.2023 06:58 Ответить
Чому цей корупційний скандал коментує не Зєля, а балабол який піарив Януковоча?
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22.01.2023 08:09 Ответить
А кто нибудь про логистику слышал? Она эта картошка сама едет к покупателю или надо заплатить за погрузку, транспорт, разгрузку, развести по местам назначения? Это все к цене ++++!
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22.01.2023 08:14 Ответить
а в АТБ, значит, картошка сама на полках растет? и яйца несутся?
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22.01.2023 08:40 Ответить
А до роздрібної мережі що усі товари пішки приходять і самі на полиці рівнесенько лягають?Ви мабуть неуважно прочитали новини з цієї теми.Закупівлі МО продуктів харчування у 2-3 рази вищі за роздрібні ціни (ціни у магазинах).Роздрібна ціна включає в себе оптову+надбавку (покриття витрат та прибуток магазину).Класичний варіант великих об'ємів закупівель - це по оптовим цінам до того ж чим більший об'єм закупівель тим менша оптова ціна і навіть логистика не може призвести до подорожчання у 2-3 рази від роздрібної ціни
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22.01.2023 08:53 Ответить
шо, поросятники, жаба задавила, но не сталось, не выбрали
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22.01.2023 08:31 Ответить
дЕрмак усьо парішаіть..не парься😝Оман це не Обман...😁
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22.01.2023 08:42 Ответить
Аргумент *не сталось,не выбрали*-это эталон низости 73-х%.
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22.01.2023 10:23 Ответить
https://youtu.be/5O5EUvyz9mY ..

Що не так з Коболєвим та Вітренко та НАК Нафтогазом?
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22.01.2023 08:39 Ответить
В немецких СМИ это тема активно раскручивается. На первой страничке. 7340 комментариев за сутки. В основном за Украину
Коррупционный скандал в правительстве: заместитель министра под стражей в Киеве

По официальной информации, министр обороны Украины Алексей Резников выступит перед парламентом в Киеве с сообщениями о закупках продовольствия для армии по завышенным ценам. Резников приглашен на слушания, сообщила в субботу национальной телекомпании «Суспільне медиа» заместитель председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Бесугла. Кроме того, Счетная палата внимательно изучит Минобороны.

Ранее в Киеве ажиотаж вызвали сообщения СМИ о том, что Минобороны закупает продукты питания для своих солдат по ценам, до трех раз превышающим розничные цены в магазинах. В контракте на 13 миллиардов гривен (добрых 300 миллионов евро) говорится о том, что нужно кормить солдат на фронте, но в тылу. https://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-update-am-19-januar-fuenf-geflohene-russen-sitzen-seit-zwei-monaten-an-flughafen-fest_id_72885571.html#comments
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22.01.2023 09:12 Ответить
Наслідки будуть такими ж,як і після розкрадання гуманітарної допомоги в кількох областях .
Ненавидів зелене бидло,ще коли це не було мейнстрімом...
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22.01.2023 09:12 Ответить
+52% Злий М'ясник

@19sergio64

·

https://twitter.com/19sergio64/status/1616916175023112194

Сумно, але все більше складається враження, що ніякої державної влади у нас нема. Е численний прошарок корумпованих чиновників і просто аферистів, які від безкарності зовсім втратили береги. Країна живе і воює незалежно від них...
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22.01.2023 09:47 Ответить
Как показывает практика, правление власти Зеленского и его *слуги народа* очень хотели и хотят стать миллионерами-миллиардерами на официальном уровне, утверждая себя законами.У них это сейчас машинально происходит. А Подоляк вместе с Зеленским и его окружением сейчас уже не способны этого заметить.
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22.01.2023 10:16 Ответить
Якщо не повернути систему закупівель Прозоро то як крали так і надалі будуть красти. Жоден міністр особисто не підписує документи про закупівлю. Саджати будуть цапів відбувайлів, дрібних клерків в система розкрадань буде продовжуватися
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24.01.2023 21:55 Ответить
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