Leopard доставят в Украину. Консенсус уже сформирован. Идет дискуссия по поводу публичной подачи этого, - ГУР МО
Украина получит на свое вооружение танки Leopard. Однако на данном этапе идут переговоры о том, как публично представить эту информацию.
Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, Украина достигла значительного прорыва в получении военной помощи.
"За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и изменения в понимании ситуации в Украине, восприятия России и готовности помогать Украине. Все, что мы видим по помощи средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники - это уже прорыв", - сказал Юсов.
Он также отметил, что, несмотря на отсутствие публичного решения о передаче танков, Украина их получит. Консенсус уже сформирован.
"Общая позиция партнеров по необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2", - пояснил Юсов.
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not a minister of any kind of department.
Unfortunately, she is a person,
who thinks, because she is a woman,
she is entitled to a better position,
than just some hidden secretary in some office.
Чи він геть тупий - таку х-ню видає, що на голову не надягнеш!...
А може просто ворог?!... " І нічего лісного"!...
Так це ви, а не Буданов пройшов зі своєю ДРГ на півострів Крим, успішно виконав там бойове завдання і непомітно зміг повернутися. А я вважав що офіцер Буданов. Ну вибачте, не знав що це ви зробили. А два КА-52 на аеродромі у глибині рф диверсанти замінували та на 100% вивели з ладу це завдяки вашому мудрому керівництву?
А хто заважав з 2014-го року побудувати новий патронний завод, наприклад біля Вінниці?
А хто заважав замовляти модернізацію танків? Чому танкові заводи України працювали одну-дві зміни НА ТИЖДЕНЬ?
Чому була заморожена програма переробки застарілих БМП та БТР під евакуаційні машини поранених з поля бою?
І багато, багато інших ЧОМУ!!!
Але коли вже сотні тисяч українців загибли через цих злочинців, це вже другой спрос з них
Інформацію?
Тільки після того, як Леопарди з навченими українськими екіпажами та повним боєкомплектом займуть визначені командуванням ЗСУ бойові позиції.
Пентагон опустил кремлевский🐓 ПОНТЫгон 😝🔱❤️🖤🔱
Германiя змогла дати нам грошi - допомогло.
Германiя не може послати пушки - ЧОМУ?
Краще попросити у них грошей на танки iншоi моделi, якщо грозна Германiя - вiськовий iмпотент. Iмпотенти в таких випадках купляють собi великi Jeep, а Германiя може купити Ukraine.
Попереджати ж мерзенних .НЕ гідних було НЕ прийнято... Так чому у нас так нестримно--наполегливо намагаються поінформувати ліліПУТІНСЬКУ вражину : яким у якій кількості того . чи іншого озброєння /з якими вогневими характеристиками /будуть його добивати ?!?! Хіба це НЕ зрада ??? Хіба забулося . як на всих перехрестях Верещучка верещала: по всих засобах ---де. коли належало гуртуватися. для від*їзду . біженцям Краматорська... І як наслідок-- "приліт " і 30 жертв ... Аналогічна ситуація і тепер: надати можливість кремлівському виродку підготувати контрзаходи. задіяти всю агентуру . надати можливість нанести упереджувальний удар... І що це: намагання залякати рашистських виродків. чи буденна зрада ?!?!?!
По даним головного управління планування міністерства оборони ФРН середній час підготовки танкових екіпажів ЗС ФРН за 2022 склав 16 годин практичних занять в рік. Робота на тренажерних комплексах - 209 годин на рік.
По даним головного управління озброєння та військової техніки міністерства оборони ФРН станом на 01.01.2023 загальна кількість танків "Леопард-2" складає: 440 одиниць з яких 225 «Леопард 2A5/2A6, 84 «Леопард 2A4», 33 «Леопард 2A6» и 20 «Леопард 2A7», і 78 Леопард 2A4 на консервації.
Ну например ликвидировать военных преступников которые запустили ракету в жилой дом Днепра, этих обнутых летчиков и т.д. Хотя бы просто разместить объявление в русском даркнете на ликвидацию этого летчика тысяч за сто бакинских. Сами рашики его и замочат, очередь будет.
Но, нет лучше сожитель гомиашвили выпустит очередное видео интервью.