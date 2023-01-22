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Leopard доставят в Украину. Консенсус уже сформирован. Идет дискуссия по поводу публичной подачи этого, - ГУР МО

леопард,leopard

Украина получит на свое вооружение танки Leopard. Однако на данном этапе идут переговоры о том, как публично представить эту информацию.

Об этом заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Украина достигла значительного прорыва в получении военной помощи.

"За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и изменения в понимании ситуации в Украине, восприятия России и готовности помогать Украине. Все, что мы видим по помощи средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники - это уже прорыв", - сказал Юсов.

Он также отметил, что, несмотря на отсутствие публичного решения о передаче танков, Украина их получит. Консенсус уже сформирован.

"Общая позиция партнеров по необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2", - пояснил Юсов.

Читайте также: Украина готовится к вероятному новому масштабному нападению России весной, - Резников

Автор: 

оружие (10198) помощь (7763) разведка (4170) танк (2248)


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Топ комментарии
+69
Чому не можна СПОЧАТКУ передати, а подім п****іти?
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21.01.2023 23:37
+50
ГУР став окремлою труппою кварталу-95.
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21.01.2023 23:39
+32
ГУР уже заЕ БЛО!!!!
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21.01.2023 23:36
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ГУР уже заЕ БЛО!!!!
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21.01.2023 23:36 Ответить
почекайте ще трошки, до ранку вже буде спростування ...
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21.01.2023 23:59 Ответить
Без потоку запчастин з Німеччини танки Леопард неможливо буде експлуатувати, тому без рішення Німеччини передача танків Леопард в ЗСУ це просто піар акція без реального результату. Від Леопардів всі охоче відмовляються бо їх експлуатація надзвичайно дорога і складна! Потрібно повертати українські танки БМ Оплот з Тайланду!
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22.01.2023 05:39 Ответить
Поток запчастей организовать ровно сутки, чем они от автомобильных отличаются?Другое дело техперсонал. Разберутся не сложнее мерседеса.
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22.01.2023 10:42 Ответить
цікаво який інтерес гур зливати інформацію про передачу нам озброєнь
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22.01.2023 08:49 Ответить
Ще й як!
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22.01.2023 09:17 Ответить
Видно, що дуже сильно хоче отримать, по тому, що Ви написали останнім. Го№но унікального розливу(ГУР)
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22.01.2023 10:24 Ответить
Чому не можна СПОЧАТКУ передати, а подім п****іти?
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21.01.2023 23:37 Ответить
ага. забули ще до цього обнародувать на якій версії лео зійшлись консенсусом. шоб коли й правда прийдуть, то парашники вже були готові бити по слабких їх місцях.
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21.01.2023 23:52 Ответить
Тому що потрібно чергові зашквари прикривати ; тут обісралися із закупівлею продовольства для ЗСУ , а поруч шум здійнявся за хабар в.о. міністра , під загрозою розпил західної фінансової допомоги , а у зеплісняви вже черга з кандидатів у доларові мільярдери офшорні ((
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22.01.2023 00:44 Ответить
ГУР став окремлою труппою кварталу-95.
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21.01.2023 23:39 Ответить
Почитайте, який лютий сором коїться у МО Німеччини саме з приводу танків: https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/21/7385943/ https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/21/7385943
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21.01.2023 23:40 Ответить
She was a chef secretary,
not a minister of any kind of department.

Unfortunately, she is a person,
who thinks, because she is a woman,
she is entitled to a better position,
than just some hidden secretary in some office.
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22.01.2023 01:12 Ответить
Німці грають у глухих. Їм вже у самі вуха кричать - дайте дозвіл іншим країнам!! А вони своє талдичать - ми не рахували ще що в нас там є(( Та до біса що там є у ВАС, дайте дозвіл іншим, куколди, припиніть цей саботаж!!
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22.01.2023 02:21 Ответить
Буланова - клоун, а не розвідник!...
Чи він геть тупий - таку х-ню видає, що на голову не надягнеш!...
А може просто ворог?!... " І нічего лісного"!...
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21.01.2023 23:40 Ответить
????
Так це ви, а не Буданов пройшов зі своєю ДРГ на півострів Крим, успішно виконав там бойове завдання і непомітно зміг повернутися. А я вважав що офіцер Буданов. Ну вибачте, не знав що це ви зробили. А два КА-52 на аеродромі у глибині рф диверсанти замінували та на 100% вивели з ладу це завдяки вашому мудрому керівництву?
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22.01.2023 13:41 Ответить
Рівень Буданова це командир диверсійної команди. А на чолі ГУР потрібна інша людина, професіонал своєї справи. Ні в одній країні світу, тим паче під час війни, начальник розвідки не працює своїм фейсом на телеефірах та не коментує все підряд. Це нонсенс. Якщо він ******** публічність, то йому мабуть краще змінити професію іпрацювати в шоу бізнесі.
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22.01.2023 17:41 Ответить
Як непомітно зник якщо група була викрита й був бій?
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22.01.2023 21:23 Ответить
Та ніяк не подавати ! Хлопці на фронті і так дізнаються
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21.01.2023 23:40 Ответить
і це треба було так довго всім яйця морочити?
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21.01.2023 23:41 Ответить
Це ти про німців? А що їм робить залишалося? Багато років дзвонили по усьому світу, які "круті" танки "Леопаод" у бундесверу, а коли встало питання дать їх Україні - виявилося, що вони перебувають у стані танків що були у нас при Януковичі - несправні! А дать дозвіл іншим країнам, але не давать своїх - викликає ще більше непорозуміння: адже єдиний концерн, що ці танки випускає та ремонтує - у Німеччині! І "недача" ними танків викличе питання до влади Німеччини: "Так на чиєму ж ви боці?" От вони і "тягли кота за яйця", гарячково перебираючи ті танки, що у більш-менш справному стані - щоб хоч якось "прикрить власний зад" Може зараз навіть ремонтні бази й займаються "канібалізмом", щоб підготувать хоча-б десяток і показать Європі ,що "король не голий"!
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21.01.2023 23:52 Ответить
Думка передбачувана, і слушна. Лише, здається, що німці не дуже і ховають стан справ. Вони самі заявили, що мають на ходу лише 200 з чимось танків, хоча загальний парк більше тисячі машин. А з 200, як для німецької армії, то не дуже й нашкребеш на сторону. Спікер американської ради нацбезпеки сказав, що "вони розуміють рішення Німеччини". Але в цьому є і політична складова, а не лише технічна.
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22.01.2023 05:18 Ответить
Згоден! Тут у нас із Шольцем така сама, позиція як і у Путіна з Лукою: Путін вимагає від Луки наступу "на хахлов", а той "відмазується" "недостатньою навченістю військ" та "погодними умовами (у нас на Поліссі зараз зимовий паводок - рівень води в річках підняся в середньому на метр, вода пішла в заплаву і земля на полях і лугах розкисла Коротше кажучи - погодні умови ще гірші ніж у березні минулого року) Ну а німці "відмазуються тепер відсутністю справної техніки Не буде ж Шольц казать, що вони її давать не хочуть, бо не бажають з Росією остаточно сраться
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22.01.2023 06:53 Ответить
У німців все завжди в повному порядку та все пораховано, опломбовано, не ведіться на лошині балачки. Німці не були б німчями, якщо було б по - іншому.
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22.01.2023 10:33 Ответить
Значить скарги німецьких військових дворічної давнини на те що Меркель не дає грошей на модернізацію та ремонт техніки - мною придумані? В бундестазі з цього приводу питання піднімалося депутатами!
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22.01.2023 10:45 Ответить
Доставлять кто будет? буданов со своим сожителем гогилашвили ? Или резников с хмельницким и яйцами по 170 гривен за десяток?
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21.01.2023 23:41 Ответить
Тільки що порахував , що за кошти потрачені на веллике будівництво можна було купити 1647 південно-корейських танків к2.
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21.01.2023 23:42 Ответить
З таким Верховним Головнокомандувачем скоро у німців яйця будем просити,а не танки
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21.01.2023 23:48 Ответить
тю яйця,а скумбрію,скумбрію?)))
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22.01.2023 01:41 Ответить
тягають питаня із лєопардами як кота за яйця по 170 гр десяток.
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22.01.2023 08:59 Ответить
Починаючи з чотирнадцятого року ні за які кошти нічого не можна було купити .
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22.01.2023 00:43 Ответить
Так, ви написали правду. Але!
А хто заважав з 2014-го року побудувати новий патронний завод, наприклад біля Вінниці?
А хто заважав замовляти модернізацію танків? Чому танкові заводи України працювали одну-дві зміни НА ТИЖДЕНЬ?
Чому була заморожена програма переробки застарілих БМП та БТР під евакуаційні машини поранених з поля бою?
І багато, багато інших ЧОМУ!!!
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22.01.2023 13:57 Ответить
ще б хтось хоч щось нам продав би... чи бажання мати власні ракети це просто забаганка "бариги" і "пастора"?
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22.01.2023 01:40 Ответить
Тому , що з 91-го року правителі думали не про Україну , а про те , як обібрати країну і придбати " хатинку " на заході . Українців і патріотів при владі не було , ніхто з них не збирався жити в Україні .
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22.01.2023 14:09 Ответить
Не там написав . Моя відповідь блогеру вище .
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22.01.2023 14:12 Ответить
От тільки щоб їх вспіли вигтовити, ці 1647 танків - треба було б замовляти їх ще при Ющенко))
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22.01.2023 02:26 Ответить
Краще жебрати, ніж тратити чесно вкрадене.
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22.01.2023 09:15 Ответить
одна справа коли просто вкрали гроші на великому крадівництві, шо перший раз хіба?
Але коли вже сотні тисяч українців загибли через цих злочинців, це вже другой спрос з них
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22.01.2023 11:10 Ответить
хочется фактов... а не предсказаний ... а еще больше правды....
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21.01.2023 23:43 Ответить
Кожного дня з у сіх прасок тільки і чуєш про Леопарди. Вже нудить від цього.
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21.01.2023 23:43 Ответить
Броня крєпка і танки вже дістали.
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21.01.2023 23:44 Ответить
Почти как эпопея с переходом Мудрика в АПЛ.
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21.01.2023 23:44 Ответить
таких тупих при владі ще не було
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21.01.2023 23:45 Ответить
таких тупнів які вибрали найтупішого - точно не було!
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21.01.2023 23:48 Ответить
Україна отримає на своє озброєння танки Leopard. Однак на даному етапі йдуть перемовини про те, як публічно подати цю інформацію. Джерело:

Інформацію?
Тільки після того, як Леопарди з навченими українськими екіпажами та повним боєкомплектом займуть визначені командуванням ЗСУ бойові позиції.
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21.01.2023 23:46 Ответить
як подати? дуже просто - придбали у дитячому воєнторзі в Одесі на Малій Арнаутський...
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21.01.2023 23:46 Ответить
Гур пиляє відосики
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21.01.2023 23:46 Ответить
"Однак на даному етапі йдуть перемовини про те, як публічно подати цю інформацію." - якщо так, то треба трошки потерпіти і помовчати, бо тема дуже чутлива!
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21.01.2023 23:47 Ответить
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21.01.2023 23:50 Ответить
Хорошо что есть разведка - самая секретная служба. В других государствах.
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21.01.2023 23:50 Ответить
I can't believe that!
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21.01.2023 23:52 Ответить
А що каже сожитель керівника ГУР Гогі(швілі) ?
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21.01.2023 23:57 Ответить
капец.... коли цей балаган дрочерів на рйтинг вже закриє свої ї...льники?
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21.01.2023 23:57 Ответить
А хз...американці все закривають..та не закривається .
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22.01.2023 10:38 Ответить
Запарили писати цю ахінею! Вже за рік можна було б і Оплоти будувати за допомогою заходу і навіть не згадувати про лео та абрамси. Ізраїль в свій час меркабу створив, а ми готове не можемо робити.... Стидоба, тільки можуть, деребанити та здавати своїх людей та ходити клянчити дай дай....
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21.01.2023 23:59 Ответить
тут повністю згоден,бо тут стільки плачу.було що ***** всі заводи розвалить,***** рік часу,а вони змогли лише перезапустити лінію виробництва снарядів яку ще Порох в 18му відкривав... налагодити десь за бугром випуск Вільхи,щоб не стояти з простягнутою рукою то видно слабо,щоб хоч на 130 км нікого не питати дозволу,це *******.Зате яйко по 17 оце діло оце ми можемо
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22.01.2023 01:44 Ответить
Подача має бути такою - нічого не знаєм, це не ми, танки з воєнторга.
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22.01.2023 00:02 Ответить
Що за маячню він верзе?
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22.01.2023 00:13 Ответить
Публічно під мацквой засвітимо...
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22.01.2023 00:27 Ответить
А нахрена публично? Пускай кацапоиды неожиданно увидят его на поле боя. Даже можем нарисовать на нем что ето бандеромобиль выкопанный в шахтах Львова
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22.01.2023 01:57 Ответить
по моему булданов-гогилашвили окончательно бабахнулся головой... мало того, что работал с агентом-двойником киреевым, так еще и свистит на каждом углу... разведка превращается в разсветку с веткой в заднице..
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22.01.2023 05:25 Ответить
https://youtu.be/wkW0ynrmVws ...

Пентагон опустил кремлевский🐓 ПОНТЫгон 😝🔱❤️🖤🔱
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22.01.2023 08:53 Ответить
ГУР теперь выполняет обязанности военного пресс-секретаря ОПы? Да сам факт такого вброса информации в открытый доступ говорит о том, что ГУР уже ине совсем ГУР. Верхушка его сгнила, остались только железные парни, участвующие в спецоперациях и которых позорит их же руководство своими заявлениями с претензией на популярность в народе.
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22.01.2023 10:17 Ответить
Це пздць...з той же опери що і кіреев герой України...
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22.01.2023 10:39 Ответить
Германiя змогла вiдмовитися вiд смердючих нафтопродуктiв; понесла збитки.

Германiя змогла дати нам грошi - допомогло.

Германiя не може послати пушки - ЧОМУ?

Краще попросити у них грошей на танки iншоi моделi, якщо грозна Германiя - вiськовий iмпотент. Iмпотенти в таких випадках купляють собi великi Jeep, а Германiя може купити Ukraine.
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22.01.2023 10:50 Ответить
краще б ви своім ділом занімались а не виправдовувалиб зрадників і помогали кралене бабло зрадникам з украіни вивозити
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22.01.2023 10:52 Ответить
---Загально--відома мудрість : попередити ворога---- озброїти ворога . надати йому шанс підготуватися. до оборони...Це із часів рицарьської. середньовічної. доби / у наших князів : --Іду на ВИ !!! /
Попереджати ж мерзенних .НЕ гідних було НЕ прийнято... Так чому у нас так нестримно--наполегливо намагаються поінформувати ліліПУТІНСЬКУ вражину : яким у якій кількості того . чи іншого озброєння /з якими вогневими характеристиками /будуть його добивати ?!?! Хіба це НЕ зрада ??? Хіба забулося . як на всих перехрестях Верещучка верещала: по всих засобах ---де. коли належало гуртуватися. для від*їзду . біженцям Краматорська... І як наслідок-- "приліт " і 30 жертв ... Аналогічна ситуація і тепер: надати можливість кремлівському виродку підготувати контрзаходи. задіяти всю агентуру . надати можливість нанести упереджувальний удар... І що це: намагання залякати рашистських виродків. чи буденна зрада ?!?!?!
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22.01.2023 14:07 Ответить
чекайте трохи, ще півтрохи, четвертьтрохи. Чорти б вас побрали з зволіканням
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22.01.2023 14:08 Ответить
А чи не провокує Буданов відповідальних персон Заходу такою заявою? Чи тепер кошерно з їхнього боку заперечувати щодо консенсусу?
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22.01.2023 14:31 Ответить
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22.01.2023 15:00 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 22.‎01.‎2023

По даним головного управління планування міністерства оборони ФРН середній час підготовки танкових екіпажів ЗС ФРН за 2022 склав 16 годин практичних занять в рік. Робота на тренажерних комплексах - 209 годин на рік.

По даним головного управління озброєння та військової техніки міністерства оборони ФРН станом на 01.01.2023 загальна кількість танків "Леопард-2" складає: 440 одиниць з яких 225 «Леопард 2A5/2A6, 84 «Леопард 2A4», 33 «Леопард 2A6» и 20 «Леопард 2A7», і 78 Леопард 2A4 на консервації.
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22.01.2023 15:20 Ответить
ЯКА ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ , ЯК ПОДАТИ ... навчайтеся у РАШЕНФЮРЕРА ,, ... их там нет ... задовбали ваші ,, ЧЕСНІ ІГРИ ,,
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22.01.2023 16:15 Ответить
Помнится, один ***** горбатый ,уже рассказывал про консенсус
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22.01.2023 19:21 Ответить
Якщо це ГУР, то я Ріхард Зорге. Пельку потрібно заткнути і мовчати до тих пір, поки МИ на ЛЕОПАРДАХ увійдемо в Крим.
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22.01.2023 20:50 Ответить
Як публічно подати, як публічно подати. Оголосить, що Україна захопила Німеччину і затрофеїла усіх леопардів. Усьо
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22.01.2023 20:53 Ответить
Коли приїдуть танки, тоді і будете думати як це подати. І про решту пи@діть, будь-ласка по факту отримання.
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22.01.2023 21:11 Ответить
Не, з першим пострiлом.
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22.01.2023 21:20 Ответить
Куда тока смотрит СБУ, за разглашение военной тайны...
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22.01.2023 21:19 Ответить
Це страшний сон для скрєпних - німці повертаються і діди нічого там не довоювали 😆


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22.01.2023 21:32 Ответить
Наш ГУР стало каким-то сплетником из дворовой подворотни снимающим дешёвые видосики. Нет чтоб заняться своими обязанностями.
Ну например ликвидировать военных преступников которые запустили ракету в жилой дом Днепра, этих обнутых летчиков и т.д. Хотя бы просто разместить объявление в русском даркнете на ликвидацию этого летчика тысяч за сто бакинских. Сами рашики его и замочат, очередь будет.
Но, нет лучше сожитель гомиашвили выпустит очередное видео интервью.
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22.01.2023 22:45 Ответить
 
 