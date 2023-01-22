РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5533 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
19 001 210

Из более 200 танков "Leopard 2" Германия может передать Украине только 19, - Der Spiegel

танк,leopard

Германия располагает 212 исправными танками Leopard 2 разных модификаций, из которых, возможно, передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Издание получило перечень всех моделей танков Leopard 2, имеющихся в Германии. Этот список был составлен еще в начале лета 2022 года.

Согласно списку, всего у Бундесвера есть 312 танков Leopard 2, из которых 99 в мае прошлого года находились в ремонте, а один уже был списан.

Кроме них, в списке 212 моделей Leopard 2. Среди них разные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, являющиеся самой современной версией. По состоянию на 22 мая в армии было 53 единицы Leopard 2A7V.

Читайте также: Белый дом о позиции Берлина относительно Leopard: Германия работает над собственным процессом, но у украинцев реальная потребность в дополнительных танках именно сейчас

По словам источников издания, список также содержит информацию, какие модели подходят для доставки в Украину. Можно предположить, что бундесвер может передать 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, они используются для имитации вражеских сил в центре боевой подготовки армии.

Военные говорят, что они могут обойтись без моделей 2А5, поскольку они используются только на учениях, отметило издание Der Spiegel.

Также читайте: США разочарованы нерешительностью Германии в вопросе поставок танков Украине, - СМИ

Автор: 

Германия (6929) танк (2248)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+35
Більшого і не чекали, головне - розблокуйте поставки від партнерів!
показать весь комментарий
22.01.2023 00:56
+28
Знаете, путин совершил большую ошибку что напал на Украину... Надо было ему повоевать с НАТО. Чувствую это было бы ему намного легче. Половина бы сразу сдалась, что бы не было эскалации, у других техника то на ремонтах, то тренировочная и не готова к войне. Я не удивлюсь если такая ситуация и с авиацией.
показать весь комментарий
22.01.2023 01:23
+27
Насправді Німеччина, Польща, Словаччина, Чехія та усі інші не зобов"язані передавати Україні танки. Бо Україна це одна з небагатьох країн у світі, яка ще до 2019 р. сама розробляла, та вироготовляла нові танки, водночас модернізовувала танки попередніх модифікацій, постачала та обслуговувала їх та ще й продавала їх на експорт, заробляючи валюту в державну казну. Не Німеччина винна в тому, що з 2019 року в Україні анти-державна та антиукраїнська влада почала вбивати власне оборонне виробництво, зокрема й танкобудування... Німеччині та ншим країнам НАТО треба гречно дякувати навіть за кожен патрон, який вони нам надають після "шашличків" 24.02.2022., які влаштували Україні "слуги кремля".
показать весь комментарий
22.01.2023 01:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Напевно, час пропустити пару танков руснi на територiю Польщи, бо германи сидять там в теплi i мозок висох. Sholtz = KGB
показать весь комментарий
22.01.2023 10:16 Ответить
Коли-небудь, коли цей жах стане історією - побудуємо величезний меморіал подій війни, де буде локація з подяками тим, хто підтримав Україну в важкий час. З візуальним вказанням розміру підтримки. Знаєте - як на параді: йде тисяча кремезних солдат з Джавелінами, а дась в кілометрі за ними, попердуючи тащиться гнилий Леопард з чучелами Меркель і Шольца на башті...

З.І. А входом до меморіалу - буде кількакілометровий "коридор стурбованості і занепокоєння".
показать весь комментарий
22.01.2023 10:18 Ответить
Ральф Ратс, директор Танкового музея в Мюнстере, объясняет в серии видеороликов на YouTube на официальном канале танкового музея: «Это означает, что танки, начиная с модели Т-64, можно было держать очень низко». для видимых врагов.
Основной боевой танк Leopard 2 может создать проблемы для Украины

Танк «Леопард» возвышается над моделями Т своей накладной самонесущей башней, вставленной в корпус. В качестве основного вооружения выступает 120-мм гладкоствольная пушка, также имеется дымовой гранатомет и два пулемета. Фактически «Леопард-2» предназначался как боевой танк для общевойскового боя в связке с боевой машиной пехоты «Мардер». Это обстоятельство и боевая масса системы вооружения могут создать дополнительные проблемы для Украины. Потому что модификации «Леопарда-2», подходящие к поставке, все весят в районе 55-60 тонн.
показать весь комментарий
22.01.2023 10:22 Ответить
Видання отримало перелік усіх моделей танків Leopard 2, що є у Німеччини. Цей перелік був складений ще на початку літа 2022 року. Згідно зі списком, всього Бундесвер має 312 танків Leopard 2, з яких 99 у травні минулого року перебували в ремонті, 1 уже списаний
показать весь комментарий
22.01.2023 10:40 Ответить
Да.... В ФРГ всего лишь 200 исправных танков??? Я думаю что если хорошо посчитать , то ФРГ ещё меньше танков на ходу !!!......... Или они врут и специально занижают количество фактических танков!!!.... И они собираются этим металлоломом остановить Россию??? ХА.. ХА.........Но нам нужны м подойдут любые танки!! И даже Леопард 1,!! потому что любой самый хреновый танк Лучше самой хорошей БМПешки и БТРа...
показать весь комментарий
22.01.2023 10:45 Ответить
Сподіваюсь що ці 19 будуть лише початком. Головне почати, а далі піде як по смазоному. 99 танків несправні - невже в німців не вистачає мізків їх відремонтувати, та ще й кілька сотень на консервації. Є з чого давати.
Зараз це лише пробний камінь щоб протестувати реакцію дружньої їм парашки. А там все піде як потрібно.
показать весь комментарий
22.01.2023 10:53 Ответить
фрау ШТАЗИ анджэлочка распи.......ла бундесфер в говно !!!! 212 танков и ПОЛОВИНА только на ходу !!!!
показать весь комментарий
22.01.2023 12:24 Ответить
и внезапно немцы выяснили что дружба с Рашкой довела до ручки не только их энергетику но и армию.
Как полезно иногда слазить с нефтегазовой иглы и прочищать зас***нные путиным мозги.
Ну понятно что сейчас немцы поставят свой впк раком и перевооружатся. И начнут сдувать пылинки с амеров прося подогнать зотя бы тыщщу Абрамов )) коиз амеры наклепали порядка 10 400 штук.
показать весь комментарий
22.01.2023 12:56 Ответить
До 2019, скільки танків передала рошенівська компашка в армію?
показать весь комментарий
22.01.2023 17:48 Ответить
Мдя не густо у немцев с танками. Видать Зеленский и немцам весь бюджет на дороги спустил,да ботики?
показать весь комментарий
23.01.2023 01:39 Ответить
Страница 3 из 3
 
 