Из более 200 танков "Leopard 2" Германия может передать Украине только 19, - Der Spiegel
Германия располагает 212 исправными танками Leopard 2 разных модификаций, из которых, возможно, передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.
Издание получило перечень всех моделей танков Leopard 2, имеющихся в Германии. Этот список был составлен еще в начале лета 2022 года.
Согласно списку, всего у Бундесвера есть 312 танков Leopard 2, из которых 99 в мае прошлого года находились в ремонте, а один уже был списан.
Кроме них, в списке 212 моделей Leopard 2. Среди них разные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, являющиеся самой современной версией. По состоянию на 22 мая в армии было 53 единицы Leopard 2A7V.
По словам источников издания, список также содержит информацию, какие модели подходят для доставки в Украину. Можно предположить, что бундесвер может передать 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, они используются для имитации вражеских сил в центре боевой подготовки армии.
Военные говорят, что они могут обойтись без моделей 2А5, поскольку они используются только на учениях, отметило издание Der Spiegel.
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З.І. А входом до меморіалу - буде кількакілометровий "коридор стурбованості і занепокоєння".
Основной боевой танк Leopard 2 может создать проблемы для Украины
Танк «Леопард» возвышается над моделями Т своей накладной самонесущей башней, вставленной в корпус. В качестве основного вооружения выступает 120-мм гладкоствольная пушка, также имеется дымовой гранатомет и два пулемета. Фактически «Леопард-2» предназначался как боевой танк для общевойскового боя в связке с боевой машиной пехоты «Мардер». Это обстоятельство и боевая масса системы вооружения могут создать дополнительные проблемы для Украины. Потому что модификации «Леопарда-2», подходящие к поставке, все весят в районе 55-60 тонн.
Зараз це лише пробний камінь щоб протестувати реакцію дружньої їм парашки. А там все піде як потрібно.
Как полезно иногда слазить с нефтегазовой иглы и прочищать зас***нные путиным мозги.
Ну понятно что сейчас немцы поставят свой впк раком и перевооружатся. И начнут сдувать пылинки с амеров прося подогнать зотя бы тыщщу Абрамов )) коиз амеры наклепали порядка 10 400 штук.