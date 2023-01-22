ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 9 населенных пунктов в Донецкой области и 1 - в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 22 января по поводу российского вторжения.

Так, начались триста тридцать третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов. Также произвел 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, увеличивают интенсивность применения авиации. На других направлениях – обороняются.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовской Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Бруски Черниговской области, Сопич – Сумской, а также Ветеринарное, Стрелка, Пыльная, Старица, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам подверглись Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку, Червонопоповку, Кузьмино и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения понесли позиции наших войск в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области.

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На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском - обстреляны Богоявленко и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности, это – Времовка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское, Зеленая Роща и Новоселка на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии Белозерку, Днепровское, Янтарное, Берегово и Херсон.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения захватчиков.