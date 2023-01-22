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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские силы эффективно сдерживают российские войска в районе Бахмута, что мешает РФ вести наступательные действия по другим направлениям, - ISW

бахмут

Американские аналитики считают, что оборона Бахмута является стратегически правильной операцией, несмотря на цену, которую платит Украина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Оборона Бахмута, вероятно, является стратегически обоснованной, несмотря на цену, которую платит Украина. Хотя расходы, связанные с продолжением обороны Бахмута, значительны и, вероятно, включают альтернативные расходы, связанные с потенциальными контрнаступательными операциями в других местах, Украина заплатила бы значительно большую цену, если бы позволила российским войскам легко взять Бахмут.

Сам по себе Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые заставили бы Украину строить поспешные оборонительные позиции на менее благоприятной местности", - говорится в сообщении.

В институте отметили, что украинские войска ранее использовали аналогичную модель постепенного истощения россиян, из-за чего в погоне за незначительными тактическими успехами их операции в определенных районах завершались после месяцев больших потерь личного состава и техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Между Минобороны РФ и ЧВК "Вагнер" усиливается противостояние, - ISW

"В начале лета 2022 года российские войска в течение нескольких месяцев пытались прорвать эффективную украинскую оборону в Северодонецке и Лисичанске. Россияне захватили Лисичанск только после организованного отхода украинских войск из этого района. Однако захват Лисичанска и административной границы Луганской области быстро оказался оперативно незначительным для российских сил, а конечным результатом украинской обороны этого региона стало вынужденное завершение российского наступления на Луганщине, что привело к общей стагнации российских наступательных операций на Донбассе летом и осенью 2022 года", – говорится в отчете ISW.

Аналитики считают, что украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному результату, отметив, что российские силы перебрасывают в этот район живую силу и технику с мая 2022 года и пока не достигли каких-либо оперативно значимых успехов, которые бы серьезно угрожали украинской обороне этого района.

ISW продолжает считать, что украинские силы эффективно сдерживают российские войска и технику в районе Бахмута, тем самым сдерживая способность России вести наступательные действия на других направлениях.

Читайте также: Немецкая разведка обеспокоена ежедневными "трехзначными" потерями Украины в боях за Бахмут, - Spiegel

Автор: 

армия РФ (19057) россия (95365) Бахмут (1601) ВСУ (6546) ISW (493)


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Топ комментарии
+1
Ефективно це як зрозуміти?- "BND на закритому засіданні цього тижня повідомила депутатам у Бундестазі, що українська армія щодня втрачає "тризначну кількість" солдатів у боях із російськими окупантами.
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22.01.2023 07:58
+1
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.01.2023 09:33
+1
ATACMS для нас стоїть там де і наші "Богдани", "Вільха М" і "Грім 2". Уявили, якби і США та ЄС будували дороги і не випускали ATACMS? А ще б сьогоднішня влада хочаб не заважала ЗСУ, то результати були набагато кращими. Чи краще яйця по 170 грн? Західні партнери зовсім не дурні і за рахунок своїх платників податків не збираються фіннасувати "слуг", які до кінця каденції всі будуть мільйонерами.
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22.01.2023 10:33
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Де ATACMS?

Російсько-фашистські окупанти чекають!

https://i.ibb.co/F8JQp8k/22-01.png
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22.01.2023 07:38 Ответить
АТАС стоїть на атасі.
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22.01.2023 07:45 Ответить
ATACMS для нас стоїть там де і наші "Богдани", "Вільха М" і "Грім 2". Уявили, якби і США та ЄС будували дороги і не випускали ATACMS? А ще б сьогоднішня влада хочаб не заважала ЗСУ, то результати були набагато кращими. Чи краще яйця по 170 грн? Західні партнери зовсім не дурні і за рахунок своїх платників податків не збираються фіннасувати "слуг", які до кінця каденції всі будуть мільйонерами.
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22.01.2023 10:33 Ответить
Ефективно це як зрозуміти?- "BND на закритому засіданні цього тижня повідомила депутатам у Бундестазі, що українська армія щодня втрачає "тризначну кількість" солдатів у боях із російськими окупантами.
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22.01.2023 07:58 Ответить
З початку війни щодня втрачається тризначна кількість, якщо ти не знав
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22.01.2023 08:44 Ответить
На рахунок тризначної цифри ,то є брехня-якби було так,то всі медичні заклади були б забиті пораненими-що наприклад по Черкасах немає.
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22.01.2023 08:48 Ответить
Подивися статистику Генштабу, по 700-800 орків щодня. А мін оборони приводили наші втрати 1 до 5-7 і це мінімум , а там скоріше 1 до 3
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22.01.2023 08:53 Ответить
Тобто якщо орків 800, то наших мінімум 200
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22.01.2023 08:55 Ответить
Ага, якщо в Макіївці здохло 400-600 свинорусів, то це означає, що обов'язково десь полягло 150-200 українських бійців? Увімкни мозок. Статистика по книжкам та реальність часто мають мало спільного.
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22.01.2023 11:15 Ответить
Ще на початку червня президент України заявив, що на фронті гинуть до 100 людей щодня. Вже за 2 тижні, ситуація погіршилася. В керівництві держави кажуть про до 500 загиблих за добу.
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22.01.2023 11:23 Ответить
Тупа абхазька макака хламідія не керівництво держави і не має доступу до таких даних, дотогож картава вахля, десь в кінці літа на початку весни, заявив, що втрати стали 50-70 чоловік за день, це також підтвердив Залужний. Тому не мели маячні про 500 вбитих.
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22.01.2023 11:46 Ответить
Про Дніпро я таке сказати не можу, на жаль...
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22.01.2023 09:39 Ответить
В Дніпрі -госпіталь,в Черкасах його не має,але клінік багато,поранених теж багато лежить,але не глобально.Багато в опіковому центрі.
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22.01.2023 09:43 Ответить
Не тільки в госпіталі. Та й швидкі всіх типів не замовкають. Досить часті гелікоптери (ті самі) до Мєчнікова пролітають...
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22.01.2023 09:58 Ответить
Я знаю розумнику можу тобі навіть шокуючі знімки скинути зроблені на передовій
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22.01.2023 09:43 Ответить
Фон дер Ляєн заявила, що Україна втратила військових уже 100 тисяч вбитими. І що? А потім за неї виправдовувались, що ну так, ми прсто взяли цю цифру зі стелі аби привернути увагу світу до подій в Україні. Просто взяли та дзявкнули, наче це ********** якісь, тому не варто вірити усіляким ,,конспірологічним,, новинам про втрати.
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22.01.2023 11:20 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.01.2023 09:33 Ответить
Не скигли.
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22.01.2023 11:09 Ответить
Пащу закрий.
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22.01.2023 12:01 Ответить
Свою віропитечну стули. Засрала всі новини шалавою та її байстрюком.
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22.01.2023 12:11 Ответить
Ти про свою матір і про себе? Самокритично.
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22.01.2023 12:13 Ответить
Я тебе, давалка, на панель виставлю за твоє дзявкання. Шалава захищає шалаву, професійна солідарність.
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22.01.2023 12:19 Ответить
Станом на 01.01. 2023 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають

1. Вбиті - 61980 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 99770 в\с

3. Потрапили в полон 2911 в\с

4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок 26358 в\с

‎* Дані про втрати ПВК "Вагнер", ПВК"Алатырь", ПВК "РОВС", ПВК "Норд" керівництвом ЗС РФ не фіксуються.

Станом на 01.01. 2023 втрати ЗС України складають

1. Вбиті - 34466 в\с

2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) 79 022 в\с

3. Потрапили в полон 3306 в\с

4. Зниклі безвісти 890 в\с

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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22.01.2023 09:48 Ответить
 
 