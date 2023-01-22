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Новости Агрессия России против Украины Война
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Пригожин начал серию информационных операций, чтобы противопоставить себя властям РФ, - ISW

вагнер,пригожин

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал серию информационных операций, направленных на то, чтобы представить себя героем России в "крестовом походе" против мелкой и коррумпированной российской власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Личная пресс-служба Пригожина 21 января распространила письмо семьи погибшего бойца ЧВК "Вагнера", в котором "равнодушные" местные чиновники, не помогавшие с похоронами сына, противопоставлялись Пригожину, который прислушивается к их обращениям. В письме Пригожин упоминается как "единственный человек, которому небезразлична судьба защитника РФ и его семьи".

Пригожин также резко критиковал чиновников Свердловской области, вероятно, проявляя солидарность с "простым человеком". По мнению ISW, Пригожин ложно изображает себя и ЧВК субъектами, которые будут продолжать свои моральные поступки, несмотря на возможные судебные преследования.

Читайте также: Пригожин просит Белый дом рассказать о преступлениях "вагнеровцев". ДОКУМЕНТ

Автор: 

армия РФ (19057) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399) ISW (493)


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Топ комментарии
+21
Россия прошла путь от академика Сахарова- до академика Кадырова, от молоточка правосудия- до кувалды беззакония.
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22.01.2023 08:14
+16
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22.01.2023 08:27
+15
Ось так усі гадали, хто буде наступником путіна. Хто з найближчого путінського оточення перехопить владу у старіючого божевільного диктатора.
А як воно зазвичай і буває, "наступники" виповзли звідти, звідки ніхто й не чекав, кримінальний бандит Пригожин та горський бандит Кадиров.
Ну, картина для Росії, втім, звичайна, навіть можна сказати класична - вибір між чумою та холерою
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22.01.2023 08:12
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Це що новий день виборів у кацапії? Навіщо нам пауків в банці розбирати. Що таке рассея усі знають.
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22.01.2023 08:08 Ответить
А шо, у нас на Параше все такие грамотные или только такие сторонники петушары, как ты? Ты с ним в одном углу чалился или просто близок с ним по духу?
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22.01.2023 18:35 Ответить
Параша страна странных возможностей. В ней даже зек и куесос, место которого на зоне было в петушином углу, может подняться до таких высот и претендовать на трон царя всёя Параши. Каково население таковы и претенденты на трон.
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22.01.2023 18:32 Ответить
Хоче більше грошей, як Кадиров.
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22.01.2023 08:09 Ответить
Це буде ще більше *****.
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22.01.2023 08:12 Ответить
Ось так усі гадали, хто буде наступником путіна. Хто з найближчого путінського оточення перехопить владу у старіючого божевільного диктатора.
А як воно зазвичай і буває, "наступники" виповзли звідти, звідки ніхто й не чекав, кримінальний бандит Пригожин та горський бандит Кадиров.
Ну, картина для Росії, втім, звичайна, навіть можна сказати класична - вибір між чумою та холерою
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22.01.2023 08:12 Ответить
спочатку в рашці ,буде ще більша жопа...все буде поставлено на війну ,мілітариські риторики,ще більш закручування гайок,а потім піде послаблення режиму .бо постійно вони вже не будуть взмозі тримати "народонасєлєніє" в такому тонусі.бо градус треба підвищувати.а це не можливо постійно до точки кипіння все одно дійде..Я схиляюсь до думки, що Кадиров захопить владу,за допомогою Пригожина,як ви помітили Кадиров пропав з інформаційного поля,щось готує. І "партія війни" вимагає нових "сакральних жертв". по Свободі чув таку думку американського політолога що. )(уйло буде казати-дивіться, який я милий та пухнастий, в порівнянні з цими мілітаристами.
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22.01.2023 08:27 Ответить
Уйло міг по-справжньому залишитися в пам'яті, як найкращий правитель Росії за 1000-річчя, якби пішов у 2008 після двох термінів, відведених йому конституцією.
Не він був геніальним правителем, просто так склалися внутрішні та зовнішні обставини, що росії пощастило. А ось він повірив, що чомусь це завдяки йому. І пішло, як завжди...
В результаті, ситуація для Росії типова - знову при владі незмінний божевільний старий, який не хоче йти і якого або винесуть або виведуть і знову безнадійно просрали все те хороше, що вже мали в руках.
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22.01.2023 08:39 Ответить
100 відсотково з вами згідний..тим більше велику роль ,зіграла висока ціна на нафту та газ. і "народонасєлєніє" було цілком задоволене, а великі міста такі ,як пітєр та масква взагалі процвітали.
А зараз повертаються в те саме,як і 1000 років взад. з усіма "привілеями" середньовіччя.Так звані "ліберали" ті що повтікали за кордон,думають що можливо змінити масковію та цілу рашку.Але гарантую ,що якшо вони прийдуть до влади,побачать,що змінити рабів неможливо, цим бидлом можна тільки керувати за допомогою кнута ,і на рашці вони,будуть так само правити, царь-холоп.
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22.01.2023 08:50 Ответить
не буде ніякої рашки. буде московія і + багато незалежних національних держав
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22.01.2023 08:58 Ответить
Мардварум - срана мардвы (мехесрань мудянскае балота).
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22.01.2023 09:42 Ответить
Ви недооцінюєте роль ефесбешників на кацапії. На мою думку нинішнє керівне ядро походить саме з "кантори".І у неї є фінансовий і адмінресурси на вплив на мордорі. А ці говорячі "попки-дурачки" кадиров іпригожин бовкають поки "канторі" це вигілно. В іншому випадку на лубянці "новічка" на всіх вистарчить.
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22.01.2023 09:04 Ответить
Были серп и молот стали швабра и кувалда. Ничего не меняется. Все идёт по плану.
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22.01.2023 09:08 Ответить
Прикол в том что даже мелкий бандит что бы что то иметь, должен напрягаться. А кадыров на диване залежался. Он даже агетировал всех мусульман идти на войну, не потрудившись сформулировать подходящие слова. Что то типа - "давайте, идите, иначе вы не мужчины.") эта свинья мало того что отрафирует мышцы, так он совсем мозг не развивает. Там желе, всё к чему он теперь привык это лижать на диване, а всё остальное за него сделают. Так что другие кандидаты, по хитрее, умнее, переиграют ******* как дитё.
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22.01.2023 11:17 Ответить
Опушенный будущий приемник ху..ла. Петушару на царство!
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22.01.2023 18:36 Ответить
О, почалася гризня свиней із собаками.
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22.01.2023 08:13 Ответить
Бг-ггг... еще один павка корчагин сыскался, у "хрестовому поході" проти дрібної та корумпованої російської влади... ХЕХ...
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22.01.2023 08:13 Ответить
Напрасно, мадам. Власти кацапии не любят, когда повара не отличают поварешку от скипетра. И хотя по сути первое может служить заменой второго, но это чревато. Как бы поварешка у повара не застряла там, откуда ноги растут. Но это уже дело вкуса самого повара.
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22.01.2023 08:14 Ответить
Щоб керувати кацапами, їм потрібно (і) вказати, кого вони мають ненавидіти ("кто вінават"), і (іі) дозволити грабувати і вбивати цих "вінаватих". "Вінаватих" звичайно кілька. Зараз це (1) українці; (2) "колєктівний запад" і (3) місцеві начальники, які вже нажерлись і мають поступитись місцем новим паразитам.
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22.01.2023 08:14 Ответить
На жаль, ми за останні 300 років також від кацапів нахапались жлобства. Нам по коломойському телебаченню втерли зелених, бо "вальцман плохой". А тепер виставили для потоптання цього як його там, "міністра развітія", якого самі ж зелені і призначили, так само, до речі, як і ту сволоту, яка за їхнім наказом здала кацапам південь. І міністерство оборони вже їм "плохоє", мабуть, не поділилось з коломойськими і бєзуглимі.
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22.01.2023 08:46 Ответить
Россия прошла путь от академика Сахарова- до академика Кадырова, от молоточка правосудия- до кувалды беззакония.
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22.01.2023 08:14 Ответить
Все верно, про Брежнева так и говорили, мол, мелкий политический обозреватель времен Сахарова и Солженицына . А про пыню уже тоже можно говорить, типо, муйло времен Колли, кабаевши и зоофила кадыркина.
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22.01.2023 08:26 Ответить
Про Брежнева говорили " Мелкий политический деятель в эпоху Аллы Пугачёвой " А так во всём остальном я с вами согласна.
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22.01.2023 09:13 Ответить
Пугачева - это средина 70-х - это скоморошья придурковатость с ее плагиатом "Арлекино". Солженицын - более ранняя брежневская эпоха диссидентов... Потому существовало 2 варианта мелкого политического деятеля... Солженицено-сахаровский вариант считался более радикальным.
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22.01.2023 13:14 Ответить
їжу й гадюці - по тій самій скрепі
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22.01.2023 08:15 Ответить
Вайна пєтухов в пєтушарнє...
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22.01.2023 08:18 Ответить
Скоро на россии введут закон , кто в тюрьме не сидел - не может быть депутатом или чиновником высшего разряда. А самое главное , чтобы влезть на верхушку российской истории желательно в этой тюрьме стать опущенным.
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22.01.2023 08:18 Ответить
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22.01.2023 08:27 Ответить
Кругом завал, в стране разруха,
Но люди в раше крепко спят.
И лишь туфта и показуха...
В россии службу, чётко бздят!
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22.01.2023 09:15 Ответить
Із грязі в князі -- мабуть скоро закінчить свіи політ .
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22.01.2023 08:21 Ответить
Знайдуться інші. Така вже вона - кацапія.
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22.01.2023 08:26 Ответить
Це їхній сценарій,кагебішний,щоб вкинути нам і світові.Насправді,якби цей уйобо@ мав щось проти ***** чи тієї шайки,то давно би ****@ вмер від якоїсь срачки.
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22.01.2023 08:30 Ответить
Спасітель Росєї !
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22.01.2023 08:32 Ответить
Ждала спасителя Россия,
Жила, тасуя фотографии,
И, наконец, пришел Мессия,
И не один, а в виде мафии.

(Игорь Губерман)
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22.01.2023 08:45 Ответить
Думаю зроблять з нього і його чвк цапів відбувайлів, перенесуть типу конфлікт у середину країни і спишуть на них все, всі поразки і під шумок зачистять електорат ... Бо с зовнішнім ворогом і розширенням імперії не склалося. отримали по рогах, будуть шукати інші перемоги в середині країни ...
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22.01.2023 08:46 Ответить
Справа в тому, що в абсолютному підпорядкуванні Пригожина вже 50.000 озброєних бійців із досвідом бойових дій, артилерія, танки та авіація. По суті посилений військовий корпус для вирішення будь-яких військових завдань.
І це зовсім не та ситуація, коли він покірно чекатиме, поки з ним щось "вирішать". Він сам вирішить. А сумніватися у цьому не варто. Просто треба знати психологію руських та руських карних злочинців особливо. Якщо Пригожин і пригожинці відкрито, нікого не боячись, матюками посилають всіх генералів і самого Шойгу (путина поки не чіпають), то значить і вони самі і їх противники чудово знають за ким сила.
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22.01.2023 09:00 Ответить
Вибачте, але не погоджусь з Вашою думкою.
- 50 000 було, невідомо скільки залишилось.
- На рахунок техніки і авіації, так її наявність це не все, бо головне її супроводження. А саме БК, ремонт, аеродроми з техперсоналом ... Як вони жалілись, що не вистачає БК, МО не дає ...
- І так, шелупоні різної зі стрілковою зброєю та трохи тяжчою хватає, але це більше партизани або повстанці ...
- Да і самому Пригожину нічого не загрожує, на ньому організація процесу внутрішньої війни, створення внутрішнього ворога на якого все спишуть. Сам він в дуже хороших відносинах в Хлом і це тільки вистава для плєпса і напевно з орієнтацією на інші країни, типу нам завадили довести все до кінця інші руськіє а не цивілізований світ. Якщо не вони, то ми би Вам показали кузькіну мать ...
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23.01.2023 09:32 Ответить
https://youtu.be/oimIVWuQzrg ...

Драка за престол в кремле разгорается не на шутку...😝😝
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22.01.2023 08:58 Ответить
Пригожину скоро наглядно объяснят кто на Московии есть истинный пи дар.
Герасимов с Суровикиным имеют на него зуб и другие части тела,
чтобы повертеть.
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22.01.2023 09:03 Ответить
Он там лишний на кремлевском олимпе и как только бункерный фюрер сдохнет или его отстранят то Пригожин не проживет и трех дней.
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22.01.2023 09:04 Ответить
Так он уже может брать власть в свои руки. Если не ломиться в Кремль, а мотивировать сначала бойцов получить удовольствие, грабя и насилуя дочерей (и сынков) зажравшихся москалей, а потом потребовать от них отработать за полученное удовольствие. Вместе с кадыровцами у них есть все для этого, только суровикин может оказаться крысой, надо сначала более надежного человека поставить на должность главкома вкс этих, чтобы спокойно за 1 ночь эшелонами поехать на москву и на бмп врываться в богатенькие домишки. Никто из мусоров не будет защищать сынков миллионеров с раскрашенными волосами и роскошной жизнью мажоров, просто никто, а уж тем более рисковать своей.
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22.01.2023 09:28 Ответить
Думаю, що за ним "чотко" стежать, і такий "паварот дєла" мало ймовірний.
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22.01.2023 09:39 Ответить
У них ядерка. Вони знищать Землю.
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22.01.2023 09:41 Ответить
Сокамерник про Пригожина https://youtu.be/s-MVtgK3L1M
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22.01.2023 09:43 Ответить
Onufri Zagloba , Боюсь що следующеми виноватыми будут ,как обычно Евреи , соловьёв же еврей , и это ******** не ведает що творит . Завтра они прозреют и будут его во всем венить ,возможно, и армянам достанется за симонян, . Но скоро это начнётся
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22.01.2023 09:46 Ответить
Представителям еврейской национальности стоит покинуть Российскую Федерацию, пока это возможно. Об этом в интервью The Guardian заявил Пинхас Гольдшмидт, ранее занимавший пост главного раввина москвы. Священнослужитель уверен, что из-за конфликта раши и Запада уровень антисемитизма существенно вырос. Чтобы евреям не стать "козлами отпущения", он порекомендовал им скорее выехать за границу.

Также Гольдшмидт отметил, что подобное происходило каждый раз, когда "политическая система оказывалась в опасности". Так он провел параллель с царской Россией и концом нахождения у власти Сталина.
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22.01.2023 09:56 Ответить
А путин-Циновер уже выехал ? А браться Ротенберги ? А Сечин ? А Лавров ? А Матвиенко ?
Паспорта у всех есть.
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22.01.2023 10:31 Ответить
Лавров похож конечно, но даже намёка нигде не смог найти. https://blognews.am/rus/news/754472/sergeiy-lavrov-ego-istinnaya-familiya-istoriya-proiskhozhdeniya-i-nacionalnost-photo.html
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22.01.2023 10:49 Ответить
Поддерживаю раввина. Без евреев Россия долго не продержится.
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22.01.2023 12:43 Ответить
Володин ws Пригожин... Дуэль двух вафлистов😁😁😁
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22.01.2023 10:22 Ответить
У Новосібірську з великими почестями поховали вагнерівця , вбитого в Україні ,, в мирному житті - кілера засудженого на 22 роки за жорстоке вбивство сім'ї .
У похороні загиблого в Україні кримінальника взяли участь чиновники місцевої адміністрації . депутати ............ триндець ...
Та де ж те дно .!?
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22.01.2023 10:55 Ответить
Дно? Коли паРаша буде развалюватися,це дно буде глибше ніж Маріанська западина
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22.01.2023 21:08 Ответить
Новости из голубятни.
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22.01.2023 11:30 Ответить
он ************* до судьбы захарченко,гиви и других ублюдков!ну и прекрасно!поскорее бы!
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22.01.2023 19:47 Ответить
лисе гімно
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23.01.2023 12:57 Ответить
 
 