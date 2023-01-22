Пригожин начал серию информационных операций, чтобы противопоставить себя властям РФ, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал серию информационных операций, направленных на то, чтобы представить себя героем России в "крестовом походе" против мелкой и коррумпированной российской власти.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Личная пресс-служба Пригожина 21 января распространила письмо семьи погибшего бойца ЧВК "Вагнера", в котором "равнодушные" местные чиновники, не помогавшие с похоронами сына, противопоставлялись Пригожину, который прислушивается к их обращениям. В письме Пригожин упоминается как "единственный человек, которому небезразлична судьба защитника РФ и его семьи".

Пригожин также резко критиковал чиновников Свердловской области, вероятно, проявляя солидарность с "простым человеком". По мнению ISW, Пригожин ложно изображает себя и ЧВК субъектами, которые будут продолжать свои моральные поступки, несмотря на возможные судебные преследования.

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