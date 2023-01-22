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Новости Агрессия России против Украины Война
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Руководство РФ планирует провести реформу армии из-за вероятной военной угрозы даже после войны с Украиной, - британская разведка

рф,армія,росія,арміярф

Руководство России задумало реформу армии из-за вероятной военной угрозы в будущем. Однако РФ будет трудно укомплектовать новые войска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании.

Британская разведка напомнила, что 17 января министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабную реформу армии, которую планируют реализовать в период с 2023 по 2026 год.

Согласно информации Минобороны РФ, российские войска планируют увеличить до 1,5 млн человек, то есть на 11%. Также Шойгу объявил о создании Московского и Ленинградского военных округов, частичном возврате к советской организации войск на западе России. Новый корпус хотят разместить в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.

Британская разведка считает, что такие решения свидетельствуют о том, что Россия может готовиться к военной угрозе даже после войны с Украиной. Однако, вероятно, РФ столкнется с трудностями по укомплектованию новых войск.

"Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится еще много лет после нынешней войны в Украине. Однако России, скорее всего, будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение", - отмечает разведка Британии.

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Автор: 

армия РФ (19057) Великобритания (4927) разведка (4170) россия (95365) реформы (3951)


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Топ комментарии
+4
Щпіцрутени ?
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22.01.2023 09:36
+4
Кого они там будут проводить? Реформу армии, которой больше не будет существовать? Нет, этого не будет. Зато вот что они будут точно проводить, так это учить женщин как жить по законам шариата, носить платок, служить мужчинам как рабыня, а русаков-мужчин никто учить не будет, достаточно ударов палкой и указаний, что им нужно делать, ****** руским.

Даже в самых крупных городах нет вообще никакого народного движения и общества, кроме диаспор и бойцовских клубов. Ни у одного русака нету в телефоне номера, по которому ты звонишь и к себе приезжает силовая поддержка из 20 русаков. Нету и не будет. И не важно, что их 80% по национальному составу. 5-10 борцух вполне могут держать стадо русаков под контролем. В прямом смысле этого слова, поставь сотню русаков в 1 шеренгу и унижай каждого по очереди, они никогда друг за друга не вступятся. Более-менее лидерские русаки уже уехали в прошлом году и назад не вернутся, у них другая жизнь и им надо ее налаживать. Все, россии уже конец, будем добивать. Чтобы никто из наших детей и внуков в будущем не мог нас обвинить, почему мы не придушили гадюку, когда были все карты в руках на этот момент, а возможно дали гадюке набраться сил и снова напасть уже на наших потомков.
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22.01.2023 09:47
+3
Больше водки и кувалд. Под ружьё возьмёт пенсионеров из стада 9 мая.
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22.01.2023 12:38
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Правила форума Совет форумчан
розги-от головна рехформа
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22.01.2023 09:34 Ответить
Щпіцрутени ?
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22.01.2023 09:36 Ответить
Після нашої перемоги у рф не буде керівництва. Буде міжнародний менеджмент, який поділить колишню московію на багато незалежних держав.
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22.01.2023 09:39 Ответить
в таке хочеться вірити,Але будуть вирішувати міжнародні гравці.на кшалт "Більдербергського клубу"..міжнародні політики,вони керують , і вибудовують світ яким повинен бути у майбутньому,звичайно вони хотять жити у мирі і не боятись ,щоб якийсь наступний бункерний ідіот погрожував ,ядерною зброєю.
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22.01.2023 09:46 Ответить
Реформа армії може допомогти саморозпаду? 🤔 Сумніваюся. Єдине, в чому у мене сумнівів нема, то у нездатності кацапії до будь-якого мефлрмуяання. Там досі, у ХХІ столітті дикий феодалізм з елементами рабства.
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22.01.2023 09:39 Ответить
Дмитрий Потапенко и новости недели: -

Россия поставила в 2022 году в Китай рекордный объём газа и резко нарастила экспорт нефти в январе после скидок в 50%;

- Китай смог заместить только 23% потерянных Россией поставок из ЕС и вернулся во времена Мао Цзэдуна в демографии и экономике;
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22.01.2023 10:49 Ответить
НА ЖАЛЬ,"на підсосі" рашенбюджет ще має запас( офіційно 11.4 трлн. руб у ФНБ) на 2-2.5 роки...
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22.01.2023 10:55 Ответить
Фублей можуть і 100тищ тріліонів намалювати
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22.01.2023 12:22 Ответить
На кожен будинок по надувному Панцирю і буде їм щастя.
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22.01.2023 09:40 Ответить
Щоб у цих потвор більше ніколи не було армії їх потрібно денацифікувати та демілітаризувати.
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22.01.2023 09:42 Ответить
Кого они там будут проводить? Реформу армии, которой больше не будет существовать? Нет, этого не будет. Зато вот что они будут точно проводить, так это учить женщин как жить по законам шариата, носить платок, служить мужчинам как рабыня, а русаков-мужчин никто учить не будет, достаточно ударов палкой и указаний, что им нужно делать, ****** руским.

Даже в самых крупных городах нет вообще никакого народного движения и общества, кроме диаспор и бойцовских клубов. Ни у одного русака нету в телефоне номера, по которому ты звонишь и к себе приезжает силовая поддержка из 20 русаков. Нету и не будет. И не важно, что их 80% по национальному составу. 5-10 борцух вполне могут держать стадо русаков под контролем. В прямом смысле этого слова, поставь сотню русаков в 1 шеренгу и унижай каждого по очереди, они никогда друг за друга не вступятся. Более-менее лидерские русаки уже уехали в прошлом году и назад не вернутся, у них другая жизнь и им надо ее налаживать. Все, россии уже конец, будем добивать. Чтобы никто из наших детей и внуков в будущем не мог нас обвинить, почему мы не придушили гадюку, когда были все карты в руках на этот момент, а возможно дали гадюке набраться сил и снова напасть уже на наших потомков.
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22.01.2023 09:47 Ответить
"Все идет по плану",ага.)
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22.01.2023 10:04 Ответить
Ця б заява звучала страшно, аби не автори.
А так, єдиний наслідок- те, що на камазах біла смуга на колесах буде на півпальця ширшою. Ціна цього поліпшення-півбюджета.
Одним словом-ЦИРК
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22.01.2023 10:20 Ответить
Робота новейшей модернизированой системы ПВО "Вяликосткрепнойго" мордора...
""
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22.01.2023 10:30 Ответить
какая реформа и какой армии... не будет больше расии, не дадут этому уроду держать такую армию... расию разделят на 15-20 государств минимум... и всем субъектам запретят иметь армию, флот, военно-промышленный комплекс, ядерную энергетику и пр.
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22.01.2023 10:37 Ответить
Больше водки и кувалд. Под ружьё возьмёт пенсионеров из стада 9 мая.
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22.01.2023 12:38 Ответить
Желаю оленеводу и остальным ********* сломать шею на данном поприще.
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22.01.2023 15:15 Ответить
А в чем реформа заключается . В том чтобы вернуть совковые лекала? Тут только кучму можно процитировать «Ну це все было вже». В нулевые насоздавали бтрг а толку. На выходе вернулись к старому дедовскому способу. Зэки, заградотряды, пехота в виде основной ударной силы, ну и тактика выжженной земли, уж куда без неё.
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22.01.2023 16:17 Ответить
 
 