Руководство РФ планирует провести реформу армии из-за вероятной военной угрозы даже после войны с Украиной, - британская разведка
Руководство России задумало реформу армии из-за вероятной военной угрозы в будущем. Однако РФ будет трудно укомплектовать новые войска.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании.
Британская разведка напомнила, что 17 января министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабную реформу армии, которую планируют реализовать в период с 2023 по 2026 год.
Согласно информации Минобороны РФ, российские войска планируют увеличить до 1,5 млн человек, то есть на 11%. Также Шойгу объявил о создании Московского и Ленинградского военных округов, частичном возврате к советской организации войск на западе России. Новый корпус хотят разместить в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.
Британская разведка считает, что такие решения свидетельствуют о том, что Россия может готовиться к военной угрозе даже после войны с Украиной. Однако, вероятно, РФ столкнется с трудностями по укомплектованию новых войск.
"Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится еще много лет после нынешней войны в Украине. Однако России, скорее всего, будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение", - отмечает разведка Британии.
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Россия поставила в 2022 году в Китай рекордный объём газа и резко нарастила экспорт нефти в январе после скидок в 50%;
- Китай смог заместить только 23% потерянных Россией поставок из ЕС и вернулся во времена Мао Цзэдуна в демографии и экономике;
Даже в самых крупных городах нет вообще никакого народного движения и общества, кроме диаспор и бойцовских клубов. Ни у одного русака нету в телефоне номера, по которому ты звонишь и к себе приезжает силовая поддержка из 20 русаков. Нету и не будет. И не важно, что их 80% по национальному составу. 5-10 борцух вполне могут держать стадо русаков под контролем. В прямом смысле этого слова, поставь сотню русаков в 1 шеренгу и унижай каждого по очереди, они никогда друг за друга не вступятся. Более-менее лидерские русаки уже уехали в прошлом году и назад не вернутся, у них другая жизнь и им надо ее налаживать. Все, россии уже конец, будем добивать. Чтобы никто из наших детей и внуков в будущем не мог нас обвинить, почему мы не придушили гадюку, когда были все карты в руках на этот момент, а возможно дали гадюке набраться сил и снова напасть уже на наших потомков.
А так, єдиний наслідок- те, що на камазах біла смуга на колесах буде на півпальця ширшою. Ціна цього поліпшення-півбюджета.
Одним словом-ЦИРК
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