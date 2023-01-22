Руководство РФ планирует провести реформу армии из-за вероятной военной угрозы даже после войны с Украиной, - британская разведка

Руководство России задумало реформу армии из-за вероятной военной угрозы в будущем. Однако РФ будет трудно укомплектовать новые войска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании.

Британская разведка напомнила, что 17 января министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабную реформу армии, которую планируют реализовать в период с 2023 по 2026 год.

Согласно информации Минобороны РФ, российские войска планируют увеличить до 1,5 млн человек, то есть на 11%. Также Шойгу объявил о создании Московского и Ленинградского военных округов, частичном возврате к советской организации войск на западе России. Новый корпус хотят разместить в Карелии, недалеко от границы с Финляндией.

Британская разведка считает, что такие решения свидетельствуют о том, что Россия может готовиться к военной угрозе даже после войны с Украиной. Однако, вероятно, РФ столкнется с трудностями по укомплектованию новых войск.

"Планы Шойгу сигнализируют о том, что российское руководство, скорее всего, считает, что усиленная военная угроза с применением обычных вооружений сохранится еще много лет после нынешней войны в Украине. Однако России, скорее всего, будет трудно укомплектовать персонал и оснастить запланированное расширение", - отмечает разведка Британии.

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