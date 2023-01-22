И.о. министра развития громад Лозинский и другие должностные лица заключили договоры о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Ночью при попытке пересечь государственную границу также задержан еще один участник организованной преступной группировки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Сотрудники НАБУ и САП благодаря оперативному проникновению в состав организованной преступной группировки (далее – ОПГ) разоблачили и прекратили ее деятельность по хищению бюджетных средств. В состав ОПГ входил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Детективы задержали его при получении 400 тыс. долл. США неправомерной выгоды. Эти средства замминистра получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация - ч.4 ст.368, ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным Бюро, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн, в том числе для закупки оборудования и техники, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период из-за ситуации, которая сложилась вследствие разрушения объектов критической инфраструктуры. Как установило следствие, ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств. Для этого — вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости с определенными субъектами предпринимательской деятельности. Те, как выяснило следствие, должны за это передать госслужащим вышеуказанную сумму как "вознаграждение".

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"В настоящее время детективы осуществляют безотлагательные следственные действия для установления всех участников преступной группировки и привлечения их к уголовной ответственности. В операции по разоблачению ОПГ приняли участие более 150 сотрудников НАБУ. Проведен ряд обысков, в ходе которых в офисе предпринимателей обнаружили и изъяли 920 тыс. грн и 38,7 тыс. долл. США. Также ночью задержан один из участников ОПГ, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины. Следствие продолжается", - подытожили в НАБУ.

Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития громад и территорий Лозинского.

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