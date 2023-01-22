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23 015 72

И.о. министра развития громад Лозинский и другие должностные лица заключили договоры о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости, - НАБУ. ФОТОрепортаж

лозинський

Ночью при попытке пересечь государственную границу также задержан еще один участник организованной преступной группировки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Сотрудники НАБУ и САП благодаря оперативному проникновению в состав организованной преступной группировки (далее – ОПГ) разоблачили и прекратили ее деятельность по хищению бюджетных средств. В состав ОПГ входил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Детективы задержали его при получении 400 тыс. долл. США неправомерной выгоды. Эти средства замминистра получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация - ч.4 ст.368, ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным Бюро, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн, в том числе для закупки оборудования и техники, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период из-за ситуации, которая сложилась вследствие разрушения объектов критической инфраструктуры. Как установило следствие, ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств. Для этого — вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости с определенными субъектами предпринимательской деятельности. Те, как выяснило следствие, должны за это передать госслужащим вышеуказанную сумму как "вознаграждение".

Читайте также: Готовятся документы для увольнения Лозинского, - Мининфраструктуры о задержании чиновника

"В настоящее время детективы осуществляют безотлагательные следственные действия для установления всех участников преступной группировки и привлечения их к уголовной ответственности. В операции по разоблачению ОПГ приняли участие более 150 сотрудников НАБУ. Проведен ряд обысков, в ходе которых в офисе предпринимателей обнаружили и изъяли 920 тыс. грн и 38,7 тыс. долл. США. Также ночью задержан один из участников ОПГ, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины. Следствие продолжается", - подытожили в НАБУ.

Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития громад и территорий Лозинского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов о задержании на взятке и.о. министра Лозинского: Такое позорное и циничное преступление должно привести к отставке правительства

И.о. министра развития громад Лозинский и другие должностные лица заключили договоры о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости, - НАБУ 01
И.о. министра развития громад Лозинский и другие должностные лица заключили договоры о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости, - НАБУ 02
И.о. министра развития громад Лозинский и другие должностные лица заключили договоры о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости, - НАБУ 03

Автор: 

НАБУ (4218) взятка (6151) Министерство развития громад и территорий (73) Лозинский Василий (16)


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Топ комментарии
+58
А що не можна було, як Рєзніков, поскаржитися в СБУ на НАБУ за наклеп на чеснішого Лозинського?
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22.01.2023 11:02
+57
Зелене шобло. Але бубочка ніпрічьом! Дайте йому де один шанс! Правильно, зєбіли?
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22.01.2023 10:58
+54
а таке саме ОЗУ (організоване злочинне угрупування) на Банковій та в МО перевірить не хтять? Там грошей набагато більше буде!
Але ж "не на часі"! Ми всі повинні об'єднатися!
От тільки українці об'єднуються з волонтерами та ЗСУ на захист країни, а дєрьмаківщина з назвою "СН" об'єднується з ОПЗЖ для її грабунку
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22.01.2023 11:06
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Правила форума Совет форумчан
... при сумі хабаря 160 млн.грн. Десь ще 120 млн. осіли
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22.01.2023 10:55 Ответить
Зелене шобло. Але бубочка ніпрічьом! Дайте йому де один шанс! Правильно, зєбіли?
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22.01.2023 10:58 Ответить
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22.01.2023 10:59 Ответить
Дебільне запитання від мавпи. Як це при чому? Він президент, чи не приший до пи*ди рукав?
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22.01.2023 11:19 Ответить
***Сарказм *** - гугл - читати
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22.01.2023 18:01 Ответить
А що не можна було, як Рєзніков, поскаржитися в СБУ на НАБУ за наклеп на чеснішого Лозинського?
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22.01.2023 11:02 Ответить
100 відсотків. Хотів майже теж саме написати, але ви випередили мене.
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22.01.2023 12:41 Ответить
чого це не можна, звісно що можна от тільки в чергу треба стати бо зараз саме організовується відмазка для виродків з Міноборони, он сосна Марянка Безмізка вже закачала рукави і готова кидатися на амбразуру.
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22.01.2023 13:31 Ответить
а таке саме ОЗУ (організоване злочинне угрупування) на Банковій та в МО перевірить не хтять? Там грошей набагато більше буде!
Але ж "не на часі"! Ми всі повинні об'єднатися!
От тільки українці об'єднуються з волонтерами та ЗСУ на захист країни, а дєрьмаківщина з назвою "СН" об'єднується з ОПЗЖ для її грабунку
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22.01.2023 11:06 Ответить
Верещучка уже арестована? Дает показания ?
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22.01.2023 11:13 Ответить
вона вже на лижах додому в рава руську щоб якщо щось - перейти кордон уночі
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22.01.2023 11:28 Ответить
а міг би і в "Мостиськах схоронитись"
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22.01.2023 11:13 Ответить
Подивіться на склад цього мінистерства і все стане зрозуміло.Якщо не "великий будівельник" а всім зрозуміло,що це був за проект,то "великий реформатор" укроборонпрому,який ДВА роки блокував роботу,Ой,вибачте,реформував роботу оборонної галузі так,що вона ЗОВСІМ не працювала.А васьков?Цей взагалі плює на закон.Погряз в корупціі на сотні мільонів і ні єрмак,ні кубраков його не чіпають.Якщо заму.можно красти,то чому в.о.міністра не можно?Безкарність породжує нахабство.
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22.01.2023 11:14 Ответить
Мені цікаво, чому факт хабаря був виявлений ще у вересні, а Лозинський був заювільнений з посади лише тепер? Дали можливість назбирати на заставу?
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22.01.2023 11:17 Ответить
Чекали коли поділиться. Видно не поділився
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22.01.2023 11:24 Ответить
це маніпуляція! я напишу заяву в СБУ!
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22.01.2023 11:18 Ответить
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22.01.2023 12:42 Ответить
Лозинський "тіхонько в лєс уйдьот",а розслідування доручать безумній. Все як завжди у зелені.
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22.01.2023 11:20 Ответить
Але які ж перли:
"НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО"
"РАЗБЕРЕМСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ"
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22.01.2023 11:24 Ответить
9 Вересня 2021 року, полтора года она продолжает занимать должность!

Ознаки адміністративних правопорушень Хоцянівська Наталія Володимирівна, заступник Міністра розвитку громад та територій - 466 тис. грн. Також виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме - підробки документів (ч. 4 ст. 358 ККУ);
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-vyyavylo-oznaky-kryminalnogo-pravoporushennya-u-deklaratsiyah-suddi-ksu-narodnogo-deputata-ta-dvoh-deputativ-mistsevyh-rad-zastupnyk-golovy-nazk-roman-suhostavets/
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22.01.2023 11:25 Ответить
То це ще тільки во міністра вкрав 400 тисяч юний розкрадач із зелених. А скільки тоді крадуть "старі" міністри!? Тільки можна здогадатися. І це під час ВІЙНИ! Коли одні життя віддають за країну, інші останню копійку віддають на захист держави. Я пенсіонер і перераховував і перераховую щомісяця від 200 до 500 гривень на потреби ЗСУ. А тепер себе відчуваю обманутим, "лохом". І що дальше?! Та таких розстрілювати потрібно. Це навіть не зрада це глобальна диверсія проти обороноздатності Держави. Питання щодо кадрів в державних органах в їх вихованні і в тому яким чином досягнуто цей державний пост. Хабарами, кумоством, дружніми зв'язками, родинними зв'язками чи працею освітою успіхами і креативним підходом в роботі попередній. Для відбору на державні посади повинна бути комісія з залученням представників країн заходу та з їхнім вирішальним голосом при призначенні. Терміни за казнокрадство повинні бути жорсткі в рази більші ніж для звичайних злочинів, обов'язково без застави, В іншому цей гнійний нарив в державі не подолати.
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22.01.2023 11:25 Ответить
Це тільки один епізод. А скільки вкрав непомітно...
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22.01.2023 12:43 Ответить
Так і хіба він один😀⁉️
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22.01.2023 17:44 Ответить
зебіли-аніматори не розуміють, що наразі Українці дуууже злі, як на кацапів так і на зелЕних (інших тепер просто нема, бо у шоу нехілого Бєні конкурентів тупо нема, у зелені - моножлобшинство) мародерів
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22.01.2023 11:27 Ответить
Эй, минуточку!
КАК они определили, что цена ЗАВЫШЕНА?
Взяли в библиотеке подшивку рекламных газет и сравнили цены?
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22.01.2023 11:28 Ответить
ЕЛЕМЕНТАРНО.

ЯКЩО ЗАНЕСТИ ВІДКАТ - ЦЕ ЗНАЧИТЬ, ЩО ЗАВИЩИЛИ
(з чого ж і за що ж тоді несли відкат, логічно?)
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22.01.2023 12:37 Ответить
Это мысль правильная, вот только в суде для доказательства факта завышения не годится.
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22.01.2023 14:39 Ответить
А його і не потрібно доводити.
Для повного складу злочину достатньо, що посадова особа отримала хабар.
(А за що - неважливо)
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22.01.2023 17:55 Ответить
Я бачу ви зовсім глузд втратили, якщо таки дурниці розповсюджуєте.
Кидайте зловживати алкоголем, пан Амфаш.
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22.01.2023 12:45 Ответить
Завищили угоди на 280 мільйонів.
Вилучили коштів 920 тис. грн та 38,7 тис. дол.
Працювало 150 спивробітників НАБу.
Та вони собі на зарплатню не заробили з такою ефективністю
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22.01.2023 11:29 Ответить
А 400 КОСАРІВ ЗЕЛЕНІ ?
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22.01.2023 13:27 Ответить
"ВИ тільки не смійтеся, ну є у нас така традиція засівати кабінет, хто гривнею хто доларом........" ©
то вони на Василя - наколядували!!!! 😡😡
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22.01.2023 11:35 Ответить
Какое честное личико.
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22.01.2023 11:38 Ответить
пенсіонери по двадцяь грн дають 3 пенсіі на 3су а ці тварюки косять бабло
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22.01.2023 11:48 Ответить
А це злочинне угрупування має назву «Слуга народу»?
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22.01.2023 11:50 Ответить
60% відкату - жадний гандон
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22.01.2023 11:52 Ответить
НАБУ-РЕСПЕКТ!а потом граждане УКРАИНЫ просто ********,откуда у чиновников зем.участки,топмашины,и всяувя роскошная хрень...........******** корупционные.................................
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22.01.2023 11:57 Ответить
73 процента будут возмущаться,почему нас не берут в ЕС,НАТО,не дают танки и т.д.н
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22.01.2023 12:17 Ответить
А при 27% нас брали? Один іншого не кращій.
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22.01.2023 12:47 Ответить
@

>А при 27% нас брали? Один іншого не кращій.

І багато ви вже курвів наміряли?

Тщатільнєє треба, таварісч.
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22.01.2023 20:44 Ответить
Ну ось ще одна спіймалась.
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22.01.2023 22:56 Ответить
@

>Ну ось ще одна спіймалась

Ну, на рахунок «спіймалася» - помрійте.

А так - дякую. Це найкращий комплімент, який я колись діставав від зеленого гівна.
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23.01.2023 04:33 Ответить
Ну як же не мріяти та не сміятися з вас?

Курвиметр, це прилад для вимірювання кривих відстань по картам, такий собі військово топографічний прилад. Коли обирав собі нік, то натрапив на нього у своїй тумбочці...

І я звісно ще тоді звернув увагу на цікаву складову назви. Ще тоді поміркував, цікаво, а скільки довбней на це поведуться? У тому 2014-му всього декілька відвідувачів ЦН (тоді про зелене лайно навіть ніхто і не думав). А зараз кацапи та один олігарх, що ніяк не може заспокоїтесь понаймали ботоферми з тупого лайна, для котрого немає нічого важливішого ніж гроші у своїх кишенях, то зараз стало ловитися багато )))
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23.01.2023 08:46 Ответить
@курвиметр

>Курвиметр, це прилад для вимірювання кривих відстань по картам

Ясно. Діагноз: відсутність почуття гумору. Лікування: не лікується.😒
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23.01.2023 23:43 Ответить
Порох це ти? Не сподівайся.)
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23.01.2023 01:07 Ответить
в статті помилка: "Проведено низку обшуків, під час яких в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тис. грн та 38,7 тис. дол."

на доданому фото я нарахував 400 тис. доларів

Тобто або автор статті помилився, або вже вкрали різницю, а фото забули нове зробити
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22.01.2023 12:24 Ответить
А кто знает, это тот Лозинский шо сидел ?????
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22.01.2023 12:53 Ответить
Ні, це не той
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22.01.2023 15:58 Ответить
Потрібно ще побачити документи, договр там, чи накладні, чи платіжки - за якими міністерство закупало/проплачувало з держбюджету оті генератори. І порівняти з накладними, які оприлюднить Порох (сподіваюсь на таке).
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22.01.2023 12:56 Ответить
якщо ці шавки крадуть такими обємами,то я представляю якими мега обємами крадуть міністри і депутати.ми стоїмо на краю прірви.
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22.01.2023 13:53 Ответить
І що, можна подумати йому щось буде. 400 тис дол достатньо щоб відкупитися і отримати підвищення.
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22.01.2023 14:19 Ответить
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22.01.2023 15:27 Ответить
Курва... як і майже всі зелені і не тільки зелені.
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23.01.2023 01:08 Ответить
Але барига і марадьор - Порошенко! Так, зєлікі?
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22.01.2023 15:45 Ответить
пеца особисто брав участь!!!
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22.01.2023 16:47 Ответить
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22.01.2023 15:56 Ответить
ой "любов"! 280 млн це нині 7млн.долл США... мінус 400 тищ, де решта?!!!
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22.01.2023 16:46 Ответить
Який жук цей Лозицький?}}…буржуй
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22.01.2023 17:47 Ответить
і.о. міністра розкрадання громад
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22.01.2023 18:00 Ответить
Красть деньги международной помощи во время войны = враги хуже Путина
Шмыгаль - в отставку
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22.01.2023 18:30 Ответить
Відоме прізвище. Вже колись лунало з іншим персонажем.
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22.01.2023 18:58 Ответить
@

> Відоме прізвище. Вже колись лунало з іншим персонажем.

Гени, значить.
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22.01.2023 20:46 Ответить
Слабенько как то, а Левочкина, Столара, завхоза Януковича Кравца и его сына слабо? А... ну да я забыл... за этих Ермак мазу тянет
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23.01.2023 01:32 Ответить
 
 