И.о. министра развития громад Лозинский и другие должностные лица заключили договоры о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости, - НАБУ. ФОТОрепортаж
Ночью при попытке пересечь государственную границу также задержан еще один участник организованной преступной группировки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
"Сотрудники НАБУ и САП благодаря оперативному проникновению в состав организованной преступной группировки (далее – ОПГ) разоблачили и прекратили ее деятельность по хищению бюджетных средств. В состав ОПГ входил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Детективы задержали его при получении 400 тыс. долл. США неправомерной выгоды. Эти средства замминистра получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация - ч.4 ст.368, ч.5 ст.191 УК Украины", - говорится в сообщении.
По данным Бюро, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн, в том числе для закупки оборудования и техники, чтобы обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и водоснабжения в зимний период из-за ситуации, которая сложилась вследствие разрушения объектов критической инфраструктуры. Как установило следствие, ряд должностных лиц центральных и региональных органов исполнительной власти решили присвоить часть государственных средств. Для этого — вступили в сговор с группой посредников и обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости с определенными субъектами предпринимательской деятельности. Те, как выяснило следствие, должны за это передать госслужащим вышеуказанную сумму как "вознаграждение".
"В настоящее время детективы осуществляют безотлагательные следственные действия для установления всех участников преступной группировки и привлечения их к уголовной ответственности. В операции по разоблачению ОПГ приняли участие более 150 сотрудников НАБУ. Проведен ряд обысков, в ходе которых в офисе предпринимателей обнаружили и изъяли 920 тыс. грн и 38,7 тыс. долл. США. Также ночью задержан один из участников ОПГ, который пытался пересечь государственную границу и выехать из Украины. Следствие продолжается", - подытожили в НАБУ.
Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития громад и территорий Лозинского.
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Але ж "не на часі"! Ми всі повинні об'єднатися!
От тільки українці об'єднуються з волонтерами та ЗСУ на захист країни, а дєрьмаківщина з назвою "СН" об'єднується з ОПЗЖ для її грабунку
"НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО"
"РАЗБЕРЕМСЯ ПОСЛЕ ВОЙНЫ"
Ознаки адміністративних правопорушень Хоцянівська Наталія Володимирівна, заступник Міністра розвитку громад та територій - 466 тис. грн. Також виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме - підробки документів (ч. 4 ст. 358 ККУ);
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-vyyavylo-oznaky-kryminalnogo-pravoporushennya-u-deklaratsiyah-suddi-ksu-narodnogo-deputata-ta-dvoh-deputativ-mistsevyh-rad-zastupnyk-golovy-nazk-roman-suhostavets/
КАК они определили, что цена ЗАВЫШЕНА?
Взяли в библиотеке подшивку рекламных газет и сравнили цены?
ЯКЩО ЗАНЕСТИ ВІДКАТ - ЦЕ ЗНАЧИТЬ, ЩО ЗАВИЩИЛИ
(з чого ж і за що ж тоді несли відкат, логічно?)
Для повного складу злочину достатньо, що посадова особа отримала хабар.
(А за що - неважливо)
Кидайте зловживати алкоголем, пан Амфаш.
Вилучили коштів 920 тис. грн та 38,7 тис. дол.
Працювало 150 спивробітників НАБу.
Та вони собі на зарплатню не заробили з такою ефективністю
то вони на Василя - наколядували!!!! 😡😡
>А при 27% нас брали? Один іншого не кращій.
І багато ви вже курвів наміряли?
Тщатільнєє треба, таварісч.
>Ну ось ще одна спіймалась
Ну, на рахунок «спіймалася» - помрійте.
А так - дякую. Це найкращий комплімент, який я колись діставав від зеленого гівна.
Курвиметр, це прилад для вимірювання кривих відстань по картам, такий собі військово топографічний прилад. Коли обирав собі нік, то натрапив на нього у своїй тумбочці...
І я звісно ще тоді звернув увагу на цікаву складову назви. Ще тоді поміркував, цікаво, а скільки довбней на це поведуться? У тому 2014-му всього декілька відвідувачів ЦН (тоді про зелене лайно навіть ніхто і не думав). А зараз кацапи та один олігарх, що ніяк не може заспокоїтесь понаймали ботоферми з тупого лайна, для котрого немає нічого важливішого ніж гроші у своїх кишенях, то зараз стало ловитися багато )))
>Курвиметр, це прилад для вимірювання кривих відстань по картам
Ясно. Діагноз: відсутність почуття гумору. Лікування: не лікується.😒
на доданому фото я нарахував 400 тис. доларів
Тобто або автор статті помилився, або вже вкрали різницю, а фото забули нове зробити
Шмыгаль - в отставку
> Відоме прізвище. Вже колись лунало з іншим персонажем.
Гени, значить.