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Новости Война
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459 детей погибли и более 914 ранены в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

діти

По состоянию на утро 22 января 2023 более 1373 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 459 детей погибли и более 914 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 438, Харьковской - 270, Киевской - 123, Херсонской - 85, Запорожской - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 63", - говорится в сообщении.

Так, 20 января из-за обстрела врагом г. Херсон получил ранение 14-летний мальчик.

Кроме того, 20 января в с. Новая Петровка Херсонской области в результате детонации мины пострадал 15-летний парень.

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21 января в результате обстрела оккупантами г. Волчанск Харьковской области пострадала 7-летняя девочка.

21 января на дороге возле с. Любомировка Николаевской области взорвался на мине гражданский автомобиль. Семья, которая в нем была вместе с младенцем, получила ранения.

21 января в результате обстрела войсками РФ с. Студенец Сумской области ранен 17-летний парень.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

Автор: 

дети (6472) жертвы (2059) Офис Генпрокурора (2457)


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Йо__на русня!
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22.01.2023 10:00 Ответить
Ось з ким рашиська мерзота воює так це з дітьми ,будьте прокляті кацапи.
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22.01.2023 10:15 Ответить
В очередной раз спрашиваю: а до "полномасштабного вторжения" украинские дети не гибли? Они уже отложены в архив? И горе и родителей тоже?
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22.01.2023 10:27 Ответить
 
 