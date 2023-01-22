Киреев был штатным сотрудником ГУР, я прекрасно знаю всех людей, которые его казнили в авто СБУ, - Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что знает "всех людей, которые казнили" банкира, штатного сотрудника ГУР и участника украинско-российских переговоров в Беларуси Дениса Киреева.
Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда они (сотрудники СБУ - ред.) провели мероприятие по этому лицу. Этот факт зафиксирован, это есть в материалах расследования. Все остальное - расследование ведет ГБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники – это факт", - отметил глава ГУР МО.
По словам Буданова, Киреев был не агентом ГУР МО, а штатным сотрудником.
"И когда подъехал автомобиль, из которого выпрыгнули бойцы "Альфы" и сотрудники ОКР (Департамента контрразведки СБУ. - Ред.) и сказали пересесть в этот автомобиль, сам господин Киреев сказал своим охранникам, сопровождавшим его офицерам, а его тогда сопровождали еще два сотрудника Департамента внутренней безопасности нашей, что спокойно, это сотрудники СБУ, они хотят что-то у меня спросить", - рассказал глава ГУР МО.
По словам Буданова, Киреев "имел определенную коммуникацию" с Будановым.
"Его позвали, он из моего кабинета поехал туда. Почему он ехал в том числе в сопровождении двух офицеров внутренней безопасности. Потому что это служба, которая отвечает, в частности, за аспекты взаимодействия с другими органами. За примерно 200 метров до центрального здания СБУ (он туда выезжал) выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!", вышли оперативники, они сказали, что они из СБУ. Это проводили задержание в такой форме. Киреев сказал всем остановиться. Затем его пересадили в микроавтобус, который уехал не в это центральное здание, а через несколько кварталов... Затем произошло то, что произошло... И его тело выпало из этого микроавтобуса. Вот факты: почему они не поехали в здание СБУ? На этот вопрос пусть отвечает следствие", – добавил он.
"Я считаю, что дело гораздо глубже. Однако свое мнение я оставлю при себе. Давайте оценивать исключительно факты. Фактами есть: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, в 200 метрах, не доезжая до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты. Все", - сказал он.
Буданов также выразил "совершенно свое субъективное мнение".
"Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал, была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы разрешить нашим ВСУ, скажем так, предпринять определенные действия по отпору врага. Если вы помните эти события, то тогда ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю", - объяснил он.
Буданов отметил, что это были люди "прежде всего с украинской стороны": "Я прекрасно знаю всех этих людей, которые его казнили".
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Саме це і потрібно кацапам.
а ми..тут: "пачіму ми нє в ната?!" або "давайте нам танки..." та "закрийте небо.."
пам`ятаю якась хвойда зі "слуг путіна" перед війною їздила по частинах ППО та знімала клістрони..."для перевірки"....
А хто у нас Швець, що його повідомленням стільки уваги? Блогер? А інформація звідки? З голови?
А як називаються люди, які вірять подібним повідомленням якихось блогерів?
Десь написано кому я вірю більше? А я більше вірю Господу Богу.
Це має відношення до агента впливу швеця? Це має відношення до того, що отруєно Литвиненка та таких , як він, а швець вільний та ситий, і збирає в наївних українців інформацію про зброю?
Не треба всіх до кучі та про все підряд. Мова однозначно лише про швеця та його "роботу".
Вопрос в том, что швец не имеет и не может иметь никакой эксклюзивной информации. Потому все его инсайды - это его ФАНТАЗИИ.
https://hvylya.net/news/242080-rossiya-gotovitsya-napast-na-ukrainu-v-2022-godu-razvedka
Питання є?
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9pzP5d5w6yU%26ab_channel%3D%25D0%25AE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586--%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%26fbclid%3DIwAR3IYxwBwup-lYl0n2Z4I6_lh-gvmklmZunO2jvgkFQxkoD9clgg3PidIUc&h=AT1h-PnOF7U9Gjq4FCV2R6ZNYzoljOIa6cOaWvUu7bdCEIAHwNOp6GnrCTddd0uV27ihF4m7UZ0WkI17_oQkrPBak5AHLULm9Q77IGFdweL8hQ7i_R5NyB8DcfyYdyEg9GstsA https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU...
Чинний Кримінальний кодекс (КК) відповідної загальної статті не містить.
Однак, є спеціальні статті КК, які передбачають відповідальність за неповідомлення про злочин іншої особи:
службова особа підлягає відповідальності за неповідомлення про злочин, вчинений підлеглими чи підконтрольними їй особами. Такі діяння кваліфікуються за статтями про злочини у сфері службової діяльності;завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК) може полягати у наданні показань, спрямованих на приховування відомостей про злочин іншої особи;відмова від дачі показань (ст. 385 КК) охоплює діяння, які вчиняються з метою неповідомлення про злочин, вчинений іншою особою.Таким чином, за загальним правилом пересічні громадяни не зобов'язані повідомляти (доносити) про злочини інших осіб, а тим більше - про власні посягання.Особа повинна здійснити таке повідомлення тоді, коли на неї покладений відповідний спеціальний обов'язок. Причому цей обов'язок має бути юридичним - випливати із закону, службового становища, процесуального статусу (свідка, перекладача, експерта).
Не может быть всем пофигу, когда начальник военной разведки обвиняет главное контр-разведовательное ведомство страны в убийстве своего штатного сотрудника, тем более работавшего на таком важном участке, тем более в такое время.
Фигня какая-то.
https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&fbclid=IwAR0b6FhEE_ClJoeDGc4Eah0B7XQ6MxmZjcJ1hj6bIGbiqTC-uaoW_tLBVK4 https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU...
Можливо, повірю ще Малюку; він поки ще не довів свою відданність справі безпеки України та свій патріотизм. У всяк випадку, по цій справі він давно мав би щось пояснити.
Сьогодні, 13 грудня,2022 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Закон підтримали 310 депутатів. знову вам Порошенко мішає, зелена тля.
Порошенко ж лише заїкнувся про введення воєнного стану, так піднявся страшний кіпіш, що він хоче узурпувати владу. До того ж, він не мав виключно своєї більшості у ВР і змушений був рахуватися з "Народним фронтом", чий представник Арсен Аваков вже дуже тісно дружив з Коломойським. А без зовнішньої підтримки Україна просто не встояла б.
Но такой ситуации бы не возникло, если бы мы, имея все карты на руках в 2005-ом году, та и в 91 тоже, просто зачистили бы страну от кацапской сволочи. Начав в первую очередь с контроля телевидения в Крыму и на Донбассе, изготавливая приемлемую пропаганду на ватную аудиторию, а там хватает потомков охранников и грабителей, которые понаехали и в 20-ом году, и в 40ых.
Никто не мешал в 2005-ом сразу же Януковича кинуть в клетку за десяток уголовных преступлений, а вместе с ним и всех шестерок. Уничтожить олигархов Кучмы. Провести реформу армии и полиции, выкинув оттуда под 90% личного состава и пригласив новых людей на хорошую зарплату. Теперь за это расплачиваемся человеческими жизнями, иначе в истории не бывает, за ошибки приходится платить.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3656482-u-spravi-vbivstva-kireeva-provedeno-devat-ekspertiz-dbr.html У справі вбивства Кірєєва провели дев'ять експертиз - ДБР, ЕКСКЛЮЗИВ у відповіді ДБР на запит Укрінформу .
Державне бюро розслідувань провело дев'ять експертиз у ході розслідування справи за фактом убивства банкіра Дениса Кірєєва, який був у складі переговорної групи від України на зустрічі з представниками рф у білорусі 28 лютого минулого року.
"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 ККУ, за фактом виявлення тіла громадянина України Кірєєва Дениса Борисовича без ознак життя. Під час досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення проведено ряд слідчих дій. Крім того, проведено 9 судових експертиз, зокрема судові медичні експертизи, експертизи зброї, балістичні експертизи, експертизи зброї та слідів і обставин її використання, експертизу матеріалів, речовин і виробів", - повідомили у ДБР.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3421400-troe-rozvidnikiv-zaginuli-pid-cas-vikonanna-speczavdan-minoboroni.html У відомстві додали, що слідство у справі триває. Водночас відмовилися уточнити, коли завершуються строки досудового розслідування. Також у ДБР не відповіли на запитання, чи допитували працівники відомства представників Департаменту контрозвідки Служби безпеки України, зокрема, очільника цього департаменту Олександра Поклада.
Як повідомлялося, 28 лютого 2022 року Кірєєв брав участь як переговорник від України на зустрічі у білорусі. Перед наступним раундом переговорів він був застрелений в Києві. https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/264636692514425 У Головному управлінні розвідки Міноборони у березні 2022 року заявили, що троє співробітників ГУР загинули під час виконання спеціальних завдань: це Олексій Доля, Валерій Чибінєєв, Денис Кірєєв . «Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин (що це за термін, яке його значення?) наблизив державу до перемоги», - зазначили тоді у ГУР.
18 січня цього року https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3655246-rozkriti-plani-putina-pro-nastup-na-kiiv-dopomig-kireev-wsj.html?fbclid=IwAR1oraToxO69yitVSnSxA5eImcm9b2l5YQjtEmgNI6EOJtjtUwsqvvsyXX8 The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому йдеться, що українській розвідці заздалегідь стало відомо про плани росії захопити Київ, висадивши десант на аеродромі в Гостомелі, завдяки фінансисту Денису Кірєєву, якого згодом нібито застрелили співробітники контрозвідки СБУ в центрі Києва. Видання розповідає історію життя Дениса Кірєєва, зокрема про роботу з проросійськими політиками та посади, які він обіймав за часів януковича, про зв'язки з російськими військовими та урядовцями. З посиланням на очільника ГУР Кирила Буданова видання пише, що Кірєєв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла українським силам успішно захистити столицю у лютому 2022 року. Зазначається також, що Президент України Володимир Зеленський підписав документи про нагородження Кірєєва посмертно медаллю за «особливі заслуги у захисті державного суверенітету та безпеки держави». Кірєєва поховали як героя поруч із першим міністром закордонних справ України.
https://youtu.be/9pzP5d5w6yU
отже нема кредитора - нема й боргу
з Кірєєва такий розвідник (гурмо, звісно ж, ой леле!) - як із гівна куля
хлопці бандюки скористалися відсутністю влади тими днями
А был он ГУРовцем или нет... Им не было известно ! Это война и если человек в форме врага ( даже если он наш ) то для нашей армии он враг и может быть убит - что и случилось !
Чомусь я в цьому не сумніваюсь, бо там де Зе влада, там і совкодрочерство
Не вірю. Не вірю, що одна людина, якої ніхто не знав, могла вплинути на хід переговорів.
Думаю, «банкір» знав щось про роль Найвеличнішого в початку війни і міг, або хотів, це розголосити.
Орли Баканова і Наумова його просто завалили.
Крапка.