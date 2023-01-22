Киреев был штатным сотрудником ГУР, я прекрасно знаю всех людей, которые его казнили в авто СБУ, - Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что знает "всех людей, которые казнили" банкира, штатного сотрудника ГУР и участника украинско-российских переговоров в Беларуси Дениса Киреева.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда они (сотрудники СБУ - ред.) провели мероприятие по этому лицу. Этот факт зафиксирован, это есть в материалах расследования. Все остальное - расследование ведет ГБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники – это факт", - отметил глава ГУР МО.

По словам Буданова, Киреев был не агентом ГУР МО, а штатным сотрудником.

"И когда подъехал автомобиль, из которого выпрыгнули бойцы "Альфы" и сотрудники ОКР (Департамента контрразведки СБУ. - Ред.) и сказали пересесть в этот автомобиль, сам господин Киреев сказал своим охранникам, сопровождавшим его офицерам, а его тогда сопровождали еще два сотрудника Департамента внутренней безопасности нашей, что спокойно, это сотрудники СБУ, они хотят что-то у меня спросить", - рассказал глава ГУР МО.

По словам Буданова, Киреев "имел определенную коммуникацию" с Будановым.

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"Его позвали, он из моего кабинета поехал туда. Почему он ехал в том числе в сопровождении двух офицеров внутренней безопасности. Потому что это служба, которая отвечает, в частности, за аспекты взаимодействия с другими органами. За примерно 200 метров до центрального здания СБУ (он туда выезжал) выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!", вышли оперативники, они сказали, что они из СБУ. Это проводили задержание в такой форме. Киреев сказал всем остановиться. Затем его пересадили в микроавтобус, который уехал не в это центральное здание, а через несколько кварталов... Затем произошло то, что произошло... И его тело выпало из этого микроавтобуса. Вот факты: почему они не поехали в здание СБУ? На этот вопрос пусть отвечает следствие", – добавил он.

"Я считаю, что дело гораздо глубже. Однако свое мнение я оставлю при себе. Давайте оценивать исключительно факты. Фактами есть: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, в 200 метрах, не доезжая до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты. Все", - сказал он.

Буданов также выразил "совершенно свое субъективное мнение".

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"Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал, была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы разрешить нашим ВСУ, скажем так, предпринять определенные действия по отпору врага. Если вы помните эти события, то тогда ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю", - объяснил он.

Буданов отметил, что это были люди "прежде всего с украинской стороны": "Я прекрасно знаю всех этих людей, которые его казнили".