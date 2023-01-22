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Киреев был штатным сотрудником ГУР, я прекрасно знаю всех людей, которые его казнили в авто СБУ, - Буданов

кірєєв

Глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что знает "всех людей, которые казнили" банкира, штатного сотрудника ГУР и участника украинско-российских переговоров в Беларуси Дениса Киреева.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в автомобиле СБУ, когда они (сотрудники СБУ - ред.) провели мероприятие по этому лицу. Этот факт зафиксирован, это есть в материалах расследования. Все остальное - расследование ведет ГБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этом автомобиле сотрудники – это факт", - отметил глава ГУР МО.

По словам Буданова, Киреев был не агентом ГУР МО, а штатным сотрудником.

"И когда подъехал автомобиль, из которого выпрыгнули бойцы "Альфы" и сотрудники ОКР (Департамента контрразведки СБУ. - Ред.) и сказали пересесть в этот автомобиль, сам господин Киреев сказал своим охранникам, сопровождавшим его офицерам, а его тогда сопровождали еще два сотрудника Департамента внутренней безопасности нашей, что спокойно, это сотрудники СБУ, они хотят что-то у меня спросить", - рассказал глава ГУР МО.

По словам Буданова, Киреев "имел определенную коммуникацию" с Будановым.

Читайте также: Я отправил Киреева на переговоры с РФ с задачей затянуть процесс для того, чтобы выиграть время, - Буданов

"Его позвали, он из моего кабинета поехал туда. Почему он ехал в том числе в сопровождении двух офицеров внутренней безопасности. Потому что это служба, которая отвечает, в частности, за аспекты взаимодействия с другими органами. За примерно 200 метров до центрального здания СБУ (он туда выезжал) выехал бус, то есть просто вырвался на встречную, выбежали сотрудники "Альфы" с криками "Это СБУ!", вышли оперативники, они сказали, что они из СБУ. Это проводили задержание в такой форме. Киреев сказал всем остановиться. Затем его пересадили в микроавтобус, который уехал не в это центральное здание, а через несколько кварталов... Затем произошло то, что произошло... И его тело выпало из этого микроавтобуса. Вот факты: почему они не поехали в здание СБУ? На этот вопрос пусть отвечает следствие", – добавил он.

"Я считаю, что дело гораздо глубже. Однако свое мнение я оставлю при себе. Давайте оценивать исключительно факты. Фактами есть: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, в 200 метрах, не доезжая до здания, перехватывают, увозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты. Все", - сказал он.

Буданов также выразил "совершенно свое субъективное мнение".

Смотрите также: СБУ при задержании застрелила участника первых переговоров с РФ подозреваемого в измене Киреева, - СМИ. ФОТО

"Еще раз хочу это подчеркнуть: у того, кто это намеренно сделал, была цель не допустить того, чтобы мы вмешались в чужую игру и затянули этот процесс для того, чтобы разрешить нашим ВСУ, скажем так, предпринять определенные действия по отпору врага. Если вы помните эти события, то тогда ситуация была близка к критической. Думаю, вы хорошо должны это помнить. И было определенное количество людей, которые, скажем так, не очень хотели, чтобы Украина победила. Это мое личное мнение. Еще раз подчеркиваю", - объяснил он.

Буданов отметил, что это были люди "прежде всего с украинской стороны": "Я прекрасно знаю всех этих людей, которые его казнили".

Автор: 

Буданов Кирилл (455) разведка (4170) СБУ (19855) Киреев Денис (5)


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Топ комментарии
+72
Т.е. он сейчас открыто заявил что в верхушке СБУ у нас сидят агенты рашки, которые без суда и следствия застрелили гражданина Украины?
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22.01.2023 11:37
+42
Тобто співробітники СБУ просто тупо як кілери вбили співробітника ГУР і все Ок? Тому що розслідування ДБР-це просто фікція.
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22.01.2023 11:39
+41
Я правильно розумію прочитане? Буданов знає людей, які здійснили позасудову страту йиго штатного співробітника (аже цец факт є кричущим злочином), аое попри це і досі працюють у стуктурі, фвнкціонування якої критично важливе для безпеки і існування держави? Я правильно розумію, що або у СБУ досі працюють зрадники, або сам Буданов є таким? Я правильно розумію, що такиц стан речей існує через затягування справи ще одним правоохоронним органом - ДБР? Ми точно хочемо перемогти у цій війні? ("Ми" - маю на увазі керівництво держави) щось мені тривжно.
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22.01.2023 11:44
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Похоже на правду или , ВОЗМОЖНО, остатки патриотов в СБУ , зная , что крот баканов отпустит агента киреева , так или иначе ,решили ликвидировать его , в избежание СДАЧИ Украины врагу ?
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22.01.2023 15:28 Ответить
Сюр . Вбили викинули і ніхто навіть не почухався .
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22.01.2023 12:06 Ответить
Хаос.
Саме це і потрібно кацапам.
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22.01.2023 12:06 Ответить
Саме це і потрібно кацапам щоб показувати на заході...а руSSка "дипломатія" завжди підливає всі рішення газпромівськими мільярдами$$...
а ми..тут: "пачіму ми нє в ната?!" або "давайте нам танки..." та "закрийте небо.."
пам`ятаю якась хвойда зі "слуг путіна" перед війною їздила по частинах ППО та знімала клістрони..."для перевірки"....
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22.01.2023 13:06 Ответить
Справа дуже брудна і смердюча,нам ніхто не скаже правди хоч питань більше ніж відповідей. Дивно ось що6 чому Буданов так активізувався останнім часом? чому він цілими днями роздає інтерв"ю? у нього вже немає роботи в ГУР? чому він через 10,5 міс став активно педалювати історію з Кірєєвим? чому вперто мовчить Малюк? чому вперто мовчить ЗЕ-прєдсєдатєль кварталу? чому про це так само тупо мовчить балакун Данілов?
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22.01.2023 12:15 Ответить
Ну яке нах НАТО, якщо у головного розвідника патякало не закривається! Навіть зелені пустоголові кури з нього сміються..
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22.01.2023 12:16 Ответить
шо то Буданов сильно мазу тянет за двойным агентом Киреевым....лучше расскажите про приезд главы ЦРУ в январе 2022 и он вам предоставил данные о нападении орды 24 фефраля а вы ни куя не сделали а только проживали как голубочки с с Гогилашвили в одном доме и пальцем не пошевелили для защиты страны..
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22.01.2023 12:17 Ответить
і це вірно. за повідомленнями Швеця,директор ЦРУ по поличкам розіклав всі подробиці нападу- рекції 0. але у Буданова....розкрив підступні плани ворога Кірєєв і врятував Київ...чому ніхто не послухав ЦРУ і не забезпечив оборону Києва військами....Буданов чомусь мовчить....
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22.01.2023 12:22 Ответить
"за повідомленнями Швеця"

А хто у нас Швець, що його повідомленням стільки уваги? Блогер? А інформація звідки? З голови?
А як називаються люди, які вірять подібним повідомленням якихось блогерів?
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22.01.2023 12:41 Ответить
Краще поставити питання так - як називаються блогери, які просять повідомити маршрути надходження західної зброї в Україну, як це зробив швець.
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22.01.2023 15:12 Ответить
я больше верю ему , чем резникову Маляр , Баканова-Наумову ,Данилову и Зе, это они ,вывозя полным ходом свои миллионы и семьи , призывали не скупать гречку и готовиться к шашлыкам ! Верьте и дальше БРЕХУНАМ ! А про Ермака : «история с Вагнеровцами , выдумана от начала до конца «, БРЕХЛО- АГЕНТ КОЗЫРЬ И СЕЙЧАС ВРЕДИТ СВОЕЙ МЕРЗСКОЙ ТУШЕЙ
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22.01.2023 15:40 Ответить
Порівняння з цими особами тут має відбілити швеця? І виправдати його прохання надсилати інформацію про шлях зброї в Україну?
Десь написано кому я вірю більше? А я більше вірю Господу Богу.
Це має відношення до агента впливу швеця? Це має відношення до того, що отруєно Литвиненка та таких , як він, а швець вільний та ситий, і збирає в наївних українців інформацію про зброю?
Не треба всіх до кучі та про все підряд. Мова однозначно лише про швеця та його "роботу".
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22.01.2023 17:49 Ответить
Господь бог не дає зброю.
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23.01.2023 08:57 Ответить
Швець її теж не дає. Лише хоче знати де вона їде і яка.
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23.01.2023 15:02 Ответить
До речі, щвець до останньої секунди плів, що війни не буде. Це я точно знаю, бо тоді його ще слухала. А потім навіть не вибачився за свій брехливий прогноз.
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22.01.2023 18:29 Ответить
Веровать вы можете кому угодно - хоть швецу, хоть шарию, хоть самому ***** - это ваше личное дело.
Вопрос в том, что швец не имеет и не может иметь никакой эксклюзивной информации. Потому все его инсайды - это его ФАНТАЗИИ.
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22.01.2023 18:48 Ответить
А як називаються люди, котрі не бачать в діях влади злочинної змови ?
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24.01.2023 08:17 Ответить
Буданов сказав що йому вперше про це сказав Кірєєв а не директор ЦРУ, тому питання - з ким зустрічався директор ЦРУ?
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22.01.2023 12:22 Ответить
ясно что встречался не с уборщицей ОП или электриком
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22.01.2023 12:28 Ответить
Блін ... А фото рос. техніки біля кордонів ГУР бачило ??
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22.01.2023 12:59 Ответить
"ета билі їжигоднiє учєнія раZZії і білараSSії...."
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22.01.2023 13:10 Ответить
що цікаво зазвичай коментарі які пишуться російською паскудять буданова і журналістів-----у них там що в росії агенти не вчать української для маскіровки
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22.01.2023 12:50 Ответить
Неправда) Буданов еще ДО приезда главы ЦРУ, еще 21 листопада сообщал про нападение со стороны России, но видимо Величайший его проигнорировал.

https://hvylya.net/news/242080-rossiya-gotovitsya-napast-na-ukrainu-v-2022-godu-razvedka
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22.01.2023 12:52 Ответить
......а еще раньше предупрежали из Белого дома....и что?....десятки тысяч украицев погибли из-за халатности или предательства...Буданов, Бакланов...офис президента, министр обороны знали о нападении и ничего не сделали.., но какой то Васыль и Мыкола и Степан из ВСУ и ТРО поломали все планы карлика московского...а не Киреев .
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22.01.2023 13:15 Ответить
Кто сказал, что ничего не сделали? Набирали с января людей в ТРО. Тогда армия рашистов была в несколько раз больше. Как сказал Залужный, был единственный вариант сохранить Украину -был маневренная оборона, впустить их колонны вглубь, пожертовать территориями, но потом эти щупальца порубать.
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22.01.2023 13:56 Ответить
Порошенко кстати и Пастор давали очень хороший план в Раду защиты Украины в феврале, выделить 50 миллиардов на ЗСУ, зсделать запасы топлива для танков, вывести бригады к границам. Но Боневтик сказал, не вмешивайтесь, тут работают профессионалы. И вот результат.
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22.01.2023 13:58 Ответить
Тогда вы сами себя опровергаете , зачем он говорит , что «это Киреев его предупредил», если он это уже знал
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22.01.2023 15:43 Ответить
, зачем он говорит , что «это Киреев его предупредил», если он ,это уже знал
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22.01.2023 15:44 Ответить
Буданов знал, что нападет Россия 100%, не знал в какую дату точно. Что непонятного?
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22.01.2023 17:17 Ответить
Може хтось не знає, але Гогілашвілі, якого виперли зі скандалом з МВС і який є громадянином росії, зараз працює штатним радником Буданова в ГУР.
Питання є?

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9pzP5d5w6yU%26ab_channel%3D%25D0%25AE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586--%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%26fbclid%3DIwAR3IYxwBwup-lYl0n2Z4I6_lh-gvmklmZunO2jvgkFQxkoD9clgg3PidIUc&h=AT1h-PnOF7U9Gjq4FCV2R6ZNYzoljOIa6cOaWvUu7bdCEIAHwNOp6GnrCTddd0uV27ihF4m7UZ0WkI17_oQkrPBak5AHLULm9Q77IGFdweL8hQ7i_R5NyB8DcfyYdyEg9GstsA https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU...
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22.01.2023 13:09 Ответить
і це заявляе голова ГУР - "Я чудово знаю всіх цих людей, які його стратили".... В країні правники які йому "розжують" що він вже наговорив на декілька ст. КК - знання про осіб злочину та неповідомлення..., та все інше ...
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22.01.2023 12:19 Ответить
наповідомлення про злочин - це стаття радянського УК, в нашому УК такої немає
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22.01.2023 12:23 Ответить
а по-моєму є ...

Чинний Кримінальний кодекс (КК) відповідної загальної статті не містить.

Однак, є спеціальні статті КК, які передбачають відповідальність за неповідомлення про злочин іншої особи:
службова особа підлягає відповідальності за неповідомлення про злочин, вчинений підлеглими чи підконтрольними їй особами. Такі діяння кваліфікуються за статтями про злочини у сфері службової діяльності;завідомо неправдиве показання (ст. 384 КК) може полягати у наданні показань, спрямованих на приховування відомостей про злочин іншої особи;відмова від дачі показань (ст. 385 КК) охоплює діяння, які вчиняються з метою неповідомлення про злочин, вчинений іншою особою.Таким чином, за загальним правилом пересічні громадяни не зобов'язані повідомляти (доносити) про злочини інших осіб, а тим більше - про власні посягання.Особа повинна здійснити таке повідомлення тоді, коли на неї покладений відповідний спеціальний обов'язок. Причому цей обов'язок має бути юридичним - випливати із закону, службового становища, процесуального статусу (свідка, перекладача, експерта).
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22.01.2023 13:04 Ответить
Стаття 396 КК України (приховування злочину) хіба не діє?
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22.01.2023 13:04 Ответить
А з чого Ви взяли, що він не повідомив? Не Вам, а ДБР. Вам він нічого повідомляти не повинен.
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22.01.2023 14:55 Ответить
він публічна особа, та офіційна особа, не кажучи уже про те хто він і що він відносно посади...- немае бажання та часу, а так би я особисто і йому , та в деякі інші відомства направив пару запитів- але на на часі це сьогодні витрачати на це "ресурси", та робити розбрат ...- все після Перемоги...
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25.01.2023 10:26 Ответить
Подобного рода заявления - это большой скандал. Странно, что всё ограничивается фразой "ГБР ведёт расследование" . . . Во-первых, скоро уже год - сколько его можно вести ? Во-вторых, почему СБУ молчит, где хотя бы пресс-релиз ? В-третьих, слишком крутой уровень и крутые последствия, хотелось бы услышать и о каких-то политических комментариях, в том числе создании временной следственной комиссии парламента, закрытом брифинге спецслужб для комитета ВС по нацбезопасности и обороне . . .
Не может быть всем пофигу, когда начальник военной разведки обвиняет главное контр-разведовательное ведомство страны в убийстве своего штатного сотрудника, тем более работавшего на таком важном участке, тем более в такое время.

Фигня какая-то.
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22.01.2023 12:19 Ответить
Эта фигня стоит 600 дел и увольнения из глав СБУ дружка зеленского
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22.01.2023 20:45 Ответить
***** нє панятна... Корупційні разборкі, мабуть...
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22.01.2023 12:35 Ответить
Контора,которой рулил кореш цуркиса,шлепнула агента конторы,которой рулит сожитель помощника валуева,а сам агент бывший работник банка леонский кредит - известного на весь мир,как контора управляемая из лубянки,это треш какой то.
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22.01.2023 12:43 Ответить
виходить що баканов і є той кріт якого всі шукали--і привів його в сбу сам зеленський як свого дружбана дитинства--як все змішалось
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22.01.2023 12:48 Ответить
"скажи кто твой друг и я скажу кто ты."
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22.01.2023 13:23 Ответить
Де Ваня Баканов ??‼️
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22.01.2023 12:56 Ответить
наверное в батальоне Монако
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22.01.2023 13:22 Ответить
Для того, щоб об'єктивно підійти до цього питання, треба послухати про "Визит директора ЦРУ в Киев - это ящик Пандоры / Новое о гибели агента Киреева", та все стане зрозумілим, хто є хто:

https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&fbclid=IwAR0b6FhEE_ClJoeDGc4Eah0B7XQ6MxmZjcJ1hj6bIGbiqTC-uaoW_tLBVK4 https://www.youtube.com/watch?v=9pzP5d5w6yU...
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22.01.2023 12:59 Ответить
Ні Буданову, ні Баканову, ні Сухачову не довіряю.

Можливо, повірю ще Малюку; він поки ще не довів свою відданність справі безпеки України та свій патріотизм. У всяк випадку, по цій справі він давно мав би щось пояснити.
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22.01.2023 13:06 Ответить
здається, що каламутні вони там всі що Буданов що Кірєєв. Пам*ятається брат голови Київського адмін суду, якого затримували за підозрою у хабарництві (тоді на конспіративній квартирі кучу бабла знайшли) теж був штатним працівником СВР ( чи не при Буданові?) А Кірєєв за біографію схожий на класичного конвертатора)) та й жив Буданов разом із сумнівним заступником міністра МВС Гогілашвілі в будинку В'ячеслава Стрелковського, якого в ЗМІ називають організатором низки великих конвертаційних центрів...Та й амери з ..партнерами, кажуть що прямо попереджали про всі плани рашистів, зокрема захоплювати аеродроми під Києвом...а у нас чомусь ..ніто був ні в курсі. Дивно це все
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22.01.2023 13:47 Ответить
Малюк человек Татарова, вот вам и весь патриотизм.
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22.01.2023 15:08 Ответить
СБУ давно працює на ФСБ і нічого не змінилося, навіть під час війни. Зрада, бізнес інтереси, накротики, контрабанда, органи... Єх державна робота...
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22.01.2023 13:07 Ответить
Мутна історія
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22.01.2023 14:35 Ответить
Президент Ендорган спромігся за одну ніч у 2016 році, за 8 годин, замінити в країні усіх суддів, прокурорів, слідчих, працівників служби безпеки, командирів в арміі старше майра тощо , призначивши випускників ВУЗІВ, викладачів, практикуючих правників і т.д. І все працює. Правда? А в Україні, за 32 роки незалежності надалі залишаються ворожі гнізда в СБУ, в ГРУ, в поліції ( подивіться скільки зрадників, шпіонів, провокаторів повилазило і в 2014 році, і зараз). Скільки років вимагали в Президента Порошенка ліквідувати Киівський Окружний АС? Ну, усі просто горло зірвали. Мені цікаво, нахєр Порошенко тримав цей гнійник, який був прихлопнутий вже Зеленським за одну годину?

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22.01.2023 13:08 Ответить


Сьогодні, 13 грудня,2022 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Закон підтримали 310 депутатів. знову вам Порошенко мішає, зелена тля.

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22.01.2023 13:28 Ответить
а того й тримав, бо коли при Ющенку був секретарем РНБО, то якраз суддівським корпусом крутив він, а не невідомий тоді ще Портнов. І став президентом, займався тим же, тому йому такі "зашкварені поци" потрібні були.Тобто Порошенко ще той хлопак - "прихильник законності і порядку".
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22.01.2023 14:53 Ответить
Ердоган по-перше - мав беззаперечну підтримку турецького суспільства, по-друге - вже зіпсувавши раніше стосунки зі США та ЄС, просто не звертав увагу на їхні зауваження.
Порошенко ж лише заїкнувся про введення воєнного стану, так піднявся страшний кіпіш, що він хоче узурпувати владу. До того ж, він не мав виключно своєї більшості у ВР і змушений був рахуватися з "Народним фронтом", чий представник Арсен Аваков вже дуже тісно дружив з Коломойським. А без зовнішньої підтримки Україна просто не встояла б.
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22.01.2023 17:22 Ответить
Зеленський не ліквідував ОАСК, лише перейменував його. Теж саме з недоторканністю нардепів, яка досі існує, але в іншій формі. Нічого не зробив на користь суспільства.
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23.01.2023 01:49 Ответить
Такий суд ("чєво ізволітє?"дуже був потрібен і Порошенку, і Зеленському. Але на Зеленського надавили наші спонсори до такої міри, що він і його парламент уже не могли не ліквідувати цей суд
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23.01.2023 05:07 Ответить
Ми нація садомазахістів. Здобули перемогу (будь-яку), вибрали упирів, упирі призвели до поразки, здобули перемогу....))
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22.01.2023 13:09 Ответить
Я так и думал. СБУ убрало того, кто мог сдать их самих, т.к. ему передавали контакты консервированных сбушников. Из инстинкта самосохранения убрали. Было большой ошибкой отправлять человека без охраны в такой ситуации.

Но такой ситуации бы не возникло, если бы мы, имея все карты на руках в 2005-ом году, та и в 91 тоже, просто зачистили бы страну от кацапской сволочи. Начав в первую очередь с контроля телевидения в Крыму и на Донбассе, изготавливая приемлемую пропаганду на ватную аудиторию, а там хватает потомков охранников и грабителей, которые понаехали и в 20-ом году, и в 40ых.

Никто не мешал в 2005-ом сразу же Януковича кинуть в клетку за десяток уголовных преступлений, а вместе с ним и всех шестерок. Уничтожить олигархов Кучмы. Провести реформу армии и полиции, выкинув оттуда под 90% личного состава и пригласив новых людей на хорошую зарплату. Теперь за это расплачиваемся человеческими жизнями, иначе в истории не бывает, за ошибки приходится платить.
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22.01.2023 13:16 Ответить


https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3656482-u-spravi-vbivstva-kireeva-provedeno-devat-ekspertiz-dbr.html У справі вбивства Кірєєва провели дев'ять експертиз - ДБР, ЕКСКЛЮЗИВ у відповіді ДБР на запит Укрінформу .

Державне бюро розслідувань провело дев'ять експертиз у ході розслідування справи за фактом убивства банкіра Дениса Кірєєва, який був у складі переговорної групи від України на зустрічі з представниками рф у білорусі 28 лютого минулого року.
"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 ККУ, за фактом виявлення тіла громадянина України Кірєєва Дениса Борисовича без ознак життя. Під час досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення проведено ряд слідчих дій. Крім того, проведено 9 судових експертиз, зокрема судові медичні експертизи, експертизи зброї, балістичні експертизи, експертизи зброї та слідів і обставин її використання, експертизу матеріалів, речовин і виробів", - повідомили у ДБР.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3421400-troe-rozvidnikiv-zaginuli-pid-cas-vikonanna-speczavdan-minoboroni.html У відомстві додали, що слідство у справі триває. Водночас відмовилися уточнити, коли завершуються строки досудового розслідування. Також у ДБР не відповіли на запитання, чи допитували працівники відомства представників Департаменту контрозвідки Служби безпеки України, зокрема, очільника цього департаменту Олександра Поклада.

Як повідомлялося, 28 лютого 2022 року Кірєєв брав участь як переговорник від України на зустрічі у білорусі. Перед наступним раундом переговорів він був застрелений в Києві. https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/264636692514425 У Головному управлінні розвідки Міноборони у березні 2022 року заявили, що троє співробітників ГУР загинули під час виконання спеціальних завдань: це Олексій Доля, Валерій Чибінєєв, Денис Кірєєв . «Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин (що це за термін, яке його значення?) наблизив державу до перемоги», - зазначили тоді у ГУР.

18 січня цього року https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3655246-rozkriti-plani-putina-pro-nastup-na-kiiv-dopomig-kireev-wsj.html?fbclid=IwAR1oraToxO69yitVSnSxA5eImcm9b2l5YQjtEmgNI6EOJtjtUwsqvvsyXX8 The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому йдеться, що українській розвідці заздалегідь стало відомо про плани росії захопити Київ, висадивши десант на аеродромі в Гостомелі, завдяки фінансисту Денису Кірєєву, якого згодом нібито застрелили співробітники контрозвідки СБУ в центрі Києва. Видання розповідає історію життя Дениса Кірєєва, зокрема про роботу з проросійськими політиками та посади, які він обіймав за часів януковича, про зв'язки з російськими військовими та урядовцями. З посиланням на очільника ГУР Кирила Буданова видання пише, що Кірєєв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла українським силам успішно захистити столицю у лютому 2022 року. Зазначається також, що Президент України Володимир Зеленський підписав документи про нагородження Кірєєва посмертно медаллю за «особливі заслуги у захисті державного суверенітету та безпеки держави». Кірєєва поховали як героя поруч із першим міністром закордонних справ України.
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22.01.2023 13:17 Ответить
Кірєєв занадто багато знав про довоєнні домовленості ОП з російською стороною. Виникають питання і по загибелі Монастирського, який займав чітку проукраїнську позицію в уряді, де більшості "какая разніца"
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22.01.2023 13:19 Ответить
.... надо запустить ЦРУ к нам...только они помогут вычистить все органы от 5-й колонны кремля....бо эта херня уже десятилетиями творится у нас...
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22.01.2023 13:21 Ответить
можливо баканова вже прибрали--його ніхто не може знайти і ніхто не знає де він---а він би розказав би багато про офіс президента
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22.01.2023 13:26 Ответить
Говорят на Бали балдеет Ваня !
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22.01.2023 15:53 Ответить
Судячи про напад Росії знали всі кому не лень, просто не всі щось робили щоб зменшити удар…постать Кіреева, як агента і його смерть досить темна…..війна між службам під час війни не совмісна тим більше коли управління їх назначае президент…))))?Обсуждення на публіку ці речі визивають подив…. Коли за вікном війна..
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22.01.2023 13:31 Ответить
буданов, що з другом Гогилашвили? тепер цей кірєєв, який був кошельком клюєвих і януковича. коли цього кірєєва вбили, то він буз зрадник, а тепер через майже через рік став героєм і зелена гнида дає йому медаль. я думаю, що це відволікання зеленої від важливого-корупції, мародерства у Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, а зараз ще й закупкою продуктів для ЗСУ. 73% зебобіків зробили таку владу. боневтік став "героєм" України, боневтік.
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22.01.2023 13:51 Ответить
А ти вважаєш, що агентом спецслужби може бути лише той, хто не п'є, не курить, регулярно чистить зуби й переходить вілицю лише на зелене світло? А позасудова розправа - це нормально?
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22.01.2023 17:30 Ответить
Швец много не удобных вопросов задаёт к Буданову. Телезвезда..
https://youtu.be/9pzP5d5w6yU
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22.01.2023 13:53 Ответить
Киреев - человек братьев Клюевых. А вот они как раз ФСБешники и есть. Швец говорит, что все наоборот, агент ФСБ Киреев втерся к профану Буданову. И если он предупредил о Гостомеле Буданова, то какого хера его захватили???
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22.01.2023 14:12 Ответить
Бей своих, что бы чужие боялись.
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22.01.2023 14:23 Ответить
Я розумію по своєму, що там де "молода нє варующая, патріотична" команда, то там проходять якісь мутняки з Чонгаром, з клістронами, опозицією,з призначенням зрадників в Херсонську, Донецьку, Крим та інші області, нарешті з Кірєєвим, бакановим, його дружбаном генералом наумовим...? А всього то пройшло три роки, а напороли боків на років двадцять і всі не на користь України.
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22.01.2023 14:36 Ответить
Заказ на убийство Киреева поступил из России, российскими агетами-сотрудниками СБУ, как говорят, или из Украины?
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22.01.2023 14:40 Ответить
злі люди кажуть: зелені (Баканов) були винні гроші Кірєєву

отже нема кредитора - нема й боргу

з Кірєєва такий розвідник (гурмо, звісно ж, ой леле!) - як із гівна куля

хлопці бандюки скористалися відсутністю влади тими днями
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22.01.2023 14:54 Ответить
Чому в коментарях так багато російської мови? Чому практично всі коментарі цією мовою пишуть про одне і теж однаково?
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22.01.2023 15:19 Ответить
Понятно то что в СБУ полно вражеской агентуры но так же понятно что патриотов там тоже полно. Идёт борьба.
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22.01.2023 15:32 Ответить
Я не понимаю, какие претензии к СБУ ?! Если они и убили его, то они ликвидировали высокопоставленного коллабората которого со 10000% вероятностью власти отмазали бы .... Поэтому вполне закономерно и ПРАВИЛЬНО, что его ликвидировали !!! Так же, как ликвидировали других изменников !!!!
А был он ГУРовцем или нет... Им не было известно ! Это война и если человек в форме врага ( даже если он наш ) то для нашей армии он враг и может быть убит - что и случилось !
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22.01.2023 15:34 Ответить
Це дно коли з сепара совкодрочера роблять патріота України.
Чомусь я в цьому не сумніваюсь, бо там де Зе влада, там і совкодрочерство
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22.01.2023 16:05 Ответить
було на меті не допустити того, щоб ми втрутилися в чужу гру і затягнули цей процес Джерело:

Не вірю. Не вірю, що одна людина, якої ніхто не знав, могла вплинути на хід переговорів.
Думаю, «банкір» знав щось про роль Найвеличнішого в початку війни і міг, або хотів, це розголосити.
Орли Баканова і Наумова його просто завалили.
Крапка.
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22.01.2023 16:44 Ответить
Буданову-Гогілашвілі віри ноль!
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22.01.2023 22:33 Ответить
Який із Буданова розвідник? Передивіться його відмазування вагнергейту. А щодо ситуації з Кірєєвим, то він стільки наговорив, стільки наплів своїм язиком, що просто жах! І це головний розвідник!
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23.01.2023 05:21 Ответить
В том то и беда Украины ЧТО многие прекрасно знают предателей и врагов Украины НО они по-прежнему решают судьбы украинцев
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23.01.2023 08:18 Ответить
Коли вже СБУ проведе такий самий захід по відношенню до усієї зелені?
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23.01.2023 12:38 Ответить
А вы вообще помните, какая обстановка была 5 марта 2022 в Киеве?
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23.01.2023 13:31 Ответить
Кстати, совсем забылись истории с "прорвавшимися в Киев" грузовиками. Их расстреляли - а по некоторым слухам - там свои были....
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23.01.2023 13:37 Ответить
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