"Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без нее", - Моравецкий

В случае блокирования Германией передачи Украине танков Leopard 2 будет создана "меньшая коалиция" стран, которые готовы передать Киеву свои танки. Украина и Европа победят в этой войне даже без участия Германии.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, позиция Германии по итогу Рамштайна-8 является "неприемлемой". Он отметил, что прошел почти год с начала войны, в результате которой ежедневно гибнут мирные люди, уничтожаются украинские города, есть многочисленные свидетельства военных преступлений россии в Украине.

"Что еще нужно Германии, чтобы открыть глаза и начать действовать в соответствии с потенциалом немецкого государства? В конце концов, они не должны активировать 100% своих ресурсов, 30% было бы достаточно, даже 10% было бы прогрессом. Но прежде Берлин не должен ослаблять или саботировать действия других стран", - подчеркнул польский премьер.

Он выразил мнение, что Германия попала в свою ловушку, поскольку многие годы осуществляла политику сближения с Россией, надеясь "задобрить российского медведя щедрыми контрактами".

"Эта политика обанкротилась, и немцам до сих пор трудно признать свою ошибку. Лозунг Wandel durch Handel (изменение через торговлю, – ред.) стал синонимом эпохальной ошибки",- констатировал глава польского правительства.

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Он также рассказал, что постоянно обращается к немецкому канцлеру Олафу Шольцу с просьбой предпринять решительные действия, поскольку Германия является мощным государством с точки зрения своей экономики и военной силы.

"Я пытаюсь взвешивать свои слова, но скажу прямо: Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без нее. Однако от Германии зависит: захотят ли они присоединиться к миссии остановки российского варварства или будут пассивно наблюдать за этим, обрекая себя быть записанными не на той стороне истории", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, если министр обороны ФРГ Борис Писториус отрицает, что Германия блокирует поставки танков в Украину, то он хочет услышать четкую декларацию, что Берлин поддерживает их направление, а также присоединится к коалиции стран, направляющих танки Leopard 2 в Украину.

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"Война идет здесь и сейчас. Украинским защитникам Европы танки нужны немедленно. Немцы хотят держать их на складах, пока россия не захватит Украину и не постучится в дверь Берлина?", - подчеркнул польский премьер.

Он отметил: если Германия не согласится или будет затягивать свое решение по делу передачи танков, то будет формироваться "меньшая коалиция" стран, готовых передавать часть своей современной техники Украине.