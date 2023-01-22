"Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без нее", - Моравецкий
В случае блокирования Германией передачи Украине танков Leopard 2 будет создана "меньшая коалиция" стран, которые готовы передать Киеву свои танки. Украина и Европа победят в этой войне даже без участия Германии.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, позиция Германии по итогу Рамштайна-8 является "неприемлемой". Он отметил, что прошел почти год с начала войны, в результате которой ежедневно гибнут мирные люди, уничтожаются украинские города, есть многочисленные свидетельства военных преступлений россии в Украине.
"Что еще нужно Германии, чтобы открыть глаза и начать действовать в соответствии с потенциалом немецкого государства? В конце концов, они не должны активировать 100% своих ресурсов, 30% было бы достаточно, даже 10% было бы прогрессом. Но прежде Берлин не должен ослаблять или саботировать действия других стран", - подчеркнул польский премьер.
Он выразил мнение, что Германия попала в свою ловушку, поскольку многие годы осуществляла политику сближения с Россией, надеясь "задобрить российского медведя щедрыми контрактами".
"Эта политика обанкротилась, и немцам до сих пор трудно признать свою ошибку. Лозунг Wandel durch Handel (изменение через торговлю, – ред.) стал синонимом эпохальной ошибки",- констатировал глава польского правительства.
Он также рассказал, что постоянно обращается к немецкому канцлеру Олафу Шольцу с просьбой предпринять решительные действия, поскольку Германия является мощным государством с точки зрения своей экономики и военной силы.
"Я пытаюсь взвешивать свои слова, но скажу прямо: Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без нее. Однако от Германии зависит: захотят ли они присоединиться к миссии остановки российского варварства или будут пассивно наблюдать за этим, обрекая себя быть записанными не на той стороне истории", - подчеркнул Моравецкий.
По его словам, если министр обороны ФРГ Борис Писториус отрицает, что Германия блокирует поставки танков в Украину, то он хочет услышать четкую декларацию, что Берлин поддерживает их направление, а также присоединится к коалиции стран, направляющих танки Leopard 2 в Украину.
"Война идет здесь и сейчас. Украинским защитникам Европы танки нужны немедленно. Немцы хотят держать их на складах, пока россия не захватит Украину и не постучится в дверь Берлина?", - подчеркнул польский премьер.
Он отметил: если Германия не согласится или будет затягивать свое решение по делу передачи танков, то будет формироваться "меньшая коалиция" стран, готовых передавать часть своей современной техники Украине.
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Всі ці ППО, зенітки та інше працює доки тримається фронт.
Про це повідомив голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/rheinmetall-chef-wir-*******-2023-keine-leopard-panzer-liefern-82554802.bild.html в інтерв'ю виданню Bild, інформує "https://mil.in.ua/uk/news/nimechchyna-nadast-********-300-tysyach-************-do-zsu-gepard/ Мілітарний ".
Він наголосив, що виробництво першої партії *********** має бути завершене у червні-липні.
В залежності від цілі обирають один з наявних режимів вогню. Для ураження літаків зазвичай обирають «нормальний» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. NORMAL) режим, кількість пострілів, при цьому, обчислює система управління вогнем, але не більше 12 пострілів на гармату.
Якщо боєзапас обмежений, обирають відповідний режим (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. BEGRENZT), тоді максимальна кількість пострілів на одну гармату дорівнює 10.
Для ураження БПЛА служить режим «короткими» чергами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. KURZ).
no education,
no schools -
just simple farm, construction, and industrial work ?
At least, those were the plans of the Hitler Regime
for "Easterlings".
Nazi Germoney stole also food from Ukraine -
just like Stalin did 1932/33 Holodomor.
That's just what I know.
a human?
Communists have a cult for persons
like Karl Marx and Lenin.
racist.
Hinderburg-Ufer street was renamed
Strand-Strasse only a few years ago
in my city,
which mostly - as any major city -
votes Red Social Democrats -
now switching to the Green Party.
Very old Hindenburg gave Hitler the
call for Chancellor,
actively making him absolute ruler.
I would advise to keep a low profile for now
in the regards of some national heroes.
Probably Zaluxny could replace Bandera for those,
who need a leading star in future.
А 5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....
шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
Німеччина дійсно може опинитися за бортом. Стволи для Рейнметалу продукує HSW, а Чорні Хузари мають досвід ремонту своїх Леопардів та запас комплектуючих на початок. Проблемою стане тільки капремонт, але до нього ще треба дожити.
"Ти дурень", можливо ще дебіл,ідіот стали залізобетонними аргументами в дискусіях..
В що перетворився Цензор....
Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор!
Петух гамбургский!! (с)
У Германии убытки за 200 млрд евро просто по совокупности причин. А в это время США (и в Англии между прочим) энергетические компании за триллион долларов сверхприбыли получили, но не собираются разделять прибыль и убытки с немцами. Плюс оружейные контракты. Одними налоговыми поступлениями можно отбить все убытки. Пускай Шел, бритишь петролиум и другие компании поделятся прибылью с немцами, введите для них новый налог. Но этого не происходит. Это и вызывает возмущение немецких граждан. Которые приняли беженцев за миллион, а то и за два миллиона, т.к. не все отмечаются. И беженцев из ватных регионов в основном, то есть минимум на 20-30% людей, кто ватником был и даже остается.
Германия за 1 год умудрилась перейти на СПГ, построить кучу терминалов, очень быстро все сделала методом "голову с плеч, вырастет новая". Сразу рубанули все и сделали в кратчайшие сроки. Но ценой больших убытков.
Короче, немцы в 70 и 80 заслуженно вышли на роль №1в экономике и политике Европы. Бундесвер был мощнейшей силой НАТО после США. Сегодня процесс пошел вспять. В экономике можно и оставаться №1 в Европе, но в политике Германия реально может уйти даже не роль№2, а ниже.
Звонок прозвучал. Это предложение Британии о союзе этой страны, Польши, Украины и стран Балтии. И немцы прогрывают.
Років 30 тому Німеччина була "на вістрі", а зараз вони живуть на досягненні батьків, особливо дідів і прадідів, які заклали суперфундамент державності і економіки. І це й фундамент - це відчуття порядку і причетності - німецький орднунг. зараз же страх і бюрократія... нажаль...
Молоді німці не хочуть багато працювати, вони недалекі/малоосвідчені і ліниві. Батьки ж все їм організували з дитинства.
as Mackerela did,
letting in million Muslims.
Just don't care about any contracts.
There will be no complaints,
because of fear for bad press and public relations.
Scholz is like Lukashenko,
trying to delay anything with unnecessary inventory, readiness checks.
Saying: There is a scratch in the colour,
so the paint has to be checked at every
tank, and if the paint is still certified and
ecological water-based, not oil-based.
The engine has to match Euro-7 exhaust norm,
particle filters have to be installed,
which needs rework of the whole chassis, ....