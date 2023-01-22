РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5450 посетителей онлайн
Новости Война
8 476 64

"Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без нее", - Моравецкий

моравецький

В случае блокирования Германией передачи Украине танков Leopard 2 будет создана "меньшая коалиция" стран, которые готовы передать Киеву свои танки. Украина и Европа победят в этой войне даже без участия Германии.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, позиция Германии по итогу Рамштайна-8 является "неприемлемой". Он отметил, что прошел почти год с начала войны, в результате которой ежедневно гибнут мирные люди, уничтожаются украинские города, есть многочисленные свидетельства военных преступлений россии в Украине.

"Что еще нужно Германии, чтобы открыть глаза и начать действовать в соответствии с потенциалом немецкого государства? В конце концов, они не должны активировать 100% своих ресурсов, 30% было бы достаточно, даже 10% было бы прогрессом. Но прежде Берлин не должен ослаблять или саботировать действия других стран", - подчеркнул польский премьер.

Он выразил мнение, что Германия попала в свою ловушку, поскольку многие годы осуществляла политику сближения с Россией, надеясь "задобрить российского медведя щедрыми контрактами".

"Эта политика обанкротилась, и немцам до сих пор трудно признать свою ошибку. Лозунг Wandel durch Handel (изменение через торговлю, – ред.) стал синонимом эпохальной ошибки",- констатировал глава польского правительства.

Читайте также: Мельник – министру обороны Германии Писториусу: Что вам еще нужно проверить? Поставляйте танки

Он также рассказал, что постоянно обращается к немецкому канцлеру Олафу Шольцу с просьбой предпринять решительные действия, поскольку Германия является мощным государством с точки зрения своей экономики и военной силы.

"Я пытаюсь взвешивать свои слова, но скажу прямо: Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без нее. Однако от Германии зависит: захотят ли они присоединиться к миссии остановки российского варварства или будут пассивно наблюдать за этим, обрекая себя быть записанными не на той стороне истории", - подчеркнул Моравецкий.

По его словам, если министр обороны ФРГ Борис Писториус отрицает, что Германия блокирует поставки танков в Украину, то он хочет услышать четкую декларацию, что Берлин поддерживает их направление, а также присоединится к коалиции стран, направляющих танки Leopard 2 в Украину.

Читайте также: Моравецкий о передаче Leopard-2 Украине: Мы либо быстро получим согласие Германии, либо начнем действовать сами

"Война идет здесь и сейчас. Украинским защитникам Европы танки нужны немедленно. Немцы хотят держать их на складах, пока россия не захватит Украину и не постучится в дверь Берлина?", - подчеркнул польский премьер.

Он отметил: если Германия не согласится или будет затягивать свое решение по делу передачи танков, то будет формироваться "меньшая коалиция" стран, готовых передавать часть своей современной техники Украине.

Автор: 

Германия (6929) Польша (8399) танк (2248) Моравецкий Матеуш (287)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Друг познается в беде. Это я о Польше.
показать весь комментарий
22.01.2023 11:59
+25
Муравецький думає що шмаркля такий же патріот України, як він Польщи.
показать весь комментарий
22.01.2023 11:58
+25
Грошима не постріляєш. А нашим зеленим покидькам тільки дай до халявного бабла добратися.
показать весь комментарий
22.01.2023 12:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Муравецький думає що шмаркля такий же патріот України, як він Польщи.
показать весь комментарий
22.01.2023 11:58 Ответить
До чого тут ваш допис? Моравецький думає в першу чергу як домомогти Польщі та Україні, як державі, а не особисто шмарклі, яке б прізвище у неї не було.
показать весь комментарий
22.01.2023 12:19 Ответить
Муравецкий ДУМАЕТ, что не скажешь про тебя!
показать весь комментарий
22.01.2023 12:39 Ответить
Того що у Шольца на лобі напасано "кгб+газпром" і тільки сліпий цього не бачить.Да вони мотивують що б знову німецькі танки після 78 років не заїхали в росію
показать весь комментарий
22.01.2023 11:58 Ответить
Німеччина поставляє Мардери, Гепарди, ПВО і багато іншого...
показать весь комментарий
22.01.2023 12:01 Ответить
Так, але чому не надати танки, або хоча б дозвіл щоб їх надали інші країни?
Всі ці ППО, зенітки та інше працює доки тримається фронт.
показать весь комментарий
22.01.2023 12:12 Ответить
Еге ж,снаряди до Гепардів пообіцяли поставити у липні,іріски протягом року мардери у квітні....
показать весь комментарий
22.01.2023 12:25 Ответить
Гепард збиває ракету

показать весь комментарий
22.01.2023 12:36 Ответить
До середини наступного року Німеччина передасть Україні 300 тисяч *********** до ЗСУ Gepard.
Про це повідомив голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/rheinmetall-chef-wir-*******-2023-keine-leopard-panzer-liefern-82554802.bild.html в інтерв'ю виданню Bild, інформує "https://mil.in.ua/uk/news/nimechchyna-nadast-********-300-tysyach-************-do-zsu-gepard/ Мілітарний ".
Він наголосив, що виробництво першої партії *********** має бути завершене у червні-липні.
показать весь комментарий
22.01.2023 12:57 Ответить
Ви уявляєте скільки це 300 тис. ***********? Там на одну ціль максимум 12 ***********. Гепард сам розраховує траєкторію враховуючи купу параметрів, враховуючи швидкість вітру і т.п. і робить коротку чергу - і ціль збита.


В залежності від цілі обирають один з наявних режимів вогню. Для ураження літаків зазвичай обирають «нормальний» (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. NORMAL) режим, кількість пострілів, при цьому, обчислює система управління вогнем, але не більше 12 пострілів на гармату.

Якщо боєзапас обмежений, обирають відповідний режим (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. BEGRENZT), тоді максимальна кількість пострілів на одну гармату дорівнює 10.

Для ураження БПЛА служить режим «короткими» чергами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. KURZ).
показать весь комментарий
22.01.2023 13:07 Ответить
я пишу про те що зараз *********** майже нема,будуть у липні,(під нашу перемогу) чергова многоходовоча від ліверної ковбаси.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:10 Ответить
Карле все що хочеш але тільки не Леопарди бо вони вже були 78 років назад і їхали саме в ту сторону
показать весь комментарий
22.01.2023 13:32 Ответить
Niemcy to przede wszystkim naród który nienawidzi słowian. Po drugie zawsze z kacapem pod rękę
показать весь комментарий
22.01.2023 15:00 Ответить
а чого ??? в 1941-42м роках німецькі танки були за 20 км від дерьовні кучка !!! і я б би не допомого червоножопим кумуно-нацистам, кацапо-совкам від США, В.Британії усі ми б зараз жишґли у Великому 3Рейху !!! иможливо це булоб на краще !!!
показать весь комментарий
22.01.2023 12:12 Ответить
As Supber-humans:
no education,
no schools -
just simple farm, construction, and industrial work ?

At least, those were the plans of the Hitler Regime
for "Easterlings".

Nazi Germoney stole also food from Ukraine -
just like Stalin did 1932/33 Holodomor.

That's just what I know.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:39 Ответить


показать весь комментарий
22.01.2023 13:46 Ответить
Друг познается в беде. Это я о Польше.
показать весь комментарий
22.01.2023 11:59 Ответить
Могу пока даже простить Моравецкому Бандеру за эти слова!
показать весь комментарий
22.01.2023 12:06 Ответить
Why do you need a Messiah,
a human?

Communists have a cult for persons
like Karl Marx and Lenin.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:30 Ответить
Every nation has its own proclaimed fighter for the fate of the state - UK has Winston Churchill, Poland has Josef Pilsudki, USA has George Washington, France has Charles de Gaulle, Germany has Paul von Hindenburg, Turkey has Mustafa Kemal Ataturk, etc., and we have Stepan Bandera. Understand?
показать весь комментарий
22.01.2023 13:48 Ответить
Churchill, Bismarck, Hindenburg, details Gaulle were
racist.

Hinderburg-Ufer street was renamed
Strand-Strasse only a few years ago
in my city,
which mostly - as any major city -
votes Red Social Democrats -
now switching to the Green Party.

Very old Hindenburg gave Hitler the
call for Chancellor,
actively making him absolute ruler.

I would advise to keep a low profile for now
in the regards of some national heroes.

Probably Zaluxny could replace Bandera for those,
who need a leading star in future.
показать весь комментарий
22.01.2023 14:07 Ответить
Німеччина витратила на допомогу Україні сильно більше ніж Польща. А ******* язиком як моравецький може будь-хто.
показать весь комментарий
22.01.2023 12:17 Ответить
не нужно цитироват шольца. все что "давала" Германия, она делала с огромной неохотой и под грандиозным давлением союзников!
показать весь комментарий
22.01.2023 12:43 Ответить
Брехня. Багатомільярдну фінансову допомогу вона давала без союзників. Так само, як платить нашим біженцям сильно більше польщі.
показать весь комментарий
22.01.2023 18:47 Ответить
achtung! Украине нужно ОРУЖИЕ! чем больше, тем лучше!
показать весь комментарий
22.01.2023 18:59 Ответить
"Ты попросила денег, я дал тебе 10 долларов, а Джон двадцать, и ты считаешь его лучше меня. Только у меня было всего 10 долларов, а у Джона -- 100 долларов..."
показать весь комментарий
22.01.2023 13:40 Ответить
Судити треба не в абсолютному значенні, а в пропорції до ресурсу тієї чи іншої країни, тому Польша зробила набато більше в процентному відношенні пропорційно їх ресурсу, ніж Німеччина
показать весь комментарий
22.01.2023 13:51 Ответить
Зробила у процентному відношенні більше всіх Естонія, Латвія.
показать весь комментарий
22.01.2023 18:45 Ответить
Наибольшую помощь из всех стран нам оказала Эстония. Потом Литва и Латвия, может наоборот, точно не скажу. Я имею ввиду ВВП страны на душу населения. А Германия имеет самую мощную экономику Европы, и ее помощь, поклон немцам за нее, не самая большая, для них этот миллиард, которым они решили откупиться от нас вместо танков, как стакан семечек для любого прохожего.
показать весь комментарий
22.01.2023 14:09 Ответить
kłamiesz kacapski buc
показать весь комментарий
22.01.2023 15:01 Ответить
English please
показать весь комментарий
22.01.2023 18:44 Ответить
Але Німеччина надає допомогу друга після США в грошовому еквіваленті..
показать весь комментарий
22.01.2023 11:59 Ответить
Грошима не постріляєш. А нашим зеленим покидькам тільки дай до халявного бабла добратися.
показать весь комментарий
22.01.2023 12:07 Ответить
Згоден на 100%! але тут шольци та шульци НЕ винні... вони щиро "бавляться" в демократію...
А 5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
показать весь комментарий
22.01.2023 12:16 Ответить
Добре. Хай тоді Німеччина надасть нам допомогу у вигляді тотальних арештів цих вказаних вами осіб. А танки ,,піпізже,,.
показать весь комментарий
22.01.2023 12:22 Ответить
Німеччина "бавиться" в демократію..а ви про "внєшнєє управлєніє з методичок медведчуків..." Конгресвумен В. Спартц вже приїздила до Києва з якимись списками..а віз і нині там...
показать весь комментарий
22.01.2023 13:59 Ответить
А асфальтом ?
показать весь комментарий
22.01.2023 12:20 Ответить
Звісно допомога грошима дуже важлива, але коли горить будинок, а ваш знайомий замість відра з водою дає 100 доларів, сумніваюсь що це допоможе загасити пожежу.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:30 Ответить
Нет уж, пускай принимают участие по полной, коллективный Запад должен защищаться вместе с форпостом Украиной.
показать весь комментарий
22.01.2023 11:59 Ответить
Чи проти неї.. як два рази вже це робили.
показать весь комментарий
22.01.2023 12:03 Ответить




показать весь комментарий
22.01.2023 12:06 Ответить
Красиво. Цікаво було б включити у порівняння болгарську та сербо-хорватську.
показать весь комментарий
22.01.2023 12:09 Ответить
і щзо б це дало ??? сруцькій не-язік це апсолютно штучна мова/діалект/суржжик/еспіранто з більш як десятка мов, придуманий в 1666 році сербо-ховатським монахом-місіонером Юрієм Крижаничем, і потім за 200 років удосконалена єфіопським (за іншими даними туніським) євреєм Сашком Гарматою, європейцями з України Далем і Лермонтовим, а граматику для цього недо-язіка, за давньою кацапською традицією, с3.14здив, в ректора Києво-Могилянської Академії Мілентія Смотрицького "вялікій кацапській учоний" міхайло ломоносов !!!
показать весь комментарий
22.01.2023 12:19 Ответить
Польща тягне ковдру на себе, прикриваючі між ділом і Україну.
Німеччина дійсно може опинитися за бортом. Стволи для Рейнметалу продукує HSW, а Чорні Хузари мають досвід ремонту своїх Леопардів та запас комплектуючих на початок. Проблемою стане тільки капремонт, але до нього ще треба дожити.
показать весь комментарий
22.01.2023 12:10 Ответить
Ото поставив німців на "розтяжку"!
показать весь комментарий
22.01.2023 12:11 Ответить
І взагалі, потрібно змінювати тон і рівень дискусії саме з Німеччиною... в прокасапості яких, Ми уже десятки разів впевнелись за останні кілька десят років..
показать весь комментарий
22.01.2023 12:13 Ответить
Ти дурень, і не розумієш як влаштована національна пам'ять німців після 2 світової війни.
показать весь комментарий
22.01.2023 12:20 Ответить
Ми кажемо за останні 5-10-15 років..
показать весь комментарий
22.01.2023 12:26 Ответить
А що там розуміти? Еліта рейху, Ваффен СС вимерла, а нащадки... Нащадки виродились в ліверні ковбаски...
"Ти дурень", можливо ще дебіл,ідіот стали залізобетонними аргументами в дискусіях..
В що перетворився Цензор....
показать весь комментарий
22.01.2023 14:28 Ответить
Запчастини і ремонт -- Німеччина .
показать весь комментарий
22.01.2023 12:14 Ответить
Зараз Німеччина витратила на допомогу Україні більше всіх країні світу. Вище них тільки США. Тому коли якась мерзота волає, що Німеччина нам не допомагає, знайте - це довпойоп!
показать весь комментарий
22.01.2023 12:15 Ответить
В статті йдеться не про допомогу ВЗАГАЛІ, а про блокування надання нвмецьких танків. А це різне.
показать весь комментарий
22.01.2023 12:27 Ответить
Можна я допоможу?
Сарделька, сосиска, редиска, Навуходоносор!
Петух гамбургский!! (с)
показать весь комментарий
22.01.2023 14:41 Ответить
Эта идиотская игра "пни немца" не идет на пользу Европе.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:06 Ответить
Надоели буллить Германию. По результатом опросов населения за передачу чуть меньше, чем против. Это к тому, что Шольц просто действует по результатом опросов.

У Германии убытки за 200 млрд евро просто по совокупности причин. А в это время США (и в Англии между прочим) энергетические компании за триллион долларов сверхприбыли получили, но не собираются разделять прибыль и убытки с немцами. Плюс оружейные контракты. Одними налоговыми поступлениями можно отбить все убытки. Пускай Шел, бритишь петролиум и другие компании поделятся прибылью с немцами, введите для них новый налог. Но этого не происходит. Это и вызывает возмущение немецких граждан. Которые приняли беженцев за миллион, а то и за два миллиона, т.к. не все отмечаются. И беженцев из ватных регионов в основном, то есть минимум на 20-30% людей, кто ватником был и даже остается.

Германия за 1 год умудрилась перейти на СПГ, построить кучу терминалов, очень быстро все сделала методом "голову с плеч, вырастет новая". Сразу рубанули все и сделали в кратчайшие сроки. Но ценой больших убытков.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:08 Ответить
Может я многих удивлю, но имея превосходных работников во многих сферах, особенно рабочих, медсестер, строителей и т.д. это удивительно недальновидная нация, причем с весьма распространенной коррупцией в верхах. Но коррупция? Это в Украине, а в Германии коррупции нет! То, что в Украине абсолютно точно является коррупционными примерами, в Германии зачастую не так.

Короче, немцы в 70 и 80 заслуженно вышли на роль №1в экономике и политике Европы. Бундесвер был мощнейшей силой НАТО после США. Сегодня процесс пошел вспять. В экономике можно и оставаться №1 в Европе, но в политике Германия реально может уйти даже не роль№2, а ниже.

Звонок прозвучал. Это предложение Британии о союзе этой страны, Польши, Украины и стран Балтии. И немцы прогрывают.
показать весь комментарий
22.01.2023 13:10 Ответить
в Німеччині бюрократія все заполонила. Все довго і нудно відбувається. І не факт, що рішення, яке довго-довго приймалося (домовлялися, перевіряли, обговорювали, переробляли і т.п.) буде вірним, якісним і тим більше актуальним... бо бюрократія. Вона лінива, некомпетентна, боязлива, або простіше сцикотна на прийняття рішення.

Років 30 тому Німеччина була "на вістрі", а зараз вони живуть на досягненні батьків, особливо дідів і прадідів, які заклали суперфундамент державності і економіки. І це й фундамент - це відчуття порядку і причетності - німецький орднунг. зараз же страх і бюрократія... нажаль...

Молоді німці не хочуть багато працювати, вони недалекі/малоосвідчені і ліниві. Батьки ж все їм організували з дитинства.
показать весь комментарий
22.01.2023 14:41 Ответить
а арестович сказал что нет
показать весь комментарий
22.01.2023 13:33 Ответить
Just break the rules,
as Mackerela did,
letting in million Muslims.

Just don't care about any contracts.

There will be no complaints,
because of fear for bad press and public relations.

Scholz is like Lukashenko,
trying to delay anything with unnecessary inventory, readiness checks.

Saying: There is a scratch in the colour,
so the paint has to be checked at every
tank, and if the paint is still certified and
ecological water-based, not oil-based.

The engine has to match Euro-7 exhaust norm,
particle filters have to be installed,
which needs rework of the whole chassis, ....
показать весь комментарий
22.01.2023 13:57 Ответить
НАРОДУ ПОЛЬШЕ-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.01.2023 14:13 Ответить
Немцы отупели от хорошего уровня жизни и не чувствуют угроз а поляки чувствуют.
показать весь комментарий
22.01.2023 15:26 Ответить
На мій погляд Німеччина з росіею ще задовго до 24. 2022 р. домовились про новий переросподіл Європи про що свідчать тісні єкономічні зв'язки і дії уряду Шольца раніше Меркель. Англосакам все відомо тому вони тиснуть на Шольца щоб той надав танки і тим самим остаточно відійшов від росії хоча могли б легко закрити потреби ЗСУ в танках.
показать весь комментарий
22.01.2023 16:19 Ответить
Браво. Чесно і від душі. Пане Моравецький, ви топ.
показать весь комментарий
22.01.2023 21:02 Ответить
 
 