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Новости Война
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Россия готовится к наступлению, поэтому сейчас усиливаются информационные атаки со стороны РФ, - Данилов

данілов

Перед тем, как россияне начинают стрелять, в ход идут информационные атаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в колонке для УП.

По словам Данилова, для россиян сейчас задача максимум – осуществление прорыва на оперативных направлениях: юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, прерывание цепочек снабжения оружием.

"И, конечно, Киев остается главной мечтой путинских фантазий. Россия готовится к наступлению, первым признаком которого, согласно постоянной тактике, является реализация активных информационных мероприятий.

Перед тем, как начинают стрелять танки, в ход идут ядовитые информационные газы, состоящие из лжи, манипуляций, фейков и дезинформации, активизации агентов информационного фронта", - пояснил секретарь СНБО.

Читайте также: В ГУР МО объяснили, что означает подготовка РФ к длительной войне: "Цели Путина остаются неизменными – геноцид и уничтожение украинского государства"

Автор: 

Данилов Алексей (1066) россия (95365)


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Топ комментарии
+28
Ознаки наступу:
1. Чорні труселя Данілова;
2. Яйця по 170 грн.
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22.01.2023 12:40
+26
не заважайте красти, а то ***** ще раз нападе...
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22.01.2023 12:42
+19
якби я був мародером та крав на війні та гуманітарці мільярди, то саме так би і казав!

ще б згадав порошенка та свинарчуків, липецьку хфабрику та інше...
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22.01.2023 12:39
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Ах вы ж с***и вонючие, как забегали!
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22.01.2023 12:36 Ответить
ну отмазки лепить же надо....понятно что русня это чистое зло,но лепить на ипсо кацапские реальное рыльце в пушку на закупках это слишком.
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22.01.2023 12:40 Ответить
данілов має на увазі, що то все кацапи винні, бо саме вони примусили рєзнікова купляти продукти по ціні в 3 рази дорожче
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22.01.2023 12:56 Ответить
" Прошла зима
Настало лето,
Спасибо зелени за это!!!!"
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22.01.2023 12:37 Ответить
якби я був мародером та крав на війні та гуманітарці мільярди, то саме так би і казав!

ще б згадав порошенка та свинарчуків, липецьку хфабрику та інше...
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22.01.2023 12:39 Ответить
І ні слова про срач з закупками МО. Це чия робота? Це безпека країни чи оборони, чи зелених хробаків?
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22.01.2023 13:56 Ответить
Спочатку було слово.(с)
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22.01.2023 12:39 Ответить
Ознаки наступу:
1. Чорні труселя Данілова;
2. Яйця по 170 грн.
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22.01.2023 12:40 Ответить
Шо і знову буде напад і наступлєніє? А красти не пробували шнирі із бандитських ? 90-х
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22.01.2023 12:41 Ответить
Как раз красть у них получается отменно. Начали с великого крадивицтва доворовались до яиц
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22.01.2023 12:44 Ответить
Так раптово Людина Року зі сталевими яйцями стала мародером з яйцями по 200 грн/десяток.
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22.01.2023 12:54 Ответить
Чому раптово!? Це результат наполегливої праці!
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22.01.2023 13:00 Ответить
Это вы про яйца по "слегка" завышенной цене? Или просто так поболтать?
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22.01.2023 12:41 Ответить
не заважайте красти, а то ***** ще раз нападе...
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22.01.2023 12:42 Ответить
У касапів сезонне загострення.. і це не жарт.. це майже медично доведений факт..)
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22.01.2023 12:44 Ответить
Пи@дец , уродов набежало . СБУ , займитесь .
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22.01.2023 12:46 Ответить
У останніх темах на Цензорі побачив цікавий факт-з'явилося повно коментаторів-критиків керівництва України, в тому числі військового, із датою реєстрації-січень 2023 року, в тому числі-реєстрації останніми днями. Багато-російськомовних. Цікавий збіг, якщо прочитати заголовок саме цієї новини.
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22.01.2023 13:10 Ответить
Есть смысл не публиковать .
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22.01.2023 13:13 Ответить
Ці псевдокоментатори не завжди російськомовні, більше маскуються під україномовних. Але підтекст один - це перевести увагу зі злочинів росії на своє керівництво
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22.01.2023 16:13 Ответить
Боротьба з корупцією це спортивна риболовля -- зловили -- показали -- зважили -- відпустили .
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22.01.2023 12:46 Ответить
Але бюджет у цих змагань як в Олімпійських Ігор
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22.01.2023 12:51 Ответить
Всі покою щиро прагнуть,
А не в єден гуж всі тягнуть;
Той направо, той наліво,
А все, браття, тото диво!

Не маш любви, не маш згоди
Од Жовтої взявши Води,
През незгоду всі пропали.
Самі себе звоювали.

Івана Мазепа, 1698 рік
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22.01.2023 12:47 Ответить
на сьогодні план виконав???
Ох старик))) трах, тебя, тибидох.
Яка у нього з.п????
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22.01.2023 12:48 Ответить
Треба бути уважнішим до цього повідомлення, бо автор той самий фантазер, що ще у березні 2022 Кримський міст атакував.
Серйозна ж особа, але чи на своєму місці?
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22.01.2023 12:49 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUQWc3uvsWfhiAFnJBmsYZ38XOR0t5ya2zN5IVf764rdRWQDSa5cxX5_mdUSc8UejypLighciB6EFaXJPvEmVijImwp-XrShDbA0z8S2XZRS6Gz6kAYVKTEshTxcR7EOJuZyHVwg5Lzms_9zd0ig4gAhi-AeH8sNcWgrAzHtuFUtw&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02Bcp96aoTzgWrXsbQQG18Km79dNJkQF5TMNMSKAmEwWpEVKeCDoaFQMk55R1HSWeUl?__cft__[0]=AZUQWc3uvsWfhiAFnJBmsYZ38XOR0t5ya2zN5IVf764rdRWQDSa5cxX5_mdUSc8UejypLighciB6EFaXJPvEmVijImwp-XrShDbA0z8S2XZRS6Gz6kAYVKTEshTxcR7EOJuZyHVwg5Lzms_9zd0ig4gAhi-AeH8sNcWgrAzHtuFUtw&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

НАБУ показало хабар, який вилучено в одного з керівників уряду Слуг народу: прем'єр-міністр Шмигаль мовчить про затримання НАБУ своєї найближчої довіреної особи

За даними джерел Цензор.Нет, в.о. міністра громад та територій Василь Лозинський, який з грудня став 1-м заступником міністра громад, територій та інфраструктури, затриманий 21 січня детективами НАБУ на хабарі у 400 тисяч доларів по справі, пов'язаній з розподілом коштів на постачання резервного обладнання для забезпечення теплом і водою людей у випадках руйнування інфраструктури.

13 липня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про виділення 1,4 міль'ярди гривень для закупівлі пересувних котелень, дизель-генераторів, систем очищення води, насосних станцій:

https://biz.censor.net/news/3353950/kabmin_vydilyv_14_milyarda_na_zakupivlyu_peresuvnyh_kotelen_ta_generatoriv?fbclid=IwAR3oi_FFq7-rMXWw2Pq7qhl_1BwvgBeZv8GKiIpVX2AJ3g4sSm0n8MXyolM

Раніше за цією програмою у 2022-му році Кабмін витратив ще 2,3 міль'ярди гривень.

26 вересня 2022-го року Національне антикорупційне бюро відкрило справу про вимагання хабарів при постачанні великої партії дизель-генераторів.

21 січня детективи НАБУ та прокурори САП затримали по цій справі Василя Лозинського. Фотографія вилучених при затриманні коштів НАБУ оприлюднило: https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid034y5jZYBKZU5wcZqfB7ebP5oTcHKiBGrPNF21VafWBpkXHBtoc3UdeDAGHjxmmPA3l?__cft__[0]=AZUQWc3uvsWfhiAFnJBmsYZ38XOR0t5ya2zN5IVf764rdRWQDSa5cxX5_mdUSc8UejypLighciB6EFaXJPvEmVijImwp-XrShDbA0z8S2XZRS6Gz6kAYVKTEshTxcR7EOJuZyHVwg5Lzms_9zd0ig4gAhi-AeH8sNcWgrAzHtuFUtw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/pfbid034y5jZYBKZU5wcZqfB7ebP5oTcHKiBGrPNF21VafWBpkXHBtoc3UdeDAGHjxmmPA3l

Василь Лозинський тісно пов'язаний з реалізацією президентської програми "Великого будівництва". Він є довіреною особою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

У січні 2013-му році одразу після призначення Дениса Шмигаля директором департаменту економічного розвитку Львівської облдержадміністрації саме Шмигаль призначив Лозинського на посаду начальника управління інвестицій у своєму департаменті.

У лютому 2020-го року одразу після призначення Дениса Шмигаля на посаду віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій, Шмигаль призначив Лозинського своїм першим заступником.

Тобто тісні зв'зяки Шмигаля та Лозинського це не версія, це абсолютно очевидний факт.

Навряд чи сам Лозинський обговорював би хабарі без відома самого Шмигаля. Бо саме прем'єр-міністр контролює розподіл коштів по цій урядовій програмі та затверджує видатки.

Подивимось на докази НАБУ та САП у суді, але очевидно, що саме прем'єр-міністр Шмигаль має відповідати по справі. Кабмін та куратори "Великого будівництва" в офісі президента поки що ніяк не коментують затримання одного з ключових виконавців цих програм.


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22.01.2023 12:50 Ответить
Новіє ліца
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22.01.2023 13:10 Ответить
Посилюється інфо атака чи активізуються кроти?
Якщо МО закуповує продукцію по втричі вищим цінам, то це кроти
Якщо в.о. мініста бере 400 к то це кроти.
Кротів потрібно було вищистити у перший місяць війни, а не призначат у годувальниці.

Чи на думку Данілова, про таке потрібно мовчати, а то Ху"ло нападе?
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22.01.2023 13:03 Ответить
Звичайно, крадії мають бути покарані, але навіщо обливати брудом Данилова?
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22.01.2023 16:19 Ответить
немає поки ніякого бруду. Просто не потрібні оці недолугі коменти з підміною понять
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22.01.2023 16:58 Ответить
абдристович он уже сказал, шо сумливается, сможет ли Украина выиграть войну, без него. параша растащила снова этот его высер на цитати.
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22.01.2023 13:06 Ответить
Здається, що аристович агент рашки
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22.01.2023 16:18 Ответить
Дивне спостереження - аномальне збальшення реєстрацій 13.01.23 , я розумію що п'ятниця 13 але ж чому всі нахлинули на Цунзор?
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22.01.2023 13:16 Ответить
Там якійсь збій був 11-13 січня. Мене теж викинуло з Цензора 11.01. Коли пробував зайти через facebook, як завжди це роблю - вибивало помилку. Коли заходив через gmail - то авторизація проходила нормально, акаунт як був від 22.03.2020 так і залишався. Нарешті, 13.01.2023 через фейсбук вдалося авторизуватись, але дата авторизації в мене стала не 13.008.2018, а 13.01.2023...
Підозрюю, що не в одного мене так
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22.01.2023 13:24 Ответить
Ну тепер зрозуміло, бо якось дивно виглядала така навала свіжо зареганих
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22.01.2023 13:30 Ответить
Пояснення цілком прийнятне. Проте-ті хто читають Цензор давно-констатують, що з'явилося дуже багато нових акаунтів, якраз з недавніми датами реєстрації. "Старожили" чомусь й досі мають можливість заходити зі своїх акаунтів.
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22.01.2023 21:01 Ответить
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22.01.2023 13:28 Ответить
Всю правдивую информацию можно получить только на едином марафоне, а все что идет из других источников нужно по возможности не слушать
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22.01.2023 13:35 Ответить
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22.01.2023 14:02 Ответить
Хоча б Данілов вже не брехав !
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22.01.2023 14:45 Ответить
А що він бреше? Рашисти що, не наступають? Чи хочете перевести стрілки, щоб прикрити рашку.
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22.01.2023 16:16 Ответить
А шашлыки когда?
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22.01.2023 15:08 Ответить
Чим більше у вас хлебало в пуху, тим більше русня готується до нападу! Ці уроди, або одне ціле з русньою, або унікального сорту зрадники!
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22.01.2023 16:34 Ответить
І не тільки з боку РФ.
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22.01.2023 16:35 Ответить
А може панам просто красти в військовий час не варто?.от і не буде приводу у росії для інформатак ,найбільший ворог україни- це якраз це її злодійкувата влада.бо вона,****,ховається,і творить свої оборудки за спинами воюючих українців і тих хто шле допомогу.
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22.01.2023 19:40 Ответить
А отруйні гази у вигляді розкрадання гуманітарки в Запоріжжі, контракт МО на харчі для ЗСУ, які ваша зелена шобла випускає перед кожним наступом рашистів, дуже сприяють консолідації суспільства ? Данілов, досить 3,14здуна травити, розстріляй хоч одну падлюку.
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22.01.2023 20:49 Ответить
 
 