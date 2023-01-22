Россия готовится к наступлению, поэтому сейчас усиливаются информационные атаки со стороны РФ, - Данилов

Перед тем, как россияне начинают стрелять, в ход идут информационные атаки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов написал в колонке для УП.

По словам Данилова, для россиян сейчас задача максимум – осуществление прорыва на оперативных направлениях: юг, завершение оккупации Донецкой и Луганской областей, прерывание цепочек снабжения оружием.

"И, конечно, Киев остается главной мечтой путинских фантазий. Россия готовится к наступлению, первым признаком которого, согласно постоянной тактике, является реализация активных информационных мероприятий.

Перед тем, как начинают стрелять танки, в ход идут ядовитые информационные газы, состоящие из лжи, манипуляций, фейков и дезинформации, активизации агентов информационного фронта", - пояснил секретарь СНБО.

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