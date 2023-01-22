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Новости Агрессия России против Украины Война
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На фоне ожидаемых поставок танков западных образцов в Украине создают новые воинские части, - Наев

леопард,leopard

В Украине создаются новые воинские части на фоне ожидаемых поставок танков западных образцов. Подразделениям необходимо научиться пользоваться новой техникой и интегрировать ее в существующие формирования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в комментарии CNN рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, следующий этап этой войны будет о танках, и речь идет не о старых Т-72, ​​а о более современных машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger.

"Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада чрезвычайно важна", - заявил Наев.

Он пояснил, что подразделениям необходимо научиться пользоваться новой техникой и интегрировать ее в существующие формирования.

"Все подразделение должно быть оснащено одинаковой машиной, поэтому целый батальон, например, должен быть оснащен БМП Bradley, или Leopard - если мы их получим", - добавил Наев.

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Автор: 

танк (2248) Наев Сергей (345)


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Топ комментарии
+5
Смаж рибу.
Так риби ж нема.
Ти смаж, а риба буде.
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22.01.2023 13:19
+4
Можете заодно створювати ескадрильї F-16 і команди для трьох авіаносців.
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22.01.2023 13:35
+4
Что-то не слышно о создании новых инженерно-сапёрных частей. Судя по видео, у нас проблемы с оборонительными сооружениями и фортификацией в целом. Чмони подходят вплотную, на бросок гранаты, к нашим простым окопам. Надо исправлять
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22.01.2023 13:37
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это гуд....только координаты не сливайте,чтобы не было прилета как в десне
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22.01.2023 13:11 Ответить
Смаж рибу.
Так риби ж нема.
Ти смаж, а риба буде.
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22.01.2023 13:19 Ответить
теля ще в сраці............як казали старі люди
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22.01.2023 13:30 Ответить
Можете заодно створювати ескадрильї F-16 і команди для трьох авіаносців.
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22.01.2023 13:35 Ответить
межгалактические крейсеры и звезда смерти
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22.01.2023 14:27 Ответить
Что-то не слышно о создании новых инженерно-сапёрных частей. Судя по видео, у нас проблемы с оборонительными сооружениями и фортификацией в целом. Чмони подходят вплотную, на бросок гранаты, к нашим простым окопам. Надо исправлять
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22.01.2023 13:37 Ответить
так-така, це тобі хто такі секрети видав? капець, як тупо працюють кацапські боти...
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22.01.2023 13:48 Ответить
а може почати ракети будувати а не плакати для цього все є
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22.01.2023 14:41 Ответить
Танки потрібно передавати найбільш вмотивованим і професійним військовим, наприклад азову буде непогано передати.
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22.01.2023 16:24 Ответить
ух ти...мій знайомий ,буде вчитись на натівського танкіста
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22.01.2023 17:28 Ответить
А, так вон куда с улицы в бусики забирают..
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22.01.2023 17:37 Ответить
Щось забагато чмонів понабігало , свіжі гниди 2023 року січня місяця
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22.01.2023 20:31 Ответить
Только не нужно ставить новейшую технику и вооружение для прикрытия Киева от "великого наступления с Севера". А то она так там до конца войны и простоит без дела.
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22.01.2023 20:42 Ответить
 
 