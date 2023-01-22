На фоне ожидаемых поставок танков западных образцов в Украине создают новые воинские части, - Наев

В Украине создаются новые воинские части на фоне ожидаемых поставок танков западных образцов. Подразделениям необходимо научиться пользоваться новой техникой и интегрировать ее в существующие формирования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в комментарии CNN рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, следующий этап этой войны будет о танках, и речь идет не о старых Т-72, ​​а о более современных машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger.

"Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада чрезвычайно важна", - заявил Наев.

Он пояснил, что подразделениям необходимо научиться пользоваться новой техникой и интегрировать ее в существующие формирования.

"Все подразделение должно быть оснащено одинаковой машиной, поэтому целый батальон, например, должен быть оснащен БМП Bradley, или Leopard - если мы их получим", - добавил Наев.

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