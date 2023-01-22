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"Вряд ли сам Лозинский обсуждал бы взятки без ведома самого Шмыгаля", - Бутусов

шмигаль

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет о тесных связях задержанного на взятке в $400 тыс. заместителя министра общин Василия Лозинского и главы правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом он пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Бутусова, Лозинский тесно связан с реализацией президентской программы "Большого строительства" и является доверенным лицом премьер-министра Шмыгаля.

"В январе 2013 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля директором департамента экономического развития Львовской облгосадминистрации именно Шмыгаль назначил Лозинского на должность начальника управления инвестиций в своем департаменте. В феврале 2020 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра громад и территорий, Шмыгаль назначил Лозинского своим первым заместителем", – напоминает Бутусов.

Он предполагает, что глава правительства мог знать о действиях Лозинского.

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"Вряд ли сам Лозинский обсуждал взятки без ведома самого Шмыгаля. Ведь именно премьер-министр контролирует распределение средств по этой правительственной программе и утверждает расходы", - считает Бутусов.

Он также считает, что "именно премьер-министр Шмыгаль должен отвечать по делу".

Автор: 

Бутусов Юрий (4347) Шмыгаль Денис (2669) Лозинский Василий (16)


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Топ комментарии
+47
Однозначно, І ОП в курсі
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22.01.2023 13:58
+28
А Шмигаль навряд без Єрмака.
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22.01.2023 13:59
+25
Не забувайте про Верещук, вона зі своїми звязками з д'Єрмаком і Шмигалем "в долі".
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22.01.2023 14:01
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Немає відміності ОП і Слуги Народу від Партії Регіонів
Смотрящіє, відкати, хабарі, розкрадання бюджета і гумдопомоги -
це молоді регіонали під новою вивескою
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22.01.2023 15:00 Ответить
Шас НАБУ видасть інфу по головам громад, які є якорними пайовиками в ОЗУ, подивуємось. Скоріше б !
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22.01.2023 15:01 Ответить
не звизди подоляцка курва, яку нагоду мав Бутусов?
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22.01.2023 16:56 Ответить
Клоун и ермак в теме 100 процентов
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22.01.2023 15:20 Ответить
73 процента-вы все президенты,он вам ничего не должен и идите у сраку
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22.01.2023 15:24 Ответить
не победив корупцию, в войне не победить
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22.01.2023 15:49 Ответить
Поставки и баблосик от партнеров - под контролем,так шо победим. А с коррупцией, дык, лет пять военной диктатуры - выкрутимся... Залужный - наш президент. Ваву - на мыло.
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22.01.2023 16:02 Ответить
нельзя одной жопой сидеть на двух стульях
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22.01.2023 22:10 Ответить
Корупція та зрада в нашій країні йдуть під ручку!
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22.01.2023 17:53 Ответить
Кто назначил Шмыгаля смотрящим , тот и дирижер.
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22.01.2023 15:57 Ответить


такие "предположения" должны быть с неопровержимыми фактами на руках.

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22.01.2023 16:26 Ответить
вказано на тісний зв'язок та багаторічний тандем, що тобі не подобається?
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22.01.2023 17:31 Ответить
если свинарчук являлся давним закадычным другом и бизнеспартнером порошенко, который и назначил его на "жирное" место, означает ли что в коррупции можно обвинить и петю за махинации свинарчука? или ты попросишь докозательства?
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22.01.2023 17:51 Ответить
Та все ж и так знают, что порошенко барыга на крови и коррупционер, зачем тут связи какие-то искать и тем более, что это уже история. А что с лидором не так? Все ж коррупционеры уже выехали. В стране уже нет коррупции. Что пошло не так??? Кто врет??? Или всю коррупцию зевласти на порошенко будем вешать?

А в чем суть дела свинарчуков?
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22.01.2023 18:23 Ответить
воровал деньги вместе сыном у государства пользуясь служебным положением, если кратко.
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22.01.2023 19:02 Ответить
я вот сегодня аргументы фирмы что поставляла продукты в армию почитал и теперь для меня не всё однозначно в истории с яйцами по 17 гривен.
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22.01.2023 19:05 Ответить
Не забуваємо, що головна задача РФ полягала в тому, щоб убрати вище керівництво України. Так на кого ж працюємо, журналісти?
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22.01.2023 16:47 Ответить
а тирити гроші під час війни та наймати таких півнів, як ти, це на кого робота?
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22.01.2023 17:30 Ответить
не ний, вбоге хєрмацьке чмо..
чмоня, ти тупіше за криворізьку професуру, Де ти там прокльони побачило?.

журналісти виконують свою роботу, а ти, мразото, працюєш проти країни, на корупціонерів.
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22.01.2023 18:21 Ответить
зелений півень спочатку звинувачує, ображає, а потім бажає дискусії)
яке ж тупе
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22.01.2023 18:22 Ответить
Це я тебе ображаю? Це ти мене першим півнем назвав. А зеленим, тобто прихильником саме Зеленського, я залишусь до самого закінчення війни, а там час покаже. Але більше ніколи не стану коричневим - підтримувачем цукеркового гетьмана. До речі, він більше ніколи не стане президентом України.
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22.01.2023 18:30 Ответить
слухай, опудало. журналісти роблять свою роботу, а ти з хєрмаком їдеш за кораблем.
після війни цю падлу будемо судити, а ти повернешся на вокзал
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22.01.2023 18:33 Ответить
бачиш, як легко ти знов спалилося, півнятко опешне. коли нема чого сказати, притягуєте порошенко.
твій клоун обіцяв його посадити. набрехав? чи немає за що? не може бути)

про папіка свого, хєрмака , шістку януковича, ти щось свій клюв не відкриваеш. заборонено?
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22.01.2023 18:36 Ответить
Чому не "садять" Порошенка? Бо декому Порошенко вважається легким суперником на майбутніх виборах. Гринів теж так думав про Зеленського.
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28.02.2023 15:38 Ответить
та отож. а всі ботоістеріки - маніпуляції
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28.02.2023 20:02 Ответить
До речі, чим ми віддячуємо союзникам в підтвердження єдності наших принципів на шляху до інтеграції з ними: - прийняли закон про КСУ, всупереч рекомендаціям Венеційської комісії. - знищили натяки на свободу слова, попри зауваження послів ЄС. - туди ж саме суперечливий "закон про медіа". - кастрували систему Prozorro, демонстративно впаяли підозру колишньому голові Нафтогазу. - так само демонстративно убезпечили від видачі ФБР міжнародного злочинця Коломойського. - як бонус прислали послом в одну з ключових для нас країн НАТО сексологиню без біографії.
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22.01.2023 18:42 Ответить
чмоня пукнула, як кацап,"миваміщопакажим" та здриснуло, як зелені депутати к рашистам в служіння.
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22.01.2023 18:49 Ответить
бабай бабаїч, ти ідіот клінічний або ситуативний? Засунь собі до дупи свій прищавий язик, смартфон і клавіатуру, і забудь про інтернет. Він в тебе викликає дострокове весняне загострення. Розмова з тобою закінчена.
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22.01.2023 21:19 Ответить
по суті півнику сказати нема чого)
ти думаєш, образи хєрмацького таргана якось мене чіпляють?
смокчи бюджет, поки твій гебешний папік при кориті)
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22.01.2023 21:34 Ответить
понабирали хєрмакі за гаражами криворізьку інтелігенцію, від бульбулятора відірвали. інтелекту та ерудиції, як у лєнкі
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22.01.2023 21:39 Ответить
час перевзуватись, чмоня. відбій, журналісти вже на расісю не працюють.
"Дякую правоохоронцям, які захищають закон, і журналістам, які розбираються з фактами і встановлюють повну картину", - додав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
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22.01.2023 21:57 Ответить
півнику, ку-ку.
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23.01.2023 19:29 Ответить
де ти подівся, пдрчонок?
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24.01.2023 21:35 Ответить
В Украине каждый подчиненный делится награбленным с начальником. Это жёсткий украинский закон. Лозинский обязан был часть награбленного отдавать Шмыгалю. Так положено!
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22.01.2023 17:07 Ответить
Як за звичай 50/50. 200 000 дол належали Шмигалю.
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22.01.2023 17:50 Ответить
дерьмак,чмикаль і вовочка клоун,усі у долі.
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22.01.2023 18:22 Ответить
Накрадуться,та втечуть,а для замітання слідів здадуть україну,щоб в цій колотнечі та не заробляти?та зараз для цих злодіїв ,,золота пора".от тільки для для решти українців,які не втекли за кордон це вилізе боком.
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22.01.2023 19:22 Ответить
После войны вернутся ребята, и обязательно спросят и у батальона " Монако", и у зеленой сраки, по взрослому спросят, и эта шваль прекрасно знает, не будет Украина после войны такой коррумпированной как до нее, не за это ребята свою жизнь отдают.
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22.01.2023 19:26 Ответить
США разберутся кто крал.
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22.01.2023 19:28 Ответить
Туи коментувати нема чого, можна тільки доповнювати списки дольщиків.
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22.01.2023 20:22 Ответить
Звичайно,там де Шмигаль,там і Зюзя.
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22.01.2023 20:29 Ответить
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