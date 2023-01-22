"Вряд ли сам Лозинский обсуждал бы взятки без ведома самого Шмыгаля", - Бутусов
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет о тесных связях задержанного на взятке в $400 тыс. заместителя министра общин Василия Лозинского и главы правительства Дениса Шмыгаля.
Об этом он пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Бутусова, Лозинский тесно связан с реализацией президентской программы "Большого строительства" и является доверенным лицом премьер-министра Шмыгаля.
"В январе 2013 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля директором департамента экономического развития Львовской облгосадминистрации именно Шмыгаль назначил Лозинского на должность начальника управления инвестиций в своем департаменте. В феврале 2020 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра громад и территорий, Шмыгаль назначил Лозинского своим первым заместителем", – напоминает Бутусов.
Он предполагает, что глава правительства мог знать о действиях Лозинского.
"Вряд ли сам Лозинский обсуждал взятки без ведома самого Шмыгаля. Ведь именно премьер-министр контролирует распределение средств по этой правительственной программе и утверждает расходы", - считает Бутусов.
Он также считает, что "именно премьер-министр Шмыгаль должен отвечать по делу".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смотрящіє, відкати, хабарі, розкрадання бюджета і гумдопомоги -
це молоді регіонали під новою вивескою
такие "предположения" должны быть с неопровержимыми фактами на руках.
А в чем суть дела свинарчуков?
чмоня, ти тупіше за криворізьку професуру, Де ти там прокльони побачило?.
журналісти виконують свою роботу, а ти, мразото, працюєш проти країни, на корупціонерів.
яке ж тупе
після війни цю падлу будемо судити, а ти повернешся на вокзал
твій клоун обіцяв його посадити. набрехав? чи немає за що? не може бути)
про папіка свого, хєрмака , шістку януковича, ти щось свій клюв не відкриваеш. заборонено?
ти думаєш, образи хєрмацького таргана якось мене чіпляють?
смокчи бюджет, поки твій гебешний папік при кориті)
"Дякую правоохоронцям, які захищають закон, і журналістам, які розбираються з фактами і встановлюють повну картину", - додав Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.