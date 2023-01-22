"Вряд ли сам Лозинский обсуждал бы взятки без ведома самого Шмыгаля", - Бутусов

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет о тесных связях задержанного на взятке в $400 тыс. заместителя министра общин Василия Лозинского и главы правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом он пишет в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Бутусова, Лозинский тесно связан с реализацией президентской программы "Большого строительства" и является доверенным лицом премьер-министра Шмыгаля.

"В январе 2013 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля директором департамента экономического развития Львовской облгосадминистрации именно Шмыгаль назначил Лозинского на должность начальника управления инвестиций в своем департаменте. В феврале 2020 года сразу после назначения Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра, министра громад и территорий, Шмыгаль назначил Лозинского своим первым заместителем", – напоминает Бутусов.

Он предполагает, что глава правительства мог знать о действиях Лозинского.

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"Вряд ли сам Лозинский обсуждал взятки без ведома самого Шмыгаля. Ведь именно премьер-министр контролирует распределение средств по этой правительственной программе и утверждает расходы", - считает Бутусов.

Он также считает, что "именно премьер-министр Шмыгаль должен отвечать по делу".