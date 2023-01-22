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$400 тыс. взятки: Кабмин уволил Лозинского с должности заместителя министра развития громад и территорий. Будет проверка всех проектов Минрегиона, - Кубраков

лозинський

Сегодня решением Кабинета Министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщил в фейсбуке вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вчера сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Его задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 400 тыс. долл. США. Эти средства он получил при содействии в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года. В конце декабря начался и продолжается процесс ликвидации Министерства развития громад и территорий и создание нового объединенного Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и на базе Мининфраструктуры", - отмечает Кубраков.

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"При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, не такой. Я дал поручение команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи", – резюмирует министр.

Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития громад и территорий Лозинского.

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Василий Лозинский был назначен и.о. министра развития громад и территорий Украины в ноябре 2022 года. До этого он работал первым заместителем министра развития громад и территорий Украины.

$400 тыс. взятки: Кабмин уволил Лозинского с должности заместителя министра развития громад и территорий. Будет проверка всех проектов Минрегиона, - Кубраков 01

Автор: 

взятка (6151) увольнение (2674) Министерство развития громад и территорий (73) Кубраков Александр (222) Лозинский Василий (16)


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Топ комментарии
+51
І все? Тобто він тихенько в ліс пішов.
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22.01.2023 14:40
+29
Хоча б не вийшли на себе)))
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22.01.2023 14:41
+29
Як баканов, хомчак, таран, венедіктова та інші.
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22.01.2023 14:54
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І все? Тобто він тихенько в ліс пішов.
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22.01.2023 14:40 Ответить
Як баканов, хомчак, таран, венедіктова та інші.
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22.01.2023 14:54 Ответить
Кругова порука. не саджаємо ми - не посадять нас.
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22.01.2023 15:24 Ответить
**** !!!!!!! Я тоже хочу в кресло замминисрта , хоть какого-то , ********* бабла на лет 100 вперед , и *** с ним , пусть увольняют , ******* зеленые .

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22.01.2023 15:47 Ответить
Хоча б не вийшли на себе)))
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22.01.2023 14:41 Ответить
А як ще можна не виходити на себе, коли в країні керує одна особа?
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22.01.2023 14:51 Ответить
тобто сидіти він не буде-бо ж поділився????
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22.01.2023 14:43 Ответить
там скрізь корупційні схеми
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22.01.2023 14:43 Ответить
Він попалився і все. Знайдуть когось розумнішого, хто придумає більш хитру схему та не попалиться
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22.01.2023 14:45 Ответить
Стоп-стоп! Чи не Кубраков керував Мінрегіоном? То це він сам себе перевіряти зібрався? Уявляю результати перевірки вже зараз.
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22.01.2023 14:45 Ответить
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22.01.2023 14:45 Ответить
А коли Лозинский буде парашу нюхати?...Та ладно..щось я розмріявся🥴
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22.01.2023 14:46 Ответить
Це точно.😏
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22.01.2023 14:49 Ответить
ага..ще б до стовпа примотати..
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22.01.2023 14:58 Ответить
на тлі реакції на яйця від МО реакція Кубракрва навіть дивує
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22.01.2023 14:48 Ответить
гниль нации
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22.01.2023 14:48 Ответить
А під дію КПК цей чиновник не підпадає?Чи може зеленський ще і його "покарає" - позбавить громадянства.
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22.01.2023 14:49 Ответить
Я знаю наперед, що цього міністра Володі підсунув Попрошенко. А так Володя і його команда "патріоти" і "не вори". І про "тихо піду в ліс" наклепи труханова, і про мароденство в Запоріжжі і Києві - наклепи, і про мадам із Дніпра і її резніченко -наклепи, і про "вагнерівців", "Чонгар" та інше наклепи. Якщо хто не вірить, то подивіться на реєстр судовичх рішень, їх там немає. Невже було мало часу розслідувати, чи то інше?
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22.01.2023 14:49 Ответить
Та що ви!
Навіщо кудись дивитись!
Вова сказали, що корупції в країні немає, бо всі корупціонери виїхали за кордон!
Надапроставєріть!
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22.01.2023 16:17 Ответить
Когда дом кишит тараканами, то уничтожение жирного таракана ничего не меняет. Равно как и уничтожение двух, трех и даже нескольких десятков тараканов.
Но у папы появляется повод сказать своим детям: Как это ничего не делаю? Смотрите какого я жирного таракана прибил."
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22.01.2023 14:50 Ответить
Весь прикол цієї ситуації в тому, що чи не найбільший корупціонер з Кабміну оголошує про звільнення за корупцію менш корумпованого свого підлеглого.
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22.01.2023 14:50 Ответить
В отмывании денег была задействована целая ОПГ - это уже о многом говорит. Создание ОТГ это хорошая идея вот только для коррупцияонеров это золотая жила тем более во время войны
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22.01.2023 14:50 Ответить
Назва ОПГ - "Слуга народа" називається + жОПА ***********.
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22.01.2023 14:53 Ответить
А скільки "за вхід" ? А.....а ?
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22.01.2023 14:51 Ответить
Охрініти "покарання"!!! Але, про що я, зелена потвора зелену потвору боляче не вкусить...
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22.01.2023 14:52 Ответить
За ним "шконка" плаче!
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22.01.2023 14:55 Ответить
будьте ви прокляті,ублюдки зелені.куди не ткни - кругом гниль,брехня,шахрайство.продадуть Україну.
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22.01.2023 14:55 Ответить
Цей Кубраков племінник білоруського міністра МВД.
Не розумію, як таке може бути під час війни?
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22.01.2023 14:55 Ответить
А батько д'єрмака хто? Тут нічому дивуватися!
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22.01.2023 15:34 Ответить
Так само, як агент ФСБ на посаді голови офісу Зезидента…
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22.01.2023 16:19 Ответить
"бьют не за то что украл, а за то что попался" (С)
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22.01.2023 15:01 Ответить
1 на яку посаду воно піде далі??
2. перевірка мінрегіону бо крали?
3 кабмін та остальні міністерства не крадутьт???
4 закупки для ЗСУ не хочете перевірити
5 і основне,
ви, мляді зеленського спитаєте за ці ...обані призначення?????
на кожному лобі цих сук стоїть особистий підпис ЗЕ!!!!
саме він має відповісти за тих кого призначив
а він вже дві доби держе язик в сраці.....
чи може хтось, щось, від нього чув???
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22.01.2023 15:04 Ответить
Что я сомневаюсь ,что этот пацанчик все сам прокрутив,без ведома главзелуп.
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22.01.2023 15:04 Ответить
все как всегда, теперь одни, до этого были ***********, поэтому мы и самая нищая страна в европе
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22.01.2023 15:16 Ответить
Тобто знали про незаконну діяльність майже рік тому і нічого?Ось нові обличча від ZелеZЛОдіів.
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22.01.2023 15:05 Ответить
Звільнили а НАБУ і САП взяли иого під білі рученьки .
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22.01.2023 15:05 Ответить
Какбмін усім складом має піти у відставку.
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22.01.2023 15:15 Ответить
вчера уволили и завтра он уже будет в израиле,тут за мешок картохи 3 года дают, а за эти деньги просто увольняют
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22.01.2023 15:15 Ответить
Привіт від Партії Зелених Мародерів! Партія з нетерпінням чекає багатомільярдної допомоги для післявоєнної відбудови України. youtube.com/watch?v=1PvLe_WIgMw
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22.01.2023 15:19 Ответить
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22.01.2023 15:20 Ответить
Як не попасти ногою в те ІПСО коли воно кругом лежить. куда не глянь....!!!!((((((
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22.01.2023 16:56 Ответить
Далі все за стандартною схемою: спочатку серцевий напад, потім тривале лікування в лікарні, потім постійні перенесення судових засідань, потім застава і електронний браслет, а потім... воно опиниться за кордоном. А ще потім подасть апеляцію і отримає компенсацію та поновлення на посаді.
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22.01.2023 15:29 Ответить
Знову сліди тягнуться до піаніста чи його оточення. вася лозинський з серпня 2019 по березень 2020 року був першим заступником очільника держадміністрації Львівщини.
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22.01.2023 15:34 Ответить
Ви уявляєте, що там "накерувало" це новоє ліцо на прикордонній Львівщині, там де кордон та "золоте дно" ....
Невже нашому "мудрому" народу було мало прикладу 1917 року, коли "кухарки" керували країною і "нарід" вирішив "пАвтАрІть" цей дебільний експеримент...
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22.01.2023 15:56 Ответить
та прямо - кухарки... роза люксенбург і клара цеткін - кухарки? чи землячка ще з крупською? вони якраз по другій спеціальності революціонерили.
Кухарками зневажливо називали жінок, що були домохазяйками (і кухарками, і коханками також) окремих нежонатих дворян типу обломова. Зрозуміло: кухаркині діти - байстрюки тих дворян, що йшли вчитись в гімназії, а то і в університети. члєнін - він нетакий, він дворянської крові гівнюк.
не було в 1917 році кухарок при владі, не повторюйте цей більшовицький розводняк.
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22.01.2023 17:01 Ответить
Его уже выпустили на лечение за границу ?
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22.01.2023 15:41 Ответить
Зелені підараси . Мені більш сказати нічого.
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22.01.2023 15:44 Ответить
Точнісінько так і думає зараз Лозинський...
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22.01.2023 17:28 Ответить
Как говорится "это лучшие люди нашего профсоюза"....
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22.01.2023 15:47 Ответить
А васькова не чіпають?
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22.01.2023 16:07 Ответить
Ну и как после этого не поверить в слова дедушки Байдена: "Не война мешает Украине вступлению в НАТО, а коррупция". И это **** уже молодое корумпированное поколение. Стыдоба.
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22.01.2023 16:23 Ответить
В любом поколении есть воры. Но их не обязательно тянуть на должности.
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22.01.2023 17:09 Ответить
Меня ничем не удивило то, что министр Лозинский взял сотую по счёту взятку в размере 400 тысяч долларов. В Украине это в порядке вещей, все чиновники без исключения, в том числе министры, берут взятки.
Меня удивило следующее известие:"В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об'єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури".

Это что значит? Сколько будет продолжаться в нашей стране дурка?
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22.01.2023 17:16 Ответить
Так всі звикли вже. Причому не лише чиновники, а й т.з. "звичайні" люди. Маразм та абсурд стали нормою Більш того, здоровий глузд у переважної більшості викликає відразу. Так зручніше жити. Тому й така жопа в країні. Тому так до нас ЄС та США ставляться. Як до дикунів...
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22.01.2023 18:11 Ответить
Оху.нно, 400 тис баксів чувак поклав в кишеню і його звільнили - тепер можна і на Мальдіви.
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22.01.2023 23:16 Ответить
 
 