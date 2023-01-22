$400 тыс. взятки: Кабмин уволил Лозинского с должности заместителя министра развития громад и территорий. Будет проверка всех проектов Минрегиона, - Кубраков
Сегодня решением Кабинета Министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры.
Об этом сообщил в фейсбуке вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что вчера сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
"Его задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 400 тыс. долл. США. Эти средства он получил при содействии в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года. В конце декабря начался и продолжается процесс ликвидации Министерства развития громад и территорий и создание нового объединенного Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и на базе Мининфраструктуры", - отмечает Кубраков.
"При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, не такой. Я дал поручение команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи", – резюмирует министр.
Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития громад и территорий Лозинского.
Василий Лозинский был назначен и.о. министра развития громад и территорий Украины в ноябре 2022 года. До этого он работал первым заместителем министра развития громад и территорий Украины.
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Навіщо кудись дивитись!
Вова сказали, що корупції в країні немає, бо всі корупціонери виїхали за кордон!
Надапроставєріть!
Но у папы появляется повод сказать своим детям: Как это ничего не делаю? Смотрите какого я жирного таракана прибил."
Не розумію, як таке може бути під час війни?
2. перевірка мінрегіону бо крали?
3 кабмін та остальні міністерства не крадутьт???
4 закупки для ЗСУ не хочете перевірити
5 і основне,
ви, мляді зеленського спитаєте за ці ...обані призначення?????
на кожному лобі цих сук стоїть особистий підпис ЗЕ!!!!
саме він має відповісти за тих кого призначив
а він вже дві доби держе язик в сраці.....
чи може хтось, щось, від нього чув???
Невже нашому "мудрому" народу було мало прикладу 1917 року, коли "кухарки" керували країною і "нарід" вирішив "пАвтАрІть" цей дебільний експеримент...
Кухарками зневажливо називали жінок, що були домохазяйками (і кухарками, і коханками також) окремих нежонатих дворян типу обломова. Зрозуміло: кухаркині діти - байстрюки тих дворян, що йшли вчитись в гімназії, а то і в університети. члєнін - він нетакий, він дворянської крові гівнюк.
не було в 1917 році кухарок при владі, не повторюйте цей більшовицький розводняк.
Меня удивило следующее известие:"В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об'єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури".
Это что значит? Сколько будет продолжаться в нашей стране дурка?