$400 тыс. взятки: Кабмин уволил Лозинского с должности заместителя министра развития громад и территорий. Будет проверка всех проектов Минрегиона, - Кубраков

Сегодня решением Кабинета Министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры.

Об этом сообщил в фейсбуке вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вчера сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Его задержали во время получения неправомерной выгоды в размере 400 тыс. долл. США. Эти средства он получил при содействии в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года. В конце декабря начался и продолжается процесс ликвидации Министерства развития громад и территорий и создание нового объединенного Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и на базе Мининфраструктуры", - отмечает Кубраков.

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"При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, не такой. Я дал поручение команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи", – резюмирует министр.

Напомним, ранее источники Цензор.НЕТ сообщили, что НАБУ задержало на получении взятки в $400 тыс. и.о. министра развития громад и территорий Лозинского.

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Василий Лозинский был назначен и.о. министра развития громад и территорий Украины в ноябре 2022 года. До этого он работал первым заместителем министра развития громад и территорий Украины.