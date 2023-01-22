Продолжается расследование в отношении ЧВК "Вагнер", чтобы привлечь к ответственности руководство и их представителей, - Офис Генпрокурора
В настоящее время расследуется ряд уголовных производств по частным военным компаниям, которые принимают участие в вооруженном конфликте на стороне российских группировок или входят в их состав, или координируются высшим военным руководством РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генпрокурора, об этом в эфире всеукраинского марафона сказал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов.
Он уточнил, что продолжается расследование и в отношении ЧВК "Вагнер", чтобы привлечь к ответственности руководство и представителей этой группировки.
"В отношении каждого представителя ЧВК или российского военного, бежавших за границу, будет приниматься отдельное решение. Кто-то может быть более ценным как свидетель для расследования, если он не совершил при этом военные преступления. Если этот человек совершил военные преступления и при этом хочет содействовать, это может быть учтено при определении наказания", – объяснил Белоусов.
Также Белоусов добавил, что в отношении тех, кто совершил тяжкие военные преступления, в любом случае будет проводиться процедура экстрадиции и привлечения к ответственности в национальных судах.
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Вони будуть тявкати про це на всіх сторінках.
Мета проста і зрозуміла: треба терміново нівелювати корупційний скандал в МО та скандал з хабарем для міністра!