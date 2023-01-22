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Новости Война
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Продолжается расследование в отношении ЧВК "Вагнер", чтобы привлечь к ответственности руководство и их представителей, - Офис Генпрокурора

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В настоящее время расследуется ряд уголовных производств по частным военным компаниям, которые принимают участие в вооруженном конфликте на стороне российских группировок или входят в их состав, или координируются высшим военным руководством РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генпрокурора, об этом в эфире всеукраинского марафона сказал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов.

Он уточнил, что продолжается расследование и в отношении ЧВК "Вагнер", чтобы привлечь к ответственности руководство и представителей этой группировки.

"В отношении каждого представителя ЧВК или российского военного, бежавших за границу, будет приниматься отдельное решение. Кто-то может быть более ценным как свидетель для расследования, если он не совершил при этом военные преступления. Если этот человек совершил военные преступления и при этом хочет содействовать, это может быть учтено при определении наказания", – объяснил Белоусов.

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Также Белоусов добавил, что в отношении тех, кто совершил тяжкие военные преступления, в любом случае будет проводиться процедура экстрадиции и привлечения к ответственности в национальных судах.

Автор: 

расследование (3038) ЧВК Вагнер (1332) Офис Генпрокурора (2457)


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Топ комментарии
+10
І безмозглу притягнуть за сокритие фактів сдачі Вагнера білорусам
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22.01.2023 15:51
+9
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22.01.2023 15:58
+8
ЗЕлень йде протоптаною стежиною : два гучних скандали-хабар лозинському та закупівлі МО , інформаційно нема чим перебити і тут випускають із порожньою заявою ОХфиса прокурора про те, що злочини чвк "Вагнер" розслідуться
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22.01.2023 16:05
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22.01.2023 15:48 Ответить
Коли піймають моль, воно буде все валити на повара і навпаки. Принаймні, саме для цього ціх музик створювали, відбілювати многаходовочника, якщо обгадиться.
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22.01.2023 15:49 Ответить
І безмозглу притягнуть за сокритие фактів сдачі Вагнера білорусам
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22.01.2023 15:51 Ответить
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22.01.2023 15:58 Ответить
Саме такого прутня їй і бракує. Якби її регулярно ним частували - то вона не була б такою стервозною. Правда - морду треба би було чимось прикрити. Або горілки кварту захерячити але то вже деталі...
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22.01.2023 17:09 Ответить
Ермака и зеленского, безуглая просто тупая марионетка! Выгнали всех патриотов разведчиков и набрали предателей , брехунов
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22.01.2023 18:00 Ответить
штати вже санкціі ввели проти пригожина а наші високооплачувані плокулоли все ще соплі жують... а зп іде на картку довбням
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22.01.2023 15:52 Ответить
Притягнути, чи відпустити до білорусів? Чомусь не вдається прочитати
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22.01.2023 15:55 Ответить
не удивлюсь, если комиссию по расследованию возглавляет дерьмак, лично, без ансамбля, сам
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22.01.2023 15:56 Ответить
Т.е. вы привлечете к ответственности лиц, виновных в выдаче ***** спецоперации по вагнеровцам? Так?
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22.01.2023 15:56 Ответить
Ні.
Вони будуть тявкати про це на всіх сторінках.
Мета проста і зрозуміла: треба терміново нівелювати корупційний скандал в МО та скандал з хабарем для міністра!
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22.01.2023 16:51 Ответить
Цікаво чи их, що Зеля злив Бульблфюреру теж будуть притягати до відповідальності, бо Зелю точно треба судити.
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22.01.2023 16:04 Ответить
ЗЕлень йде протоптаною стежиною : два гучних скандали-хабар лозинському та закупівлі МО , інформаційно нема чим перебити і тут випускають із порожньою заявою ОХфиса прокурора про те, що злочини чвк "Вагнер" розслідуться
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22.01.2023 16:05 Ответить
С зеленью и их "генпрокуратурами" уже давно все понятно. Интересно другое. В 2019 г. "мудрый народ" проголосовал против Пороха, приведя к власти бестолкового клоуна. У клоуна набралось зашкваров уже на два голосования "против". И куда же теперь шкиванет "мудрый народ"? За Притулу будут голосовать?
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22.01.2023 16:19 Ответить
я знаю вже людей які вже кричать за притулу, он нє такой как всє!
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22.01.2023 16:26 Ответить
И вот это не менее страшно, чем путинские ракеты ...
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22.01.2023 17:33 Ответить
Или люську абдристовича !
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22.01.2023 18:02 Ответить
А по тих хто "злив" операцію "вагнер" коли будуть звинувачення?!!!
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22.01.2023 16:14 Ответить
якщо українська генпрокуратура не притягне "безмозгу" до відповідальності ,за антиукраїнську політику в питанні її розслідування "справи Вагнера" .тоді США, визнавши "вагнера" терористичною організацію визнають і українську прокуратуру і безуглову посібниками діяльності "вагнерівців" в Україні і лобіюванні їх інтересів на користь рашиста до війни.
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22.01.2023 16:36 Ответить
Только выборы в парламент в этом году,пока 73 процента свалили за кордон после своего мудрого решения в 2019году. И не одно зекодло во главе с ермаком и боневтиком не выпускать из Украины,только суд,конфискация и срок,тогда следующие задумаются
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22.01.2023 16:36 Ответить
Сюди ж слід додати справу про тих, хто зірвав операцію по затриманню вагнерівців!
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22.01.2023 16:38 Ответить
Хтось знає, яка зарплата у цих проКУРВорів?А не роблять НІЧОГО. Від слова НІХУ. Всіх нах на фронт! Хай би познайомилися "поближче" з вагнерівцями. І толку буде більше, і навантажеення на бюджет значно зменшиться, і мізків (може) прибавиться. Про совість тут говорити "не в тему..."
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22.01.2023 17:01 Ответить
А зеленого підора за злив операції проти "вагнерівців" притягнуть до відповідальності?
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22.01.2023 17:17 Ответить
 
 