Гладков заявил об обстреле села на Белгородщине: выбиты стекла, повреждены ЛЭП
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины села Вязовое.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.
"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях. Также есть повреждения линии электропередач. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте", - уверяет он.
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Я в молодості по роботі часто їздив у кацапстан, був і в дярєвнях. Всі брагу бухають.
Нажаль там виходців з України вистачає