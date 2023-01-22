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Новости Война
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Гладков заявил об обстреле села на Белгородщине: выбиты стекла, повреждены ЛЭП

бєлгород

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины села Вязовое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях. Также есть повреждения линии электропередач. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте", - уверяет он.

Смотрите также: Россияне заявляют об обстреле села в Белгородской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26906) россия (95365) Белгород (447)


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Топ комментарии
+16
Вони самогон не роблять. Терплячки не вистачає. Випивають на стадії браги.
Я в молодості по роботі часто їздив у кацапстан, був і в дярєвнях. Всі брагу бухають.
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22.01.2023 16:08
+10
То самогоний апарат мабуть вибухнув
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22.01.2023 16:00
+9
Так ****** что с Гладкова ЛЕП посыпался
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22.01.2023 16:08
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Кацапи досі вважають себе недоторканою "священною коровою"?
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22.01.2023 15:59 Ответить
То самогоний апарат мабуть вибухнув
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22.01.2023 16:00 Ответить
Вони самогон не роблять. Терплячки не вистачає. Випивають на стадії браги.
Я в молодості по роботі часто їздив у кацапстан, був і в дярєвнях. Всі брагу бухають.
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22.01.2023 16:08 Ответить
Про брагу у кацапів це я знаю. мав на увазі то хтось з нашої діаспори у бєлгороді
Нажаль там виходців з України вистачає
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22.01.2023 18:40 Ответить
рукожоповатныйсамостре
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22.01.2023 16:01 Ответить
ЛЕП в переводе с украинского это - закаменелая грязь на руках или ногах у неряшливого человека.
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22.01.2023 16:04 Ответить
Так, ще моя бабуся родом із Сорочинців так казала де гидко і грязно: лепом поросло
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22.01.2023 16:14 Ответить
Так ****** что с Гладкова ЛЕП посыпался
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22.01.2023 16:08 Ответить
''Да шо ви гаварітє''? А це не ми! "КАКіє ваши даказатєльства? "
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22.01.2023 16:18 Ответить
Сымавар пірігрєлся..
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22.01.2023 16:26 Ответить
Вирозумійте гладкову, що коли ВСУ стріляють,то це виглядає як у Макіївці.
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22.01.2023 16:30 Ответить
Та переставайте вже смалити а то постійна бавовна.
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22.01.2023 16:50 Ответить
тримайтеся криси! ще буде!
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22.01.2023 16:57 Ответить
то повстанцы Белгородской Народной Республики пристреливают оружие из "любого военторга"
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22.01.2023 17:00 Ответить
Хм, село В'язове, чисто українська назва, одне є в Конотопському районі.
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22.01.2023 17:58 Ответить
ППО вже біля мацкви позбиралося - тікайте всі туди
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22.01.2023 18:42 Ответить
 
 