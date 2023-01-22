Гладков заявил об обстреле села на Белгородщине: выбиты стекла, повреждены ЛЭП

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины села Вязовое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты стекла в двух частных домовладениях. Также есть повреждения линии электропередач. Аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте", - уверяет он.

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