Угрозы РФ ядерным оружием неприемлемы и противоречат международному праву, - глава МИД Австрии Шалленберг

Угрозы применения ядерного оружия, как это имеет место со стороны России в войне против Украины, опасны, морально неприемлемы и нарушают международное право.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Австрии Александера Шалленберга по случаю второй годовщины вступления в силу Договора о запрещении ядерного оружия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Угрозы применения ядерного оружия чрезвычайно опасны. Они не только абсолютно неприемлемы с моральной точки зрения, но и также снижают порог торможения для других и явно нарушают международное право. Альтернативы ядерному разоружению нет, ведь пока это страшное оружие существует, оно представляет угрозу для всех нас. Мы должны уничтожить его до того, как оно уничтожит нас", – сказал он.

На этом фоне в австрийском МИД напомнили об угрозах России применить ядерное оружие в ее захватнической войне против Украины.

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"Между тем риски ядерного конфликта или аварии остаются значительными: например, Россия угрожает применить ядерное оружие в рамках своей агрессивной войны против Украины. Ядерная риторика на Корейском полуострове также усиливается, а напряженность в Южно-Китайском море и Южной Азии растет", - заявили в ведомстве.

По словам Шалленберга, опасность ядерной эскалации – умышленной или случайной – "сейчас выше, чем когда-либо раньше".