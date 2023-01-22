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Новости Война
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Угрозы РФ ядерным оружием неприемлемы и противоречат международному праву, - глава МИД Австрии Шалленберг

александер,шалленберг

Угрозы применения ядерного оружия, как это имеет место со стороны России в войне против Украины, опасны, морально неприемлемы и нарушают международное право.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Австрии Александера Шалленберга по случаю второй годовщины вступления в силу Договора о запрещении ядерного оружия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Угрозы применения ядерного оружия чрезвычайно опасны. Они не только абсолютно неприемлемы с моральной точки зрения, но и также снижают порог торможения для других и явно нарушают международное право. Альтернативы ядерному разоружению нет, ведь пока это страшное оружие существует, оно представляет угрозу для всех нас. Мы должны уничтожить его до того, как оно уничтожит нас", – сказал он.

На этом фоне в австрийском МИД напомнили об угрозах России применить ядерное оружие в ее захватнической войне против Украины.

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"Между тем риски ядерного конфликта или аварии остаются значительными: например, Россия угрожает применить ядерное оружие в рамках своей агрессивной войны против Украины. Ядерная риторика на Корейском полуострове также усиливается, а напряженность в Южно-Китайском море и Южной Азии растет", - заявили в ведомстве.

По словам Шалленберга, опасность ядерной эскалации – умышленной или случайной – "сейчас выше, чем когда-либо раньше".

Автор: 

Австрия (807) россия (95365) ядерное оружие (1326) Шалленберг Александр (45)


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Топ комментарии
+13
ага..йди..)(уйлу розкажи про права.. і міжнародне право...дибіли.
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22.01.2023 17:18
+12
а налетіти війною на Україну...не суперечить міжнародному праву??? тут все гаразд??
для ***** нема міжнародного права, поки йому не дали по клешенкам...і по рогам!!! ото й буде те право яке його зупине
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22.01.2023 17:22
+12
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22.01.2023 17:27
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ага..йди..)(уйлу розкажи про права.. і міжнародне право...дибіли.
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22.01.2023 17:18 Ответить
***** (******), это всё по пу#ну! Ядерные угрозы, по моему мнению, есть причина для превентивного удара! Уже пора, защитить нашу землю от разнонациональных ******! А не ожидать, что имбицильные обезьяны, сделают с ядерными "гранатами"!
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22.01.2023 19:35 Ответить
а налетіти війною на Україну...не суперечить міжнародному праву??? тут все гаразд??
для ***** нема міжнародного права, поки йому не дали по клешенкам...і по рогам!!! ото й буде те право яке його зупине
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22.01.2023 17:22 Ответить
Австрійці після угорців - найбільш залежна країна в Европі від єнергоносіїв парассії ( колись це була одна країна Аутсро-Угорщина). тому й не дивні її закиди. Краще прибрали б з Альпійских гірських піків орлів нацистських - вони там повсюди...мрьють про аншлюс мабуть
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22.01.2023 17:24 Ответить
Була. Із початку літа-жодного кубометру росгазу газпром не поставляє( винятки Угорщина, Словаччина, Чехія по трубі через Україну. Угорщина, Сербія через Турцію). 5 грудня -ембарго ЕС на російйську нафту. Із 5 лютого ембарго ЕС на нафтопродукти із росії.
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22.01.2023 17:40 Ответить
Ого. А він що незнає що *уйло давно "забив болт" на всі міжнародні норми-правила?
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22.01.2023 17:24 Ответить
Сама війна суперечить міжнародному праву та загрожує миру та порядку у всьому світі .
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22.01.2023 17:26 Ответить
Дурень, що живе у вигаданому ним світі.
Кацапи вже начхали на міжнародне право.
А світ зробив вигляд, що його це не стосується.
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22.01.2023 17:26 Ответить
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22.01.2023 17:27 Ответить
А те, що хуцло напало на Україну-то не перечить міжнародному праву? Це ж далеко і ніяк не загрожує австріякам, то і хрін з нею. Так?
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22.01.2023 17:28 Ответить
Воно все давно заржавіло там, тупо один блеф не більше
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22.01.2023 17:28 Ответить
вони там на Заході ЩЕ не зрозуміли, що раSSія та "міжнародне право" НЕ мають нічого спільного....а оон - це імпотента контора по відмиванню грошей....
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22.01.2023 17:28 Ответить
доброе утро, херр Шалленберг
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22.01.2023 17:29 Ответить
Неприйнятна зате дієва , шольцу страшно , байдену напівстрашно .
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22.01.2023 17:36 Ответить
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22.01.2023 17:38 Ответить
міжнародне право 👎👎👎🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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22.01.2023 17:40 Ответить
Когда Мавзолейное стадо баранов 🦍💙 путлера имеет по факту полный обсерон на фронте, то тогда вспоминают о несуществующей ядреной бонбе типа Анал оГовнет😁😁😁
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22.01.2023 17:45 Ответить
А воно існує? Кацапи не законно в ООН і накладають вето, що їм не подобається, про яке право ви говорите? Пффффф.... Придумали бл....ть міжнародне право...
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22.01.2023 17:48 Ответить
він сказав, суперечать міжнародному праву!!!
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22.01.2023 18:10 Ответить
а коли міжнародне право заважало *****????
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22.01.2023 18:57 Ответить
После Днепра , я склонен думать ,что могут применить , нечем сбивать х-22 . Днепр это был не промах , а димострация возможностей То есть у них есть средство доставки
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22.01.2023 19:44 Ответить
Містер очевидність - ну звісно, що є. І не тільки Х-22. Звідки такі темні у такій просвєтльонной країні
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22.01.2023 20:23 Ответить
Як там кацапи кажуть - чаво Мабуть, протверезів після Різдва та нового року
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22.01.2023 20:21 Ответить
Мощно....
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22.01.2023 22:08 Ответить
Та ти шо, не може бути, який жах. А може Австрiя перестане давати притулок рос.олiгархам, вiдмивати рос.кровавi грошi та все таке iнше? До дiдька лисого та "збоченнiсть порушенням права".
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23.01.2023 03:02 Ответить
 
 