Сейчас самое время удвоить усилия и дать украинцам все инструменты для завершения войны, - Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, уже в четвертый раз находящийся с визитом в Украине, прокомментировал спор о том, получит ли Украина больше танков, чтобы дать отпор российским войскам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, украинский народ страдает слишком долго, поэтому необходимо предоставить Украине всяческую помощь для победы в несправедливой войне.

"Сейчас самое время удвоить усилия и дать украинцам все инструменты, необходимые для завершения войны", - подчеркнул Джонсон.

Джонсон также сказал: "Единственный способ закончить эту войну - победить Россию и победить как можно быстрее… Чем раньше Путин потерпит поражение, тем лучше для Украины и всего мира", - цитирует его слова The Guardian.

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