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Новости Война
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Сейчас самое время удвоить усилия и дать украинцам все инструменты для завершения войны, - Джонсон

джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, уже в четвертый раз находящийся с визитом в Украине, прокомментировал спор о том, получит ли Украина больше танков, чтобы дать отпор российским войскам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, украинский народ страдает слишком долго, поэтому необходимо предоставить Украине всяческую помощь для победы в несправедливой войне.

"Сейчас самое время удвоить усилия и дать украинцам все инструменты, необходимые для завершения войны", - подчеркнул Джонсон.

Джонсон также сказал: "Единственный способ закончить эту войну - победить Россию и победить как можно быстрее… Чем раньше Путин потерпит поражение, тем лучше для Украины и всего мира", - цитирует его слова The Guardian.

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Автор: 

Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+17
жу жу жу..якшо Джонсонюк таємно,приїзжає в Київ, то або киздити ту шоблу, або реально щось привіз..не дарма з папочкою приїхав
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22.01.2023 17:24
+11
дядьку Джонсонюк, тут одна слуга (прости господи) народу од вас інструмент хоче, дайте їй одну лопату британську торжєствєнно ( а краще лопатою)
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22.01.2023 17:28
+11
вираз обличча Джонсона побувавши в Бучі та Бородянці
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22.01.2023 17:34
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Правила форума Совет форумчан
Нам спочатку треба якось щось зробити з дорогими яйцами.
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22.01.2023 17:23 Ответить
повернути курям, а в півнів відрізати
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22.01.2023 17:26 Ответить
, ориджинал стронг, плятььь
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22.01.2023 17:27 Ответить
Того,хто потоптав так курей,по закону военного часу треба судити.Зеленський кеазав,що відповість за своіх свінарчуків.У нього вийшли петухі .
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22.01.2023 17:43 Ответить
жу жу жу..якшо Джонсонюк таємно,приїзжає в Київ, то або киздити ту шоблу, або реально щось привіз..не дарма з папочкою приїхав
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22.01.2023 17:24 Ответить
Нагадую зебілам, що перемогти московію можна знищивши москву, а не звільнивши Сватово.
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22.01.2023 17:27 Ответить
+
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22.01.2023 20:32 Ответить
дядьку Джонсонюк, тут одна слуга (прости господи) народу од вас інструмент хоче, дайте їй одну лопату британську торжєствєнно ( а краще лопатою)
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22.01.2023 17:28 Ответить
Джонсонюк все зна, уйшов ...тіпа, а сам молодець...він там де треба
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22.01.2023 17:28 Ответить
Борисе, можемо дати тобі палку у руки і пораду - так краще розуміти буду..
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22.01.2023 17:33 Ответить
вираз обличча Джонсона побувавши в Бучі та Бородянці
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22.01.2023 17:34 Ответить
То може пан Джонсон наваляє німцям щоб вони припинили комизитися
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22.01.2023 17:34 Ответить
Краще наваляти зеленим за яйця.
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22.01.2023 17:40 Ответить
Краще наваляти зеленим за яйця....і не тільки....
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22.01.2023 17:51 Ответить
...методичка одна на всех ?
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22.01.2023 20:28 Ответить
"...перемогти якнайшвидше..."

пане Джонсонюк, украинская власть считает, что затягивание войны на руку Украине, а Вы: якнайшвидше.

"пересичный украинец" становится богаче изо дня в день, куда спешить... а если суммы репараций вырастут в два раза. это же осваивать и осваивать. да и куриные яйца можно заменить на яйца колибри
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22.01.2023 17:41 Ответить
Если Германия не даст согласия на поставку Leopard 2, мы создадим меньшую коалицию стран, готовых поделиться танками: мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью

Об этом заявил премьер Польши Моравецкий. "Мы не позволим России захватить Киев, а потом сжечь Европу. Украина и Европа выиграют эту войну с Германией или без. От Германии только зависит, захотят ли они присоединиться к прекращению российского варварства или будут пассивно наблюдать".
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22.01.2023 17:42 Ответить
https://t.me/zloyodessit Александр Коваленко

Leopard 2 продолжает будоражить массы.

Издание Spiegel🇩🇪 опубликовало материал, в котором сообщило о списке имеющихся у Бундесвера танков Leopard 2, которые могут быть переданы Украине.

И список этот, мягко говоря, не особо блещет оптимизмом.

Из 312 танков Leopard 2 у Бундесвера 99 находятся на ремонте, либо модернизации, а из 212 исправных модификаций Leopard 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, только 19 танков Leopard 2A5 могут быть переданы Украине.

То есть, грубо говоря, Германия может предоставить Украине, такую себе танковую роту на стероидах?

В целом то да, но вот в чём весь цимес, а разве только от Германии мы ожидаем поддержку в современных танках? Нет. В то время как хер Шольц продолжает извиваться как уж на сковородке, Украине готовы передать свои Leopard 2 Польша🇵🇱, Финляндия🇫🇮, Швеция🇸🇪, Испания🇪🇸, Нидерланды🇳🇱и прочие.

Из тех, кто озвучил желание передавать свои Leopard 2 Украине, каков их танковый потенциал Leopard 2?
Польша🇵🇱≈250
Финляндия🇫🇮≈210
Швеция🇸🇪≈130
Испания🇪🇸≈340
Нидерланды🇳🇱≈25

Таким образом, даже с учётом тех стран, что уже по состоянию на сегодня, официально заявляют о готовности передать нам танки Leopard 2, мы без передачи этих ОБТ Германией, можем минимум сформировать полноценный танковый полк и даже более - сразу бригаду.

Поэтому, хочу обратить внимание, нам не нужны танки непосредственно от самой Германии. Нам достаточно готовности поддержать нас нашими партнёрами из других стран. От Германии, всё, что требуется, это лишь разрешение на данную передачу и не более того. Всё остальное, мы решим без Берлина.

Но Берлину и непосредственно херу Шольцу, следует понимать, что война в Украине входит сейчас в историю точно так же как Первая мировая и Вторая мировая война и хронология событий фиксирует каждый шаг, каждой страны в этой войне. К сожалению, Шольц не в лучшем свете фиксирует Германию.

А ведь эти все события будут изучать будущие поколения. Будут сниматься документальные и художественные фильмы о войне в Украине. И в этих фильмах будут упоминать то как в решающий момент, когда можно было завершить войну быстрее чем как либо, Германия в лице хера Шольца выставила блок.

И не важно, получим мы эти танки от Германии или нет. Важно, чтобы Германия дала зелёный свет другим странам давать нам эти танки в том количестве в котором они готовы. Всё достаточно просто. Но в историческом контексте это не так просто, ведь о нас помнят до тех пор, пока наши имена, оставляют рябь на воде.
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22.01.2023 17:51 Ответить
Кстати Британия бомбила Берлин в 1945 году больше,чем все остальные страны Антигитлеровской Коалиции вместе взятых, включая дохлый Ссср...
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22.01.2023 17:50 Ответить
Ти правИй, Борисе!
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22.01.2023 18:06 Ответить
Фундамент поставки оружия, из Англии, заложенный Борисом Джонсоном, работает по сей день. Только за это, он должен быть увековечен в памяти. И вообще, почему бы не предложить Борису, должность премьера? Хуже чем при ЗЕ, дерьмаке и шмыгале, точно не будет.
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22.01.2023 18:06 Ответить
Завод изготовитель в Германии должен обучить украинских танкистов и наладить логістику по полному тарифу...,ремонт,запчасти,механики-наладчики и т.д.,кто платить будет?😛 дЕрмак нищеброд?
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22.01.2023 18:11 Ответить
Завжди,поважав,поважаю і буду поважати Британців за їхню мужність,досягнення цілєй і повага до других народів які мають ціль - Свобода!
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22.01.2023 18:11 Ответить
Дяка Пан Борис! Лиш,тим вилупкам з уряду,грошей,поки не давайте-роздерибанять,суки,на "яйця" та своїх онуків-правнуків!
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22.01.2023 18:56 Ответить
Дякуемо нашому другу Борису Джонсону, мабуть не дарма вiн завiтав зi своею текою ... щось привiз , дякуемо
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22.01.2023 19:23 Ответить
Украина и Европа выиграют войну? Если Россия окажется на грани поражения, она просто разрядит все свои ядерные арсеналы -- терять ей будет нечего. Или Моравецкий сомневается в этом?
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22.01.2023 21:00 Ответить
 
 