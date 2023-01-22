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Президент Европарламента Мецола в День Соборности: "Европа еще раз подтверждает свою поддержку Украины"
Президент Европарламента Роберта Мецола отметила, что в этом году День соборности Украина отмечает сплоченной, как никогда раньше, и напомнили о важности единства в поддержке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"В этот день Европа еще раз подтверждает свою поддержку Украины. Мы сохраним единство – ради демократии, свободы и наших ценностей", - заявила президент Европарламента Роберта Мецола.
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выпивали з родычами ,ну там обсуждали то-се за вечерним столом на дворе летом,
"-Мы смело в бой пойдем,
- И мы за вами,
-И как один умрем.
-Э,Абрам,мы не туда попали."
Запомнилось.
Самі обирали собі Моісєя...