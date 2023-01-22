РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5639 посетителей онлайн
Новости День соборности
908 7

Президент Европарламента Мецола в День Соборности: "Европа еще раз подтверждает свою поддержку Украины"

мецола

Президент Европарламента Роберта Мецола отметила, что в этом году День соборности Украина отмечает сплоченной, как никогда раньше, и напомнили о важности единства в поддержке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В этот день Европа еще раз подтверждает свою поддержку Украины. Мы сохраним единство – ради демократии, свободы и наших ценностей", - заявила президент Европарламента Роберта Мецола.

Смотрите также: Зеленский поздравил граждан с Днем Соборности Украины: "Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено". ВИДЕО

Автор: 

День Соборности Украины (265) Европарламент (1795) Мецола Роберт (77)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якби від цієї підтримки ще у нас піторасів при владі ставало менше.. а так наче і пальчиком машуть що неможна і ми чуть не кожні п'ять років Майдани їм влаштовуєм, а розуміння у цих чмирьонишей більше не став..
показать весь комментарий
22.01.2023 17:46 Ответить
Услышал от деда, еще в конце 70-ых(я был наверно второкласник)когда иногда они
выпивали з родычами ,ну там обсуждали то-се за вечерним столом на дворе летом,
"-Мы смело в бой пойдем,
- И мы за вами,
-И как один умрем.
-Э,Абрам,мы не туда попали."
Запомнилось.
показать весь комментарий
23.01.2023 00:40 Ответить
Коли почалася війна все було інакше і ви дурня клеїли .Пройшло пару місяців Європа так і далі себе поводила.А ось вже майже скоро рік Європа продовжує те саме.Угорці підгавкують,німці глухі німі.Ну, а як ,там же ракети не літають арта не стріляє домівки не зрівнюють.А балаболить европейці це саме краще що в них виходить.Після Чечні коли положили орки 250 тис чеченців мирняка так і нічого не винесли.І ось тапер маємо це гівно і проблеми на планеті.НАто обісране не кажучі про політичних імпотентів з ООН І обсе і друге лайно.Догралися до того що диктатори мають ядерку що найманці тепер цілими арміями ,а Європа все висловлює обурення та невдоволення.
показать весь комментарий
22.01.2023 17:53 Ответить
І це ще дуже м'яко сказано..
показать весь комментарий
22.01.2023 18:07 Ответить
В демократичних країнах не буває 73,%...
Самі обирали собі Моісєя...
показать весь комментарий
22.01.2023 17:58 Ответить
Як казали Дмитро Гордон та Савік Шустер..хуже не будет...
показать весь комментарий
22.01.2023 18:01 Ответить
"Європа ще раз підтверджує свою підтримку України"
показать весь комментарий
22.01.2023 18:09 Ответить
 
 