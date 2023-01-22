Президент Европарламента Мецола в День Соборности: "Европа еще раз подтверждает свою поддержку Украины"

Президент Европарламента Роберта Мецола отметила, что в этом году День соборности Украина отмечает сплоченной, как никогда раньше, и напомнили о важности единства в поддержке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В этот день Европа еще раз подтверждает свою поддержку Украины. Мы сохраним единство – ради демократии, свободы и наших ценностей", - заявила президент Европарламента Роберта Мецола.

Смотрите также: Зеленский поздравил граждан с Днем Соборности Украины: "Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено". ВИДЕО