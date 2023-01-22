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Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, - глава МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян

іран

Иран может отозвать свою подпись под Договором о нераспространении ядерного оружия, поскольку Европарламент планирует внести Иран в список террористических организаций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

Министр сказал, что Иран может отозвать свою подпись под Договором о нераспространении ядерного оружия в ответ на инициативу Европарламента внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Отвечая на вопрос журналиста информагентства ISNA о возможности выхода Ирана из ДНЯО, Абдоллахиян заявил, что если власти ЕС "не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты".

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Отметим, что в 2007 году Иран уже пригрозил мировому сообществу пересмотреть свое членство в ДНЯО в том случае, если ему будут мешать реализовывать ядерную программу.

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года, его участниками сейчас является 191 страна.

Автор: 

договор (317) Иран (1773) ядерная безопасность (490)


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Топ комментарии
+18
Саме так. ***** привселюдно підтерлося основами світової безпеки, і якщо Захід на це закриє очі і дозволить ***** "сохраніть літцо", то гнійники типу Ірану, КНДР та ін, розповзуться по всій планеті. Сподіваюся, Захід розуміє, що вже справа зовсім не в Україні, а у самому світопорядку.
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22.01.2023 18:17
+14
По загону чеченських найманців прилетів артилерійський снаряд ЗСУ розірвані кадировці ..18+ Кадыровцу не сильно нравится реальность в сравнении с тик-ток подвигами https://t.me/Ukraine_365News/44817
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22.01.2023 18:03
+12
Вот именно поэтому путлера и нужно разгромить, что бы всякие ираны заткнулись и сидели не высовываясь. А так видят слабость западных демократий
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22.01.2023 18:02
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Чалмою налякайте (голим задом) увесь світ, ваш підпис коштує стількиж, як і мукання х.йла
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22.01.2023 18:01 Ответить
Вот именно поэтому путлера и нужно разгромить, что бы всякие ираны заткнулись и сидели не высовываясь. А так видят слабость западных демократий
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22.01.2023 18:02 Ответить
Саме так. ***** привселюдно підтерлося основами світової безпеки, і якщо Захід на це закриє очі і дозволить ***** "сохраніть літцо", то гнійники типу Ірану, КНДР та ін, розповзуться по всій планеті. Сподіваюся, Захід розуміє, що вже справа зовсім не в Україні, а у самому світопорядку.
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22.01.2023 18:17 Ответить
А американці можуть увійти у іран..
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22.01.2023 18:03 Ответить
По загону чеченських найманців прилетів артилерійський снаряд ЗСУ розірвані кадировці ..18+ Кадыровцу не сильно нравится реальность в сравнении с тик-ток подвигами https://t.me/Ukraine_365News/44817
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22.01.2023 18:03 Ответить
Вибір їхній. Просто не буде країни "Іран", та й усе.
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22.01.2023 18:03 Ответить
Бабах амбар!
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22.01.2023 18:08 Ответить
Колись був такий напів лідер на пів терорист садам хуссейн, і країна схоже називається, так от він теж вий.бувався, доки його демократично не повісили морські піхотинці США
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22.01.2023 18:10 Ответить
Іран (країна террорист) яка бомбить Україньскі міста і людей шахедами може вийти із договору а Україна яка з 2014 року у стані війни з ядерною террористичною державою россія не може вийти...
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22.01.2023 18:11 Ответить
Цікаво шо на це скаже Ізраїль.
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22.01.2023 18:12 Ответить
Ізраїль має інші методи. Він не каже, він діє. І за кількістю ліквідованих іранських ядерників у пеклі вже цілком можна сформувати ядерну лабораторію
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22.01.2023 18:24 Ответить
Я думаю ,що Іран мабуть вже ЯЗ має,на основі плутонію-там набагато простіше виробництво самої речовини,але набагато складніший сам пристрій.
В цілому такі заяви керівництва Ірану дуже насторожують
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22.01.2023 19:57 Ответить
Ізраїль ще не проконсультувався з московією,тож - поки не визначився що сказати!
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22.01.2023 18:42 Ответить
ага, Армения уже доконсультировалась, теперь их очередь
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22.01.2023 20:50 Ответить
Нетаньяху незабаром прикроет Иран
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22.01.2023 20:58 Ответить
Іран-не Сирія а Нетаньяху-не Голда Меір! Та й Шольц-не Аденауер! Без США Ізраїль нікого не "прикриє"! "Шашні" з московією мали "вилізти боком" Ізраїлю й,на жаль,вилізуть!
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22.01.2023 22:15 Ответить
Іран дно в плані армії проти Ізраїлю
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23.01.2023 12:08 Ответить
Як тільки гавно беруть за жопу, одразу починаються погрози... Цивілізований світ повинен не висловити занепокоєння, а жорстко карати, бо безкарність веде до того що маємо ми...
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22.01.2023 18:13 Ответить
А Іранський підпис коштує, по моєму, так само як росіянський. Тіпа вони не займаються ядерним оружиєм.
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22.01.2023 18:27 Ответить
Іранський підпис всього лиш стримує Ізраїль від того, щоб розфігачити все в щебінь... Якщо ідіоти з рушниками на головах цього не розуміють, то це їх особисті проблеми.
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22.01.2023 18:30 Ответить
Тобто бомбу атомну вже мають.

ісраїль, тобі там не гикається? Спите добре вночі? Ну спіть...
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22.01.2023 18:30 Ответить
💯
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22.01.2023 19:52 Ответить
И не одну...
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22.01.2023 19:53 Ответить
Як тільки отримають ядерну зброю з росії, тоді і вийдуть
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22.01.2023 19:06 Ответить
какой Приклад...?
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22.01.2023 20:08 Ответить
Натякає, що нас з кацапами стравили. А Батурин ще до існування австрійського генштабу був, а потім чомусь не цей генштаб піддали червоному терору, виморили голодомором, позасилали в сибір, голими і босими кидали на штурми німецьких укріплень. Тепер от від братської любові вбивають ракетами, дякуємо батькам - накліпали у три зміни...
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22.01.2023 20:18 Ответить
Израель уже напрягся или ещё нет?
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22.01.2023 19:27 Ответить
пусть выходят мрази.у Израиля тоже кое что имеется....мало не покажется *********!
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22.01.2023 19:36 Ответить
О, бачиш, вже починають щелепи рухатись - немає про що домовлятись з тими, хто хоче тебе вбити. Хто сказав? Правильно, киянка Голда - мудра була жінка
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22.01.2023 20:12 Ответить
А хто тоді нам заважатиме мати ядерку? Давай іран, газуй
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22.01.2023 20:10 Ответить
Який сенс у цих договорах-меморандумах? Вигідно-підписали, захотіли-дупу підтерли
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22.01.2023 20:13 Ответить
Ядерна війна між Іраном і Ізраїлем неквапливо розпочинається
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22.01.2023 21:48 Ответить
Це не гіпотеза, а реальність
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22.01.2023 21:49 Ответить
не заважайте робити ядерну бомбу бо вийду з договору і все рівно зроблю бомбу
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22.01.2023 22:04 Ответить
Допрыгались.
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22.01.2023 22:09 Ответить
Щось Іран зовсім страх втратив…
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22.01.2023 23:46 Ответить
Сумніваюсь, що араби самі здатні створити самі щось, крім килимів та смачної їжі (якщо помиляюсь, нагадайте винаходи мусульманських "вчених" чи відому марку арабської техніки, авто і т.д.), але є сволота, котра може "допомогти"...
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23.01.2023 09:04 Ответить
 
 