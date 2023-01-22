Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, - глава МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян

Иран может отозвать свою подпись под Договором о нераспространении ядерного оружия, поскольку Европарламент планирует внести Иран в список террористических организаций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

Министр сказал, что Иран может отозвать свою подпись под Договором о нераспространении ядерного оружия в ответ на инициативу Европарламента внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Отвечая на вопрос журналиста информагентства ISNA о возможности выхода Ирана из ДНЯО, Абдоллахиян заявил, что если власти ЕС "не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты".

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Отметим, что в 2007 году Иран уже пригрозил мировому сообществу пересмотреть свое членство в ДНЯО в том случае, если ему будут мешать реализовывать ядерную программу.

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года, его участниками сейчас является 191 страна.