Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, - глава МИД Хоссейн Амир Абдоллахиян
Иран может отозвать свою подпись под Договором о нераспространении ядерного оружия, поскольку Европарламент планирует внести Иран в список террористических организаций.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu, об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.
Министр сказал, что Иран может отозвать свою подпись под Договором о нераспространении ядерного оружия в ответ на инициативу Европарламента внести в список террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Отвечая на вопрос журналиста информагентства ISNA о возможности выхода Ирана из ДНЯО, Абдоллахиян заявил, что если власти ЕС "не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты".
Отметим, что в 2007 году Иран уже пригрозил мировому сообществу пересмотреть свое членство в ДНЯО в том случае, если ему будут мешать реализовывать ядерную программу.
Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу 5 марта 1970 года, его участниками сейчас является 191 страна.
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В цілому такі заяви керівництва Ірану дуже насторожують
ісраїль, тобі там не гикається? Спите добре вночі? Ну спіть...