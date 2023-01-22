Враг ведет наступление на Бахмутском направлении. Безуспешно попытался наступать на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 22 января 2023 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сводке на 18:00 отмечается: "В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетный удар по критической инфраструктуре в Запорожской области. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза авиационных и ракетных ударов Российской Федерации по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.
Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском, Новопавловском и Херсонском – оброняется.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Студенок, Дорошевка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечье, Зеленое, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск на Харьковщине.
На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Табаевки и Крахмального Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку в Луганской области.
На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Кузьмино Луганской области.
На Бахмутском направлении огневому поражению вражеской артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка и Марьинка.
На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленка и Никольское Донецкой области.
На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 16 населенных пунктов, в частности Вольное Поле, Времевка и Новополь на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Степное, Орехов и Малая Токмачка Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.
Противник продолжает нести потери. В частности, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения оккупантов и 2 склады боеприпасов.
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Сам Бахмут не має ні оперативного, ні стратегічного значення, але якби російські війська взяли його відносно швидко і легко, вони могли б розраховувати на розширення наступальних операцій, які змусили б Україну спішно облаштовувать оборонні позиції на менш сприятливій місцевості", - вважають експерти ISW.
Вони зазначають, що Росія з травня 2022 року перекидає в район Бахмута живу силу і техніку, але поки не досягла якихось оперативно значущих успіхів, які могли б серйозно загрожувати її обороні.
Either no targets, no ammunition,
or many cannons out of service.