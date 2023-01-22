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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг ведет наступление на Бахмутском направлении. Безуспешно попытался наступать на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях - Генштаб

штаб,генштаб,генеральний

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 22 января 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сводке на 18:00 отмечается: "В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетный удар по критической инфраструктуре в Запорожской области. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза авиационных и ракетных ударов Российской Федерации по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском, Новопавловском и Херсонском – оброняется.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Студенок, Дорошевка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечье, Зеленое, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск на Харьковщине.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Табаевки и Крахмального Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению вражеской артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

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На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленка и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 16 населенных пунктов, в частности Вольное Поле, Времевка и Новополь на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Степное, Орехов и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.

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Противник продолжает нести потери. В частности, в городскую больницу Новой Каховки Херсонской области ежедневно прибывают грузовые и легковые автомобили с ранеными российскими военнослужащими. Количество ликвидированных оккупантов уточняется.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения оккупантов и 2 склады боеприпасов.

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Автор: 

Генштаб ВС (6194) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+8
ВІРЮ В ЗСУ ! ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !! УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!
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22.01.2023 18:23
+4
Як так веде? Нам же розповідали, що поки земля не промерзла нічого вести не можна.
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22.01.2023 18:38
+3
о том, как ОПа ведет целенаправленное уничтожение ВСУ......
https://www.youtube.com/watch?v=EvWWLFKehHQ
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22.01.2023 18:27
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Правила форума Совет форумчан
ВІРЮ В ЗСУ ! ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ !! УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!
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22.01.2023 18:23 Ответить
о том, как ОПа ведет целенаправленное уничтожение ВСУ......
https://www.youtube.com/watch?v=EvWWLFKehHQ
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22.01.2023 18:27 Ответить
Ты что шапошникова смотришь??? О_О Это тоже самое что обмазатся дерьмом.
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22.01.2023 18:43 Ответить
Дивіться й далі лайномарафон.
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22.01.2023 18:47 Ответить
дерьмом обмазаны ермаки-подоляки и их тролли......
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22.01.2023 18:53 Ответить
Як так веде? Нам же розповідали, що поки земля не промерзла нічого вести не можна.
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22.01.2023 18:38 Ответить
The soil is already thawing again,
plus degrees.

Climate warming,
or just southern winds from north Africa.
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22.01.2023 20:52 Ответить
"Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках." З причитаного повідомлення випливає доволі логічний висновок - на Бахмутському напрямку наступальні дії противника носять успішний характер!
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22.01.2023 19:00 Ответить
Вот и запорожское направление появилось в перечне "наступательных".
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22.01.2023 19:12 Ответить
Якби Україна дозволила російським військам легко взяти Бахмут, вона врешті-решт заплатила б ціну, набагато вищу за ту, яку вона платить зараз за свою оборону, йдеться в огляді Американського інституту вивчення війни (ISW).

Сам Бахмут не має ні оперативного, ні стратегічного значення, але якби російські війська взяли його відносно швидко і легко, вони могли б розраховувати на розширення наступальних операцій, які змусили б Україну спішно облаштовувать оборонні позиції на менш сприятливій місцевості", - вважають експерти ISW.
Вони зазначають, що Росія з травня 2022 року перекидає в район Бахмута живу силу і техніку, але поки не досягла якихось оперативно значущих успіхів, які могли б серйозно загрожувати її обороні.
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22.01.2023 19:32 Ответить
На Бахмутському, значить, успішні...
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22.01.2023 19:51 Ответить
Just 4 artillery attacks by Ukrainian Forces.

Either no targets, no ammunition,
or many cannons out of service.
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22.01.2023 20:49 Ответить
 
 