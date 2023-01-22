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Создаст эффект домино: в Конгрессе призвали США отправить Украине хотя бы один танк Abrams

майкл,маккол

В Палате представителей США призвали отправить Украине хотя бы один танк Abrams. Поскольку такое решение Белого дома сможет создать эффект домино с тем, чтобы подтолкнуть другие страны передать Украине танки Leopard 2.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что США необходимо предпринять шаги, чтобы подтолкнуть европейские страны к действиям и помочь президенту Владимиру Зеленскому и Украине избежать затяжной, кровопролитной войны на истощение.

"Если мы объявим, что собираемся дать танки Abrams, хотя бы один, это приведет к… Как я слышал, Германия ожидает, что мы возьмем на себя инициативу", – заявил Маккол.

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Чиновник добавил, что передача Украине танка создаст эффект домино, что заставит другие страны Европы отправить танки Leopard 2.

"Даже если мы скажем, что поставим танки Abrams, я думаю, этого будет достаточно, чтобы Германия начала действовать", – заявил Маккол.

Автор: 

Конгресс США (1228) США (26409) танк (2248) Сенат США (498) Маккол Майкл (11)


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Топ комментарии
+28
На ньому буде їздити К. Тимошенко.
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22.01.2023 19:18
+23
Як це тупо... Всі один на одного дивляться і нвяк не наважаться дати ці срані танки.

Вже договорилися до ОДНОГО абрамса... То може половину краще? Ну щоб зайвий раз не ризикувати? Щоб ескалації не було?
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22.01.2023 19:09
+17
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22.01.2023 19:22
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Я писав раніше хай дадуть хоч 5-10 і у Німеччині не буде виправдань.
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22.01.2023 19:45 Ответить
Курка, зовсім гімняна з тебе провокаторша.. на що ще сміливості наберешся, тупа істота ?? Тільки щось розумніше видай, бо зовсім тупою виглядати будеш...
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22.01.2023 20:18 Ответить
будеш особисто потім воюювати ?
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22.01.2023 20:31 Ответить
А как же, будет. Вот только дойдет по указанному ему адресу так сразу и начнёт. А дорогу эти лапотные балалаечники прекрасно знают.
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22.01.2023 21:06 Ответить
похоже що дадуть дуло від танку.
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22.01.2023 20:36 Ответить
Як це тупо... Всі один на одного дивляться і нвяк не наважаться дати ці срані танки.

Вже договорилися до ОДНОГО абрамса... То може половину краще? Ну щоб зайвий раз не ризикувати? Щоб ескалації не було?
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22.01.2023 19:09 Ответить
Вони нас попереджали, а ми до шашликів готувалися, зараз ми годуємо з бюджету Коломойського, на якого в Америці кримінальну справу завели, а могли б ми спромогтися заказати танки в південної Кореї. Потім, з цими абрамсами напевне будуть труднощі з обслуговуванням, тому що там двигун газотурбінний. Але, чому б Америці не купувати у когось яквсь інші танки та дати їх нам?
Америку теж можно зрозуміти-президент наш зрадник і маріонетка, навколо теж зрадники, їм діватися нікуди і треба допомогати ВСУ, і можливо є побоювання, що потрапить до рук русні, а це секрети броні.
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22.01.2023 20:01 Ответить
Взагалі то наш Оплот теж дуже добра військова техніка. та тільки не для нашого війська. Один, Карл, один танк собі зоставили, а інші на кишеню олігархату працювали.
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22.01.2023 20:08 Ответить
Коментар all-in-one: і себе відшмагали, і геополітичну лекцію прочитали, і про броню розповіли.
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22.01.2023 20:13 Ответить
І звісно в тебе е докази що Зеленскій зрадник. В ЦРУ нема а в тебе е?
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22.01.2023 20:42 Ответить
..та ляпає дідько,вже в маразм впав..
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22.01.2023 21:23 Ответить
В діях Зеленського не зрада, він ворог і я це суджу не по емоціям, а по його діям і справам. Я вже з рахунку збився з його зашкварів і про@бів. І головне, як скажуть ключове слово, так в мене в голові відношення до цього Зеленського. Наприклад, танк-у 2018 році був створений 23 окремий танковий батальон на Житомирщині ДШБ, але прийшов Зеля і розформував його, далі, у Дніпрі затримали цілу групу корегувальників, Порох заборонив в'їзд в Україну чоловіків з росії, а Зе зняв цю заборону. Ще про танки, як нахабно, на ти, Зе розмовляє з Шольцом, йому допомагає наш посол у Німеччині, а все щоб їх нам не дали. Далі, є небезпека вторгнення з Білорусі, а у нас з ними і стосунки не розірвані, ми єсщйо дружим. Нам надали гуманітарні авто шевроле tahoe, на одній з них їздить Кирило Тимошенко, почали розбиратись, а їх і на баланс ніхто не взяв. І це останнє, такого було не на одне довічне ув'язнення.
Думай-те...
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22.01.2023 22:57 Ответить
Все пройобы і зашквари Зе, можна списати на те що він новачок в політиці, грі на публіку і так далі. Вторгнення з Білорусії е, але малоймовірне. А не розірвані дип.відносини як раз для того щоб Лука, який ще умудряеться відкручуватись від прямого вторгнення. Цинічно, але поганий мир краще доброї війни.
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22.01.2023 23:30 Ответить
З 2019 ми готовились до миру.
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23.01.2023 01:38 Ответить
Ціна зради Україньского народу по будапештському меморандому...тепер навіть одного танка ********* ніхто не хоче дати. Скажіть дякую кравчуку, кучмі, і так далі по спису.
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22.01.2023 20:07 Ответить
іще яйця по17 гр в міноборони. для противників наданя нам зброї це мародерство як бальзам.
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22.01.2023 20:40 Ответить
Знову. Ви хоча би його читали, той меморандум?
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22.01.2023 20:43 Ответить
політичні заяви, приймаються буквально тільки йолопами, вибач, цей один так умовно буде стояти десь, а інші почнуть давати 2, 4, 8 , 16 і т.д. про це мова
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22.01.2023 20:32 Ответить
підчеркну, ця сама політичная заява
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22.01.2023 20:33 Ответить
А це заява?
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22.01.2023 22:09 Ответить
ну же ..... первьій абрамс для Бабченко...... в долгу не останемся.....
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22.01.2023 19:09 Ответить
На ньому буде їздити К. Тимошенко.
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22.01.2023 19:18 Ответить
По черзі з Абдристовичем по Хрещатику на резинових набивках
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22.01.2023 19:27 Ответить
На колінах би він іздив -- чмошнік .
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22.01.2023 19:32 Ответить
Разом з верещалкою😒
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22.01.2023 20:02 Ответить
Взрослі дяді, а така херня в голові...який ефект? Під"їзди в Дніпрі...чи тисячі загиблих?
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22.01.2023 19:09 Ответить
Дайте хоч дуло від танку,застрелиться цим всім телепням, що постійно скиглять про танки.
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22.01.2023 19:12 Ответить
В Афгані є Абрамси але духи мабуть не дадуть .
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22.01.2023 19:13 Ответить
Та вже треба рухатись, давайте , починайте
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22.01.2023 19:16 Ответить
Вся эта клоунада с Леопардами чтобы чморить немцев. А эти депутаты повелись.
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22.01.2023 19:17 Ответить
А з абрамсами американців.

А-а-а... Он де собака порилася...
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22.01.2023 19:25 Ответить
британцы отправили, но эффекта ленд-лиза можно не ожидать
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22.01.2023 19:20 Ответить
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22.01.2023 19:22 Ответить
Байден так само відморожується і бреше.
База для ремонту Абрамс вже є в Польщі, а двигун його працює на будь-якому паливі - дизелі, гасі, бензині, авіаційному, та тому, що використовується в морських суднах.
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22.01.2023 19:26 Ответить
Байден ніколи б не збрехав. Тільки легендарні та висококваліфіковані армії, такі як Саудівська Аравія, Кувейт та Ірак, можуть експлуатувати американський танк. Українці не зможуть його освоїти через спеціальне паливо.
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22.01.2023 19:37 Ответить
Справа в тому, що вини не вирішили, що далі робити з московією та бояться її стрімкого розвалу.
Дудусь Кіссінжер ясно сказав.
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22.01.2023 19:40 Ответить
Насправді, зараз також існує теорія, згідно з швейцарською газетою "NZZ", що США пропонують замінити німецькі танки "Леопард" в Європі на американські, що дало б США більше впливу на Європу і принесло б їм більше прибутку. Це також завдало б шкоди німецькій збройовій промисловості, і це може пояснити, чому Німеччина/Шольц не хоче відправляти ці танки або хоче відправляти їх лише разом з американськими танками.

https://www.nzz.ch/international/kampfpanzer-leopard-2-us-ruestungsinteressen-lassen-scholz-zoegern-ld.1722377
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22.01.2023 19:43 Ответить
Може побоювання, що він попасти до рук росіян, а там секрет броні.
Скільки млд. Зе віддав Коломойші і скільки б танків ми могли на них купити? А вас в голові тільки ліпецька хфабрика.
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22.01.2023 23:11 Ответить
та давайте ....и один F-16 для затравки
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22.01.2023 19:26 Ответить
Один танк можна на постамент поставити, замість Т34. Чим вони там думають?
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22.01.2023 19:26 Ответить
дальше будет один Ф-16
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22.01.2023 19:29 Ответить
а с европы реки железа потекут к нам, и это *******!
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22.01.2023 19:30 Ответить
Агента шольца ***** міцно тримає за яйка. Якщо передадуть нам танки , то без цього шольца
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22.01.2023 19:34 Ответить
Абрамса забагато. Достатньо роздруківки банківський трансакцій за останні десять років
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22.01.2023 19:39 Ответить
Єрмак та американські танки - дві несумісні
речі
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22.01.2023 19:40 Ответить
дайте лекала для фанерных абрамсов
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22.01.2023 19:48 Ответить
ну да, хоть для обучения
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22.01.2023 19:49 Ответить
Надайте хоч одного, попробувати.
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22.01.2023 19:52 Ответить
Ну хоть оди-и-ин, а? Ну хоть хванерный. Ну пожа-а-а-алуста (хныкает)
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22.01.2023 19:56 Ответить
Лякали ядерною війною, а все закінчилось питанням про один танк вояки нині вже не ті
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22.01.2023 20:04 Ответить
https://youtu.be/fzfY0O3zLHI ...

Воїн ЗСУ та Чарівна Красуня Ольга Бігар на призвисько "Відьма".. розповідає про Солєдар та БахмУт...🇺🇦 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱
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22.01.2023 20:07 Ответить
Танки сегодня просто металолом..приезжайте в Авдеевку..там их сгоревших за 9 лет штурма болше,чем на Курской душе,💥🔥💥 Джавелинов хватит на всех мавзолейных Обезьян...🦍👹👺☠️👽💀
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22.01.2023 20:10 Ответить
Так біля них вже цигани крутяться -- хер підпустять .
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22.01.2023 20:23 Ответить
Можно поставить и быстро забрать обратно, ну как вариант
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22.01.2023 20:27 Ответить
Ну один не надо, а 14 штук вполне можно, пусть стоят хоть бы и на Западной Украине, и пусть даже молодые ребята будущие танкисты их осваивают, почему нет?
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22.01.2023 20:50 Ответить
Це точно!
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22.01.2023 21:14 Ответить
Ніколи не міг подумати, що америкоси будуть такими сцикунами, наче граються
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22.01.2023 21:22 Ответить
Абрамси першого покоління теж підійдуть
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22.01.2023 21:45 Ответить
Да дайте уже пусть варвары обкакаются.
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22.01.2023 22:18 Ответить
Нехай дають 1 (один)!!! До Шольца на ньому заїдемо і запитаємо: СКІЛЬКИ-СКІЛЬКИ????
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22.01.2023 22:32 Ответить
Знову республіканець. Про що папірчик, звичайно, не пише.
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23.01.2023 07:56 Ответить
 
 