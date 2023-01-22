Создаст эффект домино: в Конгрессе призвали США отправить Украине хотя бы один танк Abrams

В Палате представителей США призвали отправить Украине хотя бы один танк Abrams. Поскольку такое решение Белого дома сможет создать эффект домино с тем, чтобы подтолкнуть другие страны передать Украине танки Leopard 2.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что США необходимо предпринять шаги, чтобы подтолкнуть европейские страны к действиям и помочь президенту Владимиру Зеленскому и Украине избежать затяжной, кровопролитной войны на истощение.

"Если мы объявим, что собираемся дать танки Abrams, хотя бы один, это приведет к… Как я слышал, Германия ожидает, что мы возьмем на себя инициативу", – заявил Маккол.

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Чиновник добавил, что передача Украине танка создаст эффект домино, что заставит другие страны Европы отправить танки Leopard 2.

"Даже если мы скажем, что поставим танки Abrams, я думаю, этого будет достаточно, чтобы Германия начала действовать", – заявил Маккол.