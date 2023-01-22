Создаст эффект домино: в Конгрессе призвали США отправить Украине хотя бы один танк Abrams
В Палате представителей США призвали отправить Украине хотя бы один танк Abrams. Поскольку такое решение Белого дома сможет создать эффект домино с тем, чтобы подтолкнуть другие страны передать Украине танки Leopard 2.
Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он подчеркнул, что США необходимо предпринять шаги, чтобы подтолкнуть европейские страны к действиям и помочь президенту Владимиру Зеленскому и Украине избежать затяжной, кровопролитной войны на истощение.
"Если мы объявим, что собираемся дать танки Abrams, хотя бы один, это приведет к… Как я слышал, Германия ожидает, что мы возьмем на себя инициативу", – заявил Маккол.
Чиновник добавил, что передача Украине танка создаст эффект домино, что заставит другие страны Европы отправить танки Leopard 2.
"Даже если мы скажем, что поставим танки Abrams, я думаю, этого будет достаточно, чтобы Германия начала действовать", – заявил Маккол.
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Вже договорилися до ОДНОГО абрамса... То може половину краще? Ну щоб зайвий раз не ризикувати? Щоб ескалації не було?
Америку теж можно зрозуміти-президент наш зрадник і маріонетка, навколо теж зрадники, їм діватися нікуди і треба допомогати ВСУ, і можливо є побоювання, що потрапить до рук русні, а це секрети броні.
Думай-те...
А-а-а... Он де собака порилася...
База для ремонту Абрамс вже є в Польщі, а двигун його працює на будь-якому паливі - дизелі, гасі, бензині, авіаційному, та тому, що використовується в морських суднах.
Дудусь Кіссінжер ясно сказав.
https://www.nzz.ch/international/kampfpanzer-leopard-2-us-ruestungsinteressen-lassen-scholz-zoegern-ld.1722377
Скільки млд. Зе віддав Коломойші і скільки б танків ми могли на них купити? А вас в голові тільки ліпецька хфабрика.
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