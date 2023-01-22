КГБ Беларуси задержало и поместило в психушку 15-летнего брата админа Telegram-канала, отслеживающего перемещение войск РФ, - "Беларускі Гаюн"

Стало известно, что КГБ Беларуси задержал и удерживает несовершеннолетнего подростка – родного брата администратора оппозиционного ТГ-канала @belzhd_live ("Сообщества железнодорожников Беларуси"), который отслеживает и публикует информацию о российских военных эшелонах в Беларуси.

Об этом пишет Telegram-канал Белорусский Гаюн, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает Гаюн, 15-летнего брата админа Сообщества железнодорожников Беларуси задержал КГБ. Молодого человека трое суток удерживали в изоляторе внутреннего содержания на Окрестино, не допуская к нему ни родителей, ни адвоката. Впоследствии его перевели в психбольницу.

"Мы не знаем, что делали с ребенком все это время. В пятницу его освободили из-под стражи и направили в Республиканский научно-практический центр психического здоровья (Новинки)", - пишет @belzhd_live.

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При этом на подростка возбуждено уголовное дело по ст. 208 ч. 2 УК Республики Беларусь (вымогательство).

"У вас наверняка уже появился вопрос: "Зачем?" А затем, что путём давления на близкого родственника лукашисты давят на @belzhd_live. Они требуют удалить Telegram-канал и прекратить деятельность", - уточняет Гаюн.

И напоминает, что именно телеграмм-канал @belzhd_live с начала войны внимательно следит и публикует информацию об огромном количестве прибывающих в Беларусь военных эшелонов оккупационных войск ВС РФ.

"Эта информация очень мешает планам Путина и Лукашенко – и это не преувеличение. Мы уверены, что, в том числе благодаря работе @belzhd_live, удалось значительно замедлить и обнародовать движение военных эшелонов ВС РФ перед вторжением в Украину в феврале 2022 года", - констатирует Гаюн.

По словам участников канала, вот реальность, с которой сталкиваются белорусы каждый день.

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"И это прямое доказательство того, что режим Лукашенко де-факто террористический. А белорусы, задерживаемые по политическим причинам или за поддержку Украины, оказываются в заложниках в прямом смысле", - свидетельствует Гаюн.