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Новости Репрессии в Беларуси
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КГБ Беларуси задержало и поместило в психушку 15-летнего брата админа Telegram-канала, отслеживающего перемещение войск РФ, - "Беларускі Гаюн"

лукашенко

Стало известно, что КГБ Беларуси задержал и удерживает несовершеннолетнего подростка – родного брата администратора оппозиционного ТГ-канала @belzhd_live ("Сообщества железнодорожников Беларуси"), который отслеживает и публикует информацию о российских военных эшелонах в Беларуси.

Об этом пишет Telegram-канал Белорусский Гаюн, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает Гаюн, 15-летнего брата админа Сообщества железнодорожников Беларуси задержал КГБ. Молодого человека трое суток удерживали в изоляторе внутреннего содержания на Окрестино, не допуская к нему ни родителей, ни адвоката. Впоследствии его перевели в психбольницу.

"Мы не знаем, что делали с ребенком все это время. В пятницу его освободили из-под стражи и направили в Республиканский научно-практический центр психического здоровья (Новинки)", - пишет @belzhd_live.

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При этом на подростка возбуждено уголовное дело по ст. 208 ч. 2 УК Республики Беларусь (вымогательство).

"У вас наверняка уже появился вопрос: "Зачем?" А затем, что путём давления на близкого родственника лукашисты давят на @belzhd_live. Они требуют удалить Telegram-канал и прекратить деятельность", - уточняет Гаюн.

И напоминает, что именно телеграмм-канал @belzhd_live с начала войны внимательно следит и публикует информацию об огромном количестве прибывающих в Беларусь военных эшелонов оккупационных войск ВС РФ.

"Эта информация очень мешает планам Путина и Лукашенко – и это не преувеличение. Мы уверены, что, в том числе благодаря работе @belzhd_live, удалось значительно замедлить и обнародовать движение военных эшелонов ВС РФ перед вторжением в Украину в феврале 2022 года", - констатирует Гаюн.

По словам участников канала, вот реальность, с которой сталкиваются белорусы каждый день.

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"И это прямое доказательство того, что режим Лукашенко де-факто террористический. А белорусы, задерживаемые по политическим причинам или за поддержку Украины, оказываются в заложниках в прямом смысле", - свидетельствует Гаюн.

Автор: 

армия РФ (19057) Беларусь (7887) репрессии (2766) КГБ Беларуси (65)


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Топ комментарии
+16
Не українців, а москворотих валянків.
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22.01.2023 20:14
+8
Лукашенко любимый лидер украинцев был до войны. Напоминаю.
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22.01.2023 19:59
+7
таракани *бані прийде час і полк кастуся та ЗСУ до них завітають і почистять Білорусь від нечесті москальсько
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22.01.2023 20:11
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Правила форума Совет форумчан
Уважаемый а при чём тут герб?Что это у вас за намёки...?Вы научитесь отличать,бульбофюрера от простых белорусов,живущих в своём государстве.Надеюсь вам не нужно напоминать,сколько белорусов в ЗСУ???Те же тг-каналы белорусов,как нам маякуют за полёты кацапни.....А вы что?Некрасиво...
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22.01.2023 20:03 Ответить
і скільки білорусів у ЗСУ - 500 набереться?

І ви впевнені, що ці білоруси вже не перетворилися на українців?

Ну і всередині Біломосковії ще нехай 1000 гідних білорусів є - решта відстій, і країна Біломосковія відстій
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22.01.2023 20:12 Ответить
Вже більше, вони вже в корпус розгортаються.
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22.01.2023 20:36 Ответить
А Вы заметили, что Украина закрыла границу и желающим служить в полку Калиновского нужно проходить какой то квест? А желающих много. В десятки раз больше чем нынешняя численность полка.
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22.01.2023 20:55 Ответить
совковий герб - герб усіх білорусів?
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22.01.2023 20:12 Ответить
Ну, справа какие-то васильки... Слева - так и напрашивается ответ, мол хлопок...
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22.01.2023 20:36 Ответить
Это клевер и лен. Я бы добавил еще цветы картофеля и конопли, ее тараканище курит. когда карты рисует со схемами нападений на себя
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23.01.2023 00:47 Ответить
да нет,усатый уже давно переплюнул совок,он реализовал многое о чем в совке чекисты мечтали,если не брать конечно же сталинский период
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22.01.2023 20:00 Ответить
Лечение психушкой это как раз Брежнев.
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22.01.2023 20:06 Ответить
Лукашенко любимый лидер украинцев был до войны. Напоминаю.
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22.01.2023 19:59 Ответить
Не українців, а москворотих валянків.
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22.01.2023 20:14 Ответить
лукашенка - фашистский ******** !
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22.01.2023 20:32 Ответить
до 13 року ***** був найпопулярніший
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22.01.2023 21:22 Ответить
Ойёй! А в 14-ом - раз и фсьё, фсе украинцы прозрели?

2019 год:
Среди лидеров других государств украинцы лучше всего относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно. Таковы результаты http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/dinamika_otnosheniya_ukraincev_k_mirovym_lideram.html опроса , проведенного социологической группой Рейтинг.
2021 год:
Справедливости ради стоит отметить, что его рейтинг в Украине после 20-го года, массовых избиений и пыток беларусов упал в два раза: 34% положительно относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Таковы результаты https://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ocenka_otdelnyh_voprosov_mezhdunarodnoy_politiki_2-4_sentyabrya_2021.html опроса , проведенного социологической группой Рейтинг 2-4 СЕНТЯБРЯ 2021.

Ещё раз!!!

Сентябрь 2021 года. Полтора года назад. Беларусь тонет в крови и пытках. Тысячи политзаключённых. Треть населения Украины закаханая у Лукашенко.

И только в 2022 году 96% украинцев стали негативно относятся к Александру Лукашенко. Для того чтобы у вас открылись глаза на вашего улюбленного политика, вам понадобилась Буча.
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23.01.2023 09:56 Ответить
Якщо і був для якоїсь частини населення,- то зараз- все. Показав себе у всій красі: брехливий і підлий боягуз!
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22.01.2023 21:29 Ответить
Это потому что он помогает России. Не помогал бы, то говорили бы что он хороший парень, а подросток сам заслужил.
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22.01.2023 21:32 Ответить
Мені в 20-му роцi навіть на Франківщині казали - який у вас гарний президент.... Дайте його нам, ми його тут в дупу цілувати будемо! Решта натовпу тільки слухала, мовчала та заздрісно зітхала....
За південь та схід взагалі мовчу....
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23.01.2023 07:16 Ответить
нагадаю, руссскагаварясчім украинцам і януковощ був лідором
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22.01.2023 22:10 Ответить
Це все пестициди..
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22.01.2023 20:00 Ответить
підлою гебнею засмерділо......
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22.01.2023 20:01 Ответить
таракани *бані прийде час і полк кастуся та ЗСУ до них завітають і почистять Білорусь від нечесті москальсько
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22.01.2023 20:11 Ответить
Все, що вміє ця огидна влада- це нищити гідність людей, які мають свою думку….
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22.01.2023 21:25 Ответить
Пля ну когда же БульбоФюрера+путинаХуйла в психушку отправят?!а лучше на КЛАДОВИЩЕ!!!Главное чтобы точно все знали куда поссать и посрать сходить не ВПАДЛО!!!
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22.01.2023 21:36 Ответить
 
 