КГБ Беларуси задержало и поместило в психушку 15-летнего брата админа Telegram-канала, отслеживающего перемещение войск РФ, - "Беларускі Гаюн"
Стало известно, что КГБ Беларуси задержал и удерживает несовершеннолетнего подростка – родного брата администратора оппозиционного ТГ-канала @belzhd_live ("Сообщества железнодорожников Беларуси"), который отслеживает и публикует информацию о российских военных эшелонах в Беларуси.
Об этом пишет Telegram-канал Белорусский Гаюн, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечает Гаюн, 15-летнего брата админа Сообщества железнодорожников Беларуси задержал КГБ. Молодого человека трое суток удерживали в изоляторе внутреннего содержания на Окрестино, не допуская к нему ни родителей, ни адвоката. Впоследствии его перевели в психбольницу.
"Мы не знаем, что делали с ребенком все это время. В пятницу его освободили из-под стражи и направили в Республиканский научно-практический центр психического здоровья (Новинки)", - пишет @belzhd_live.
При этом на подростка возбуждено уголовное дело по ст. 208 ч. 2 УК Республики Беларусь (вымогательство).
"У вас наверняка уже появился вопрос: "Зачем?" А затем, что путём давления на близкого родственника лукашисты давят на @belzhd_live. Они требуют удалить Telegram-канал и прекратить деятельность", - уточняет Гаюн.
И напоминает, что именно телеграмм-канал @belzhd_live с начала войны внимательно следит и публикует информацию об огромном количестве прибывающих в Беларусь военных эшелонов оккупационных войск ВС РФ.
"Эта информация очень мешает планам Путина и Лукашенко – и это не преувеличение. Мы уверены, что, в том числе благодаря работе @belzhd_live, удалось значительно замедлить и обнародовать движение военных эшелонов ВС РФ перед вторжением в Украину в феврале 2022 года", - констатирует Гаюн.
По словам участников канала, вот реальность, с которой сталкиваются белорусы каждый день.
"И это прямое доказательство того, что режим Лукашенко де-факто террористический. А белорусы, задерживаемые по политическим причинам или за поддержку Украины, оказываются в заложниках в прямом смысле", - свидетельствует Гаюн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І ви впевнені, що ці білоруси вже не перетворилися на українців?
Ну і всередині Біломосковії ще нехай 1000 гідних білорусів є - решта відстій, і країна Біломосковія відстій
2019 год:
Среди лидеров других государств украинцы лучше всего относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно. Таковы результаты http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/dinamika_otnosheniya_ukraincev_k_mirovym_lideram.html опроса , проведенного социологической группой Рейтинг.
2021 год:
Справедливости ради стоит отметить, что его рейтинг в Украине после 20-го года, массовых избиений и пыток беларусов упал в два раза: 34% положительно относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Таковы результаты https://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/ocenka_otdelnyh_voprosov_mezhdunarodnoy_politiki_2-4_sentyabrya_2021.html опроса , проведенного социологической группой Рейтинг 2-4 СЕНТЯБРЯ 2021.
Ещё раз!!!
Сентябрь 2021 года. Полтора года назад. Беларусь тонет в крови и пытках. Тысячи политзаключённых. Треть населения Украины закаханая у Лукашенко.
И только в 2022 году 96% украинцев стали негативно относятся к Александру Лукашенко. Для того чтобы у вас открылись глаза на вашего улюбленного политика, вам понадобилась Буча.
За південь та схід взагалі мовчу....