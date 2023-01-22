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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 22 января россияне нанесли 5 авиаударов и совершили более 20 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

су

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о российских ударах по территории Украины в течение 22 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетный удар по критической инфраструктуре в Запорожской области. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отмечается в сообщении.

Также в Генштабе подчеркнули, что угроза авиационных и ракетных ударов Российской Федерации по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

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Автор: 

авиация (2821) Генштаб ВС (6194) крылатые ракеты (878)


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А че все молчат что шойгу склеил ласты? Лед тронулся, кацапы готовятся к капитуляции без свидетелей.
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22.01.2023 20:32 Ответить
упал головой на табакерку, штоли?
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22.01.2023 20:39 Ответить
самому интересно. утка пошла по
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22.01.2023 20:48 Ответить
ЗЫ... промуйловскому повару готовиться, бацька - прицепом. А там и пыня подтянется... И кто теперь будет перечить, шо кацапы в этом году не сдуются...
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22.01.2023 20:40 Ответить
А были времена, когда зрадое...ы на Цензоре подсчитывал сколько же тысяч (!!!) единиц у рашистов самолетов и вертолетов и посыпали голову пеплом привычно истеря на публику...
И вот 5 ударов за день всё на что еще способны путинскые горе-соколы.
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22.01.2023 20:56 Ответить
Бу-га-га-га... кацапа спалилась. Тааваристч - из перелаца?... ХЕХ...
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22.01.2023 21:00 Ответить
 
 