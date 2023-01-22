В течение 22 января россияне нанесли 5 авиаударов и совершили более 20 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о российских ударах по территории Украины в течение 22 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов по позициям Сил обороны и ракетный удар по критической инфраструктуре в Запорожской области. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отмечается в сообщении.

Также в Генштабе подчеркнули, что угроза авиационных и ракетных ударов Российской Федерации по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины.

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