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Новости Война
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Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту, – генпрокурор Гешев

вибух,кримський,міст

Болгария, безусловно, не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту, произошедшем в октябре прошлого года.

Об этом заявил генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Коллеги из прокуратуры города Софии категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту. Это еще одна российская гибридная атака против европейского сообщества", - заявил Гешев.

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Взрыв на Крымском мосту, соединяющем оккупированный Крым с Россией, произошел 8 октября 2022 года. Вскоре после взрыва россияне заявили о том, что якобы грузовик, в котором находился взрывчатка, среди прочего якобы проехал через территорию Болгарии, чтобы добраться до своей цели.

Автор: 

Болгария (654) Керченский мост (392)


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Топ комментарии
+12
Не викручуйтеся болгари! На мосту портрет Христо Ботева знайшли!
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22.01.2023 20:51
+8
Послиця в Болгарії,я надіюсь,дуже фахово заспокоїть болгарського переляканого генпрокурора.
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22.01.2023 20:53
+6
Оправдовуємся? Чи це новий посол чи пОСЛИЦЯ почала працювати?
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22.01.2023 20:49
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Оправдовуємся? Чи це новий посол чи пОСЛИЦЯ почала працювати?
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22.01.2023 20:49 Ответить
Не викручуйтеся болгари! На мосту портрет Христо Ботева знайшли!
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22.01.2023 20:51 Ответить
Вобщето грузовик ехал со стороны Тамани в Крым.
Вот это болгары круг дали.
Через Китай,шо ли?
Наверно хотели перекрыть путь конкурентам помидор.
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23.01.2023 00:07 Ответить
У кацапів - своя "еоргафія"
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23.01.2023 01:00 Ответить
Це рука Божа, можете навіть не напрягатися..
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22.01.2023 20:53 Ответить
Невдовзі ще Благодатний Вогонь чудити почне, будьте готові до цього..
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22.01.2023 20:54 Ответить
Послиця в Болгарії,я надіюсь,дуже фахово заспокоїть болгарського переляканого генпрокурора.
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22.01.2023 20:53 Ответить
Та і ми так кажемо. То у москалів у фурі в пакувальній плівці пухирці почали лопатися, а там ефект доміно, резонанс, ще і цистерни поруч стояли. Якось так. Просто збіг обставин
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22.01.2023 20:56 Ответить
Та ну на!
Всім відомий "болгарський укол зонтіком" 😂
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22.01.2023 20:58 Ответить
А еще на этом грузовике ехали боевые комары, некоторые родом из "братской" Сербии - вообще нож в спину.
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22.01.2023 21:01 Ответить
А за кермом був бойовий гусак , і колеса накачані іпритом
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22.01.2023 21:03 Ответить
Як оперативно. )) Проте, після нашої перемоги шкодуватимуть про це тупе і недоречне виправдовування.
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22.01.2023 21:14 Ответить
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22.01.2023 21:15 Ответить
Нова послиця вже з усіма познайомилась
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22.01.2023 21:22 Ответить
ага, в 6 сторіччі заложив Аспарух особисто при переселенні
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22.01.2023 21:35 Ответить
чого це болгари так швидко обісялися, їм не відомо що на расєї внутрішній громадянський конфлікт...)
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17.07.2023 10:36 Ответить
 
 