Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту, – генпрокурор Гешев

Болгария, безусловно, не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту, произошедшем в октябре прошлого года.

Об этом заявил генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Коллеги из прокуратуры города Софии категорически установили, что Болгария не имеет никакого отношения к взрыву на Крымском мосту. Это еще одна российская гибридная атака против европейского сообщества", - заявил Гешев.

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Взрыв на Крымском мосту, соединяющем оккупированный Крым с Россией, произошел 8 октября 2022 года. Вскоре после взрыва россияне заявили о том, что якобы грузовик, в котором находился взрывчатка, среди прочего якобы проехал через территорию Болгарии, чтобы добраться до своей цели.