Российские оккупанты попытались наступать малыми группами в Запорожской области, но были отброшены, - Силы обороны
Российские войска пытались проводить наступление малыми группами на юге Украины, в частности на Запорожье, однако потерпели поражение и вынуждены были отступить.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил в эфире Суспільного.
Он отметил: "В настоящее время враг предпринимает небольшими группами определенные попытки улучшить свое тактическое положение. В некоторых моментах ему даже удавалось продвигаться. Но эти его попытки были остановлены, и враг вынужден был отступить".
Ерин подчеркнул, что в настоящее время положение украинских войск не изменилось.
"Что касается накопления сил врага. Осуществляется определенное усиление на отдельных направлениях. В целом группировка противника на Запорожском направлении была достаточно усилена по сравнению с недавним временем. Вместе с тем, говорить о создании какой-то мощной группировки, способной на полномасштабное наступление, нельзя", - отметил он.
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пуск фугасной ракеты из Стугны по группе оккупантов! лашпорта во все стороны летят.... ))
https://twitter.com/i/status/1617220246603194369
@Danko007
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22 год
Просто цікаво, як багато людей 50+ років розуміють, що те, що зараз їх діти та онуки під прицілом російських ракет - це наслідок того, що у 90-х їм була нецікава політика й вони або не ходили на вибори, або обирали довбойобів?
Мені зрозуміло