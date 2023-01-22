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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты попытались наступать малыми группами в Запорожской области, но были отброшены, - Силы обороны

рф,атака,армія,запоріжжя

Российские войска пытались проводить наступление малыми группами на юге Украины, в частности на Запорожье, однако потерпели поражение и вынуждены были отступить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил в эфире Суспільного.

Он отметил: "В настоящее время враг предпринимает небольшими группами определенные попытки улучшить свое тактическое положение. В некоторых моментах ему даже удавалось продвигаться. Но эти его попытки были остановлены, и враг вынужден был отступить".

Ерин подчеркнул, что в настоящее время положение украинских войск не изменилось.

"Что касается накопления сил врага. Осуществляется определенное усиление на отдельных направлениях. В целом группировка противника на Запорожском направлении была достаточно усилена по сравнению с недавним временем. Вместе с тем, говорить о создании какой-то мощной группировки, способной на полномасштабное наступление, нельзя", - отметил он.

Читайте также: Россияне в Запорожской области проводят разведку боем и наращивают поставки из Крыма, - Ерин

Автор: 

армия РФ (19057) Запорожская область (3047) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+7
какая отвратітєльная рожа
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22.01.2023 21:42
+5
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22.01.2023 21:27
+4
красивое!
пуск фугасной ракеты из Стугны по группе оккупантов! лашпорта во все стороны летят.... ))
https://twitter.com/i/status/1617220246603194369
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22.01.2023 21:27
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красивое!
пуск фугасной ракеты из Стугны по группе оккупантов! лашпорта во все стороны летят.... ))
https://twitter.com/i/status/1617220246603194369
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22.01.2023 21:27 Ответить
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22.01.2023 21:27 Ответить
какая отвратітєльная рожа
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22.01.2023 21:42 Ответить
А мысли, еще хуже.
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22.01.2023 21:52 Ответить
Там медом намазано а не гімном, чого вони туди повзуть...
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22.01.2023 21:28 Ответить
гівно з собою (на собі))) несуть... щоби все кругом було як в говені )))
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22.01.2023 21:50 Ответить
Згадав совецкий анекдот про китайську армію, будемо наступати маленькими групами по 300 тис. кожна
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22.01.2023 21:32 Ответить
Нема ше мабуть стільки снарядів -- довбанути по тих накопиченнях .
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22.01.2023 21:38 Ответить
Олег Данилов
@Danko007
·
22 год
Просто цікаво, як багато людей 50+ років розуміють, що те, що зараз їх діти та онуки під прицілом російських ракет - це наслідок того, що у 90-х їм була нецікава політика й вони або не ходили на вибори, або обирали довбойобів?

Мені зрозуміло
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22.01.2023 21:43 Ответить
Перші вибори були за президентської кампанії Ющенка. До того все було імітацією яку люди все рівно одобрямс.
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22.01.2023 22:00 Ответить
Не треба відкидувати, треба вбивати.
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22.01.2023 22:12 Ответить
 
 