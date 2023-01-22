"Слуга народа" Яременко о закупке продовольствия для ВСУ: Стоит объяснить, как яйцо за 7 грн для домашнего салата министра обороны становится яйцом за 17 грн для солдата? Где мы тренируем эти яйца?

Ситуация с замминистра Лозинским очевидна – любой чиновник, у которого в руках или возле рук которого есть 400 тысяч долларов, является коррупционером. Ситуация с контрактами на закупку продуктов питания для ВСУ несколько сложнее, но разборов полета в этом эпизоде не избежать. А обвинения чуть ли не в госизмене со стороны Минобороны в адрес "побеспокоивших" ведомство журналистов своими "мелочными" придирками на пару миллиардов гривен выглядят абсолютно неадекватными.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко, комментируя задержание на взятке в $400 тыс. и.о. министра развития громад и территорий Лозинского и информацию журналистов, что Минобороны заключило соглашение на продовольствие для военных по почти втрое завышенным ценам, передает Цензор.НЕТ.

"Истории о масштабной коррупции во время войны угнетают не меньше смерти на войне друзей.

Правды девать некуда: нынешние высокопоставленные коррупционеры попали на должности уже при моей смене. И это вызывает чувство собственной вины. Очень унизительное чувство.

Ситуация с замминистра Лозинским и взяткой в размере 400 тысяч долларов для меня очевидна и не нуждается в каких-либо разборах полета. Любой чиновник, у которого в руках или возле рук которого 400 тысяч долларов, является коррупционером. Такая сумма не может оказаться в пользовании государственного служащего честно и законно (тех, кто законно получали премии в таком размере, знаем поименно; чтобы их пересчитать, хватит пальцев на руках). Даже в период колядования. У чиновников не может быть нужд иметь такие суммы – все персональные жизненные потребности можно одномоментно решить меньшей суммой. С моей эмоциональной точки зрения, единственная причина арестовать, а не ликвидировать государственных чиновников, являющихся обладателями таких сумм, это разве что необходимость узнать, где спрятаны другие украденные деньги. Я не вижу возможности оправдать или смыть без крови желание взять взятку у людей, которых война лишила самого элементарного. Это мародерство. В марте прошлого года мне было жаль примотанного на Харьковском шоссе пленкой к столбу наркомана, который "утащил" из ближайшего "Сильпо" пару котлет. Заместителя министра с 400 тысячами долларов не жалко, что бы с ним ни сделали в судебном или внесудебном порядке. Но замминистра повезло в том, что преследуют его правоохранительные органы и именно в судебном порядке.

Читайте также: "Вряд ли сам Лозинский обсуждал бы взятки без ведома самого Шмыгаля", - Бутусов

Ситуация с контрактами на закупку продуктов питания для Минобороны несколько сложнее. Немного. Указанные в контрактах суммы очень высоки, чтоб оправдать их хоть какими-то экономическими расчетами. Но знающие люди утверждают, что крупнейшие торговые сети не смогли бы обеспечить поставку продовольствия для армии по ценам, как в их магазинах. Очень много специфики, сложной логистики, правовых и экономических рисков. Но это все. Даже посвященные в тему ценообразования говорят, что наверняка журналисты погорячились с выводами, что цены завышены в полтора-два раза. Но цены почти наверняка серьезно завышены. То есть речь идет не о том, были ли перерасходы (кража, нецелевое, нерациональное использование средств налогоплательщиков), а о размере.

И при этих обстоятельствах обвинения чуть ли не в шпионаже и госизмене со стороны Минобороны в адрес журналистов, "потревожавших" оборонное ведомство своими "мелочными" придирками на пару миллиардов гривен, выглядят совершенно неадекватными.

Кровь на фронте проливает не Минобороны. Пафоса надо меньше. Больше разъяснений и доказательств. Потому что лично я увидел в публикации и объяснениях автора расследования продовольственных закупок не манипуляции, а очень логичные вопросы, которых можно было бы избежать, если бы чиновники Минобороны меньше прикрывались военным временем. Если автор расследования и допустил какие-то методологические ошибки, то стоит поблагодарить его за бдительность и объяснить, как яйцо за 7 гривен для домашнего салата министра обороны становится яйцом за 17 гривен для солдата? Где мы тренируем эти яйца?

Разборов полета в этом эпизоде не избежать, и уверен, что это не будет так просто, как было в прошлом году Минобороны решать в парламенте любые вопросы.

Читайте также: На соглашении о поставках продуктов военным в 13 млрд грн "пилят" около 4 млрд. Либо Резников опровергает, либо уходит в отставку, - Шабунин

Мало кто хочет хлопать глазами перед согражданами и иностранными партнерами, которых все это демотивирует не меньше.

Но все это будет.

А сейчас хочется просто попросить прощения", - заявил "слуга народа".