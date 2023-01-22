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"Слуга народа" Яременко о закупке продовольствия для ВСУ: Стоит объяснить, как яйцо за 7 грн для домашнего салата министра обороны становится яйцом за 17 грн для солдата? Где мы тренируем эти яйца?

яременко

Ситуация с замминистра Лозинским очевидна – любой чиновник, у которого в руках или возле рук которого есть 400 тысяч долларов, является коррупционером. Ситуация с контрактами на закупку продуктов питания для ВСУ несколько сложнее, но разборов полета в этом эпизоде не избежать. А обвинения чуть ли не в госизмене со стороны Минобороны в адрес "побеспокоивших" ведомство журналистов своими "мелочными" придирками на пару миллиардов гривен выглядят абсолютно неадекватными.

Об этом написал на своей странице в фейсбуке нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко, комментируя задержание на взятке в $400 тыс. и.о. министра развития громад и территорий Лозинского и информацию журналистов, что Минобороны заключило соглашение на продовольствие для военных по почти втрое завышенным ценам, передает Цензор.НЕТ.

"Истории о масштабной коррупции во время войны угнетают не меньше смерти на войне друзей.

Правды девать некуда: нынешние высокопоставленные коррупционеры попали на должности уже при моей смене. И это вызывает чувство собственной вины. Очень унизительное чувство.

Ситуация с замминистра Лозинским и взяткой в размере 400 тысяч долларов для меня очевидна и не нуждается в каких-либо разборах полета. Любой чиновник, у которого в руках или возле рук которого 400 тысяч долларов, является коррупционером. Такая сумма не может оказаться в пользовании государственного служащего честно и законно (тех, кто законно получали премии в таком размере, знаем поименно; чтобы их пересчитать, хватит пальцев на руках). Даже в период колядования. У чиновников не может быть нужд иметь такие суммы – все персональные жизненные потребности можно одномоментно решить меньшей суммой. С моей эмоциональной точки зрения, единственная причина арестовать, а не ликвидировать государственных чиновников, являющихся обладателями таких сумм, это разве что необходимость узнать, где спрятаны другие украденные деньги. Я не вижу возможности оправдать или смыть без крови желание взять взятку у людей, которых война лишила самого элементарного. Это мародерство. В марте прошлого года мне было жаль примотанного на Харьковском шоссе пленкой к столбу наркомана, который "утащил" из ближайшего "Сильпо" пару котлет. Заместителя министра с 400 тысячами долларов не жалко, что бы с ним ни сделали в судебном или внесудебном порядке. Но замминистра повезло в том, что преследуют его правоохранительные органы и именно в судебном порядке.

Читайте также: "Вряд ли сам Лозинский обсуждал бы взятки без ведома самого Шмыгаля", - Бутусов

Ситуация с контрактами на закупку продуктов питания для Минобороны несколько сложнее. Немного. Указанные в контрактах суммы очень высоки, чтоб оправдать их хоть какими-то экономическими расчетами. Но знающие люди утверждают, что крупнейшие торговые сети не смогли бы обеспечить поставку продовольствия для армии по ценам, как в их магазинах. Очень много специфики, сложной логистики, правовых и экономических рисков. Но это все. Даже посвященные в тему ценообразования говорят, что наверняка журналисты погорячились с выводами, что цены завышены в полтора-два раза. Но цены почти наверняка серьезно завышены. То есть речь идет не о том, были ли перерасходы (кража, нецелевое, нерациональное использование средств налогоплательщиков), а о размере.

И при этих обстоятельствах обвинения чуть ли не в шпионаже и госизмене со стороны Минобороны в адрес журналистов, "потревожавших" оборонное ведомство своими "мелочными" придирками на пару миллиардов гривен, выглядят совершенно неадекватными.

Кровь на фронте проливает не Минобороны. Пафоса надо меньше. Больше разъяснений и доказательств. Потому что лично я увидел в публикации и объяснениях автора расследования продовольственных закупок не манипуляции, а очень логичные вопросы, которых можно было бы избежать, если бы чиновники Минобороны меньше прикрывались военным временем. Если автор расследования и допустил какие-то методологические ошибки, то стоит поблагодарить его за бдительность и объяснить, как яйцо за 7 гривен для домашнего салата министра обороны становится яйцом за 17 гривен для солдата? Где мы тренируем эти яйца?

Разборов полета в этом эпизоде не избежать, и уверен, что это не будет так просто, как было в прошлом году Минобороны решать в парламенте любые вопросы.

Читайте также: На соглашении о поставках продуктов военным в 13 млрд грн "пилят" около 4 млрд. Либо Резников опровергает, либо уходит в отставку, - Шабунин

Мало кто хочет хлопать глазами перед согражданами и иностранными партнерами, которых все это демотивирует не меньше.

Но все это будет.

А сейчас хочется просто попросить прощения", - заявил "слуга народа".

Автор: 

госзакупки (960) Минобороны (9288) еда (352) Яременко Богдан (150) Лозинский Василий (16)


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Топ комментарии
+60
Яременко! Якби ти на засіданнях ВР не ****** шукав а займався законодавством то яйця-б солдатам по 17 грн /шт не закуповували-б!
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22.01.2023 21:40
+47
Оооо це точно эксперт по яйцям! Що це ща пздц сьогодні відбувається?!
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22.01.2023 21:39
+40
О, виліз бдітєль моралі
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22.01.2023 21:39
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Правила форума Совет форумчан
ТАБУ !!!
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22.01.2023 21:38 Ответить
О. анал табу у-у-у-у-у.
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22.01.2023 22:00 Ответить
Анекдот:
-Изя, сына а скоко будет 2×2?
-3.
-Ты шо,дурак Изя?
-Ну, 4.
-Изя,ну ты немного ошибся,подумай.
-А шо-5?
-Молодец Изя, будешь человеком.
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22.01.2023 23:40 Ответить
Анекдот одесский:
- Резя, сына, а скоко будет 2×2?
- 3.
- Ты шо, дурак, Резя?
- Ну, 4.
- Резя, ну ты трохи не туда ошибся, подумай.
- А шо: 5?
- Молодец, Резя, будешь министром.
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29.01.2023 21:45 Ответить
О, виліз бдітєль моралі
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22.01.2023 21:39 Ответить
Не знаю, де тренують яйця, але знаю, як саме.
Беруть яйце за 7грн, викликають для нього повію за 10грн і в сумі виходить яйце за 17грн!
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22.01.2023 21:57 Ответить
Цю свиню, треба було заколоти, коли вона ще перший раз обісралася..
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22.01.2023 21:39 Ответить
Якби всі на печерських пагорбах так грішили, то ми б жили як німці
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29.01.2023 21:49 Ответить
Оооо це точно эксперт по яйцям! Що це ща пздц сьогодні відбувається?!
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22.01.2023 21:39 Ответить
В стоимость магазинного яйца за 7 грн уже вложена прибыль, то есть оно должно стоить 5 грн, а если брать оптом - то вообще 4, а не 17 грн..
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22.01.2023 22:21 Ответить
Саме так, дрібногуртова ціна 4-5 грн
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29.01.2023 21:52 Ответить
Ціна зеленому яйцю 17 грн

А бійці пишуть, що ті хто мав хоч який бойовий досвід до масштабної війни, вже майже закінчуються- вбиті і поранені.
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22.01.2023 21:40 Ответить
Не пишіть маячню. Безліч досвідчених і безліч ще навчаються.
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22.01.2023 22:41 Ответить
Звідки пишуть? Залужний знає?
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22.01.2023 22:43 Ответить
Чи це, може, пише не Ксенія, а Аксинья?
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22.01.2023 22:45 Ответить
псевдо кацапки
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29.01.2023 21:54 Ответить
У чиновників не може бути потреб володіти такими сумами - усі персональні життєві потреба можна одномоментно вирішити меншою сумою
===========
жаба задавила
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22.01.2023 21:40 Ответить
Яременко! Якби ти на засіданнях ВР не ****** шукав а займався законодавством то яйця-б солдатам по 17 грн /шт не закуповували-б!
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22.01.2023 21:40 Ответить
а годували солдат скумбрією по 8 грн!
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22.01.2023 21:45 Ответить
Це цеи шо з РАДИ проституток визвонював .
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22.01.2023 21:41 Ответить
Це те йєті що б.... викликав під час засідання в Раді клеймить ?
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22.01.2023 21:41 Ответить
Шукав, але йому відмовили, вірніше обмежили " Анал -табу"
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22.01.2023 21:53 Ответить
Може то крашанки розмальовані на цілий рік .
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22.01.2023 21:43 Ответить
Так, ручна робота - handjob. Є яйця Фаберже, тепер ще є й яйця Резнікова.
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29.01.2023 21:57 Ответить
Мабуть переплутали з яйцями Фабєрже...
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22.01.2023 21:43 Ответить
с яйцами все просто...., и 17 грн. это даже дешево! ))
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22.01.2023 21:43 Ответить
Як це: де ми їх тренуємо? Всі ми пам'ятаємо, де ви тренуєте. От тільки, якого хера за наш рахунок?!
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22.01.2023 21:46 Ответить
Якщо яременко влаштує резнікову " анал-табу", можна проституток і пробачити, хто тут без такого гріха...
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22.01.2023 21:47 Ответить
Украина никогда не победит коррупцию ведя политику воспитания коррупционеров.
- Как можно победить коррупцию, когда детей от садика до окончания школы приучают носить взятки - как не на ремонты, так на подарки учителям?
- Как можно победить коррупцию, когда для поступления в институты и другие учебные заведения нужно отнести взятку?
- Как можно победить коррупцию в стране где с малых лет учат что для достижения жизненного благополучия, нужно давать, давать и еще раз давать взятки.

И получив специальность после такой дрессировки - любой будет брать взятки так как именно коррупционером его воспитала украинская система образования.
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22.01.2023 21:47 Ответить
Я больше скажу. Нас с малых лет учили не только носить учителям шоколадки чтобы им понравиться, а еще нас учили с детства врать и придумывать нереальные истории. Как сейчас помню как учительница по языку говорила что мне нужно что то придумать и насочинять минимум на два листа, когда мы писали сочинения, а то у меня правды реальной получилось всего на пол страницы.
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22.01.2023 21:59 Ответить
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22.01.2023 22:20 Ответить
Хватит нести эту чушь. Причины коррупции совсем в другом. Власть живет по своим законам и когда в неё вступают, то перенимают её мораль. Это не переносится с общества.
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22.01.2023 22:08 Ответить
Кто согласился изменить мораль - тот попадает власть. Остальные могут быть образцовыми членами общества - во власть они никогда не попадут.
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22.01.2023 22:09 Ответить
В государственные органы власти попадают дети элитных коррупционеров. И этого никто не станет отрицать кроме самих коррупционеров.
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22.01.2023 22:15 Ответить
По разному. Суть в том что любой институт, а чиновницкий аппарат это институт имеет свою внутреннюю мораль. Её не изменить извне. Разве что изменить условия существования этого института.
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22.01.2023 22:17 Ответить
Поц из рашки рассказал про местные обычаи. У нас уже 3 шага вперед сделано.
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29.01.2023 22:01 Ответить
можливо в ціну яйця внесли страхування кур, які ці яйця несуть
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22.01.2023 21:48 Ответить
+ страхування померлої прабабусі Ноя
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29.01.2023 22:03 Ответить
варто МО відправити на фронт в повному складі , а усі закупівлі просити Пентагон робити, бо у нас відсутні посадовці без корупціі, тоді яйце буде по 5 (саме така середня гуртова ціна з фабрик)- і ми всі будемо здивовані!
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22.01.2023 21:48 Ответить
Скажу більше, фабрики зможуть напряму постачати з невеликим профітом свіжак і будуть задоволені усі.
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22.01.2023 22:23 Ответить
гуртова ціна з фабрик - від 3,20 грн. (8 центів)
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22.01.2023 22:31 Ответить
А за зданий Південь, монополію на ТБ і завгоспа на чолі країни цьому балаболу не соромно?
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22.01.2023 21:48 Ответить
"Історії про масштабну корупцію під час війни пригнічують не менше, ніж смерть на війні друзів"

***, ви у це вірите, що у цього довпойопа можуть бути друзі на війні?! Я не вірю.
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22.01.2023 21:49 Ответить
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22.01.2023 21:51 Ответить
і це за кг а не за штуку !!!
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22.01.2023 22:01 Ответить
Жд'м. Еще дубинский и бужанский не отметились в теме.
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22.01.2023 21:51 Ответить
Хто в курсі: анал ще табу?
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22.01.2023 21:51 Ответить
Як для кого.
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22.01.2023 21:56 Ответить
у кацапів точно табу, але вони їм нехтують.
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22.01.2023 22:25 Ответить
ці міністри не хочуть перемоги України по ділах вони не кращі окупантів.
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22.01.2023 21:54 Ответить
Міністр оборони Резніков вимагає від СБУ покарати журналістів, які викрили мільярдні зловживання в його відомстві.
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22.01.2023 21:55 Ответить
У нас є : МВС, САП, НАБУ, СБУ, НАЗК (в частині, що стос.), рахункова палата, ДБР, Антикорупційний суд, в більшості цих державних органів є слідчі з особливо важливих справ, яким гарантовано безперешкодна, першочергова можливість отримувати інформацію в ході розслідування або перевірки...Тобто, виявляється такої армії замало, щоб підтвердити або спростувати елементарну інформацію про можливий злочин...

П.С. Фсьо, надскладна справа з 10 невідомими. Там справа була про гуманітарку в Запоріжжі та тисячі тон зерна з Держрезерву, яку з"їли миші. У мене фсьо.
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22.01.2023 22:06 Ответить
Они почти год сидели молча и занимались своими делами прикрываясь политическими должностями и только когда у раши начались серьезные проблемы, все эти деятели начали визжать о коррупции.
Я не верю что у этих борцов с коррупцией в минобороны есть друзья на фронте. Все друзья этих борцов в Монако и на Мальдивах пивко с королевскими омарами употребляют насмехаясь с наших военных которые в замерзлых окопах отбивают атаки одичалых.
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22.01.2023 21:55 Ответить
Знаток "анала", сейчас расскажет от куда яйца берутся
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22.01.2023 21:57 Ответить
Конечно, надо разобраться
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22.01.2023 21:57 Ответить
так ось які яйця по 17 грн
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29.01.2023 22:08 Ответить
яйця цього анала тренуються в табу. Бо всі вони - зебіли.
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22.01.2023 21:59 Ответить
Так ти ж сам тренував свої яйця до 17 грн у ВР, шукаючи повій , замість того, щоби працювати.
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22.01.2023 21:59 Ответить
піар на крові своїх ?
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22.01.2023 22:00 Ответить
яйця дивляться на доллар як на гівно
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22.01.2023 22:00 Ответить
***, після такого «крінжу і шейму», я б на місці цього любителя нетрадиційного сексу, мовчала як риба об лід. А воно диви, вилізло.

пс. А яйця таки золоті виходять
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22.01.2023 22:01 Ответить
Яйца по 17 грв табу.
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22.01.2023 22:06 Ответить
А картопля по 22? Я в сільпо вроздріб беру по 7.90… велика, якісна..
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22.01.2023 22:20 Ответить
Опа хто б ******, він шо досі живий?
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22.01.2023 22:08 Ответить
а шо, є інфа?
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22.01.2023 22:12 Ответить
Цей чувак ще й мазохіст
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22.01.2023 22:09 Ответить
Позорники! Ганьба.
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22.01.2023 22:11 Ответить
поймал вора,повесь!!!
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22.01.2023 22:15 Ответить
перефразую класика--яйця не винні
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22.01.2023 22:17 Ответить
скажите об этом товарищу Зеталину, он же не в курсе дела...
- он тупо в доле чи зецпредседатель Фунт?
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22.01.2023 22:17 Ответить
Як ця істота може вірно служити народу, як воно не вірне навіть своїй же сімї?
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22.01.2023 22:19 Ответить
Що за дурня! Я купив у Львові генератор, який при курсі долару 28 коштував 12000, тепер при курсі 41 вже 20000. Нова Пошта ще плюс 2000 грн. Якщо НП з доставкою буде 3000. Впевнений що яйця будут літом 10 шт, з развозом до міста споживання, 14, з прибутком 15% буде 16грн.
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22.01.2023 22:19 Ответить
Закупку роблять в невеликому маркеті? Не смішіть людей. Генератори і в сільпо. Вартість яйця не перевищує 7 гр. Це вроздріб. А, якщо оптом?
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22.01.2023 22:23 Ответить
А тебя не удивляет, что мясо живым весом 40грн кг, на базаре 150, а шашлык 500. Яйца бывают разные, от 40 до 60 грамм. Во первых в договоре 17 грн не 10, а 15 штук. Во вторых купи в Запорожье, а поставь в Полтаве, в 50 мест за 1000км. Думайте хоть иногда!
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26.01.2023 11:25 Ответить
Саме вам, якщо магазин відвідує не більше сотні людей в день,- яйця продавати не вигідно. Та не пишіть маячню, бо для армії закупівля йде по-іншому…виявилось
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22.01.2023 22:27 Ответить
ППЦ! не яйца покупали, а услугу по снабжению, где поставка в адрес потребителя, хранение, сортировка и т.д. 40% цены. Сколько они будут стоить в октябре?
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26.01.2023 11:28 Ответить
выполз пудель и про яйца рассуждает.
потаскушку заказал уже пес блудливый
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22.01.2023 22:29 Ответить
Прямо у ВР і тренуєте
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22.01.2023 22:39 Ответить
А що він не так сказав?! Що згадали йому тих повій, бачите, не даром шукав, таки відробила пороблене.
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22.01.2023 22:39 Ответить
Вам бл*** не угодишь. Скумбрия по 8 вам не нравилась. Теперь яйца по 17 тоже вам не по душе
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22.01.2023 22:44 Ответить
Мусимо віддати належне цьому зеленому герою(без сарказму). Анал табу, воістину табу.
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22.01.2023 22:47 Ответить
А Рєзніков ще не написав заяку на відставку? Ні честі, ні моралі...
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22.01.2023 22:52 Ответить
Де ми ці яйця тренуємо? - в АНАЛІ у шльондр.
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22.01.2023 23:08 Ответить
Без жодного сумніву, повернути всю сумму в бюджет... Немає тюрма на термін поки не ввдпрацює до копійки..
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22.01.2023 23:23 Ответить
Богдане, а в яку ціну шльондри для слуг народу, не підкажете? Ви ж експерт з цього питання.
А за лозинського і особам з мо що уклали договір на закупку харчів, можна не переживати - коштів на відкуп вистачить.
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22.01.2023 23:32 Ответить
Бггг. АналТабу вышел из сумрака. Осталось, чтобы низкого качества нардеп Третьякова штонебудь прокомментировала.
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22.01.2023 23:46 Ответить
Ну почалось! Теперь відважним журналістам потрібно з'ясувати та пояснити, як яйця з категорії товара перекачували в категорію послуг, бо договір укладен на закупівлю послуг з організації харчування. Міліарди швидко порахували.
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22.01.2023 23:53 Ответить
😁
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23.01.2023 00:24 Ответить
Коррупцию можно очень быстро и легко искоренить. Необходима презумция виновности всех, имеющим к бюджету доступ, а также чиновников и депутатов. Они виновны, изначально. Им, родным их и друзьям доказывать необходимо то, что их счета, недвижка, траты и т.п., все соответствует зарплате. Во всяком случае, так было в Сингапуре. Есть успешный опыт.
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23.01.2023 02:14 Ответить
в суспільстві де хер хто цінує репутацію і честь годі сподіватись перемогти корупцію, суспільству якому начхати на поряднісь підходить і президент піськограй і депутати проститути і яйця в триціни для тих хто захищає тебе щодня
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23.01.2023 05:45 Ответить
И нафига ото с пол кило земли тащить домой.
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23.01.2023 07:06 Ответить
Ну ви ж маланці,ви і пояснюйте,як...
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23.01.2023 07:04 Ответить
Скумбрия - по 8 грн. Яйца - по 17 грн. ШО МЕЖДУ НИМИ ОБЩЕГО? Правильно думаете.
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23.01.2023 07:10 Ответить
да что вы все про яйца ? Я вот вчера купил отличную картошку в атб по 7 грн 50 коп. В скандальном материале картоху покупают по 22 грн. ((
300% накрутки.
Любой адекватный человек задаст вопрос , как такое возможно ?
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23.01.2023 07:20 Ответить
Організація. яка себе назвала "слугами" із самого початку була націлена на грабунок і мародерство свого народу. Там не тільки яйця по 170 грн., там все, виключно все в таких пропорціях. Просто війна, народу немає коли розбиратися і всі дірки закривають США і ЄС, якто кажуть, не на часі. Вже видніється той час, коли по кожному факту будуть розбиратися реальні прокурори і судді, а не одиничні факти, виявлені ще якось не позеленівшими журналістами.
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23.01.2023 07:29 Ответить
почалася передвиборча гонка?
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23.01.2023 09:46 Ответить
на курсах по грабежу украіни на закарпатті...
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09.02.2023 17:21 Ответить
 
 