Джонсон о танках для Украины: "Я был в Буче. Как можно эскалировать больше?"
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что наличие современного оружия у украинской армии не приведет к эскалации.
Об этом он сказал во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в которой принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Это значит, что надо предоставить танки. Я горд, что мы – первая страна, которая пришлет танки "Челленджер", и мы ожидаем танков от других стран. Мы хотим получить самолеты для народа Украины, и нам нужно более совершенное оборудование, вооружение всех видов, которое позволит вам защитить свою страну", – сказал бывший премьер-министр Великобритании.
Он также подчеркнул, что наличие современного оружия у украинской армии не приведет к эскалации, ведь Россия и так использует на украинской территории все имеющиеся у него средства.
"Я был в Буче. Как можно эскалировать больше в противостоянии, где одна сторона уже использует самые совершенные современные самолеты, чтобы бомбить жилые кварталы? Украина заслуживает всей возможной помощи", - резюмировал Джонсон.
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ВИ ще Бутусову моралі почитайте за сторінку з ФОТОЖАБАМИ
на світ треба дивитись не через ігольне вушко, шоб витягнути Україну із болота совка. А для цього треба володіти різними мовами і знати закони більш продвинутих краін.
Брехня і крадіжки, крадіжки і здирництво, здирництво і хабарі.... І це тільки про КМУ і ОВА...
Невже зелєбубочка не розуміє, що на всіх документах стоять ЙОГО підписи, а не дєрьмака, татарова чи тимошонки? Невже не розуміє, що в нього вже не один пожиттєвий термін?
Хоча.... Було б ЧИМ там розуміть - диплом від батька не додає а ні мізків, а ні розуму...
Ми в Президенти силою його не тягнули, виліз? - най тепер робить свою срану роботу!
Чудова промова Президента України.
Яскравий виступ Бориса Джонсона.
Разом до Перемоги.
Тут не раша тудай, где только и гадят Украине.
ПНХ за рузьким кораблем.
Кто сжёг богатейшую в Мире библиотеку князя Ярослава Мудрого?
Моцкали или Хай Батый?
Историк Александр Палий...