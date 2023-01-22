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Джонсон о танках для Украины: "Я был в Буче. Как можно эскалировать больше?"

джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что наличие современного оружия у украинской армии не приведет к эскалации.

Об этом он сказал во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в которой принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Это значит, что надо предоставить танки. Я горд, что мы – первая страна, которая пришлет танки "Челленджер", и мы ожидаем танков от других стран. Мы хотим получить самолеты для народа Украины, и нам нужно более совершенное оборудование, вооружение всех видов, которое позволит вам защитить свою страну", – сказал бывший премьер-министр Великобритании.

Читайте также: Сейчас самое время удвоить усилия и дать украинцам все инструменты для завершения войны, - Джонсон

Он также подчеркнул, что наличие современного оружия у украинской армии не приведет к эскалации, ведь Россия и так использует на украинской территории все имеющиеся у него средства.

"Я был в Буче. Как можно эскалировать больше в противостоянии, где одна сторона уже использует самые совершенные современные самолеты, чтобы бомбить жилые кварталы? Украина заслуживает всей возможной помощи", - резюмировал Джонсон.

Автор: 

оружие (10198) самолет (3588) танк (2248) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+20
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22.01.2023 22:10
+10
Шанові друзі, пропоную поставити на голосування пропозицію назвати одну з вулиць на знак дружби в честь Б. Джонсона, А. Дуди та всіх тих, хто справді вболіває за Укрвїну. Слава
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22.01.2023 22:19
+8
то до погляду джонсонюка, звичайно
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22.01.2023 22:23
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22.01.2023 22:10 Ответить
Вашей кацапии кирдык
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22.01.2023 22:17 Ответить
А до чого тут кацапія до мене ? Чи ви так жартуете ?
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22.01.2023 22:20 Ответить
то до погляду джонсонюка, звичайно
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22.01.2023 22:23 Ответить
Ох ці мужчини
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22.01.2023 22:32 Ответить
"Вашей всей Америке, скоро кирдик" ("Брат")
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22.01.2023 22:33 Ответить
Це ви так жартуєте? Чи перефарбувались в мєльника?
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22.01.2023 22:37 Ответить
Пане , ЦЕ ШУТКУЕ ДЕМОКРАТІЯ. Чи ви хочете усіх під одну гребінку

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22.01.2023 22:47 Ответить
Пані Марія! Вам хочеться жартувати демократично? Нам в Україні зараз не до жартів!
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22.01.2023 23:15 Ответить
Но ці жарти робляться в Україні , а не СЛОВАЧЧІНІ чи США. Українці самі шуткують, а ви мені моралі читаете
ВИ ще Бутусову моралі почитайте за сторінку з ФОТОЖАБАМИ
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22.01.2023 23:35 Ответить
Приїжджайте! Пожартуємо на теренах України!Моралі вам має читати ваша совість, а не я.
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23.01.2023 00:43 Ответить
А с чого ви взяли, що я в Україну не їжджу ? Ви ще напишить , що я унітази мою чи укравнцам не потрібні дешеви ЕВРОПЕЙСЬКі авто , бо тесно на дорогах - ЯК ПИШУТЬ ТУТ тролі із секти АВТОБАРИГ 🤣🤣🤣
на світ треба дивитись не через ігольне вушко, шоб витягнути Україну із болота совка. А для цього треба володіти різними мовами і знати закони більш продвинутих краін.
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23.01.2023 11:26 Ответить
Д'єрмаку кіздець!
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22.01.2023 23:08 Ответить
Всем киздець, кроме них.
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22.01.2023 23:28 Ответить
Rule, Britannia!
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22.01.2023 22:10 Ответить
Ще б зміг німців переконати. Чи для цього треба Шольца в Бучу притягнути?
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22.01.2023 22:15 Ответить
А фракція в Раді там ще ніяка за Джонсона не збирається???
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22.01.2023 22:16 Ответить
Да какой там ескалацией еще нас пугают. Рашисты применили по Украине уже все что у них было. Было бы еще что то они бы и сейчас бомбили. Самая большая у рашистов обида что не могут применить бамбардировщики для ковровых бомбардировок по Киеву, Львову и другим городам потому что нам ПВО дали.
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22.01.2023 22:17 Ответить
Так, русскіфашисти сходять на ґовно у своїй безсилі разбомбіть "укронацистов".
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22.01.2023 22:21 Ответить
И это тоже, а еще и летунов поубавилось...потому что, взлететь и сесть еще не означает - выполнить боевой вылет...вот они с недосягаемых територий и жалят
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22.01.2023 22:22 Ответить
Ну, і як завжди, підор дЄрьмак попереду, а гундоса істота десь позаду обдовбаними оченятами лупає. Одразу зрозуміло, хто чий завгосп.
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22.01.2023 22:19 Ответить
Шанові друзі, пропоную поставити на голосування пропозицію назвати одну з вулиць на знак дружби в честь Б. Джонсона, А. Дуди та всіх тих, хто справді вболіває за Укрвїну. Слава
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22.01.2023 22:19 Ответить
Нарешті наші "союзники" вигадали чарівне слово, яке дозволяє їм пояснити будь-яке своє безглузде рішення. Це просто призведе до ескалації, виявляється.
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22.01.2023 22:21 Ответить
Допоки Банкова не позбавиться найверховнішого завгоспа і його кодли татарово-подоляцьких тимошонків, доти і будуть міньєтчиці в послицях, справи проти волонтерів та журналістів, що викривають їхнє пограбування країни, бюрехня по "єдиному аналу", переслідування опозиції...
Брехня і крадіжки, крадіжки і здирництво, здирництво і хабарі.... І це тільки про КМУ і ОВА...

Невже зелєбубочка не розуміє, що на всіх документах стоять ЙОГО підписи, а не дєрьмака, татарова чи тимошонки? Невже не розуміє, що в нього вже не один пожиттєвий термін?
Хоча.... Було б ЧИМ там розуміть - диплом від батька не додає а ні мізків, а ні розуму...
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22.01.2023 22:34 Ответить
З поіагою до вас хочу запитати: ви що думаєте що " прєдводітєль слуг народа" йшов у Президенти зробити українців щасливими? Чи думаєте якщо щеневтік очистить своє оточення від ординських кротів то зразу стане Вашінгтоном? Я переконаний що він і є уособленням свого оточення. Бо без тієї зграї дилетантів - невігласів він взагалі ніхто.
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22.01.2023 22:46 Ответить
а то вже його проблеми, чи він йшов у Президенти робити українців щасливими чи тільки своє оточення. У нього є обов"язки, які він мусить виконувати, а є речі, які він ні в якому разі робити не може.
Ми в Президенти силою його не тягнули, виліз? - най тепер робить свою срану роботу!
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23.01.2023 00:24 Ответить
На жаль,пані Марина, у щеневтіка оманського на даний час не є ніяких проблем. Він щовечора гундосить написані кимось відосики . І так вже скоро буде рік.Проблеми є у нас, тих хто живе в Україні під час навали московських тварюк.
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23.01.2023 00:53 Ответить
Святий Борис
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22.01.2023 22:36 Ответить
Thank you !!!
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22.01.2023 22:59 Ответить
Борисе, я тебе обожнюю!!
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22.01.2023 23:11 Ответить
Борю в президенти...
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22.01.2023 23:53 Ответить
Джонсонюк зробив для України більше, ніж вся зелена погань
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23.01.2023 00:49 Ответить
Дуже гарна зустріч в університеті-
Чудова промова Президента України.
Яскравий виступ Бориса Джонсона.

Разом до Перемоги.
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23.01.2023 05:14 Ответить
Тут не єдиний марафон.
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23.01.2023 06:11 Ответить
Рузский,
Тут не раша тудай, где только и гадят Украине.

ПНХ за рузьким кораблем.
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23.01.2023 15:37 Ответить
Руський це минувшина в Україні, розумник. Не має відношення до твоєї кацапомовності, яка походить з орди. І так, це не раша, де неселенню потрібно вбивати в тупу голову думки з офісу єрмака про президента щеневтік. На щастя такі потворні боти вже знають свою дорогу.
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24.01.2023 02:06 Ответить
https://youtu.be/C7I2pULTsDM ..

Кто сжёг богатейшую в Мире библиотеку князя Ярослава Мудрого?
Моцкали или Хай Батый?
Историк Александр Палий...
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23.01.2023 07:48 Ответить
 
 