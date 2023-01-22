Джонсон о танках для Украины: "Я был в Буче. Как можно эскалировать больше?"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что наличие современного оружия у украинской армии не приведет к эскалации.

Об этом он сказал во время встречи со студентами и преподавателями Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в которой принимал участие президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Это значит, что надо предоставить танки. Я горд, что мы – первая страна, которая пришлет танки "Челленджер", и мы ожидаем танков от других стран. Мы хотим получить самолеты для народа Украины, и нам нужно более совершенное оборудование, вооружение всех видов, которое позволит вам защитить свою страну", – сказал бывший премьер-министр Великобритании.

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Он также подчеркнул, что наличие современного оружия у украинской армии не приведет к эскалации, ведь Россия и так использует на украинской территории все имеющиеся у него средства.

"Я был в Буче. Как можно эскалировать больше в противостоянии, где одна сторона уже использует самые совершенные современные самолеты, чтобы бомбить жилые кварталы? Украина заслуживает всей возможной помощи", - резюмировал Джонсон.