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Новости
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Германия и Франция будут предоставлять Украине оружие в зависимости от ситуации, - декларация

макрон,шольц

Берлин и Париж будут адаптировать свою военную поддержку Украины в соответствии с ситуацией на поле боя.

Об этом говорится во Франко-германской декларации по результатам Совета по вопросам безопасности и обороны, состоявшейся 22 января в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия и Франция будут тесно координировать свою военную поддержку, чтобы обеспечить Украину необходимыми возможностями и подготовить ее Вооруженные силы так, чтобы они могли восстановить территориальную целостность страны. Две страны будут адаптировать свою поддержку в зависимости от развития ситуации на месте", – говорится в документе.

Страны самым решительным образом осуждают агрессивную войну россии против Украины и будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку Киеву во всех сферах, особенно в политической, военной, экономической, финансовой, гуманитарной, социальной и культурной. Также будет предоставляться помощь, необходимая в течение зимы.

Германия и Франция также полны решимости поддерживать восстановление Украины, активно содействовать лидерству ЕС в этой сфере и действовать вместе с партнерами, в частности через многостороннюю платформу по координации доноров, согласованную Украиной, G7, международными финансовыми учреждениями и другими ключевыми партнерами.

Читайте также: Шольц и Макрон: Мы продолжим оказывать Украине всю необходимую поддержку

"Согласно договоренности с партнерами по ЕС и G7, ФРГ и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется", - подчеркивается в декларации.

Два европейских государства полны решимости бороться с безнаказанностью за военные преступления и другие тяжкие преступления, связанные с агрессивной войной рф против Украины, и будут поддерживать усилия по привлечению виновных к ответственности.

"Мы приветствуем и поддерживаем инициативу президента Зеленского по справедливому и продолжительному миру", - говорится в декларации.

Напомним: Канцлер Шольц вместе с 19 членами своего Кабинета, а также 120 депутатов немецкого Бундестага, включая его руководство, приняли участие в праздновании 60-летия Елисейского договора, прошедших в Сорбоннском университете.

Читайте также: Берлин и Париж не позволят победить путинскому империализму, - Шольц

Автор: 

Германия (6929) Франция (3495) Макрон Эмманюэль (1298) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+17
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22.01.2023 23:58
+8
Навіщо їм жінки вони ж імпотенти?
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23.01.2023 00:15
+6
Тобто, треба ще кільканадцять Буч та стільки ж Дніпрів щоб через два роки перший лєопард приїхав?
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23.01.2023 00:00
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22.01.2023 23:58 Ответить
Навіщо їм жінки вони ж імпотенти?
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23.01.2023 00:15 Ответить
А ви як про це у свої 70 років про це знаєте?
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23.01.2023 06:28 Ответить
Якщо чоловік не здатен брати на себе відповідальність і приймати складні рішення, то одна лише наявність чоловічих органів нічого не означає.
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23.01.2023 07:10 Ответить
На ваше щастя вам не потрібне ні одне, ні друге.
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24.01.2023 02:12 Ответить
Два куколди знайшли один одного.
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23.01.2023 00:20 Ответить
🤣🤣🤣
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23.01.2023 06:53 Ответить
За ті гроші, що вони мають, проблем з жінками в них не буде, ще і кастінг будуть робити.
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23.01.2023 00:30 Ответить
схоже що вже:

цим політичним імпотентам їхні жінки так і дають, як вони нам танки
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23.01.2023 02:03 Ответить
Щоби тебе давало й не переставало.
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23.01.2023 08:39 Ответить
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22.01.2023 23:59 Ответить
Тобто, треба ще кільканадцять Буч та стільки ж Дніпрів щоб через два роки перший лєопард приїхав?
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23.01.2023 00:00 Ответить
цевже фсе? допомога закінчена по ходу
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23.01.2023 00:00 Ответить
Знов морковка перед носом.
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23.01.2023 00:04 Ответить
Тобто коли почнете відступати по всій лінії фронту, тоді шось і дамо. Але не факт, що одразу і не зовсім те, що вам потрібно. Самі вирішуватимемо....
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23.01.2023 00:04 Ответить
Всі ******* бути з переможцями, якщо українці і далі крошитимуть русню успішно, навіть німці дадуть танки, а зараз вони ще сумніваються.
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23.01.2023 00:19 Ответить
Не тільки орки виродки...
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23.01.2023 00:12 Ответить
Тупой и ещё тупее тупого 2...
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23.01.2023 00:14 Ответить
танков нет ,но ви держитесь- мусье Макрон , хер Шольц
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23.01.2023 00:19 Ответить
Вони не вірять в Україну. Тому думають, чим їм воювати, коли орки до них дійдуть. Вони відповідають за свій народ, тому мають на це право. Я не думаю, що Україна не вчинила так само, якби була на їх місці.
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23.01.2023 00:26 Ответить
і з чим же орки до них підійдуть ?
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23.01.2023 00:50 Ответить
Україна: сама стримує повномасштабне вторгнення оркостану вже рік навіть при дуже обмеженому постачанні зброї.

Німці: щось ми в них не віримо.
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23.01.2023 07:43 Ответить
Нагадує наше бюджетне фінансування!
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23.01.2023 00:31 Ответить
.
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23.01.2023 00:37 Ответить
Бабка надвое гадала- то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет))
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23.01.2023 00:39 Ответить
будуть тягнути кота яйця
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23.01.2023 00:40 Ответить
"вы не понимаете, это другое!"

соціал-демократичні політики є вивіскою західних фінансових кіл, які очевидно таки отримують свою частину зиску з газо-нафтової торговлі москви.

є добре замаскована європейська опозиція, якій набридла американо-центрична система, і яка може отримати свій шанс після того як росія зруйнує їснуючі правила.

"комплекс вини", "непроста історія стосунків", "загроза ядерної війни" - то все легкодоступні для піарного вжитку кліше.

насправді йдуть зовсім інші процеси.

і ми їх поки що не бачимо.
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23.01.2023 01:22 Ответить
Хитрожопа війна з США, рашкою і східною частиною ЄС
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23.01.2023 02:12 Ответить
СБУ, куда вы смотрите?
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23.01.2023 06:45 Ответить
Что и требовалось доказать. Оружие будут давать порционно. Чтобы и нас не снесли, но и мы сильно вперед не побежали. Нас не бросят. Хотели бы, бросили с самого начала. Это было бы и проще и дешевле. Капиталисты такие вещи просчитывают. Но и развал рахи для них страшен. Они просто хотят больно щелкнуть по носу зажравшихся касапов. Которым дали шанс стать хоть и богатым, но все же сырьевым придатком запада, по типу Саудовской Аравии. Арабы кстати с этим смирились и живут себе спокойно в своем зажиточном средневековье, мркобесяотихоньку, но в пределах своего аула и в геополитику не рыпаются. А вот плешивому карлику захотелось империи и мирового господства и руцкага мира во всем мире. Его просто проучат. Больно. Так чтобы в ближайшие пару поколений запомнилось и уже повторить не хотелось. Это хорошо. Но есть и плохое. Делать это будут на наш счет и нашей кровью. Можно конечно пофантазировать что это наша война с империей за независимость или борьба света и тьмы, добра и зла, но... В общем это будет очень долгая война и до ******* кровавая.(
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23.01.2023 01:35 Ответить
это наша война с империей за независимость, это побег рабов от фараона. Колесницы фараона покроет море, бо иначе не может быть
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23.01.2023 01:58 Ответить
Схоже, скоріше Господь Бог спустить з неба ці долбані леопарди, аніж роздупляться політичні імпотенти
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23.01.2023 02:06 Ответить
Дитя мое, 10 черных грехов человеческтх подразделяются на 3 категории: 1). Грехи тела( в том числе убийство). 2). Злословие и суесловие. 3). Грехи , совершаемые мыслью. По всем трем у вас прокол: 1)Своим морщинистым задом виляете перед кацапами. 2)Вы уже столько насуесловили , шо имеете черную метку... В случае чего , никнитесь, тока чистосердечно, помогу с проблемой. 3). Прежде чем сказать, вы же так подумали... Мой совет, не мешкая , - в украинскую церковь, поставить свечу и раскаяться, пока не поздно. АМИНЬ!
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23.01.2023 06:44 Ответить
Стара Європа зацікавлена у якомога тривалішій війні України з рашкою:
ми обессилюємо один одного.
Франція та Німеччина зацікавлені в слабкій недоімперії рашці і слабкій кандидату в ЄС Україні
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23.01.2023 02:10 Ответить
Вам еще не надоело нести здесь кацапский наратив.
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23.01.2023 06:32 Ответить
Ты без Европы и США - голый Голобородько, которого бы кацапы взяли за один день марша.
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23.01.2023 06:35 Ответить
Да, это есть. Еще они ссуться с того, что Украина может закончить войну с триумфом разгромивши путенськую рашку и в послевоенной архитектуре европейской безопасности в союзе с Польшей, ВБ и США похерит ихнее политическое и экономическое доминирование в Европе.
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23.01.2023 08:41 Ответить
При чем тут карлик? Посмотрите их довоенные фильмы, например про Кирова. Они, лаптерогие, помешаны на войнах и мировом господстве.
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23.01.2023 08:42 Ответить
Ну, вот. Спасибо мил человек. А то я уже затра*ался тут всем это объяснять, а меня сразу банить. Поодевали тут розовых очков и молятся то на США, то на Германию, мол спасители. Никак не поймут, что страны запада делают свое дело.
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23.01.2023 11:25 Ответить
Дружно сповзають на обочину.
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23.01.2023 02:05 Ответить
Давно сползли. Зебилы свою вину переложили на чужие плечи.
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23.01.2023 06:36 Ответить
Декларация - этим все сказано... ЗЫ... Трындаболы... як i зебiли.
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23.01.2023 06:29 Ответить
Кто там хвалил Германию и им подобным остальных за их подачки? Где эта секта благодарных за крохи со стола?
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23.01.2023 11:20 Ответить
 
 