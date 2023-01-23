Германия и Франция будут предоставлять Украине оружие в зависимости от ситуации, - декларация
Берлин и Париж будут адаптировать свою военную поддержку Украины в соответствии с ситуацией на поле боя.
Об этом говорится во Франко-германской декларации по результатам Совета по вопросам безопасности и обороны, состоявшейся 22 января в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Германия и Франция будут тесно координировать свою военную поддержку, чтобы обеспечить Украину необходимыми возможностями и подготовить ее Вооруженные силы так, чтобы они могли восстановить территориальную целостность страны. Две страны будут адаптировать свою поддержку в зависимости от развития ситуации на месте", – говорится в документе.
Страны самым решительным образом осуждают агрессивную войну россии против Украины и будут продолжать оказывать непоколебимую поддержку Киеву во всех сферах, особенно в политической, военной, экономической, финансовой, гуманитарной, социальной и культурной. Также будет предоставляться помощь, необходимая в течение зимы.
Германия и Франция также полны решимости поддерживать восстановление Украины, активно содействовать лидерству ЕС в этой сфере и действовать вместе с партнерами, в частности через многостороннюю платформу по координации доноров, согласованную Украиной, G7, международными финансовыми учреждениями и другими ключевыми партнерами.
"Согласно договоренности с партнерами по ЕС и G7, ФРГ и Франция будут поддерживать Украину столько, сколько это потребуется", - подчеркивается в декларации.
Два европейских государства полны решимости бороться с безнаказанностью за военные преступления и другие тяжкие преступления, связанные с агрессивной войной рф против Украины, и будут поддерживать усилия по привлечению виновных к ответственности.
"Мы приветствуем и поддерживаем инициативу президента Зеленского по справедливому и продолжительному миру", - говорится в декларации.
Напомним: Канцлер Шольц вместе с 19 членами своего Кабинета, а также 120 депутатов немецкого Бундестага, включая его руководство, приняли участие в праздновании 60-летия Елисейского договора, прошедших в Сорбоннском университете.
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цим політичним імпотентам їхні жінки так і дають, як вони нам танки
Німці: щось ми в них не віримо.
соціал-демократичні політики є вивіскою західних фінансових кіл, які очевидно таки отримують свою частину зиску з газо-нафтової торговлі москви.
є добре замаскована європейська опозиція, якій набридла американо-центрична система, і яка може отримати свій шанс після того як росія зруйнує їснуючі правила.
"комплекс вини", "непроста історія стосунків", "загроза ядерної війни" - то все легкодоступні для піарного вжитку кліше.
насправді йдуть зовсім інші процеси.
і ми їх поки що не бачимо.
ми обессилюємо один одного.
Франція та Німеччина зацікавлені в слабкій недоімперії рашці і слабкій кандидату в ЄС Україні