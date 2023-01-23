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Правительство Германии вскоре решит, отправлять ли танки Leopard в Украину, - Писториус

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что в скором времени будет принято решение о том, отправлять ли танки немецкого производства в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По его словам, правительство Германии должно рассмотреть многие факторы и не будет делать поспешного решения. В частности, такие факторы включают в себя вопросы безопасности для немецкого населения.

В интервью немецкому телеканалу ARD он сказал, что правительство должно учитывать многие факторы, и страна не будет принимать поспешное решение. К числу таких факторов относятся последствия для безопасности немецкого населения.

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Автор: 

Германия (6929) танк (2248) Писториус Борис (199)


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Топ комментарии
+12
Украина отдала ядерное оружие за пустые слова стран-гарантов. Как вы смеете так унижать эту страну. Дайте танки и не позортесь. Или замолчите уже.
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23.01.2023 01:45
+10
не поспішайте ще тільки 11-й місяць війни ...
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23.01.2023 01:45
+7
легше битись проти рашиських танків ніж за німецькі
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23.01.2023 02:32
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не поспішайте ще тільки 11-й місяць війни ...
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23.01.2023 01:45 Ответить
...чергової активної фази

а так да, німцям з танками спішити нікуди, з 1654 р. вже скоро 400 років воюємо з рашкою.
може наступного року дадуть
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23.01.2023 01:57 Ответить
А кажуть що це естонці дуже повільні, та естонці просто метеори! От німці оце тормоза!
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23.01.2023 03:02 Ответить
Украина отдала ядерное оружие за пустые слова стран-гарантов. Как вы смеете так унижать эту страну. Дайте танки и не позортесь. Или замолчите уже.
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23.01.2023 01:45 Ответить
Так німці не були гарантами. Гарантами були США та Великобританія. Ми віддали ядерної зброї на трильйони доларів. А нам виділяють по два мільярди на місяць. З іншого боку могли взагалі нічого не дати. Міжнародні договори зараз нічого не значать. Кожен трактує як хоче.
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23.01.2023 08:42 Ответить
Ну вот поэтому и нас так развели. Это в нормах протестантской морали, что каждый сам следить за своим интересами и если подписал плохой договор, то будь добр его соблюдать, никто не заставлял подписывать. Немцы же больше учитывают взаимные интересы с самого начала.

Но именно ЯО сохранить было сложно. Поставили бы вопрос: или санкции, или сдача ЯО. Под санкции подвели бы какой-то операцией с кражей или утечкой, отправили бы Дельту какую-то ее сделать. Гарантию, что так и было бы. Наивно было рассчитывать сохранить ЯО, когда у нас так много русских по национальности было и американцы все это видели.
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23.01.2023 09:35 Ответить
Отже, лише ЯО забезпечує виживання українського народу.
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23.01.2023 01:59 Ответить
мені так "подобаються" такі як ти "вумники"...ну хоча б трохі задумався що це и як це...
по перше-в Україні ніколи не було цикла виготовлення урану для АЄС,а за бойовий плутоній навіть і казать не варто..
по друге,і слава богу що немає,бо все б покрали,та попродавали б х/з кому...
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23.01.2023 02:20 Ответить
Це мені розповідає кацап із 10-ти денною реєстрацією

Як же ви набридли!
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23.01.2023 02:26 Ответить
а до чого тут рєєстрація? я вже на цензорі більше року. пару днів тому був сбій в системі входу з ФБ,ось і відповідь,щодо рєєстрації.
що до того хто з нас є хто,то у мене висша технична освіта,і я про ЯО сказав правду,на яку вам немає що відповісти,бо у вас немає знань щодо цього питання.
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23.01.2023 02:37 Ответить
How long should the person be registered in order to be credible? And why everyone who disagrees is automatically "кацап"?
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23.01.2023 03:21 Ответить
А в Ізраїля у 1960-х роках все це було?
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23.01.2023 09:09 Ответить
не думал что немцы такие сцыкуны. или у них абсолютно все правительство выросло на совецкой стороне берлинской стены, и дрочит на мумию членина ?
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23.01.2023 02:11 Ответить
Не сцикуни вони, їм вигідна тривала війна
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23.01.2023 02:14 Ответить
Какие такі фактори безпеки для німецького населення?
Еслизавтра хуъло прикажет распустить бундесвер, а не то бомбу кинет - тоже будете думать три года и три месяца? Вам пора поменять процессор в головках на более быстрый и ПО поменять с "любви к кремлю" на общечеловеческую мораль.
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23.01.2023 02:14 Ответить
Німці за Україною та Польщею як за кам'яною стінкою, нажаль
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23.01.2023 02:27 Ответить
а що,ви вже інвентаризацію зробили,і скільки танків на ходу?
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23.01.2023 02:15 Ответить
То ж пєрєпісь танків на ходу і без ходу (30% як під час війни)
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23.01.2023 02:29 Ответить
20 танків спасуть німецький люд! 👿
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23.01.2023 02:31 Ответить
легше битись проти рашиських танків ніж за німецькі
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23.01.2023 02:32 Ответить
Мозок їпуть, наче самі себе заїпати хочуть...
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23.01.2023 03:04 Ответить


І так дорогі глядачі непереключайтесь незабаром ми дізнаємося чи відправлять танки Leopard в Україну
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23.01.2023 03:25 Ответить
Німецьке населення?)
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23.01.2023 03:27 Ответить
Коротше, ********* сказав що танків німці не дадуть.
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23.01.2023 03:26 Ответить
Не треба поспішати з висновками. Може завтра резніков зі свого золотого запасу виділить лоток яєць по 17 за штуку і відправить посилку з хабарем "піздоріусу".
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23.01.2023 06:41 Ответить
...якщо при владі залишаться зрадники та мародери.
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23.01.2023 11:59 Ответить
Вот что значит "немножко беременна", а я столько лет не понимал этого выражения
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23.01.2023 06:43 Ответить
Коли німці леніну на заколот вагони з золотом відправляли, то не вагалися так довго, а тепер - як пороблено. Не той вже німець пішов.
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23.01.2023 08:52 Ответить
Ну аж ********** гансы своим ******** просто...теперь этот начинает как Шольц заливать......................................................................
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23.01.2023 09:06 Ответить
проституты политические
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23.01.2023 09:47 Ответить
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23.01.2023 10:18 Ответить
незабаром це перед чи ззаду бару?
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23.01.2023 11:19 Ответить
 
 