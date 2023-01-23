Правительство Германии вскоре решит, отправлять ли танки Leopard в Украину, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что в скором времени будет принято решение о том, отправлять ли танки немецкого производства в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ об этом сообщает британский телеканал Sky News.
По его словам, правительство Германии должно рассмотреть многие факторы и не будет делать поспешного решения. В частности, такие факторы включают в себя вопросы безопасности для немецкого населения.
В интервью немецкому телеканалу ARD он сказал, что правительство должно учитывать многие факторы, и страна не будет принимать поспешное решение. К числу таких факторов относятся последствия для безопасности немецкого населения.
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+12 Oleksiy Burkovskyy #461046
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а так да, німцям з танками спішити нікуди, з 1654 р. вже скоро 400 років воюємо з рашкою.
може наступного року дадуть
Но именно ЯО сохранить было сложно. Поставили бы вопрос: или санкции, или сдача ЯО. Под санкции подвели бы какой-то операцией с кражей или утечкой, отправили бы Дельту какую-то ее сделать. Гарантию, что так и было бы. Наивно было рассчитывать сохранить ЯО, когда у нас так много русских по национальности было и американцы все это видели.
по перше-в Україні ніколи не було цикла виготовлення урану для АЄС,а за бойовий плутоній навіть і казать не варто..
по друге,і слава богу що немає,бо все б покрали,та попродавали б х/з кому...
Як же ви набридли!
що до того хто з нас є хто,то у мене висша технична освіта,і я про ЯО сказав правду,на яку вам немає що відповісти,бо у вас немає знань щодо цього питання.
Еслизавтра хуъло прикажет распустить бундесвер, а не то бомбу кинет - тоже будете думать три года и три месяца? Вам пора поменять процессор в головках на более быстрый и ПО поменять с "любви к кремлю" на общечеловеческую мораль.
І так дорогі глядачі непереключайтесь незабаром ми дізнаємося чи відправлять танки Leopard в Україну