Общие боевые потери РФ с начала войны - около 121 480 человек (+720 в сутки), 3150 танков, 2146 артсистем, 6276 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Потери российских оккупантов по состоянию на утро 23 января 2023 года составляют примерно 121 480 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 121 480 (+720) человек ликвидировано,
танков - 3150 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 6276 (+8) ед,
артиллерийских систем - 2146 (+2) ед,
РСЗО - 447 (+2) ед,
средства ПВО - 220 (+0) ед,
самолетов - 287 (+0) ед,
вертолетов - 277 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2),
крылатые ракеты – 749 (+0),
корабли/катера - 18 (+1) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4936 (+4) ед,
специальная техника – 193 (+0).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Ну навіщо ж Ви так, пане Яр?
Той сарако зібрався правильно розставити під столом солдатиків і танчики, а на столі - літачки та вертольотики. Потім - погарчати і погудіти, зображаючи роботу двигунів. Потім - правильно переставляти їх. А про втрати хоче довідатися, щоб знати, скільки котрих солдатиків складати назад до коробки.
А Ви отак: бабах! - телефонуй до Генштабу.
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Суббота 21.01.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 121304 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 20 января это 41449 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 27 января 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6132 убитыми и пропавшими безвести.
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безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 121304 + 41449 + 6132= 168885 (+24856 у порівнянні з 31.12.2022,+42066 з 3.12.2022, +62769 з 05.11.2022, +87313 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 168885 + (168885 * 2)= 506655 (+74568 у порівнянні з 31.12.2022,+126198 з 3.12.2022,+188307 з 05.11.2022, +261939 з 21.09.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 506655 + 75 000 = 581 655
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 775 540