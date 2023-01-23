Общие боевые потери РФ с начала войны - около 121 480 человек (+720 в сутки), 3150 танков, 2146 артсистем, 6276 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Потери российских оккупантов по состоянию на утро 23 января 2023 года составляют примерно 121 480 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 121 480 (+720) человек ликвидировано,

танков - 3150 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6276 (+8) ед,

артиллерийских систем - 2146 (+2) ед,

РСЗО - 447 (+2) ед,

средства ПВО - 220 (+0) ед,

самолетов - 287 (+0) ед,

вертолетов - 277 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2),

крылатые ракеты – 749 (+0),

корабли/катера - 18 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4936 (+4) ед,

специальная техника – 193 (+0).

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.