"Этой весной будем активно сажать. "Сейчас не время" не работает. Некоторые мародерят без страха", - Арахамия
С 24 февраля по официальным и неофициальным каналам постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
"До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени", - отмечает он.
По словам Арахамии, в ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ, и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры.
"Сейчас не время" уже не работает. Некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести. Это касается и недавних закупок генераторов и свежих скандалов в Министерстве обороны. Сегодня на Комитете разберемся в ситуации. Буду инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти. И, как сказал наш президент: "Эта неделя будет временем соответствующих решений", - резюмирует нардеп.
Напомним, журналист Юрий Николов сообщил, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. По его данным, цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза. Минобороны в ответ заявило: "Сведения СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ".
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Якщо у нас наприклад "слуга" Трухін возить сумками якийсь дурний кеш, заступник голови ОП Тимошенко гоняє на елітному "порші", голова ВЦА Резніченко виділяє фірмі подруги 1,5 мільярди, всі радісно пилять гуманітарку і з сексологінь роблять кадрових дипломататів - то чому б і міліцейській дєвочкє не отримати перепустку на свій мерседес?
"Кто бил нікєм, тот станєт всєм", що тут нелогічного - тому добрих українців все це майже не обурює, бо хто б з них сам відмовився від можливості гоняти мерсом пішоходною зоною Львова?
От і весь секрет щирої любові населення до "слуґ".
Цю ментальну відрижку більшовизма геніально використав колективний Коломойський, і це не виправити ніякими реформами і законами, тим більше коли вона культивується "єдиним" інформаційним катком стирання мозгів.
І саме тому у нас так важко проходить інтеграція з цивілізованим світом, цінності хамовитих "простих парнєй" відмінні від європейських "бариг".
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Также постоянно сидит в Киеве в ресторане Ишак с сепарами-Нардепами из ОПЗЖ и Довиры. Активно участвует в схемах распила гуманитарки и бюджетных денег в ряде областей.
На самом деле этот пассажир - первый кандидат для "посадки" в СИЗО)
Впрочем зеленые ***** плотно оккупировали всю вертикаль власти и Давидушка вполне может отделаться легким испугом)
Територія А - грохімії. Таких не саджати, а стрілять потрібно, разом з виводком.
Де тільки каломой цей непотріб людський знайшов?
Справа по розкраданню грошей на паливо, коли він працював у МО (десь про 17 млн грн ішла річь).
Закупівля електроенергії у Беларусі і 200% накрутки до ціни...
Нікого не посадять усіх відмиє ця влада..така у їх мораль
Усіх хабарів на передовую біля Бахмута..