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"Этой весной будем активно сажать. "Сейчас не время" не работает. Некоторые мародерят без страха", - Арахамия

арахамія

С 24 февраля по официальным и неофициальным каналам постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени", - отмечает он.

По словам Арахамии, в ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ, и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры.

"Сейчас не время" уже не работает. Некоторые люди сошли с ума и мародерят без страха и упреков совести. Это касается и недавних закупок генераторов и свежих скандалов в Министерстве обороны. Сегодня на Комитете разберемся в ситуации. Буду инициировать возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти. И, как сказал наш президент: "Эта неделя будет временем соответствующих решений", - резюмирует нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эта неделя будет временем соответствующих решений. Не хочу сейчас анонсировать, но все это будет справедливо, - Зеленский о коррупционных скандалах. ВИДЕО

Напомним, журналист Юрий Николов сообщил, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. По его данным, цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза. Минобороны в ответ заявило: "Сведения СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ".

Читайте также: Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВР (29228) коррупция (8555) Минобороны (9288) еда (352) Арахамия Давид (988) закупки (748) генератор (57)


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Топ комментарии
+84
Агрохімія вже з-за грат це розповідає?
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23.01.2023 08:44
+39
Собака таж за своїм хаосом гоняєтся.... з боку виглядає навіть що активно це робить.... але впіймати його не може .... отака х#йня малята.
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23.01.2023 08:46
+39
Тебе абхазька макака треба садити мабуть ПЕРШОГО!!
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23.01.2023 08:49
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Хламідія буде саджати, ага. Холуй каломойши, що підлизує дупу московитським олігархам. Цирк
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23.01.2023 16:06 Ответить
Тільки по весні будете саджати!?. А влітку, восені, і взимку, шо будете робити !?.
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23.01.2023 16:22 Ответить
Что это тупорылой чмоооо из грузии делает в Украине??И ещё что-то вякает про честность!!Ворюга коломойского и Зеленского!!!!
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23.01.2023 16:25 Ответить
Друзі! А не запустити цього саджальчика на розмінування полів, хоч якась користь буде.
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23.01.2023 16:37 Ответить
У нас тут свій конєц епохі, Арахамія знову анонсує лопоухому елєкторату "посадкі" навесні, поки його заступник в розпал війни купує елітну нерухомість в центрі столиці, всі печально танцюють під "лігу смєха".
______________________
Якщо у нас наприклад "слуга" Трухін возить сумками якийсь дурний кеш, заступник голови ОП Тимошенко гоняє на елітному "порші", голова ВЦА Резніченко виділяє фірмі подруги 1,5 мільярди, всі радісно пилять гуманітарку і з сексологінь роблять кадрових дипломататів - то чому б і міліцейській дєвочкє не отримати перепустку на свій мерседес?

"Кто бил нікєм, тот станєт всєм", що тут нелогічного - тому добрих українців все це майже не обурює, бо хто б з них сам відмовився від можливості гоняти мерсом пішоходною зоною Львова?

От і весь секрет щирої любові населення до "слуґ".

Цю ментальну відрижку більшовизма геніально використав колективний Коломойський, і це не виправити ніякими реформами і законами, тим більше коли вона культивується "єдиним" інформаційним катком стирання мозгів.

І саме тому у нас так важко проходить інтеграція з цивілізованим світом, цінності хамовитих "простих парнєй" відмінні від європейських "бариг".

...............

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZUSKMy3_moFYJkxTyLVh7VcNl0xBrMwX9ozeUpP_JykTVfD00IVyakyW6igfxScK73HeK_t_HnyeYffBN7AV-seYmZd7olNHc7hbBnNTBbLEQSVQLJPJyUn0gu1rxrSk7yEQKWd_qPgEnN4mtIZxrR0&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
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23.01.2023 16:51 Ответить
"Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно." Красава!!!
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23.01.2023 17:10 Ответить
Брехня
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23.01.2023 17:19 Ответить
Арахамия нюхает кокс 24/7, глаза всегда красные и выпученные. Этот наркет плотно сидит на резиновом дилдо у российский мафии - обеспечивает законодательное решалово при лоббировании игорного бизнеса типа 1хБет.
Также постоянно сидит в Киеве в ресторане Ишак с сепарами-Нардепами из ОПЗЖ и Довиры. Активно участвует в схемах распила гуманитарки и бюджетных денег в ряде областей.
На самом деле этот пассажир - первый кандидат для "посадки" в СИЗО)
Впрочем зеленые ***** плотно оккупировали всю вертикаль власти и Давидушка вполне может отделаться легким испугом)
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23.01.2023 17:19 Ответить
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23.01.2023 17:38 Ответить
Нічого не буде, арахамія на коксі, от і базікає. Завтра спростує.
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23.01.2023 17:40 Ответить
Цих паскудників вішати пора, а не саджати. І починати саме з Агрохімії.....хоча претендентів на перше місце дуже багато.
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23.01.2023 18:04 Ответить
Оптом поставити -одним патроном зразу кількох
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23.01.2023 19:04 Ответить
Грозний,як жук навозний.
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23.01.2023 18:10 Ответить
Bdzholy proty medu !!!!!
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23.01.2023 18:19 Ответить
За законами воєнного часу, має бути розстріл.
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23.01.2023 18:21 Ответить
Арахамія анонсував посадки. Знов за Порохом бігати почнуть!
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23.01.2023 18:32 Ответить
Залізли на твою територію?
Територія А - грохімії. Таких не саджати, а стрілять потрібно, разом з виводком.
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23.01.2023 18:48 Ответить
Тобто , що карати злодіїв "не на часі" ,а треба" завжди вчасно "; до таких же дійшло тільки тоді як на вас надавили США та Британія попередивши ,що все награбоване вами-мерзотниками отримає розголос та вилізе у конфіскації.петя теж цього не зрозумів вчасно,тепер бідний,що пиз..ь
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23.01.2023 19:03 Ответить
Чомусь я впевнена, що і арахамію є за що посадить довічно
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23.01.2023 19:15 Ответить
Ви ще з 19 року садоводи -мічуріни сажаєте...
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23.01.2023 19:27 Ответить
Хламидия решил снова напомнить о себе и чего-то вякнул. Это уже даже не смешно. Когда Зеленые не открывают рот-создается впечатление что они умные. Но это только впечатление.
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23.01.2023 19:59 Ответить
если, как он говорит: "... буде за законами воєнного часу", то Арахамии и большей части "слуг народа" пришла пора писать завещание...
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23.01.2023 20:18 Ответить
Є така думка....Міністерство оборони України штучно виводять з-під серйозних звинувачень у розкраданні коштів для закупівля теплого одягу і зимового спорядження для ЗСУ, розкручуючи «яєчну» справу щодо завищення цін на продукти для підрозділів поза зоною бойових дій. Реально, починаючи з вересня 2022 по нинішні час МО України витратило біля 2,6 млрд. гривен на закупівлі зимового спорядження більшу частину яких було розкрадено і замасковано гуманітарною допомогою. На сьогоднішній момент більшість бойових підрозділів забезпечено зимовим спорядженням на 30−40%.
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23.01.2023 20:50 Ответить
Некоторые мародерят без страха . Вот прям больше меня норовят с3.14ть... Нее...Конкурентов надо сажать... - Арахамия
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23.01.2023 20:50 Ответить
Вся эта ЗЕкодла должна немедленно уйти в отставку!!!!
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23.01.2023 21:13 Ответить
честный арахамия пообещал. Глянешь на его обезьянью морду и сразу понятно честнейший.
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23.01.2023 21:31 Ответить
Сміщно, коли виродок на якому проби ставити нема де , буде когось саджати.Розтолкуйте цьому клоунові що саджати має право тільки суд.
Де тільки каломой цей непотріб людський знайшов?
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23.01.2023 21:32 Ответить
100%
Справа по розкраданню грошей на паливо, коли він працював у МО (десь про 17 млн грн ішла річь).
Закупівля електроенергії у Беларусі і 200% накрутки до ціни...
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23.01.2023 22:25 Ответить
Нарешті, не на часі не працює!!!! Чому раніше працювало?
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23.01.2023 21:35 Ответить
тоб то дав місяц часу, щоб занесли долю?
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23.01.2023 21:53 Ответить
прохвости на яких указав перстом Агрохімія, порушили Конвенцію дітей лейтенанта Шмідта, почали шастати по темах зелених, без орошения клюва (по сіцілійській мафії). Цей Халімон в 2019 році "годував ЗСУ" одним помідором на 4, і дивись, обскакав самого Агрохімію з житлом на Пагорбах. Головний прохвост і говорить-за крисятничав, теперь "тело будет предано земле " (О.І.Б.М. Бендер бей про Паніковського за порушення Конвенції) ну а ці хлищі на генераторах...... І без відкату. Злочинці, Похер, що Шмигаля конфідент.
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23.01.2023 22:14 Ответить
Арахамія разом з дєрьмаком готові в тюрму?
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23.01.2023 22:30 Ответить
Пока они собираются сажать - пора уже их вешать
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23.01.2023 22:59 Ответить
А чому Цензор забув слово МАБУТЬ у заголовку статті? Цитата Арахамії ось така:"Мабуть, цієї весни точно саджати будемо активно"
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23.01.2023 23:10 Ответить
Від Хама до АраХама!
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23.01.2023 23:31 Ответить
Хламідія - вона і є хламідія!
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23.01.2023 23:44 Ответить
Абхазький абізян каже що деякі мародерять без страху а треба щоб мародерили зі страхом тобто відстояли в общак зеленського і агрохімії тоді все норм , наприклад рєзніков цей знає як мародерити: і провізія, вже і зима закінчується а зимову одежу так і не знайшли для армії, гої пішли і за свої все купили
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24.01.2023 00:43 Ответить
Так, Резніков знає. Юрист-вертихвост. Які контракти показати, а які ні.
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24.01.2023 04:47 Ответить
Може почати з себе, рідненького...сволота зелена
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24.01.2023 00:55 Ответить
Мільярд дерев чі щшо садитиме?
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24.01.2023 01:12 Ответить
Яке ж це сочинська мавпеня кончане....
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24.01.2023 01:19 Ответить
Що посієш, те й пожнеш. Де список , як до нього долучити суддів Бородавкіна, Логвіну, їх родичів адвокатів Туку, Радченко, поліцейського Бугая Олександра Вікторович та його подільників
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24.01.2023 02:02 Ответить
""Цієї весни будемо активно саджати. "Не на часі" не працює. Деякі мародерять без страху", - Арахамія". - Це він про кого? Про своїх справжніх ворюг, чі про конкуретну на виборах опозицію до СН?
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24.01.2023 02:14 Ответить
Этот мерзавец еще что-то вякает. Именно его и надо судить по законам военного времени, равно как и его босса Ермака.
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24.01.2023 04:39 Ответить
На кого це розраховано, схоже оці гниди мають нас за ідіотів. Хоча 72% ідіотів нікуди не поділись і готові вибирати єрмака, татарова і буданова повторно
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24.01.2023 06:36 Ответить
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24.01.2023 07:16 Ответить
У Тимошенко Тахо заберете или подарите, что он смарадерил у волонтеров
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24.01.2023 07:40 Ответить
Бла бла бла...
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24.01.2023 08:16 Ответить
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24.01.2023 08:18 Ответить
Арахамій за Абромовича відповісти повинен...як захищав його активи ...
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24.01.2023 13:06 Ответить
Головне - не вийти на самого себе!
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24.01.2023 20:26 Ответить
Ось до чого поивила политика що скрізь усі свої ..
Нікого не посадять усіх відмиє ця влада..така у їх мораль
Усіх хабарів на передовую біля Бахмута..
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24.01.2023 22:20 Ответить
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