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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Вы говорите, что мы вам даем недостаточно. Но это вы ведь не делали ничего, чтобы у вас это все было", - американский эксперт Карбер

bradley

Самый активный лоббист Украины на Западе еще с 2014 года, президент аналитического центра Potomac Foundation, известный американский военный эксперт по обороне, военной стратегии, ядерному оружию и национальной безопасности, профессор Филлип Карбер, в свое время работавший внешним советником премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и генеральный секретарь НАТО Менфред Вернер, возглавлявший департамент стратегии в Пентагоне, рассказал, в частности, о предоставлении Украине западного оружия.

Об этом он рассказал в интервью "ФАКТАМ", передает Цензор.НЕТ.

На вопрос, почему Украине дают оружия столько, чтобы мы держались, но не шли в наступление, он ответил:

"Да, вам действительно нужно гораздо большее вооружения. Вы получаете его маленькими партиями. К примеру, вам дали 15 французских танков. Возможно, в скором времени получите восемь британских Challenger. Еще вам дадут 50 американских Bradley. Вы можете использовать все, что вам дают. Но мне кажется, что ваш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершил огромную ошибку несколько месяцев назад, когда начал критиковать Запад за недостаточную поддержку.

Понимаю, что вам дают не столько, чтобы это оказало существенный эффект на ход боевых действий. Но действительно хочу еще раз подчеркнуть момент, который доводит меня до бешенства. "О вы даете столько, чтобы мы могли устоять, но недостаточно того, чтобы победить. Вы на Западе смотрите, как Украина истекает кровью.

Вот здесь я буду жестче. Это не наша вина, что вы, ребята, продавали в страны третьего мира изделия своей оборонной промышленности для получения прибыли вместо того, чтобы строить собственные Вооруженные Силы. Даже после семи лет с начала этой войны вы продолжали это делать. Вы производили ракеты дальнего радиуса действия. Однако сделали всего четыре штуки. А теперь говорите, что мы даем вам недостаточно. Но это вы не делали ничего, чтобы у вас это все было. Вы должны стыдиться".

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Карбер подчеркнул, что он всегда был крупнейшим украинским лоббистом, чтобы мы могли получать "многое". Однако, по его словам, в итоге мы получили даже большее, чем он рассчитывал.

"Но понимаю, что других на Западе реально раздражает, что вы просите, поскольку вы не строили собственные современные технологии и не производили вооружение.

К примеру, ваш Харьковский танковый завод — один из лучших заводов в мире. Ваши конструкторы взяли танк Т-72, у которого была очень уязвимая башня, поставили на нее немецкую пушку, а место для боеприпасов сделали сзади за башней. И сделали из него отличный танк, идеально подходящий для вашей местности. На мой взгляд, он был бы великолепен не только для вас, а, например, для стран Балтии. Но вы его не начали производить, это был только прототип", - заметил Карбер.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина могла бы делать боевые машины пехоты, причем гораздо лучше Bradley. "У вас были для этого технологии. Но вы этого тоже не делали. Поэтому не вините нас. Я уже молчу о том, что вы не мобилизовались и не готовились, когда еще за шесть месяцев до вторжения были очевидны все признаки будущей войны".

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Автор: 

оружие (10198)


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Топ комментарии
+125
Як це не робили, а далекобійний асфальт
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23.01.2023 08:50
+84
Починати треба з голови. Ми обрали "по приколу" владу, яка бреше і краде. Ми самі винні.
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23.01.2023 09:10
+77
На жаль він аюсолютно правий!!
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23.01.2023 08:50
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Хочешь жить умей вертеться- хотел сказать Карбер. И не верь ничьим обицянкам цяцянкам.
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23.01.2023 20:49 Ответить
Знову покруч "стидатися", замість соромитися.
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23.01.2023 20:53 Ответить
101 %
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23.01.2023 21:17 Ответить
Наша помилка в іншому. Ми вважали цю брехливу, сцикливу й жадібну купу лайна Першою Державою Світу, і повірили їх брехливим "гарантіям", котрі насправді навіть не "запевнення" а "гівно собаче". І віддали за них зброю. Тільки цього "експерд" не експердне... Бо кісточку хоче, падло.
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23.01.2023 22:35 Ответить
Ми зробили цілий ряд стратегічних помилок. І першою було обрання Ющенко.
У 2003-му у Кучми була ще достатньо потужна армія, і путлер тоді так і втік від Тузли, хоча в Україні вже НЕ БУЛО ЯО,

А починаючи з Ющенко почали не просто скорочення ЗСУ, а дурне скорочення і дурні реформи. Ось і довели країну до такого стану, що дійсно ходимо з протягнутою рукою.

І автор правий - держава має свій величезний потенціал. А я багато разів на ЦН писав - країна втрачених можливостей. Нажаль (((
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23.01.2023 22:53 Ответить
Ніби воно й так, але не так!!!!! А чи не ви були гарантами нашої безпеки і територіальної цілісності?! ?! ?! Ми мирна держава,і можливо не розвивали свою оборону промисловість, бо не збирались і не думали ні з ким воювати?!?! Гниди ви всі! І так, саме так - ви мовчки спостерігаєте як українську націю вбивають, бо і вам це на руку! Бо українці- велика загроза для вас, сцикунів, і ви одним вистрілом двух зайців.... безсовісні!
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24.01.2023 00:31 Ответить
Не треба дурницю говорити: "українці- велика загроза для вас, сцикунів". Абсурд. Для кого українці велика загроза? Для США?
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30.01.2023 07:56 Ответить
Без власного ВПК не буде ПЕРЕМОГИ
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24.01.2023 01:05 Ответить
например закупил картонные броники и бушные нерабочие вертолеты?))
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24.01.2023 03:38 Ответить
Начинать нужно с того что разоружились под гарантии, да, произвдили и танки и вертолеты и межконтинетральные ракеты, НО , соблюдали договор, по которому ничего у себя не оставляли, так что таваете ***** не торговать а соблюдать другую сторону договора
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24.01.2023 03:27 Ответить
Головою делегації України в ПАРЕ стала екс-призер України по бальним та ******** танцям
так шо...
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24.01.2023 22:40 Ответить
Ни добавить ни отнять. Кто тупорылому населению Украины мешал эти 30 лет развивать свою страну, кто заставлял выбирать кучму на второй срок, выбирать януковича и т д.. Умный человек сказал правду, суворую но правду.
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25.01.2023 05:39 Ответить
У нас очень тяжелое наследие комуняцкого режима ссср. Почти все наши политики до сих пор корнями из комуняцкой номенклатуры ссср. Поэтому выбор очень ограничен.
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30.01.2023 08:28 Ответить
Він абсолютно правий.
А нам в цей час розказують, що Зе тягне на українського Черчіля.
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30.01.2023 07:47 Ответить
Він абсолютно правий.
Але маємо те що маємо і з цим щось треба правильно робити.
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30.01.2023 08:00 Ответить
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