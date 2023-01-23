Эстония отдает Украине все свои 155 мм гаубицы, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий по поводу неоказания помощи Украине, - посол Кууск

Посол Эстонии в Украине Кайма Кууск сообщил, что его страна отдаст все 155 мм гаубицы Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", - заявил дипломат.

По данным Генштаба, правительство Эстонии приняло следующий и в данный момент самый крупный пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро:

- десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122 мм D-30;

- тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

- сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами;

- средства поддержки артиллерийских подразделений.

Читайте также: Главы МИД Латвии, Эстонии и Литвы призвали Германию как можно быстрее предоставить Украине танки Leopard

"Таким образом, всеобщая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии. Кроме того, Эстония продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

"Также мы благодарны нашим союзникам, которые присоединились к Таллиннской декларации и обязались коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для Украины. Вместе мы будем поддерживать Украину, чтобы перейти от сопротивления к изгнанию российских войск из украинской земли, - отметили в Посольстве Эстонии в Украине", - добавили в Генштабе ВСУ.