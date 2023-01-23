Эстония отдает Украине все свои 155 мм гаубицы, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий по поводу неоказания помощи Украине, - посол Кууск
Посол Эстонии в Украине Кайма Кууск сообщил, что его страна отдаст все 155 мм гаубицы Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", - заявил дипломат.
По данным Генштаба, правительство Эстонии приняло следующий и в данный момент самый крупный пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро:
- десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122 мм D-30;
- тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами;
- средства поддержки артиллерийских подразделений.
"Таким образом, всеобщая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии. Кроме того, Эстония продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
"Также мы благодарны нашим союзникам, которые присоединились к Таллиннской декларации и обязались коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для Украины. Вместе мы будем поддерживать Украину, чтобы перейти от сопротивления к изгнанию российских войск из украинской земли, - отметили в Посольстве Эстонии в Украине", - добавили в Генштабе ВСУ.
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"Річ Посполи́та ....https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F монархічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F конфедерація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Польського королівства і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського і Руського . Займала терени ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литви , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдови , південної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонії та заходу Росії"
"была под" не коректний вираз
Притом после нашей победы мы без проблем вернем часть военной техники назад или заключим военный союз для взаимной обороны. Получше этого НАТО, где по их плану вас на 90 суток отдают в полное распоряжение кацапов, а это чревато убийствами и пытками.
Респект!
Прибалтика - то мокшанське
Після Перемоги поїду до країн Балтії та буду дякувати усім жителям!
In regards to any artillery:
When Mordor attacks,
Estonia will not have time to start the
motor engines, drive to some position,
and fire any grenades towards those Orksuzzes.
Artillery is for educational purposes only
for these 3 tiny countries.