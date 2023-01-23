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Эстония отдает Украине все свои 155 мм гаубицы, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий по поводу неоказания помощи Украине, - посол Кууск

зброя

Посол Эстонии в Украине Кайма Кууск сообщил, что его страна отдаст все 155 мм гаубицы Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", - заявил дипломат.

По данным Генштаба, правительство Эстонии приняло следующий и в данный момент самый крупный пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро:

- десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122 мм D-30;
- тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
- сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами;
- средства поддержки артиллерийских подразделений.

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"Таким образом, всеобщая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии. Кроме того, Эстония продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

"Также мы благодарны нашим союзникам, которые присоединились к Таллиннской декларации и обязались коллективно добиваться предоставления беспрецедентного набора дотаций, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для Украины. Вместе мы будем поддерживать Украину, чтобы перейти от сопротивления к изгнанию российских войск из украинской земли, - отметили в Посольстве Эстонии в Украине", - добавили в Генштабе ВСУ.

Автор: 

Генштаб ВС (6194) Эстония (1412) Кууск Каймо (12)


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Топ комментарии
+52
Ось саме так мають допомагати справжні друзі.Дякуємо Естонії...
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23.01.2023 09:16
+34
Разом з пакетом передайте Бубі ще один лісапет, бо той вже зламався.
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23.01.2023 09:19
+28
Дякуємо!
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23.01.2023 09:16
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Правила форума Совет форумчан
Ось саме так мають допомагати справжні друзі.Дякуємо Естонії...
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23.01.2023 09:16 Ответить
1 Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. 2 Побачив він також і вдову убогу, що кидала туди дві лепти, 3 і сказав: "Істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більш від усіх. 4 Усі бо вони вкинули як дар Божий з їхньої надвишки, вона ж з убозства свого поклала ввесь свій прожиток, який мала."
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23.01.2023 09:35 Ответить
Дякує то дякуємо, але чим вони збираються захищатися ??
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23.01.2023 11:32 Ответить
Є К-9 САУ і будуть ХІМАРС-і
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23.01.2023 12:23 Ответить
знайдемо чим , скоро получимо де що )
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23.01.2023 13:11 Ответить
Добре. Ще раз дякуємо. Але ви не розслабляйтесь, будь ласка.
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23.01.2023 18:21 Ответить
Дякуємо!
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23.01.2023 09:16 Ответить
Низкий поклон вам, эстонцы !
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23.01.2023 09:18 Ответить
Разом з пакетом передайте Бубі ще один лісапет, бо той вже зламався.
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23.01.2023 09:19 Ответить
скоріш за все не зламався, а спис..или друзі з ОП по привичці
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23.01.2023 09:22 Ответить
https://antikor.com.ua/ru/articles/412869-v_seti_vspomnili_prorochestvo_zelenskogo-prezidenta_vse_5_let_ja_nichego_ne_delal https://antikor.com.ua/ru/articles/412869-v_seti_vspomnili_prorochestvo_zelenskogo-prezidenta_vse_5_let_ja_nichego_ne_delal

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23.01.2023 09:26 Ответить
Воно й не дивно, на що він перетворить Україну, Вовчік анонсував ще 15 років тому із сцени кварталу.
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23.01.2023 10:28 Ответить
не скільки то, а всі
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23.01.2023 09:19 Ответить
Зверніть увагу на той факт, що найактивнішими в допомозі Україні є країни (крім США та Британії), які колись входили до складу Великого князівства Литовського. Литва, Латвія, Естонія та Польща. Збіг? Не думаю.
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23.01.2023 09:20 Ответить
Естонія не входила ( це ви про Річ Посполиту, то да), а ще Молдова,трошечки Словаччини і Білорусь...
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23.01.2023 09:28 Ответить
Эстония не была под Польшей. Но страны Балтии имели опыт войн с Московией и жизни под Российской Империей и в оккупации СССР, чтобы знать что от стороны России имперского расклада, который по сути не менялся с времён Золотой Орды, ничего хорошего не светит. От результата войны в Украине в прямом смысле зависит и будущее стран Балтии. Потому помогаем как можем.
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23.01.2023 10:44 Ответить
все правильно, але ви плутаєте часи та держави
"Річ Посполи́та ....https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F монархічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F конфедерація https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Польського королівства і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського і Руського . Займала терени ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литви , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдови , південної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонії та заходу Росії"
"была под" не коректний вираз
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23.01.2023 11:31 Ответить
на юге Эстонии были какое то время поляки .
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23.01.2023 13:18 Ответить
Естонія була під Швецією.
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23.01.2023 11:55 Ответить
Мелкие недоразумения и ошибки не играют роли на общем фоне.
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23.01.2023 13:16 Ответить
Не жаліите того заліза -- США прикриє . Чотири на одного нашого нашого лізе .
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23.01.2023 09:20 Ответить
Вауу!
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23.01.2023 09:21 Ответить
Естонці зробили правильний висновок з помилок свої предків! Коли Тевтонський орден почав наступ на землі балтського племені прусів, їх князь звернувся за допомогою до предків латишів та естонців Ті "відморозилися" Він тоді сказав їм: "Коли вони переступлять через наші трупи - вони прийдуть до вас!" Так і сталося Зараз - та сама "навала" І естонці дають всю можливу зброю, щоб цю навалу спинить на дальніх підступах до їх кордонів!
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23.01.2023 09:22 Ответить
Огромное спасибо! Нам это крайне необходимо, позволит высвободить САУ для наступательных маневров и поставить буксируемые гаубицы для обороны (с сеткой или бетоном для защиты от иранского дерьма).

Притом после нашей победы мы без проблем вернем часть военной техники назад или заключим военный союз для взаимной обороны. Получше этого НАТО, где по их плану вас на 90 суток отдают в полное распоряжение кацапов, а это чревато убийствами и пытками.
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23.01.2023 09:22 Ответить
А може легше змінити умову про 90 суток, а не роздроблювати оборонний союз демократичних держав?
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23.01.2023 14:28 Ответить
Естонія на першому місці по відсотку переданих озброєнь, які в них є. Передають максимально все, що можуть і не можуть. В абсолютних цифрах це набагато меньше, ніж передали нам Америка, Німеччина, Франція та орки з болот, але цю допомогу треба пам`ятати.
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23.01.2023 09:23 Ответить
Неоціненний внесок від такої невеликої країни в нашу спільну Перемогу!
Респект!
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23.01.2023 09:24 Ответить
Слава Естонії!
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23.01.2023 09:28 Ответить
От це - круто!!! Хтось ще буде розповідати анекдоти про естонців?))) Подяка Естонії (як і Литві, Латвії, Польщі, Великобританії та багатьом іншим - не знаю, як влада, а люди всіх запам'ятають)!!! От що означає "гідність"!
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23.01.2023 09:33 Ответить
До речі артилерія в цій війні -більш важливіша за танки
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23.01.2023 09:38 Ответить
Нам звичайно все те потрібно, але ж .... Якось ніяково, бо з чим залишаться самі?
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23.01.2023 09:43 Ответить
Є К-9 САУ і будуть ХІМАРС-і
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23.01.2023 12:28 Ответить
Україна такого благородного поступку не забуде. Подяка від народу України
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23.01.2023 09:43 Ответить
Дякую Естонії та й усій Прибалтиці, Польщі. Це наша спільна перемога
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23.01.2023 09:47 Ответить
тільки країнам Балтії
Прибалтика - то мокшанське
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23.01.2023 10:45 Ответить
Естонія вірить в Перемогу України.
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23.01.2023 09:53 Ответить
Доречi, ось iдея. Прописати у конституцii Европи, щоб витрачалося мiнiмум 10% ВВП на вiйськову пiдтримку Украiни
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23.01.2023 10:04 Ответить
Украине хватило бы для победы и последующей послевоенной реконструкции хватило бы даже и 1 % от ВВП Евросоюза, ибо этот 1 % составляет астрономическую цифру 270 миллиардов евро в год !
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23.01.2023 10:25 Ответить
РЕСПЕКТ СТРАНАМ БАЛТИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.01.2023 10:12 Ответить
Aitäh
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23.01.2023 10:40 Ответить
Дуже вам вдячні за допомогу! Ви робите усе, щоб мир швидше прийшов до нас!

Після Перемоги поїду до країн Балтії та буду дякувати усім жителям!
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23.01.2023 10:43 Ответить
Вони роблять усе, щоб війна не прийшла до них.
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23.01.2023 11:07 Ответить
Величезна людська подяка Естонії!!!
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23.01.2023 10:51 Ответить
От вам і Таллінн: розуміють, що Україна - то їх фронт, і більше щахищати їх нікому. Ну, який захисник той шольц, або макрон? От і намагаються якось домовитись з кацапами про особливі відносини
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23.01.2023 11:06 Ответить
Respect to the Baltic Countries!

In regards to any artillery:
When Mordor attacks,
Estonia will not have time to start the
motor engines, drive to some position,
and fire any grenades towards those Orksuzzes.

Artillery is for educational purposes only
for these 3 tiny countries.
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23.01.2023 11:20 Ответить
Низький уклін вам, браття!!
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23.01.2023 12:34 Ответить
По пояс поклонится надо эстонцам и не раз нам! Всех позорников они по ходу дела засветили тоже! Отлично. Не спец я по гаубицам конечно. Но когда территория страны не велика, подобное оружие лишено маневра, целью хорошей является. Правильно сделали что отдали. Тут сау отработают звонко и в цель. Тем более арта у нас в смысле артилеристы и школа сильнейшая и давно. Дай только БОГ удачи и сил! Слава ЗСУ!
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23.01.2023 12:47 Ответить
Бесконечная благодарность от украинского народа
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23.01.2023 14:51 Ответить
Слава Україне ! Слава Естонії !
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23.01.2023 15:49 Ответить
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23.01.2023 18:59 Ответить
 
 