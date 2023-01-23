Германия попадет в определенную международную изоляцию, если не изменит позиции по Leopard для Украины, - МЗС Польши
Германия попадет в определенную международную изоляцию, если не изменит своей позиции по танкам Leopard 2 для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик.
По его словам, заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ФРГ не будет против, если Польша передаст Украине немецкие танки Leopard 2 является новинкой, так как подобной позиции в Берлине еще не озвучивали.
"Германия, не согласившись отправить танки попадает в определенную международную изоляцию и их положение будет очень слабым, если они будут продолжать занимать эту позицию", — сказал замглавы МИД Польши.
Он отметил, что позиция Германии противоречит принципам международного права, территориальной целостности, суверенитету стран, верховенству законов и прав человека.
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А тепер стосовно леопардів. Я живу в Німеччині вже дуже давно, маю багато знайомих німців (не кацапо-німців, а справжніх німців). Усі підтримують Україну, жоден не висловлюється за ерефію. Але, стосовно постачання танків, у деяких виникають питання, чому це одна Німеччина повинна брати на себе всю відповідальність. Тобто люди дійсно за передачу танків, але з умовами, що інші партнери зроблять те саме. Чи це не справедливо? Я днями брала участь в опитуванні, за чи проти передачі леопардів. Із більше ніж 10 тисяч участників: 49 % за, 43% проти, інші не знають. Тобто суспільство не впевнено в цьому питанні. І тут потрібно було всім членам НАТО прийняти це рішення водночас та одноголосно, а не розводити демагогію, яка ще більше сприяє розладу в суспільстві. Це на мою думку просто катастрофа
Но такими заявлениями можно разосрать НАТО изнутри, чего и добивается всё это время плешивый карлик. Это бьёт по национальной гордости немцев - понятно, что это очень смешно звучит по отношению к некогда грозной Германии, которая сейчас боится пискнуть против "могучего" лилипутина, но одно другому не мешает.
Такие заявления нужно делать в приватных беседах, иначе это ставит немцев в позицию защищающихся, но остатки их гордости не делают эту позицию оправдывающейся - немцы, наоборот, переведут стрелки на других союзников, припомнят, что Украина сама просрала оборонзаказ.
Украине не срач нужен, а помощь.
Тем паче,что кацапия-разлюбезный союзник еще со сталинских времен,и дружба эта только крепла.