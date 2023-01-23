РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5907 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
6 782 29

Германия попадет в определенную международную изоляцию, если не изменит позиции по Leopard для Украины, - МЗС Польши

шольц

Германия попадет в определенную международную изоляцию, если не изменит своей позиции по танкам Leopard 2 для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик.

По его словам, заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ФРГ не будет против, если Польша передаст Украине немецкие танки Leopard 2 является новинкой, так как подобной позиции в Берлине еще не озвучивали.

"Германия, не согласившись отправить танки попадает в определенную международную изоляцию и их положение будет очень слабым, если они будут продолжать занимать эту позицию", — сказал замглавы МИД Польши.

Он отметил, что позиция Германии противоречит принципам международного права, территориальной целостности, суверенитету стран, верховенству законов и прав человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Германии вскоре решит, отправлять ли танки Leopard в Украину, - Писториус

Автор: 

Германия (6929) Польша (8399) танк (2248)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Польша - верный союзник Украины.
Но такими заявлениями можно разосрать НАТО изнутри, чего и добивается всё это время плешивый карлик. Это бьёт по национальной гордости немцев - понятно, что это очень смешно звучит по отношению к некогда грозной Германии, которая сейчас боится пискнуть против "могучего" лилипутина, но одно другому не мешает.

Такие заявления нужно делать в приватных беседах, иначе это ставит немцев в позицию защищающихся, но остатки их гордости не делают эту позицию оправдывающейся - немцы, наоборот, переведут стрелки на других союзников, припомнят, что Украина сама просрала оборонзаказ.

Украине не срач нужен, а помощь.
показать весь комментарий
23.01.2023 11:03
+6
щось таке враження що мабуть все таки дотиснуть цю ліверну ковбасу Шульца
показать весь комментарий
23.01.2023 10:30
+6
ці танки потрібні Україні для оборони українського народу і української землі.Кляті вони для рашиста і його німецьких холуїв.котрі немов би вужі на гарячій сковороді викручуються.лиш би догодити рашисту і не надавати Україні ці танки
показать весь комментарий
23.01.2023 11:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щось таке враження що мабуть все таки дотиснуть цю ліверну ковбасу Шульца
показать весь комментарий
23.01.2023 10:30 Ответить
видно папочка на Шольца така, шо він краще застрелиться, ніж дасть танки
показать весь комментарий
23.01.2023 10:43 Ответить
Може досі уже займатися балачками? Пані Бербок офіційно заявила, що Німеччина не буде проти, якщо партнери передадуть леопарди Україні. Що ще потрібно польському уряду? Нехай вже відправляють ці кляті танки
показать весь комментарий
23.01.2023 10:40 Ответить
ці танки потрібні Україні для оборони українського народу і української землі.Кляті вони для рашиста і його німецьких холуїв.котрі немов би вужі на гарячій сковороді викручуються.лиш би догодити рашисту і не надавати Україні ці танки
показать весь комментарий
23.01.2023 11:01 Ответить
Кляті вони, бо саме через ці танки в НАТО та ЄС є розбіжності, що дуже на руку кацапам. Всі партнери перекидають один на одного відповідальність, а суттєво нічого не відбувається. Яка користь від цього? Тільки привід кацапам заохочувати своє населення до подальшої війни, бо «НАТО скоро развалиться». Дуже шкода, що ви цього не бачите і не розумієте
показать весь комментарий
23.01.2023 11:22 Ответить
Тільки привід кацапам заохочувати своє населення до подальшої війни, бо «НАТО скоро развалиться». Дуже шкода, що ви цього не бачите і не розумієте.(що даючи ці танки і ЄС І НАТО будуть рашистському населенню і куйлу доказувати.що вони не розвалюються, а навпаки стають міцнішими і пора виводити війска зУкраїни.якби 3,14дерація не розвалилася.продовжуючи війну
показать весь комментарий
23.01.2023 11:32 Ответить
Саме в цьому і полягає проблема. Це виглядає як тиск зі сторони США, а не як узгоджені дії НАТО. Кацапи роками стверджували, що Україна знаходиться під «внешними управлением». А ці події дають їм привід говорити, що і ЄС повністю контролюється США. Я не здивуюсь, якщо вони невдовзі почнуть говорити, що треба і Європу звільняти «від цих клятих піндосів». Ці суперечки нам дуже шкодять. Треба було зачекати Рамштайну і тоді оголосити, що кожна країна НАТО поставить по десять (наприклад) танків. Це було б дійсносильним сигналом.
показать весь комментарий
23.01.2023 12:04 Ответить
Це було б проблемою напередодні російського вторгнення. Те, що Україна знаходиться під «внешними управлением» це пропагандистський наратив і саме тоді точилася війна засобами пропаганди. Але зараз настав час, коли говорять вже гармати і ракети, а чують лише їх, а не голоси пропагандистів. Час ворожої пропаганди вже сплинув, Захід, НАТО і Європа міцно обєднані проти зовнішньої загрози і в цей час не розкол, а нерішучість, обгрутована побоюванням перед химерними страхами, які вже в минулому, створить більшу небезпеку. Тому на потрібна зброя будь якою ціною, а шольці хай ображаються і надалі. Вони усвідолюють, що їх особиста образа в жодному разі не буде їм виправданням перед їх народом та партнерами
показать весь комментарий
23.01.2023 14:18 Ответить
Я не поділяю вашу точку зору, спробую пояснити чому саме. Кацапи не чують гармат та бомб і скоріш за все так і не почують. Те, що в Крим декілька разів прилетіло, їх зовсім не хвилює. Та і взагалі чхати вони хотіли навіть на своїх рідних, що там казати про інших людей. «моя хата с краю - ничего не знаю» працює в кацапстані дуже добре. А вот телебачення вони своє дивляться дуже уважно, хоч і заперечують це. А інформація вбиває не менше, аніж гармати. Особливо, якщо люди тупі та недосвідчені. Їм там розказують про суперечки в НАТО та обіцяють «скорейшую победу и кучу бабла». Як ви гадаєте, багато бажаючих буде йти і вбивати українців з такими наративами? Питання риторичне.
А тепер стосовно леопардів. Я живу в Німеччині вже дуже давно, маю багато знайомих німців (не кацапо-німців, а справжніх німців). Усі підтримують Україну, жоден не висловлюється за ерефію. Але, стосовно постачання танків, у деяких виникають питання, чому це одна Німеччина повинна брати на себе всю відповідальність. Тобто люди дійсно за передачу танків, але з умовами, що інші партнери зроблять те саме. Чи це не справедливо? Я днями брала участь в опитуванні, за чи проти передачі леопардів. Із більше ніж 10 тисяч участників: 49 % за, 43% проти, інші не знають. Тобто суспільство не впевнено в цьому питанні. І тут потрібно було всім членам НАТО прийняти це рішення водночас та одноголосно, а не розводити демагогію, яка ще більше сприяє розладу в суспільстві. Це на мою думку просто катастрофа
показать весь комментарий
23.01.2023 14:50 Ответить
На цьому етапі війни суспільна думка як німців так і росіян вже нічого не вирішує, бо зараз запущена війна на знищення, і ніяка думка вже нічого не змінить і це усвідомлюють як німці, так і росіяни, так і американці, тому суспільна думка повинна менш за все цікавити нас. Ви ж самі переконалися в тому, що 51%, тобто більшість НЕ ПРОТИ передачі леопардів - і яка це катастрофа? Звісно, інформація вбиває не менше, аніж гармати, але якщо пропаганда когось і вбила, то це було зроблено ще тоді, коли йшла інформаціяйна підготовка до вторгнення і зараз вже все вирішують танки і гармати, а не пропаганда. Зараз пропаганда вже ніяк не змінить суспільну думку, бо люди люди вже не слухають політичних ораторів, а бачать своїми очима у новинах успіх чи поразку кожної із сторін і це впливає на них більше будь-якої пропаганди. Німці і без переконнання самі добре усвідомлюють, яка загроза чекає на них у разі поразки України. Але ворог може використовую вже неактуальні пропагандистськи кліше, як розкол серед країн Європи, щоб хоч якость виправдати саботаж своїх прихильників чи агентів на Заході
показать весь комментарий
23.01.2023 15:40 Ответить
Катастрофа не те, що майже половина німців виступили проти передачі леопардів (за тих чи інших причин, це питання нажаль не ставили в опитуванні). Катастрофа в тому, що партнери почали діяти не як одне ціле, що до цього моменту з танками функціонувало досить непогано та узгоджено ( наприклад з артилерією чи ппо). І ви, як людина спроможня мислити логічно та покладаючись на факти, робите головну помилку, а саме, ви вважаєте, що всі люди також так розмірковують як ви. Але, передивившись багато інтерв'ю з простими кацапами, мені реально дуже страшно - вони живуть у паралельній реальності і там нажаль закони логіки не працюють. Тому в кацапському суспільстві ще довго буде перемагати саме пропаганда, а не справжні події на фронті. Ви подивіться, що вони говорять про «жест доброй воли» під Києвом, Харківом чи Херсоном. У них чорне завжди біле та навпаки. А щодо німецького суспільства, то так, тут розуміють, хто такі кацапи і не хотять «руzzкого мира». Але проблема в тому, що німці обрали позицію озброювати свою армію якомога краще. Це звичайно не виключає допомоги Україні, але кожна країна має діяти в інтересах свого народу. Дуже шкода, що уряд України так не думає. Але в цьому не німці винні, а корумповані покидьки у владі.
показать весь комментарий
23.01.2023 19:45 Ответить
Кацапи роками стверджували, що Україна знаходиться під «внешними управлением». і в той же час саме найбільше під рашистським неративом "внешним управлением" заходилася фріцляндія під керівництвом прорашистсько завербованої меркель .а на даний час і її послідовника шольца,в минулому ,касира фатерляндукотрий висить на гачку рашистської агентури все на тій же рашистські "наживці",на котру клюнула меркеля
показать весь комментарий
23.01.2023 21:42 Ответить
Треба не заява а офіційний документ, дозвіл на постачання танків.
показать весь комментарий
23.01.2023 11:20 Ответить
Так саме це пані Бербок і сказала в інтерв'ю. Що Польща повинна зробити офіційний запит на передачу, але цей запит ще не надійшов. Чи ви гадаєте, що вона так нагло бреше? Польща тоді може публічно звинуватити її в брехні і вона піде з посади
показать весь комментарий
23.01.2023 11:26 Ответить
Якщо вже вибирати між тими хто хоче приклеїтись до надання німецької допомоги, чи навіть вдати, що це його заслуга: Арестович, Зеленський, Мельник чи Польща. То нехай то буде Польща.
показать весь комментарий
23.01.2023 10:47 Ответить
Польша - верный союзник Украины.
Но такими заявлениями можно разосрать НАТО изнутри, чего и добивается всё это время плешивый карлик. Это бьёт по национальной гордости немцев - понятно, что это очень смешно звучит по отношению к некогда грозной Германии, которая сейчас боится пискнуть против "могучего" лилипутина, но одно другому не мешает.

Такие заявления нужно делать в приватных беседах, иначе это ставит немцев в позицию защищающихся, но остатки их гордости не делают эту позицию оправдывающейся - немцы, наоборот, переведут стрелки на других союзников, припомнят, что Украина сама просрала оборонзаказ.

Украине не срач нужен, а помощь.
показать весь комментарий
23.01.2023 11:03 Ответить
На даному етапиі НАТО вже не можливо розісрати зсередини - альянс обрав чіткий курс на допомогу Україні, який вже не змінити. І це усвідомлює навіть плешивий карлик і тому він намагається вже не розділити созюзників, а залякати химерним розколом, який вже не можливий на такому російскої агресії. Не розколу нам потрібно боятися, а власної боязкості і нерішучості і впевнено тиснути, беручи приклад з наших союзников і наполегливо без зайвих і необгрунтованих побоювань виборювати важку зброю.
показать весь комментарий
23.01.2023 12:21 Ответить
Для прикладу візьмемо сьогоднішню чи вчорашню статтю про американця, який відомий лобіюванням інтересів України. Навіть він сказав, що нахабними бути не потрібно, коли самі все розпродали і нічого не виробляли, а зараз не просять, а саме вимагають. Думаю, просити и вмовляти потрібно, але без нахабності, бо можна отримати протилежний ефект.
показать весь комментарий
23.01.2023 13:00 Ответить
Мені не відомий, але мені відомо, що перед наступом Росія запускає вилику велику хвилю дезінформації і кремлівські консерви можуть маскуватися під самих великих прихильників України. Чого лише вартий Маск, який спочатку надавав Старлінки і таким був патріотом України на словах, а потім по суті став закликати зрадити нас, чого вартий Трамп, який спочатку першим надав нам летальну зброю, за що його боготоврять навіть після того, як він виявився найантиукраїнським політиком в США і ще скільки було всяких іларіонових, яким вирили тощо. І перед кривавим наступом пропагандистська машина вскриє ще не одного з таких дуже жирних "прихильників", законсервованих Кремлем, які маскуються під наших прихильників і лише чекають свого часу. Наша справа тиснути незважаючи ні на що. Наше становище це зобов'язує. І не тільки ми тиснеом на Шольця, а і Кремль також. Ми ще не знаємо, який шалений тиск чинить Кремль за зачиненими каналами зв'язку. За свої свою злочинну нерішучисть чи може навіть зраду Шольц буде відповідати не перед нами, а перед своїм народом і партнерами по НАТО, тож він не може просто так обідитись на нас, тому наша справа тиснути без жодних сумнівів. Саме тиском, на 100% виправданими у цей час ми доводимо нашу рішучість протистояти ворогу
показать весь комментарий
23.01.2023 13:56 Ответить
..просто и понятно:С рынка кремлевии ушло 9 проц компаний Германии... хи хи ха ха
показать весь комментарий
23.01.2023 11:10 Ответить
Это всё,что нужно знать о принципиальной позиции Германии-"Deutschland uber alles".
Тем паче,что кацапия-разлюбезный союзник еще со сталинских времен,и дружба эта только крепла.
показать весь комментарий
23.01.2023 11:41 Ответить
После таких выступлении я бы кинул бы штук 8 как англичане и все)А почему бочку не катят на французов или англичан?Или Леопарды это единственные танки в Европе?Просто поляки понакупали танки в Корее и США,и под красивую музыку хотят от них избавиться
показать весь комментарий
23.01.2023 11:13 Ответить
"кидалово однако"
показать весь комментарий
23.01.2023 11:18 Ответить
..зрозуміти...що різношерстя не на користь ЗСУ..можете? Абрамсів тисячі... але вони потребують дуже скадної логістики..бо мають авіаційні двигуни з потрібністью якісного пального..і ремонтну базу..якої у Європі НЕМА! Ви будете танки за океан тягати на ремонт? Леопард 1 та 2.. це самимй підходящий і реально кращий танк у Європі. Всі ресурси поруч...і логістичні і ремонтні. На озброєнні майже у всіх арміях НАТО у Європі.
показать весь комментарий
23.01.2023 12:48 Ответить
Так а чому тоді Польща відмовилась від леопардів і купила американські та північно корейські танки? Щоб потім у них виникали ці самі проблеми з ремонтом, логістикою чи пальним? В мене виникає когнітивний дисонанс, коли я читаю ці новини. Тобто уряд Польщі стверджує, що після України вони на черзі, але відмовляються від «найкращого для цих умов танку леопард» і купують «дуже складні заатлантичні танки». Де логіка в цих діях
показать весь комментарий
23.01.2023 15:16 Ответить
.. для тих..хто щось чув..але нічого не знає!!! Польща.. НЕ ВІДМОВИЛАСЬ,,,!!! від Леопардів ...бо це НА СЬОГОДНІ ОСНОВНИЙ !!! бойовий танк Війська Польського!! Основний!!! Вона ЗАМОВИЛА ..але НЕ ОТРИМАЛА кілька сотень..а точніше близько 250 одиниць Абрамсів останньої модифікації , на яких спеціально на замовлення для Війська Польського будуть встановлені газотурбінні двигуни .здатні працювати на звичайному дизельному пальному. Відсутність цих двигунів і затримує поставки танків для Польщі. Південно-корейскі танки ідуть за умови подальшого випуску їх у Польщі замість випускаємих Т-72М1 яких у поляків біля 600 одиниць. Тому Польща і затримує передачу Т-72М1 Україні... бо нема поставок Абрамсів. Нам поляки хочуть передати Леопард 2А4... початку восьмидесятих років ...яких вони отримаи бизько 150 одиниць і які вже замінені на Леопард 2А5... 2018-19 років випуску... (нові!!) Ось і вся ЛОГІКА!!!
показать весь комментарий
23.01.2023 19:12 Ответить
*Коректировка: звичайно південно корейські танки.
показать весь комментарий
23.01.2023 15:17 Ответить
Немчура спит и видит как опять целуется в засос с другом вальдемаром.
показать весь комментарий
23.01.2023 13:47 Ответить
 
 