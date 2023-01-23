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Новости Агрессия России против Украины
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Россияне заминировали почти 900 тысяч гектаров деоккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, - командующий группировкой "Таврия" Тарнавский

міна,міни,розмінування

На юге Украины российские захватчики заминировали около 900 тысяч гектаров освобожденных территорий Херсонской и Николаевской областей.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне активно минируют наши захваченные территории.

Захватчики успели заминировать около 680 тысяч гектаров на освобожденной в прошлом году части Херсонской области. Это только по приблизительным подсчетам.

Еще 200 тысяч гектаров – заминированные участки Николаевской области", - говорится в заявлении.

Тарнавский отметил, что после освобождения земель начинается их разминирование.

"Специалисты Сил обороны на таврическом направлении ежедневно выходят на охоту за смертоносным наследием агрессора. Они ежесекундно рискуют жизнью, чтобы вновь сделать безопасными освобожденные территории Украины. Этим мы кардинально отличаемся от врага", - добавил он.

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разминирование (711) Николаевский бронетанковый завод (5) Тарнавский Александр (222) Херсонская область (4718)


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Інформація не відповідає дійсності. Ну не мають кацапи ніякої можливості замінувати 900 тисяч гектарів! Перевірити потрібно все, але нести ахінею про суцільне замінування якось навіть непрофесійно.
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23.01.2023 11:57 Ответить
Росіяни нашу окуповану територію замінували а наша сторона перед вторгнення кацапів розміновувала. ШАХ І МАТ!
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23.01.2023 11:57 Ответить
Треба полонених там ганяти..
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23.01.2023 12:00 Ответить
900000га це 9мільйярдів кв м. Хтось нулі понаставляв не з тої сторони
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23.01.2023 12:10 Ответить
900,000 га = 9,000 км2
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23.01.2023 12:24 Ответить
Harvested. ( germ. geerntet, not abgebaut)

680.000 hectares of harvested crop grain
in June / July / August,
before the Ukrainian counter-offensive began
in September / October.

Further 200.000 ha could not been
harvested for being mined.

100 hectares = 1 km2

1.000 m x 1.000 m = 1 mio m2

100 m x 100 m = 10.000 m2 = 1 ha
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23.01.2023 14:27 Ответить
 
 