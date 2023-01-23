Россияне заминировали почти 900 тысяч гектаров деоккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, - командующий группировкой "Таврия" Тарнавский
На юге Украины российские захватчики заминировали около 900 тысяч гектаров освобожденных территорий Херсонской и Николаевской областей.
Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне активно минируют наши захваченные территории.
Захватчики успели заминировать около 680 тысяч гектаров на освобожденной в прошлом году части Херсонской области. Это только по приблизительным подсчетам.
Еще 200 тысяч гектаров – заминированные участки Николаевской области", - говорится в заявлении.
Тарнавский отметил, что после освобождения земель начинается их разминирование.
"Специалисты Сил обороны на таврическом направлении ежедневно выходят на охоту за смертоносным наследием агрессора. Они ежесекундно рискуют жизнью, чтобы вновь сделать безопасными освобожденные территории Украины. Этим мы кардинально отличаемся от врага", - добавил он.
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680.000 hectares of harvested crop grain
in June / July / August,
before the Ukrainian counter-offensive began
in September / October.
Further 200.000 ha could not been
harvested for being mined.
100 hectares = 1 km2
1.000 m x 1.000 m = 1 mio m2
100 m x 100 m = 10.000 m2 = 1 ha