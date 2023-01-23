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Новости Война
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Следующие несколько недель определят наше будущее, нужно оказывать Украине поддержку, мы не можем ее подвести, - Мишель

мішель

Для Украины и мира в целом решающими будут следующие две-три недели.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"То, что произойдет в 2023 году, и многое зависит от следующих нескольких недель, — вот что определит наше будущее. Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их", — подчеркнул он.

По словам Мишеля, Украина должна получить от Запада танки и он поддерживает их немедленную передачу.

Мишель добавил, что по данному вопросу ведутся "горячие дебаты", в том числе и относительно поставок их Германией.

Глава Евросовета подчеркнул, что для Европы поражение Украины в войне может стать "чрезвычайно опасным прецедентом для будущего".

"Не может быть свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Украины", — добавил глава Евросовета.

Читайте также: Мишель о вступлении Украины в ЕС: Настроены как можно быстрее выполнить свою часть работы

Автор: 

Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+9
В разі поразки України Третя Світова гарантована і це вже потроху доходить до запливших жирком мізків євробюрократів. Гітлер навіть мріяти не міг про ту кількість ресурсів яку має ***** сьогодні не кажучи вже про ЯО. Єдине що відрізняє нацистську Німеччину від постсовецького *****стану це рівень технічної освіти. Кацапи в своїй масі алкодегенерати і тому можуть лише красти чуже бо не здатні створювати своє. Їх подальша ізоляція гарантує їм економічний крах і врешті розгром.
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23.01.2023 12:31
+6
А чому саме наступні два-три тижні? Що має відбутися?
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23.01.2023 12:36
+5
Зеля знав що вони підуть на цей ризик, тому не знімав ні Татарова ні Єрмака!
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23.01.2023 12:14
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Зеля знав що вони підуть на цей ризик, тому не знімав ні Татарова ні Єрмака!
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23.01.2023 12:14 Ответить
Зеле треба їх звільнити . Бо вони псують йому іммидж
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23.01.2023 12:21 Ответить
А він у нього був? У Зелі як був імідж клоуна. так і залишився.
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23.01.2023 12:30 Ответить
Ну Дуда і ДЖОНСОН до нього хорошо відносяться, а ось Ермак і татаров їх дратують

step by step - не все одразу ( переклад) 🤣🤣🤣
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23.01.2023 12:36 Ответить
і Дуда, і Джонсон добре відносяться до Українскього народу. до чого тут зелене чмо? боневтік?!
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23.01.2023 14:27 Ответить
интересно было б посмотреть на шоколадное чмо
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23.01.2023 20:33 Ответить
Меркель, Шольц та Макрон з Ердоганом давно би умовили на перемовини...
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23.01.2023 22:29 Ответить
Можеш стати раком перед дзеркалом і подивитися
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23.01.2023 23:46 Ответить
Misha Stakhyr
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23.01.2023 23:55 Ответить
что ж ты так про своего идола то так?
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24.01.2023 20:04 Ответить
Приймить у ЕС - легше буде відбудовувати і контролювати кошти на відбудову

Україна - колиска европейськоінаціі.
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23.01.2023 12:20 Ответить
Гарячі дебати якось не гріють -- переходьте в активну фазу -- починаите вговоряти руками - ногами .
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23.01.2023 12:23 Ответить
Танки давай!!!!!
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23.01.2023 12:24 Ответить
Дэньги, дэньги давай!
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23.01.2023 12:35 Ответить
Очередное бла-бла-бла без какой либо конкретики
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23.01.2023 12:26 Ответить
Шарль Мишель - это какой-то клон, двойник Дениса Шмыгаля.

Невероятное внешнее сходство: но, ещё более эти два персонажа похожи друг на друга своей серой безликостью и вялой бесхарактерностью.

На фоне фурорного Б.Джонсона оба выглядят, как кастрированные евнухи: никакой мужской волевой энергетики.
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23.01.2023 18:18 Ответить
В разі поразки України Третя Світова гарантована і це вже потроху доходить до запливших жирком мізків євробюрократів. Гітлер навіть мріяти не міг про ту кількість ресурсів яку має ***** сьогодні не кажучи вже про ЯО. Єдине що відрізняє нацистську Німеччину від постсовецького *****стану це рівень технічної освіти. Кацапи в своїй масі алкодегенерати і тому можуть лише красти чуже бо не здатні створювати своє. Їх подальша ізоляція гарантує їм економічний крах і врешті розгром.
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23.01.2023 12:31 Ответить
Нинішньому ********** до Третього Райху, як до неба рачки.
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23.01.2023 18:29 Ответить
Третій Райх воював за ресурси. Тому діяв раціонально. Кацапи мають величезні природні ресурси, але діють вони ірраціонально.
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23.01.2023 18:39 Ответить
А чому саме наступні два-три тижні? Що має відбутися?
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23.01.2023 12:36 Ответить
Мішель це келика людина, розуміюча майбутне
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23.01.2023 12:41 Ответить
прям по-Фрейду.
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23.01.2023 14:23 Ответить
"Наступні два-три тижні"...Десь я вже таке чув...
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23.01.2023 13:27 Ответить
Вирішальними були перші "два-три тижні": з 24 лютого по десь 10-15 березня. Коли кацапи намагались зайти у Київ або повністю оточити його. А оборона була переважно стихійна.
Потім стало зрозумілим, що рашка обісралась. Всі подальші "2-3 тижні" - це аби щось пізданути....
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23.01.2023 13:42 Ответить
ЧМОбики спасут путлера..., забирают во сальдаты даже не только Зэков с 30 летним стажем,но даже слепых глухих и на голову больных Шизофреников путлерского Вермахта... опытные чуваки.. почти десантура из Пскова Костромы и Зауралья...которые в прошлом году наелись...под Киевом Черниговом Сумами Харьковом и т.д.👽💀💀👹👺🦍 типа встали с КАЛен🦍💥🔥
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23.01.2023 13:50 Ответить
ааа! ну-ну. самолёты и вертолёты не? танки и глубокую озабоченность? ну, спасибо!
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23.01.2023 14:21 Ответить
Ще вчора треба було відкривати виробництво українського озброєння: набоїв, танків, ракет, бмп тощо. Не тільки в Україні бо ризик ракетних обстрілів, а в Польщі, Чехії, Румунії. Давати роботу українцям, хай не європейські заробітки, але середні по Україні. Давати перепустки чоловікам на роботу, наймати жінок, які зараз є біженцями та працювати на перемогу в три зміни!
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23.01.2023 14:39 Ответить
Треба виготовляти ракети в себе вдома. Для цього треба зробити підземні штольні в Карпатах на такій глибині, щоб ніякі ракети не могли дістати. можна використати уже існуючі штольні в Делятині, зроблені ще при СРСР. Так як німці виготовляли ракети і авіадвигуни в підземних заводах, коли союзники почали наности бомбові удари по заводах. Німці це питання вирішили, побудувавши підземний завод по виготовленню ракет.Миттельверк (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Mittelwerke, буквально «средний завод») - самый крупный военный подземный секретный завод в горном массиве около города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD Нордхаузен . Предназначался для узловой сборки ракет и двигателей с последующими стендовыми и генеральными испытаниями. Его постройка началась в августе 1943 году для производства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-2 Фау-2 и турбореактивных двигателей BMW-03 и Jumo-004, используемых на истребителях и бомбардировщиках. Использовался в 1943-1945 годах. Фактическое серийное производство с января 1944 по март 1945. Было произведено 5946 ракет вместо заданных 13 500 штук. Основной причиной называется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6 саботаж заключённых, работающих на производстве. Сотни людей были повешены и расстреляны за саботажhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA#cite_note-1 [1] [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 1582 дня ].
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23.01.2023 16:32 Ответить
Кретинізм так званих "західних союзників " просто зашкалює. Вони ж прекрасно розумііють, що ті двадцять танків, які вони наскребли для України погоди не зроблять і вони можуть засунути собі ці двадцять танків до дупи. В свій час США за лендлізом під час 2-ї світової війни надали допомогу СРСР в кількості приблизно 7000 танків. А ще 400000 (чотириста тисяч) автомобілів. Це були розумні політики США, не те що теперішні маразматики.
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23.01.2023 16:20 Ответить
А ещё по ленд-лизу США доставили в СССР за два года огромное количество пороха и взрывчатых веществ, из которых были произведены 75 % всего количества боеприпасов красной армии, 19 тысяч боевых самолётов и 67 тысяч джипов-вездеходов.

А сейчас Запад целый год обсуждает вопрос о передаче Украине аж 20 самолётов Ф-16:

унылый бред какой-то...
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23.01.2023 18:25 Ответить
Просто на Заході прекрасно розуміють що рулить тут фсб кріт єрмак , клоун 🤡 зелений на підтанцьовці, всі міністри зрадники і здирники, так питання кому тут танки давати? Тупим у'банам які ці танки кацапам продадуть.Де 50 джипів від Шевроле? По чому чесний притула купляє техніку?
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23.01.2023 23:51 Ответить
В такому випадку виникає питання, чому західні політики носяться з цим шлемазлом, як з писаною торбою, прекрасно усвідомлюючи, що він професійно непридатний для управління Україною?
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24.01.2023 00:04 Ответить
Треба дати прочитати дані по лендлізу під час 2-ї світової війни головному американському маразматику, може станеться в нього проблиск свідомості. Серед ін. по­ставок по Л.-л. СРСР отримав 22,15 тис. літаків, 12,7 тис. танків, 8 тис. зеніт. і 5 тис. протитанк. гармат, 132 тис. кулеметів, 376 тис. вантажівок, 51 тис. джипів, 8 тис. артилер. тягачів, 35 тис. мотоциклів, 3,7 млн автомоб. шин, 472 млн снарядів, 4,5 млн т продовольства, 2,1 млн т нафтопродуктів, 1,2 млн т хім. і вибух. речовин, 11 тис. вагонів, 2 тис. паровозів, 281 військ. корабель, 128 транспорт. суден, 3 криголами. Значна частина цієї техніки надійшла на озброєння рад. армії для визволення тер. УРСР 1943-44.

Вагому роль у відновленні (після руйнування у ході бойових дій та окупації) й нарощуванні в СРСР вироб-ва озброєнь відіграли отримані по Л.-л. 42,6 тис. верстатів для оброб­лення металу і з-д з вироб-ва алюм. прокату. Особливо важливою була також сировина, яку використовували у воєн. пром-сті: алюм. прокат, листова сталь, кау­чук. Її надходження по Л.-л. сумарно переважало власне вироб-во у СРСР на 25 %. Не менше значення мали поставки товарів заг. вжитку, зокрема 664,6 тис. т м'ясних консервів і 15 млн пар взуття. 150 рад. дивізій повністю оснащено засобами радіозв'язку, а 329 дивізій забезпечено польовими телефонами, переданими по Л.-л.
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24.01.2023 00:17 Ответить
 
 