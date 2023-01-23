Следующие несколько недель определят наше будущее, нужно оказывать Украине поддержку, мы не можем ее подвести, - Мишель
Для Украины и мира в целом решающими будут следующие две-три недели.
Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"То, что произойдет в 2023 году, и многое зависит от следующих нескольких недель, — вот что определит наше будущее. Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их", — подчеркнул он.
По словам Мишеля, Украина должна получить от Запада танки и он поддерживает их немедленную передачу.
Мишель добавил, что по данному вопросу ведутся "горячие дебаты", в том числе и относительно поставок их Германией.
Глава Евросовета подчеркнул, что для Европы поражение Украины в войне может стать "чрезвычайно опасным прецедентом для будущего".
"Не может быть свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Украины", — добавил глава Евросовета.
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step by step - не все одразу ( переклад) 🤣🤣🤣
Україна - колиска европейськоінаціі.
Невероятное внешнее сходство: но, ещё более эти два персонажа похожи друг на друга своей серой безликостью и вялой бесхарактерностью.
На фоне фурорного Б.Джонсона оба выглядят, как кастрированные евнухи: никакой мужской волевой энергетики.
Потім стало зрозумілим, що рашка обісралась. Всі подальші "2-3 тижні" - це аби щось пізданути....
А сейчас Запад целый год обсуждает вопрос о передаче Украине аж 20 самолётов Ф-16:
унылый бред какой-то...
Вагому роль у відновленні (після руйнування у ході бойових дій та окупації) й нарощуванні в СРСР вироб-ва озброєнь відіграли отримані по Л.-л. 42,6 тис. верстатів для оброблення металу і з-д з вироб-ва алюм. прокату. Особливо важливою була також сировина, яку використовували у воєн. пром-сті: алюм. прокат, листова сталь, каучук. Її надходження по Л.-л. сумарно переважало власне вироб-во у СРСР на 25 %. Не менше значення мали поставки товарів заг. вжитку, зокрема 664,6 тис. т м'ясних консервів і 15 млн пар взуття. 150 рад. дивізій повністю оснащено засобами радіозв'язку, а 329 дивізій забезпечено польовими телефонами, переданими по Л.-л.