Следующие несколько недель определят наше будущее, нужно оказывать Украине поддержку, мы не можем ее подвести, - Мишель

Для Украины и мира в целом решающими будут следующие две-три недели.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"То, что произойдет в 2023 году, и многое зависит от следующих нескольких недель, — вот что определит наше будущее. Мы должны быть с Украиной и оказывать им всю необходимую поддержку. Мы не можем подвести их", — подчеркнул он.

По словам Мишеля, Украина должна получить от Запада танки и он поддерживает их немедленную передачу.

Мишель добавил, что по данному вопросу ведутся "горячие дебаты", в том числе и относительно поставок их Германией.

Глава Евросовета подчеркнул, что для Европы поражение Украины в войне может стать "чрезвычайно опасным прецедентом для будущего".

"Не может быть свободной и безопасной Европы без свободной и безопасной Украины", — добавил глава Евросовета.

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