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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украине сейчас очень важна западная помощь, поскольку последние действия РФ указывают на подготовку большого наступления, - министр обороны Эстонии Певкур

певкур

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, западная помощь Украине сейчас исключительно важна, потому что последние шаги России указывают на ее подготовку к большому наступлению в ближайшие месяцы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает ERR.

"Почему ожидания [предоставления Украине танков] стали столь велики - все понимают, что следующие несколько месяцев будут очень критическими. Ситуация в Украине сложная, Россия сосредотачивает новые силы, подвезено очень много живой силы. И если подумать о назначении [главы российского Генштаба Валерия] Герасимова (главнокомандующим российскими силами в Украине – ред.) вместо [генерала Сергея] Суровикина, это объясняется не тем, что Суровикин не справился, а тем, что Герасимов может отдавать команды всем видам войск. Эти шаги указывают на то, что Россия готовится к большому наступлению", - сказал Певкур.

По его словам, Россия использует тактику истощения, чтобы снизить возможности украинского ПВО.

Комментируя поставки Украине основных боевых танков, о которых западным союзникам не удалось договориться на переговорах на базе Рамштайн в Германии, Певкур отметил, что Германия может в дальнейшем разрешить поставки своих танков Leopard. "Новому министру обороны [Германии] было мало что сказать, потому что у них нет договоренности в коалиции. Они будут ее искать", - сказал Певкур.

По оценке Певкура, вариант, при котором другие союзники, например Польша, поставят немецкие танки Украине без согласия Берлина, не является хорошим решением.

"Изменения произойдут, если танки, боевые машины, техника, предоставляемые союзниками, будут действовать как единый кулак. Я не думаю, что одностороннее предоставление танков что-то изменит к лучшему и в отношениях между союзниками. Германия может больше замкнуться, и нам этого не нужно", – сказал министр обороны Эстонии.

Певкур добавил, что танки - очень важный боевой компонент для Украины, и вся остальная помощь не сможет компенсировать их нехватку.

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помощь (7763) россия (95365) Эстония (1412)


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Топ комментарии
+5
Тобі б казки писати... 2/3 ?? Дійсно??
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23.01.2023 12:38
+3
зброю теж можуть, тільки її монетизувати геморойно. А от витаскувати з бюджету три чветрі коштів на харчі для війська - аж гай гуде. Достатньо фірми "рога й копита" з уставним капіталом в тищу гривень
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23.01.2023 13:01
+2
хто щось "дасть" коли шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні??..
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23.01.2023 12:40
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Тобі б казки писати... 2/3 ?? Дійсно??
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23.01.2023 12:38 Ответить
на фронті хлопці отримали ті яйця розміром з кульку для пінг-понга ціна яким три гривні , тому можна сміливо говорити за три чверті
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23.01.2023 12:57 Ответить
Зброю крадуть? Можете розповісти детальніше?
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23.01.2023 12:39 Ответить
зброю теж можуть, тільки її монетизувати геморойно. А от витаскувати з бюджету три чветрі коштів на харчі для війська - аж гай гуде. Достатньо фірми "рога й копита" з уставним капіталом в тищу гривень
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23.01.2023 13:01 Ответить
Стаття про зброю. Чи може ви її просто не читали? Дуже схоже на те...
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23.01.2023 13:41 Ответить
а ти не чув про з'єднані ємності? антиукраїнська влада зє!льоної шмарклі використовує всі схеми для перекачування допомоги в кеш - прямим грабунком, завищенням цін, перерозподілом бюджету... ти як мала дитина тільки зброю в статті побачило
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23.01.2023 19:55 Ответить
По-перше не траба хамити. По-друге в статті йдеться саме про зброю. Зробіть над собою зусилля - прочитайте статтю.
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23.01.2023 20:57 Ответить
хто щось "дасть" коли шуфричі, бойки, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні??..
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23.01.2023 12:40 Ответить
американські сенатори кажуть, що вражені детальною звітністю за всю допомогу, а ти, гамно з вухами маєш бути під слідством СБУ за розповсюдження кацапської пропаганди.
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23.01.2023 14:25 Ответить
Нам би, на час того "великого" наступу, не завадило мати літаючі мясорубки А-10
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23.01.2023 12:54 Ответить
сократить на 2\3 количество генералов в МО, сэкономив бюджетные деньги на их содержание и сократив коррупционные расходы, и можно закупать, если не А-10, то хоть другую технику.

из экс-генералов можно сформировать пару пехотных бригад и отправить для приманки под Соледар. командиры с них врядли получатся, а как тушки для приманки подойдут.

как говорится, Родину защищать должны все, а не только солдаты-младшие офицеры и мобилизированные.
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23.01.2023 14:20 Ответить
Щодо затяжної війнм. Ще вчора треба було відкривати виробництво українського озброєння: набоїв, танків, ракет, бмп тощо. Не тільки в Україні бо ризик ракетних обстрілів, а в Польщі, Чехії, Румунії. Давати роботу українцям, хай не європейські заробітки, але середні по Україні. Давати перепустки чоловікам на роботу, наймати жінок, які зараз є біженцями та працювати на перемогу в три зміни!
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23.01.2023 14:40 Ответить
 
 