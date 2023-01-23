Украина и ЕС должны начать предвступительные переговоры в 2023 году, - Кулеба
Украина рассчитывает на ощутимые практические результаты Саммита Украина-ЕС, а также положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которая сделает возможным начало предвступительных переговоров уже в 2023 году.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"У нас высокие ожидания от Саммита Украина-ЕС 3 февраля и совместного заседания Правительства Украины и Колледжа ЕС накануне Саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", - заявил Кулеба.
Министр напомнил, что Украина финализует выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад Европейской Комиссии этой весной. Он подчеркнул, что Украина также ожидает включения положительной оценки своих усилий по выполнению рекомендаций в итоговую декларацию саммита Украина-ЕС 3 февраля.
"Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно быстрее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны этому воспрепятствовать", - добавил глава МИД.
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Чи такою і є справжня мета, не вступити в ЄС на радість ху@лу?
виникае невдобний момент з Венедиктовою і Маркаровою 🤣🤣
І тоді ми збудуемо *******, комфортну і національну країну з ********* автобанами, з сильною промисловостью , з крупними оборонними заводами , з ********* переробними заводами. Весь свій досвід ЕВРОПЕЙСЬКі країни передадуть УКРАІНЕ , як форпосту на кордоне з ордою
- Декларування статків чиновників і держслужбовців не повернуте.
- Відмінили тендери через Prozorro і перевели їх у ручний темний режим на руку корупціонерам і чиновникам.
- Правоохоронна система керується напряму Татаровим-Єрмаком з Офісу Президента.
- Свободи слова нема, є єдиний інфомарафон з цензурою і возвеличенням діячів ОПи.
- МЕГАкорупція правлячої партії та безкарність.
То з якими здобутками ми йдемо в ЕС? Що Зеленський покаже Урсулі фон дер Ляєн? Патріотичну футболку кольору хакі?
Я бачу той самий шлях "петляння" від вступу в ЄС, як і за часів януковича.
Ті ж самі режисери цього дійства, що й за часів Януковича: Подоляк, Татаров його тіньовий шеф Портнов, Коломойський зі своїми ро-сосіянськими партнерами.
Дієвої боротьби з п'ятою колоною нема, бо там всі разом мають спільні бізнес- інтереси з дерибану держбюджету: Слуги народу та ОПЗЖ
Тому, ласкаво просимо в ЄС, тобто, в Єрмаковський Союз.
(с)