Украина и ЕС должны начать предвступительные переговоры в 2023 году, - Кулеба

Украина рассчитывает на ощутимые практические результаты Саммита Украина-ЕС, а также положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которая сделает возможным начало предвступительных переговоров уже в 2023 году.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"У нас высокие ожидания от Саммита Украина-ЕС 3 февраля и совместного заседания Правительства Украины и Колледжа ЕС накануне Саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", - заявил Кулеба.

Министр напомнил, что Украина финализует выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад Европейской Комиссии этой весной. Он подчеркнул, что Украина также ожидает включения положительной оценки своих усилий по выполнению рекомендаций в итоговую декларацию саммита Украина-ЕС 3 февраля.

"Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно быстрее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны этому воспрепятствовать", - добавил глава МИД.

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