РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6136 посетителей онлайн
Новости
1 091 10

Украина и ЕС должны начать предвступительные переговоры в 2023 году, - Кулеба

кулеба

Украина рассчитывает на ощутимые практические результаты Саммита Украина-ЕС, а также положительную оценку выполнения рекомендаций Еврокомиссии, которая сделает возможным начало предвступительных переговоров уже в 2023 году.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"У нас высокие ожидания от Саммита Украина-ЕС 3 февраля и совместного заседания Правительства Украины и Колледжа ЕС накануне Саммита. Мы рассчитываем на ощутимые практические результаты обоих событий", - заявил Кулеба.

Министр напомнил, что Украина финализует выполнение рекомендаций Еврокомиссии и рассчитывает на положительный доклад Европейской Комиссии этой весной. Он подчеркнул, что Украина также ожидает включения положительной оценки своих усилий по выполнению рекомендаций в итоговую декларацию саммита Украина-ЕС 3 февраля.

"Мы убеждены, что предвступительные переговоры должны начаться как можно быстрее после выполнения Украиной рекомендаций и положительной оценки Еврокомиссии. Украина прилагает максимум усилий и я убежден, что мы должны начать предвступительные переговоры до конца 2023 года. Никакие игры или узкие политические интересы не должны этому воспрепятствовать", - добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже в этом году должна выйти на начало переговоров по членству в ЕС, - Зеленский

членство в ЕС (997) Евросоюз (17061) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Підлегла Кулеби сексологиня та корупціонери презедента такі переговори не витягнуть.
Чи такою і є справжня мета, не вступити в ЄС на радість ху@лу?
показать весь комментарий
23.01.2023 12:38
+5
Цікавий момент - виходячи з призначення послиці , Ермак ********** у посли своїх коханок .

виникае невдобний момент з Венедиктовою і Маркаровою 🤣🤣
показать весь комментарий
23.01.2023 12:44
+4
- Закон про конституційний суд прийнятий під Офіс президента, а не так як сказала Венеційська комісія ЄС.
- Декларування статків чиновників і держслужбовців не повернуте.
- Відмінили тендери через Prozorro і перевели їх у ручний темний режим на руку корупціонерам і чиновникам.
- Правоохоронна система керується напряму Татаровим-Єрмаком з Офісу Президента.
- Свободи слова нема, є єдиний інфомарафон з цензурою і возвеличенням діячів ОПи.
- МЕГАкорупція правлячої партії та безкарність.

То з якими здобутками ми йдемо в ЕС? Що Зеленський покаже Урсулі фон дер Ляєн? Патріотичну футболку кольору хакі?

Я бачу той самий шлях "петляння" від вступу в ЄС, як і за часів януковича.
Ті ж самі режисери цього дійства, що й за часів Януковича: Подоляк, Татаров його тіньовий шеф Портнов, Коломойський зі своїми ро-сосіянськими партнерами.
Дієвої боротьби з п'ятою колоною нема, бо там всі разом мають спільні бізнес- інтереси з дерибану держбюджету: Слуги народу та ОПЗЖ

Тому, ласкаво просимо в ЄС, тобто, в Єрмаковський Союз.

(с)
показать весь комментарий
23.01.2023 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підлегла Кулеби сексологиня та корупціонери презедента такі переговори не витягнуть.
Чи такою і є справжня мета, не вступити в ЄС на радість ху@лу?
показать весь комментарий
23.01.2023 12:38 Ответить
Цікавий момент - виходячи з призначення послиці , Ермак ********** у посли своїх коханок .

виникае невдобний момент з Венедиктовою і Маркаровою 🤣🤣
показать весь комментарий
23.01.2023 12:44 Ответить
а з послом в Словенії ?
показать весь комментарий
23.01.2023 13:23 Ответить
Вони там в шапітолії видко всі на білих дорогах. Які перемовини із корупціонерами і зрадниками України?
показать весь комментарий
23.01.2023 12:39 Ответить
Кулеба прав. Усі репаціі для Украіни, усі проекти відбудови мае контролювати ЕС.

І тоді ми збудуемо *******, комфортну і національну країну з ********* автобанами, з сильною промисловостью , з крупними оборонними заводами , з ********* переробними заводами. Весь свій досвід ЕВРОПЕЙСЬКі країни передадуть УКРАІНЕ , як форпосту на кордоне з ордою
показать весь комментарий
23.01.2023 12:42 Ответить
- Закон про конституційний суд прийнятий під Офіс президента, а не так як сказала Венеційська комісія ЄС.
- Декларування статків чиновників і держслужбовців не повернуте.
- Відмінили тендери через Prozorro і перевели їх у ручний темний режим на руку корупціонерам і чиновникам.
- Правоохоронна система керується напряму Татаровим-Єрмаком з Офісу Президента.
- Свободи слова нема, є єдиний інфомарафон з цензурою і возвеличенням діячів ОПи.
- МЕГАкорупція правлячої партії та безкарність.

То з якими здобутками ми йдемо в ЕС? Що Зеленський покаже Урсулі фон дер Ляєн? Патріотичну футболку кольору хакі?

Я бачу той самий шлях "петляння" від вступу в ЄС, як і за часів януковича.
Ті ж самі режисери цього дійства, що й за часів Януковича: Подоляк, Татаров його тіньовий шеф Портнов, Коломойський зі своїми ро-сосіянськими партнерами.
Дієвої боротьби з п'ятою колоною нема, бо там всі разом мають спільні бізнес- інтереси з дерибану держбюджету: Слуги народу та ОПЗЖ

Тому, ласкаво просимо в ЄС, тобто, в Єрмаковський Союз.

(с)
показать весь комментарий
23.01.2023 13:08 Ответить
Сколько же времени упущено, как шапкокрад почти 10 лет назад отказался ехать в Вильнюс на саммит! И начался тогда Майдан. Только за одно это его стоило давно убрать---любой ценой и любым методом и любым исполнителем, хоть уголовником банальным! Нас отбросило это не на 10 лет назад, а на больше. Цивилизационно отбросило. И к войне привело. Большей твари в нашей вообще истории не было никогда. И оно живое и живет в кайф. Почему?
показать весь комментарий
23.01.2023 13:14 Ответить
Так, так. Розкажете в ЄС як яйця для МО закуповувати. А то вони, недолугі, досі не розуміють як господарювати.
показать весь комментарий
23.01.2023 13:29 Ответить
 
 