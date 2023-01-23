Россия не отказывается от переговоров по Украине, их избегает Запад, - Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не отказывается от переговоров по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Россия не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет избегать их, тем сложнее ситуация", - цитирует издание главу МИД РФ.
По словам Лаврова, западные страны якобы "прямо говорят Киеву, что договариваться с Москвой пока рано".
Напомним, ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре".
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+15 Гарик Неинженер #483733
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Уинстон Черчилль
Будем надеяться, у этих суч ьих потрохов ничего не получится.
Ничего не напоминает?
"Ровно в 4 утра Киев бомбили, нам объявили, что началася война!"
то і інші такі самі раби як воно
Лавров? Війна була б все рівно однозначо