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Новости Война
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Россия не отказывается от переговоров по Украине, их избегает Запад, - Лавров

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы не отказывается от переговоров по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Россия не отказывается от переговоров по Украине, но чем дольше Запад будет избегать их, тем сложнее ситуация", - цитирует издание главу МИД РФ.

По словам Лаврова, западные страны якобы "прямо говорят Киеву, что договариваться с Москвой пока рано".

Напомним, ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "никаких условий для переговоров с Украиной сейчас нет ни де-факто, ни де-юре".

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Лавров Сергей (2290) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+15
Тупые рашисты-неофашисты *думают*,что они решат судьбу Украины посредством договоров с условным Западом . Пдрсм очень сильно крысиный хвост прищемили ВСУ ,злоба и ненависть не позволяет сраному надутому вЯличию обратиться напрямую к Украине .
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23.01.2023 12:55
+14
ІГО ГО ГОоооо
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23.01.2023 12:52
+12
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23.01.2023 13:01
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ІГО ГО ГОоооо
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23.01.2023 12:52 Ответить
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23.01.2023 13:01 Ответить
Да, схожий....атец, ілі сосєд з дерева, там можуть бути варіянти
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23.01.2023 13:09 Ответить
Ні. Не з сусіднього дерева і не атєц. Це коняка атєц цього вождя канібалів. Московський кінь колись з дипломатичною місією був в Папуа. Там заблудився в джунглях та натрапив на аборигенів. Там йому сказали або ти спиш з нашею красунею з метою білого приплоду, або з'їмо. Так що це син кремлівського мерина. До речі, після цієї подорожі він мерином і став бо отримав психологічну травму. Чи там відгризли, вже не розбереш.
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23.01.2023 13:21 Ответить
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23.01.2023 13:26 Ответить
Уйдите не прощаясь
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23.01.2023 12:53 Ответить
Слышали зацокало? Конь пробежал, овса просит.
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23.01.2023 12:53 Ответить
Терпеть не могу лошадей: посередине они неудобны, а по краям опасны.
Уинстон Черчилль
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23.01.2023 14:58 Ответить
раніше ця ж дура-лошадь вещала про "врахування реалій", потім Херсон перейшов під контроль ЗСУ, ліквідація оккупантів продовжиться, відповідно настануть по лаврову реалії капітуляції мордору.
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23.01.2023 12:54 Ответить
ПНХ
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23.01.2023 12:54 Ответить
Логіка злочинців. Замість визнання злочиної помилки, хитрують. Бога не обдуриш. Час розкидати каміння, час збирати каміння. Бог проти вас!
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23.01.2023 12:55 Ответить
Тупые рашисты-неофашисты *думают*,что они решат судьбу Украины посредством договоров с условным Западом . Пдрсм очень сильно крысиный хвост прищемили ВСУ ,злоба и ненависть не позволяет сраному надутому вЯличию обратиться напрямую к Украине .
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23.01.2023 12:55 Ответить
Вести переговоры с дохлым мерином плохая примета.
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23.01.2023 12:56 Ответить
на цей раз кінь з йоршом-унітазним не узгодили шо брехати...
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23.01.2023 12:56 Ответить
Дибіл лавров. Він хоче про Україну говорити не з Україною, а з заходом і не розуміє чому Захід замість України не хоче говорити про Україну.
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23.01.2023 12:57 Ответить
C'est exactement ça. L'occident ( comme la Russie ) fournit des armes à l'Ukraine pour se défendre d'une agression russe. L'occident n'a rien à négocier avec Poutine et Lavrov si ce n'est un internement en psychiatrie.
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23.01.2023 13:08 Ответить
Якщо ви тут воюєте з Штатами, то до чого тут ми?
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23.01.2023 13:00 Ответить
тебе точно три рази по голові лопатою втарабанили..
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23.01.2023 13:01 Ответить
Совершенно не возможно понять что такое россия, ведь границі нет
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23.01.2023 13:01 Ответить
Кацапи постійно апелюють до "колективного Заходу" бо з дитинства їм вбивали в голову фразу Маркса про те що "капіталіст" за дорого продасть вірьовку на якій його ж і повісять. У них "смєкалки" і фантазії тільки на це і вистачає...
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23.01.2023 13:06 Ответить
Ще раз повторюю - ЦЕ НЕ КОНЯКА, ЦЕ ВІСЛЮК!!!
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23.01.2023 13:08 Ответить
оцей?
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23.01.2023 13:16 Ответить
Оцей
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23.01.2023 13:47 Ответить
заявив і потом "громко заржал"
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23.01.2023 13:09 Ответить
Не боись, лошадь тухлодырая, там твой итальянский коллега уже заявляет, что вам мразям достаточно просто перестать стрелять, и он будет толкать Украину к переговорам.
Будем надеяться, у этих суч ьих потрохов ничего не получится.
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23.01.2023 13:09 Ответить
обыкновенный рашизм..
 Ничего не напоминает?

"Ровно в 4 утра Киев бомбили, нам объявили, что началася война!"
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23.01.2023 13:09 Ответить
От допоки у й@баної коняки буде подібна риторика доти"івашки" і далі будуть здихати в промислових масштабах.
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23.01.2023 13:10 Ответить
Вон из Украини!
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23.01.2023 13:13 Ответить
Переговоры ? В Украине нет переводчика с лошадиного языка .
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23.01.2023 13:14 Ответить
Ну нєт, значит нєт...шо тєпєріча...Как найдут - скажут
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23.01.2023 13:18 Ответить
На ЙУХ!
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23.01.2023 13:15 Ответить
Так годину назад пєськов робив груди колесом і надимав щоки -- ви ж кажись з одноі стаині .
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23.01.2023 13:17 Ответить
Валіть тоді, бо прийдеться бігти аж за полярне коло..
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23.01.2023 13:20 Ответить
Щоб почати переговори потрібно перестати вести військові дії і вивести війська
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23.01.2023 13:20 Ответить
Давно не бачили цього коня. Мабуть у запої був...
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23.01.2023 13:31 Ответить
и одно только слово твердит: "Айболит, Айболит, Айболит..."
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23.01.2023 14:02 Ответить
На расее проблемы с сеном.
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23.01.2023 14:02 Ответить
Що в них там робиться в голові?
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23.01.2023 14:08 Ответить
И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства
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23.01.2023 14:32 Ответить
О, пішли нові вкиди про переговори, вони прямо хвилями йдуть.
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23.01.2023 14:23 Ответить
Уже даже бы лошадь поняла: освободите все территории! Затем переговоры об условиях репараций, компенсации и выдаче воен преступников. И тебя лупоглазый в их числе. О Гааге думай.))
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23.01.2023 14:57 Ответить
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23.01.2023 14:59 Ответить
Ти ба яка коняка Калантаряка! 🐴
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23.01.2023 15:34 Ответить
кінь думає якщо він робить тільки те що йому накаже х!йло
то і інші такі самі раби як воно
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23.01.2023 16:53 Ответить
и как же тут обойтись без очередного намека на "внешнее управление"? дайте его кто-нибудь овса, что-ли?
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23.01.2023 18:55 Ответить
А кому зараз цікаво що каже

Лавров? Війна була б все рівно однозначо
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07.04.2023 22:07 Ответить
 
 