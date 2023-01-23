Европа может попросить Украину начать переговоры с РФ только если Россия прекратит боевые действия, - глава МИД Италии Таяни
Европейские страны пока не могут просить Украину возвращаться к переговорам с Россией. Это станет возможным только после прекращения боевых действий со стороны РФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.
По его словам, некоторые из мировых лидеров пытаются просить европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Таяни уверен, что Украина сможет начать переговоры с РФ только при прекращении боев и бомбардировок.
"Договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия, если она решит прекратить беспорядочные бомбардировки мирных жителей и стратегических объектов. Только тогда Европа сможет попросить Украину начать переговоры", - сказал Таяни.
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Ти у Поляків дозволу запитав?
А у Чехів?
А у Румунів?
А у Балтійських країн?
А у Великої Брітаніі?
Пішов за рузьким кораблем, сеньор-помідор.
Они просто прекращают воевать, но остаются на нашей территории - и мы обязаны начать переговоры?
Когда те проплаченные падлы уже посдыхают?
Бо завтра такі самі орли почнуть так віджимати землі по всьому світу і це рано чи пізно закінчиться реальним застосування ЯЗ.
Не може бути цілий глава МЗС Італії настільки тупим щоб цього не зрозуміти...
тільки, коли кацапські людожери покинуть територію України, тоді можна вести перемовини про компенсації.. та т.і.
Какие тяжелые наркотики они там принимают??? Пусть отдаст путлеру Италию вместе с итальянцами!
Напрямки да
1. нах..
2. в жопу (дупу)
Ще невизначились сторони світу. Ну то лишнє.
Курс прокладено, маршрут визначено нак 100%
Що він уживає? Частину Італії русні подаруй, цваняк.
- Те, що ти вкрав - твоє. Пообіцяй більше нікого не вбивати, не руйнувати та не палити будинки, і можеш бути вільний...
-- Відходьте від Мелітополя!
-- Відійшли
-- Ми попросили почати переговори!
-- І що?
-- Нам відповіли, що будуть згодні, як ви звільните від вашої присутності всю Україну
Лише так
нам своє робити. аж до Керчі.
чем слабее РФ, тем больше будет визга 2 "за все хорошее и против всего плохого"