РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5479 посетителей онлайн
Новости
15 040 40

Ситуация со "слугой народа" Халимоном - это история о том, как "новые лица" хотят жить и живут, как старые", - журналист Ткач

халімон

Отсутствие контроля, по-видимому, приводит к потере ощущения подотчетности.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Полномасштабная война, как это ни странно, создала удобные условия для властей, которые не прочь скрыть свой не всегда подходящий образ жизни. Например, из соображений безопасности из публичного доступа были убраны электронные декларации. И поэтому теперь, кто сколько украл – то есть, простите, заработал или приобрел, – официальным способом можно будет узнать неизвестно когда и неизвестно как.

Отсутствие контроля, по-видимому, приводит к потере ощущения подотчетности. И, как следствие, возникают такие факты, как в этой истории. Истории о заместителе председателя парламентской фракции власти "Слуга народа" и народном депутате. Это история о том, как "новые лица" хотят жить и живут, как старые", - отметил Ткач.

Журналист рассказал, что в Киеве есть дорогостоящий земельный участок на Печерских холмах, который расположен у ботанического сада имени Гришко.

"Уникальность этого места в том, что здесь находится частная застройка. То есть здесь можно жить в частном имении буквально в 5 минутах от самого центра столицы. Исторически так сложилось, что это место облюбовали очень состоятельные персоналии. Здесь и звезды шоу-бизнеса, и люди, связанные с властью и большими деньгами. Из известных личностей: Николай Азаров, Владимир Литвин и даже настоятель Киево-Печерской лавры владыка Павел имеет здесь дом. Летом прошлого года – да, того самого печально известного 2022 года – здесь обзавелся имением и 39-летний "слуга народа" Павел Халимон", - добавил Ткач.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" 39-летний Павел Халимон оказался в центре громкого скандала, приобретя дом-поместье на Печерских холмах в центре столицы. При этом стоило здание существенно ниже его рыночной стоимости.

Председатель фракции "СН" Давид Арахмия заявил, что Халимон будет уволен с должности заместителя председателя фракции.

В то же время глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк приняла отставку Халимона с должности председателя Черниговской областной организации партии "Слуга Народа".

Также смотрите: Арахамия ездил в Вену на встречу с Фирташем, – журналист Ткач. ФОТО

Ткач Михаил (134) Слуга народа (2628) Халимон Павел (17)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
показать весь комментарий
23.01.2023 13:47
+24
Так це було зрозуміло від самого початку, коли лохторат повівся на "хоч поржем" й завів до влади манкуртів, з яких получилось саме те лайно, яке й мало получитисть, через тупість т.зв " виборця "
показать весь комментарий
23.01.2023 13:43
+22
Ну да ... Презедент же знати не знав, що Татаров корупційна мразота, ще й антимайданівець.
І не хоче цього знати навіть зараз, після звернень до нього родичів Небесної сотні, підписаної громадянами петиції із вимогою звільнити Татарова і відкритих кримінальних справ проти Татарова.
показать весь комментарий
23.01.2023 13:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В політиці з 1996 року нічого не зміюєця, тому що у нас навіть партії та обьєднаня які приходять до влади всі фективні
показать весь комментарий
23.01.2023 13:42 Ответить
Чому з 1995 року? Чому фіктивні?
показать весь комментарий
23.01.2023 14:05 Ответить
бо до 1996 був прекрасний комуніст Кравчук і компартія с тисячєлєтнєй історієй. Таку страну потєрялі
показать весь комментарий
23.01.2023 15:36 Ответить
вочевидь тому, що до 1996 був тільки прекрасний комуніст Кравчук і його справжня компартія з тисячєлєтнєй історієй. Каку страну потєрялі
показать весь комментарий
23.01.2023 15:38 Ответить
Так це було зрозуміло від самого початку, коли лохторат повівся на "хоч поржем" й завів до влади манкуртів, з яких получилось саме те лайно, яке й мало получитисть, через тупість т.зв " виборця "
показать весь комментарий
23.01.2023 13:43 Ответить
Да. Это история о том, как дебилы навыбирали уродов. Вот так и живем.
показать весь комментарий
23.01.2023 14:05 Ответить
Якщо думаєте, що хтось з них кається в тому виборі, ніскільки.
Не далі, як тиждень тому такий з вирученими очима верещав, що був змушений, бо свинарчуки, ліпецка фабрика, брат...
показать весь комментарий
23.01.2023 14:14 Ответить
Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1617455055317372928 3 ч

Подивився відео на Упячці про те, як заступник фракції Слуги Народу Павло Халімон влітку 2022 року,в розпал війни,розжився на печерських пагорбах маєточком за десять мільйонів гривень.Потім подивився,як дітки віддають свої гроші Притулі. Дуже розчулився.Які гарні у нас депутати.
показать весь комментарий
23.01.2023 14:33 Ответить
Место это называется в народе "зажопье". Как раз для "слуг".
показать весь комментарий
23.01.2023 13:43 Ответить
Камон, СН збиралась за кілька місяців не за якимись ідейними принципами, а під розуміння того, що вони гарантовано отримають владу - там не могло бути якось інакше, бо набирали туди кого попало. А з такими вводними - аферисти туди просто зліталися.
показать весь комментарий
23.01.2023 13:45 Ответить
Свій до свого по чуже...
показать весь комментарий
23.01.2023 13:53 Ответить
Ну да ... Презедент же знати не знав, що Татаров корупційна мразота, ще й антимайданівець.
І не хоче цього знати навіть зараз, після звернень до нього родичів Небесної сотні, підписаної громадянами петиції із вимогою звільнити Татарова і відкритих кримінальних справ проти Татарова.
показать весь комментарий
23.01.2023 13:53 Ответить
Місце в прохідній частині Слуги Урода коштувало всього лише $300,000 у 2019.
показать весь комментарий
23.01.2023 14:02 Ответить
Как рожу бени не приукрашайте, новим обличчям ему уже не стать.
показать весь комментарий
23.01.2023 13:47 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2023 13:47 Ответить
Понадіялись шо вони при владі і ніхто іх за жабри не візьме .
показать весь комментарий
23.01.2023 13:48 Ответить
А и не взяли. Просто пожурили пальчиком. Это тот Халимон, который с конца 2019 "вдруг" выигрывал все тендера на поставки в армию. Это он поставлял гнилые и просроченные продукты. Мы видим хоть одно уголовное дело по нему, его исключили из партии и забрали мандат? Вот-вот.
показать весь комментарий
23.01.2023 14:10 Ответить
"социализм - это прежде всего учёт и контроль. нет социализму! нет учёту и контролю!" (мотиваційний постер на стіні в бункері оп-и дєрьмака)
показать весь комментарий
23.01.2023 13:50 Ответить
Да нет... К власти сейчас пришли как раз те, кто всю жизнь считал что наверху крадут бесконтрольно... Их умственное развитие даже не предполагает, что нужно что то прятать и легализировать) Простая двухходовая схема для них верх гениальности)))
показать весь комментарий
23.01.2023 13:51 Ответить
Чому тут скептично не пишуть про «патріота з Чернігівщині»? Вся маланська жовч пішла на «патріота зі Львова»?
показать весь комментарий
23.01.2023 13:51 Ответить
Мабуть не так ... всі хочуть жити хорошо, а треба по можливостям..
показать весь комментарий
23.01.2023 13:54 Ответить
Чи таке вже нове обличчя той халімон? За ригівських часів працював на державній службі. Це, власне, мацна пляма на все життя. Навіть можна сказати, що це вирок. Але бачте, підібрали паскуду...
показать весь комментарий
23.01.2023 13:54 Ответить
Хотілося б почути версію Ткача, хто такі "старі обличчя". Так, заради цікавості. Не пригадую, хто і коли з попередніх депутатів проходив шлях від весільного тамади до доларового мільйонера та ще й ща неповну каденцію.
показать весь комментарий
23.01.2023 13:55 Ответить
А я думав його просто... розстріляють, а воно так якось буде.
показать весь комментарий
23.01.2023 13:58 Ответить
МАРОДЕРИ НА КРОВІ
показать весь комментарий
23.01.2023 14:00 Ответить
.

https://youtu.be/HQEreTJKOEY

показать весь комментарий
23.01.2023 14:10 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2023 14:12 Ответить
Та це вершина айсберга! Гнид стає більше ніж вошей.
показать весь комментарий
23.01.2023 14:12 Ответить
"Свинарчуки")))кричали вони....не на часі)))кричали знову... чому ми не в ЄС та НАТО))))питали в Байдена))))
показать весь комментарий
23.01.2023 14:14 Ответить
Это все ИПСО!!!
показать весь комментарий
23.01.2023 14:15 Ответить
Это новый вид свинарчуков.
показать весь комментарий
23.01.2023 14:19 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2023 14:24 Ответить
Может для дебилов это и открытие, но еще с 2019 года предупреждали кто эти так называемые "новые лица".
показать весь комментарий
23.01.2023 14:41 Ответить
"старі" обличчя супротив "нових" просто дітвора.
Старі трохи оглядалися, ці ж крадуть під єдиним марафоном при повній монобільшості і 100% прокурорах, тобто абсолютно безкарно...
показать весь комментарий
23.01.2023 14:52 Ответить
Хотіли нові обличчя? Отримуйте мерзенні харі (для цих «державних діячів» жаль українського слова пики)!
показать весь комментарий
23.01.2023 14:53 Ответить
То Зеленський вже барига і мародер, чи ще ні?
показать весь комментарий
23.01.2023 15:34 Ответить
ето - другоє
показать весь комментарий
23.01.2023 15:49 Ответить
Та всі зелені вже давно халімони
показать весь комментарий
23.01.2023 15:47 Ответить
Тому що до 95 року депутатів як скотне скуповували, їх обирали , а чому фективні назвіть мені ххоть одну партію де є ідейні партійці, платять партійні взноси і приймають участь у роботі партії, приклад як в США чи Німеччині
показать весь комментарий
23.01.2023 17:58 Ответить
 
 