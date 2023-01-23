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Нардепов ОПЗЖ Пономарева, Королевскую, Солода и Волошина досрочно лишат мандатов, - СМИ

королевська

Несколько нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия российских паспортов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом LB.ua сообщили источники в парламенте.

Как известно, статья 81 пункта 4 Конституции предусматривает лишение мандата в случае прекращения гражданства или выезда на постоянное проживание за пределы Украины.

"В ближайшее время ожидаем новый Указ (президента) о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ. На основании наличия у них российских паспортов", - отметил источник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все депутаты ОПЗЖ должны уйти из Рады, - Данилов

По его словам, речь идет о следующих депутатах:

- Александр Пономарев;

- Наталья Королевская;

- Юрий Солод;

– Олег Волошин

"Дальше – по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе", – прогнозируют в Верховной Раде.

Напомним, во время заседания 13 января Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народных депутатов Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

Читайте также: На лишении мандатов пяти нардепов очищение Рады не завершится, - Стефанчук

Автор: 

ВР (29228) гражданство (1312) Королевская Наталья (723) мандат (384) Пономарев Александр (45) Солод Юрий (8) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Волошин Олег ОПЗЖ (31)


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Топ комментарии
+15
А всі пам'ятають звідки виросла натаха королевська зі своїм базарним прононсом? Правильно, із гніздечка тимошенко.
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23.01.2023 13:51
+9
Лишат мандатов где-то к Нов. году?
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23.01.2023 13:48
+9
Достроково? Через рік, два, чи десятиліття, вже дочєкайтєся весни та почніть саджати корупціонерів нарешті.
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23.01.2023 13:48
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🤡🤡🤡
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23.01.2023 13:48 Ответить
Может лишить девственности?
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23.01.2023 16:21 Ответить
Лишат мандатов где-то к Нов. году?
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23.01.2023 13:48 Ответить
Приурочат к приходу, баржи из Колумбии.
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23.01.2023 13:49 Ответить
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23.01.2023 13:58 Ответить
Достроково? Через рік, два, чи десятиліття, вже дочєкайтєся весни та почніть саджати корупціонерів нарешті.
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23.01.2023 13:48 Ответить
А всі пам'ятають звідки виросла натаха королевська зі своїм базарним прононсом? Правильно, із гніздечка тимошенко.
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23.01.2023 13:51 Ответить
Тільки розвиднілось -- якісь вони тормознуті .
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23.01.2023 13:52 Ответить
а не було б пачпортів парашних, то номер би так і пройшов )))
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23.01.2023 13:55 Ответить
Єх...А у Наташки була мрія....
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23.01.2023 13:55 Ответить
Добре що хоч формулювання на цей раз винайшли - наявність російського громадянства. Раніше було ДРУГЕ громадянство, на що відома бородата бабушка сказала _А я не підхожу під цей закон, бо маю не тільки друге, а й третє і четверте.
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23.01.2023 13:55 Ответить
Доопожопились..
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23.01.2023 13:55 Ответить
Ну і шо шо лишать ***** тів, плювать вони хотяли на *****ти, грмадянство і Україну!
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23.01.2023 13:56 Ответить
Ну хоть какая-то польза от вороватого Халимона. Сейчас шлюги будут отбеливать свою зелешоблу.
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23.01.2023 13:58 Ответить
ну. наконец-то теперь их тоже будут винтить перед зданием ВР и вручать повестки. А то главный сержант Маркус уже заждался мотивированных и обученных бойцов.
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23.01.2023 14:04 Ответить
Не пройшло і року з початку війни: Нардепів ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів.
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23.01.2023 14:09 Ответить
Решили слить 4-х депутатов, чтобы сохранить остальных.
Типа, бросили кость...
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23.01.2023 14:21 Ответить
А по списку ОПЗЖ зайдуть наступні чи як?
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23.01.2023 15:38 Ответить
Так ,щось в 81-й статті не написано,що громадянства можуть позбавити при наявності іншого громадянства, чи не для того це робиться, щоб ці "позбавленці", вигравали справи в ЄСПД і вимагали компенсації?
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23.01.2023 14:22 Ответить
а хто вам написав про "позбавити громадянства", їх поки що позбавляють депутатського мандату, навіть, тільки будуть намагатися
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23.01.2023 14:25 Ответить
Вот это скорость прям не возможно поверить.
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23.01.2023 14:24 Ответить
А посадить их разве не стоит ???
А конфисковать всё имущество ?…
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23.01.2023 14:35 Ответить
"Наверно, в следующей жизни,
Когда я стану кошкой,
На-на, на-на...
Наверно..."
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23.01.2023 14:39 Ответить
Опожопу за грати!
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23.01.2023 14:46 Ответить
Такі рішення потрібно приймати глобально і в турбо-режимі, який винайшла Зе-команда. Не так у довоєнний час, а саме зараз цей режим може бути найкориснішим. Вже давно пора всім блоком вигнати ОПЗЖ з Ради
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23.01.2023 14:52 Ответить
Интересно - Королевскую завербовали, уже когда она была у Ю. Тимошенко, или это изначально был вражеский агент?
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23.01.2023 14:54 Ответить
Ну ці хоч чесно втекли. А що робити з власниками аналогічних та інших паспортів, наприклад, з ОП
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23.01.2023 14:58 Ответить
Нічого, зелений спляше в сауні., і на наступних виборах, пройдуть знову...
У Зелених, все має свою ціну.,
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23.01.2023 15:01 Ответить
Высокопоставленный член "Слуг Народа" поймался на коррупции. Что нужно делать? Правильно - организовать шумный пиар "честного и беспристрастного" увольнения никому не нужных ОПЗЖистов. То, что Королевская давно должна была сидеть в тюрьме - это и так ясно. Но в условиях скандала с закупками ВСУ, с покупкой особняков и т.п. - это выглядит именно тем, чем и является на самом деле - пердежом в лужу. Для отвлечения внимания.
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23.01.2023 15:01 Ответить
.. і щуку кинули у річку...!
Де суд, конфіскація майна та активів, позбавлення громадянства?
Вони на наступних виборах знову за бабло мандати куплять назвуться отпіздеже і будуть знову в раді.
Цікава історяя, партію значить заборонили, а людей які цю партію ідейно та фінансово ростили не заборонили. от така держава у нас
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23.01.2023 15:12 Ответить
дуже оперативно
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23.01.2023 15:12 Ответить
А СН зрадників Украіни ,забули,а може усіх СН екстерном на вихід,щоб не чекати зради?
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23.01.2023 15:12 Ответить
Щось довго зелені слуги запрягають. І зарплату, мабуть, не затримують зрадникам? На всяк випадок не поспішають, бо самі, мабуть, мають не один паспорт?
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23.01.2023 15:24 Ответить
перед нападом Рашки всі ОПЗЖопери,як щурі з тонучого корабля,покинули Україну,Рашка і Білорашка вивезли посольства,ЦРУ і МІ-5 попередили про напад ..але Зепіаніст.буданови.баканови.рєзнікови.залужні-сирські-шаптали кричали війни не буде1 результати відомі...але виявляється ОПЗЖопери всі ці 11 міс були депутатами,отримували зарплату,командировочні.пільги тощо...
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23.01.2023 15:48 Ответить
І що зелененьки будуть робити без своїх наставничків жопістів.
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23.01.2023 16:16 Ответить
Якось непомітно забули про бойка
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23.01.2023 16:16 Ответить
Жду не дождусь !Когда выгонят с Украины и лишат гражданства и всех наворованных бизнесов и собственностейЮ самую главную предательницу и воровку УКРАИНы Ю. Тимошенко!!! БОльше вреда Украине ,чем эта комсомольская стерва Тимошенко-Лазаренко и _путинистка не принёс никто...
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23.01.2023 16:40 Ответить
 
 