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Новости Война
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О полном переломе в войне говорить рано, но 2023 год - год нашей победы, - Скибицкий

скібіцький

Пока рано говорить о полном переломе в войне в пользу Украины, но ситуация будет меняться, и 2023-й станет годом нашей Победы.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"О полном переломе в войне сегодня говорить еще рано, но признаки того, что ситуация будет меняться, есть. 2023 год – год нашей Победы. Наша Победа уже есть даже в том, что мы почти год защищаем свою независимость в войне с ядерным государством, которое имеет больший мобилизационный и экономический потенциал, это уже стратегическое поражение России, о котором говорим не только мы, но и весь цивилизованный мир", - сказал он.

По словам Скибицкого, речь идет даже не только о Победе на поле боя, но и о победе по всем другим направлениям: такой мощной коалиции государств, которая поддерживает сейчас Украину, за всю новейшую историю нашей страны не было, и это уже победа.

Кроме того, Скибицкий обратил внимание, что Россия проводит мощную информационную кампанию против нашего государства, чтобы растягивать наши силы, пугать наше население.

"Вы же смотрите, как многие именно российские аналитики, которые сейчас работают за границей, говорят о 220-тысячной группировке на территории Беларуси, а совсем недавно говорили, что там развернуто 150 тысяч... На самом деле их нет там. Группировку, которая сейчас есть, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года", – сказал представитель ГУР МО.

Читайте также: Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление РФ провалится – это станет крахом России и Путина, - Скибицкий

Автор: 

разведка (4170) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+10
Спочатку переламайте, а потім говоріть про переломи. А поки що - не кажи гоп.
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23.01.2023 14:33
+8
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23.01.2023 14:28
+6
Не знає! Просто після ранкової кави "погадав на кавовій гущі"...
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23.01.2023 14:29
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Шось знає -- хаи так і буде .
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23.01.2023 14:26 Ответить
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23.01.2023 14:28 Ответить
Знаємо.. вимагаємо.. допомогаємо.. молимось..
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23.01.2023 14:29 Ответить
Не знає! Просто після ранкової кави "погадав на кавовій гущі"...
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23.01.2023 14:29 Ответить
Переламати треба спершу риторику ОПУ
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23.01.2023 14:31 Ответить
Так. Якщо розстріляти мародерів та зрадників !
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23.01.2023 14:32 Ответить
Спочатку переламайте, а потім говоріть про переломи. А поки що - не кажи гоп.
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23.01.2023 14:33 Ответить
главно дело, шоб народ в этом году не переломало от зашкваров зелёной власти...
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23.01.2023 14:37 Ответить
Петр Петров

@Rooftop564

Саме погане у корупції в Україні під час війни, що ВСЕ те, що українці збирали на донати, відриваючи від себе іноді останнє, можна було б купити за державний кошт. І ще б лишилось на авіаносець.
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23.01.2023 15:06 Ответить
Ну, пока еще у МО нет в бюджете расходов на финансирование "чёрного ящика" и Звезды Смерти. Но чем чёрт не шутит, в свете открывшихся яиц могут эту монополию и отобрать.
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23.01.2023 19:22 Ответить
Цей балабол вже встиг наобіцяти закінчення війни до жовтня 2022 року. У нього навіть мордочка немов готова ілюстрація до поняття "профан".
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23.01.2023 14:42 Ответить
Тріпло.ти кого за дурнів тримаєш?
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23.01.2023 15:04 Ответить
Наративи Абдристовича.
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23.01.2023 15:07 Ответить
Новий арестович нарисовався...
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23.01.2023 15:10 Ответить
https://youtu.be/bYjjXjPeZhM ..

Дмитро Чекалкін про концлагерне бидло фюрера мавзолєйних Шизоїдів тіпа Шарикових 😁🦍🦍🦍
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23.01.2023 15:11 Ответить
Ще один пророк від ГУР МО, у них там роботи немає, чи це філіал школи пророків. Головне управління розвідки роздає безкінечні інтерв'ю із пророцтвами. Це тільки при такій владі можливо.
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23.01.2023 15:13 Ответить
Скиба правильно говорит..Джо Байден и Борис Джонсонюк слили Зелю...Йенм Столтенберг свідок..😛
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23.01.2023 15:15 Ответить
Відверта неправда.
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23.01.2023 15:44 Ответить
це папа із мультика простоквашино?
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23.01.2023 15:55 Ответить
Геть інше він днями казав у інтерв'ю естонському виданню Delfi.
"На уточнююче питання журналіста про ймовірність закінчення війни в 2023 році, представник української розвідки порекомендував «не заглядати так далеко».
І ще "путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. "
Гарно про цих діячів "щит та меч держави" расказав Юрій Швець. Шапіто.
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23.01.2023 16:03 Ответить
Швець з КГБ Якшо воно ще патякає то потрібно рашці Всі ці іларіонови, швеці, невзорови та інші з однієї когорти інших прибирають Ці живі ідобре харчуються
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23.01.2023 16:09 Ответить
Вони там змагаютьмя, чи що, за звання найкращого пустозвона та ванги?
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23.01.2023 16:24 Ответить
Нє правда ваша, Буданов казав до нового року!
Але може мав на увазі 23го чи 25го....?
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23.01.2023 22:34 Ответить
 
 