О полном переломе в войне говорить рано, но 2023 год - год нашей победы, - Скибицкий

Пока рано говорить о полном переломе в войне в пользу Украины, но ситуация будет меняться, и 2023-й станет годом нашей Победы.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"О полном переломе в войне сегодня говорить еще рано, но признаки того, что ситуация будет меняться, есть. 2023 год – год нашей Победы. Наша Победа уже есть даже в том, что мы почти год защищаем свою независимость в войне с ядерным государством, которое имеет больший мобилизационный и экономический потенциал, это уже стратегическое поражение России, о котором говорим не только мы, но и весь цивилизованный мир", - сказал он.

По словам Скибицкого, речь идет даже не только о Победе на поле боя, но и о победе по всем другим направлениям: такой мощной коалиции государств, которая поддерживает сейчас Украину, за всю новейшую историю нашей страны не было, и это уже победа.

Кроме того, Скибицкий обратил внимание, что Россия проводит мощную информационную кампанию против нашего государства, чтобы растягивать наши силы, пугать наше население.

"Вы же смотрите, как многие именно российские аналитики, которые сейчас работают за границей, говорят о 220-тысячной группировке на территории Беларуси, а совсем недавно говорили, что там развернуто 150 тысяч... На самом деле их нет там. Группировку, которая сейчас есть, невозможно сравнить с тем, что было в феврале прошлого года", – сказал представитель ГУР МО.

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